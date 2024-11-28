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Рябков предупредил, к чему приведет передача Киеву ядерного оружия

Рябков предупредил, к чему приведет передача Киеву ядерного оружия - 28.11.2024 Украина.ру

Рябков предупредил, к чему приведет передача Киеву ядерного оружия

Передача Киеву ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости

2024-11-28T07:15

2024-11-28T07:15

2024-11-28T07:19

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"Я не знаю, кто эти люди, которые произносят такого рода вещи. Я неоднократно фиксировал подобного рода заявления со стороны разного уровня ответственных, а точнее безответственных лиц в Киеве. Но подобный шаг означал бы не просто слом всей той системы в сфере нераспространения и контроля над вооружениями, которая еще сохраняется вопреки деструктивному курсу США, но это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта", - сказал он.Рябков также заверил, что Россия добьется того, чтобы США "охватила дрожь и оторопь" от того, какими последствиями грозит их вовлеченность в украинский конфликт.Ранее издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность.Подробнее о возможных последствиях - в материале Депутат Шеремет предупредил, к чему приведет передача ядерного оружия Киеву на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

киев, новости, россия, сша, сергей рябков, дмитрий песков, шеремет