"Сгорят в ядерном пепле": эксперт о том, почему нападение на Приднестровье обернется крахом для Украины
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВ России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия
© Министерство обороны РФ
Всего у Запада есть четыре варианта эскалации, три из которых провалились. Нападение на Приднестровье выглядит для врага очень заманчиво, но обернется концом для Украины. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, бывший офицер молдавской армии Михаил Амерберг
По словам эксперта, Украине и Западу сейчас нужно максимально поднять ставки, чтобы избранный президент США Дональд Трамп даже теоретически не мог ни о чем договориться с Россией. Окно до его инаугурации 20 января — это самый опасный для Приднестровья период, считает он.
Не надо обладать эксклюзивной информацией, чтобы это понять. Достаточно просто рассуждать логически. Всего у противника есть четыре варианта эскалации, три из которых провалились, отметил Амерберг.
"Первое. Курская авантюра, которая не смогла отвлечь от Донбасса основные российские силы. Второе. Ракетные удары пока тоже ни к чему не привели, потому что Россия ответила "Орешником", — рассказал эксперт.
Третье. Вариант с нападением на Белоруссию Киеву вообще ничего не даст. Там стоит приличная Союзная группировка, которая даже не позволит украинским войскам пересечь границу. И вот у врага остается четвертый вариант — Приднестровье, которое выглядит для них лакомым куском, отметил эксперт.
"Пусть попробуют. Но тогда они сгорят в ядерном пепле, и Россия закончит войну за несколько месяцев. Никаких переговоров не будет. Будет только полная и безоговорочная капитуляция киевского режима. Так что нападение на Приднестровье станет для них концом", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Амерберг: Если Украина сейчас нападет на Приднестровье, "Орешник" приведет к ее ужасному концу на сайте Украина.ру.
О том, почему в ответ на новую ракетную провокацию Запада может прилететь по Жешуву и Констанце — в интервью Юрий Баранчик: Если ВСУ нападут на Белоруссию и Калининград, "Орешники" полетят в три европейские столицы на сайте Украина.ру.
Вчера, 19:30Владимир Козин: Россия не победит США, пока Украина за каждый ATACMS не будет терять по "Южмашу" Владимир Зеленский может получить ядерное оружие от Запада, но кнопку "Пуск" нажмет не он. В свою очередь, Россия имеет полное право использовать любые вооружения, чтобы остановить НАТО и Украину.