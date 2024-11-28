https://ukraina.ru/20241128/1059259882.html

"Сгорят в ядерном пепле": эксперт о том, почему нападение на Приднестровье обернется крахом для Украины

"Сгорят в ядерном пепле": эксперт о том, почему нападение на Приднестровье обернется крахом для Украины - 28.11.2024 Украина.ру

"Сгорят в ядерном пепле": эксперт о том, почему нападение на Приднестровье обернется крахом для Украины

Всего у Запада есть четыре варианта эскалации, три из которых провалились. Нападение на Приднестровье выглядит для врага очень заманчиво, но обернется концом для Украины. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг

2024-11-28T05:45

2024-11-28T05:45

2024-11-28T05:45

новости

приднестровье

украина

запад

белоруссия

курск

ракеты

"орешник"

нападение

переговоры

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По словам эксперта, Украине и Западу сейчас нужно максимально поднять ставки, чтобы избранный президент США Дональд Трамп даже теоретически не мог ни о чем договориться с Россией. Окно до его инаугурации 20 января — это самый опасный для Приднестровья период, считает он.Не надо обладать эксклюзивной информацией, чтобы это понять. Достаточно просто рассуждать логически. Всего у противника есть четыре варианта эскалации, три из которых провалились, отметил Амерберг.Третье. Вариант с нападением на Белоруссию Киеву вообще ничего не даст. Там стоит приличная Союзная группировка, которая даже не позволит украинским войскам пересечь границу. И вот у врага остается четвертый вариант — Приднестровье, которое выглядит для них лакомым куском, отметил эксперт."Пусть попробуют. Но тогда они сгорят в ядерном пепле, и Россия закончит войну за несколько месяцев. Никаких переговоров не будет. Будет только полная и безоговорочная капитуляция киевского режима. Так что нападение на Приднестровье станет для них концом", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу на сайте Украина.ру.О том, почему в ответ на новую ракетную провокацию Запада может прилететь по Жешуву и Констанце — в интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241127/1059260427.html

приднестровье

украина

запад

белоруссия

курск

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новости, приднестровье, украина, запад, белоруссия, курск, ракеты, "орешник", нападение, переговоры, капитуляция, сво, детали