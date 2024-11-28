https://ukraina.ru/20241128/1059264429.html

Дубинский высказался о главном преступлении Зеленского

Дубинский высказался о главном преступлении Зеленского - 28.11.2024 Украина.ру

Дубинский высказался о главном преступлении Зеленского

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале назвал массовое разочарование украинцев в стране и желание уехать из нее "самым большим преступлением" Владимира Зеленского

2024-11-28T07:33

2024-11-28T07:33

2024-11-28T07:33

новости

александр дубинский

украина

владимир зеленский

верховная рада

нацбанк

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058895016_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ae46e9830e38ac2f5b102d49c49419a8.jpg

"Самое большое преступление, которое совершил Зеленский - это заставил миллионы украинцев разувериться в своей стране и мечтать уехать", - написал Дубинский.По его словам, все, кого "людоловы" Зеленского не смогли "утилизировать на фронте", должны мечтать сбежать с территории Украины, а цель политики и единственное реальное достижение действующих украинских властей заключается в построении "страны мечты", которую значительная часть населения хочет покинуть.В сентябре Нацбанк Украины опубликовал отчет, согласно которому число граждан, выехавших за границу с начала текущего года, достигло 400 тысяч, несмотря на сокращение льгот в государствах ЕС.Подробнее о проблеме - в материале Минус 300 тысяч: почему школьники массово бегут с Украины на сайте Украина.ру.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, александр дубинский, украина, владимир зеленский, верховная рада, нацбанк, ес