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Рябков предупредил, к чему приведет передача Киеву ядерного оружия
Рябков предупредил, к чему приведет передача Киеву ядерного оружия - 28.11.2024 Украина.ру
Рябков предупредил, к чему приведет передача Киеву ядерного оружия
Передача Киеву ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости
2024-11-28T07:15
2024-11-28T07:15
2024-11-28T07:19
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"Я не знаю, кто эти люди, которые произносят такого рода вещи. Я неоднократно фиксировал подобного рода заявления со стороны разного уровня ответственных, а точнее безответственных лиц в Киеве. Но подобный шаг означал бы не просто слом всей той системы в сфере нераспространения и контроля над вооружениями, которая еще сохраняется вопреки деструктивному курсу США, но это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта", - сказал он.Рябков также заверил, что Россия добьется того, чтобы США "охватила дрожь и оторопь" от того, какими последствиями грозит их вовлеченность в украинский конфликт.Ранее издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность.Подробнее о возможных последствиях - в материале Депутат Шеремет предупредил, к чему приведет передача ядерного оружия Киеву на сайте Украина.ру.
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киев, новости, россия, сша, сергей рябков, дмитрий песков, шеремет
Киев, Новости, Россия, США, Сергей Рябков, Дмитрий Песков, Шеремет
Рябков предупредил, к чему приведет передача Киеву ядерного оружия
07:15 28.11.2024 (обновлено: 07:19 28.11.2024)
Передача Киеву ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости
"Я не знаю, кто эти люди, которые произносят такого рода вещи. Я неоднократно фиксировал подобного рода заявления со стороны разного уровня ответственных, а точнее безответственных лиц в Киеве. Но подобный шаг означал бы не просто слом всей той системы в сфере нераспространения и контроля над вооружениями, которая еще сохраняется вопреки деструктивному курсу США, но это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта", - сказал он.
Рябков также заверил, что Россия добьется того, чтобы США "охватила дрожь и оторопь" от того, какими последствиями грозит их вовлеченность в украинский конфликт.
"Все-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это", - подчеркнул он.
Ранее издание New York Times
сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину
ядерное оружие.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность.