https://ukraina.ru/20241128/1059264564.html

Мобилизационный возраст на Украине снижать бессмысленно из-за нехватки оружия — советник Зеленского

Мобилизационный возраст на Украине снижать бессмысленно из-за нехватки оружия — советник Зеленского - 28.11.2024 Украина.ру

Мобилизационный возраст на Украине снижать бессмысленно из-за нехватки оружия — советник Зеленского

Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин считает, что снижать мобилизационный возраст на Украине бессмысленно, поскольку у Киева не хватает оружия, передает Страна.ua

2024-11-28T07:52

2024-11-28T07:52

2024-11-28T07:52

владимир зеленский

россия

украина

литвин

киев

джо байден

верховная рада

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059058797_0:83:1987:1201_1920x0_80_0_0_d7dc088b8accef99c9809289090dc767.jpg

"Не имеет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, предположительно для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих задержек у Украины не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат", - посетовал Литвин.При этом администрация уходящего президента США Джо Байдена настаивает на увеличении численности украинской армии. Для этого Белый дом предлагает снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет. Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на высокопоставленный источник в правительстве Байдена указало, что Киев якобы обладает необходимым вооружением. Как сообщил источник, это "чистая математика".В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной Раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре нардеп Алексей Гончаренко* заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент РФ Владимир Путин однако считает, что администрация США все же заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.Подробнее об отношении РФ к идее отправлять на фронт совсем юных граждан - в материале "Откровенное безумие": МИД РФ раскритиковал снижение возраста мобилизации на Украине на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

россия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир зеленский, россия, украина, литвин, киев, джо байден, верховная рада, новости