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Дубинский высказался о главном преступлении Зеленского
Дубинский высказался о главном преступлении Зеленского - 28.11.2024 Украина.ру
Дубинский высказался о главном преступлении Зеленского
Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале назвал массовое разочарование украинцев в стране и желание уехать из нее "самым большим преступлением" Владимира Зеленского
2024-11-28T07:33
2024-11-28T07:33
2024-11-28T07:33
новости
александр дубинский
украина
владимир зеленский
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"Самое большое преступление, которое совершил Зеленский - это заставил миллионы украинцев разувериться в своей стране и мечтать уехать", - написал Дубинский.По его словам, все, кого "людоловы" Зеленского не смогли "утилизировать на фронте", должны мечтать сбежать с территории Украины, а цель политики и единственное реальное достижение действующих украинских властей заключается в построении "страны мечты", которую значительная часть населения хочет покинуть.В сентябре Нацбанк Украины опубликовал отчет, согласно которому число граждан, выехавших за границу с начала текущего года, достигло 400 тысяч, несмотря на сокращение льгот в государствах ЕС.Подробнее о проблеме - в материале Минус 300 тысяч: почему школьники массово бегут с Украины на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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новости, александр дубинский, украина, владимир зеленский, верховная рада, нацбанк, ес
Новости, Александр Дубинский, Украина, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Нацбанк, ЕС
Дубинский высказался о главном преступлении Зеленского
Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский в своем телеграм-канале назвал массовое разочарование украинцев в стране и желание уехать из нее "самым большим преступлением" Владимира Зеленского
"Самое большое преступление, которое совершил Зеленский - это заставил миллионы украинцев разувериться в своей стране и мечтать уехать", - написал Дубинский.
По его словам, все, кого "людоловы" Зеленского не смогли "утилизировать на фронте", должны мечтать сбежать с территории Украины, а цель политики и единственное реальное достижение действующих украинских властей заключается в построении "страны мечты", которую значительная часть населения хочет покинуть.
В сентябре Нацбанк
Украины опубликовал отчет, согласно которому число граждан, выехавших за границу с начала текущего года, достигло 400 тысяч, несмотря на сокращение льгот в государствах ЕС.