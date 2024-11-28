Дубинский высказался о главном преступлении Зеленского - 28.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241128/1059264429.html
Дубинский высказался о главном преступлении Зеленского
Дубинский высказался о главном преступлении Зеленского - 28.11.2024 Украина.ру
Дубинский высказался о главном преступлении Зеленского
Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале назвал массовое разочарование украинцев в стране и желание уехать из нее "самым большим преступлением" Владимира Зеленского
2024-11-28T07:33
2024-11-28T07:33
новости
александр дубинский
украина
владимир зеленский
верховная рада
нацбанк
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058895016_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_ae46e9830e38ac2f5b102d49c49419a8.jpg
"Самое большое преступление, которое совершил Зеленский - это заставил миллионы украинцев разувериться в своей стране и мечтать уехать", - написал Дубинский.По его словам, все, кого "людоловы" Зеленского не смогли "утилизировать на фронте", должны мечтать сбежать с территории Украины, а цель политики и единственное реальное достижение действующих украинских властей заключается в построении "страны мечты", которую значительная часть населения хочет покинуть.В сентябре Нацбанк Украины опубликовал отчет, согласно которому число граждан, выехавших за границу с начала текущего года, достигло 400 тысяч, несмотря на сокращение льгот в государствах ЕС.Подробнее о проблеме - в материале Минус 300 тысяч: почему школьники массово бегут с Украины на сайте Украина.ру.
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0e/1058895016_149:0:1049:675_1920x0_80_0_0_95f183157b9f959d6e60714657bf932d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, александр дубинский, украина, владимир зеленский, верховная рада, нацбанк, ес
Новости, Александр Дубинский, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Нацбанк, ЕС

Дубинский высказался о главном преступлении Зеленского

07:33 28.11.2024
 
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
Читать в
ДзенTelegram
Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале назвал массовое разочарование украинцев в стране и желание уехать из нее "самым большим преступлением" Владимира Зеленского
"Самое большое преступление, которое совершил Зеленский - это заставил миллионы украинцев разувериться в своей стране и мечтать уехать", - написал Дубинский.
По его словам, все, кого "людоловы" Зеленского не смогли "утилизировать на фронте", должны мечтать сбежать с территории Украины, а цель политики и единственное реальное достижение действующих украинских властей заключается в построении "страны мечты", которую значительная часть населения хочет покинуть.
В сентябре Нацбанк Украины опубликовал отчет, согласно которому число граждан, выехавших за границу с начала текущего года, достигло 400 тысяч, несмотря на сокращение льгот в государствах ЕС.
Подробнее о проблеме - в материале Минус 300 тысяч: почему школьники массово бегут с Украины на сайте Украина.ру.
 
НовостиАлександр ДубинскийУкраинаВладимир ЗеленскийВерховная РадаНацбанкЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:08Европарламент желает создать новый фонд для снабжения ВСУ
10:07Киев выдвинул требование США в ответ на призыв снизить мобилизационный возраст - Financial Times
09:45Передача Киеву ядерного оружия, мобилизация юных. Главное на Украине на утро 28 ноября
09:33Как США мстят России за "Орешник" и при каких условиях Украина рухнет к концу 2025 года - Леонов
09:12Экстренные отключения электроэнергии ввели на всей территории Украины из-за ударов ВС РФ
08:51Трамп рассказал, кого назначит спецпосланником по Украине
08:25Мины, дроны, ракеты Stinger: Байден готовит для Киева пакет вооружений на сотни миллионов долларов
08:05Главное за ночь 28 ноября
07:52Мобилизационный возраст на Украине снижать бессмысленно из-за нехватки оружия — советник Зеленского
07:33Дубинский высказался о главном преступлении Зеленского
07:15Рябков предупредил, к чему приведет передача Киеву ядерного оружия
06:48Как Украина стала страной уголовников и крепостных
06:15Ковшаровский котел: Самойлов раскрыл, как ВС РФ расширяют плацдарм и давят "карман" ВСУ на Осколе
06:14Выбивает долги с украинцев и скупает активы за бесценок. Чем занимается олигарх Сергей Тигипко
06:05Виктор Кутырь: Россия готовит ответ США за Курскую область, а ВСУ собираются наступать на Погар и Суземку
06:00Самойлов: "Орешник" был абсолютно засекречен, удар по Южмашу стал ответом на скрытую передачу ATACMS
05:59"Нельзя читать без брома". Украинские эксперты вспоминают Винниченко и критикуют западные СМИ
05:45"Сгорят в ядерном пепле": эксперт о том, почему нападение на Приднестровье обернется крахом для Украины
05:40Загадочный "Орешник" и интересы мировых финансистов. Украина в международном контексте
05:20Эксперт: если Киев и Кишинев нападут на Тирасполь, ВС РФ ударят по порту в Одессе и аэродрому в Кишиневе
Лента новостейМолния