Атлант и его Атлантида. Астрологический портрет "генсека застоя" Леонида Брежнева

В воскресенье, 19 декабря, исполняется 115 лет со дня рождения Леонида Ильича Брежнева — генерального секретаря ЦК КПСС, годы правления которого (1964 — 1982) сегодня привычно называют "эпохой застоя". Но дело не в полукруглой дате. Брежнева сегодня вспоминают совсем не так, как в перестройку. И это - тревожный симптом

Вообще про "застой" есть и другое мнение.

Как говорится, чем позже после "эпохи застоя" родился человек, тем более мрачные у него "воспоминания" о временах, в которых он никогда не жил.

А те, кто жил в СССР при Брежневе, чем дальше, тем чаще вспоминают эти годы как "золотое время".

С 1964 по 1982 год Леонид Ильич был главой ЦК КПСС, руководителем Советского Союза. Самым влиятельным человеком на Земле.

В 2022 году будет уже 40 лет, как нет Брежнева. И уже выросли не только дети, но и внуки тех, кто никогда не жил "при Леониде Ильиче".

Каким же был человек, который 18 лет стоял во главе мощнейшего государства планеты.

Желание стереть

Память о Брежневе попытались стереть уже через несколько лет после его ухода из жизни. Кто же это сделал? Капиталисты-империалисты? Нет. Коммунист, член ЦК КПСС.

" — Вам отрежут голову.

— А кто именно? Враги? Интервенты?

— Нет, русская женщина, комсомолка"

(Булгаков, "Мастер и Маргарита")

Те города, заводы, площади, которые были названы в честь Брежнева, были переименованы. У Брежнева даже отняли орден Победы, который выдали якобы "не по правилам".

Все это было сделано рукой одного человека — Михаила Горбачёва. И, естественно, после смерти Брежнева. Так сказать, постскриптум.

Кого волнует орден ушедшего генсека (не самый главный у Брежнева). Михаила Горбачёва очень волновал. Ему надо было унизить, отнять награду у предшественника. Хотя бы в воображении победить человека, которого народ уже при очередном новом генсеке начал с ностальгией вспоминать. Брежнев с нами. Что вспоминают те, кто жил при втором украинском генсеке © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Именно Горбачёв ввел в оборот словечко "застой". "Застойные годы", — так назвал он время Брежнева в одном из своих докладов.

Стабильность и процветание стали называть "застоем", а социальную справедливость — "уравниловкой".

Все достижения социализма пытались представить чем-то незначительным. И такой же незначительной пытались сделать фигуру Леонида Ильича Брежнева.

Прошло 40 лет, и сегодня, по социологическим опросам, Брежнева считают лучшим руководителем СССР. Если бы можно было выбирать, при каком руководителе СССР жить, большинство хотело бы жить "при Брежневе". "При Горбачёве" — один процент опрошенных.

Не помогли анекдоты, насмешки, замалчивание заслуг, старательное уничтожение памяти о руководителе великой страны.

Человек, который построил

«Байконур»

Партийную работу молодой Леонид Брежнев, землеустроитель по профессии, начал на Украине, в Днепродзержинском обкоме партии.

Уже тогда проявились основные качества его характера — добродушие, доброжелательность к людям. И огромная работоспособность.

Он работал на разных должностях, служил в армии, учился в военном училище. Получил высшее образование — инженер-теплосиловик. Постепенным был его рост в партии.

Перед войной Леонид Ильич был секретарём Днепропетровского обкома партии.

Когда началась война, Брежневу было 34 года. Он прошел всю войну, сначала как замполит 4 Украинского фронта, потом начальник политотдела 18 армии.

Получил орден Красного Знамени за участие в Барвенковско-Лозовской операции в Харьковской области. За освобождение городов Мукачево и Ужгород — орден Богдана Хмельницкого.

Войну закончил в звании генерал-майора. И снова вернулся на Украину.

Руководил восстановлением ДнепроГЭС, Запорожстали. Потом — работа первым секретарём в Молдавии, в Казахстане.

Именно Брежнев руководил строительством космодрома «Байконур». Сам он писал об этой "стройке века" в воспоминаниях:

"Ракетный полигон требовалось ввести в строй быстро, сроки были жёсткие, а масштабы работ — огромные."

Первое звание Героя социалистического труда он получил именно за подготовку полета человека в космос.

Такие условия работы были для него обычными. Невероятная работоспособность и упорство, умение организовать коллектив, работать на результат в условиях жёсткой нехватки времени — это "фирменный стиль" Брежнева.

Когда запускали заново "черную металлургию", он отдавал этому столько сил, что не мог нормально спать неделями.

Именно тогда начались его проблемы со сном. "Он нормально поспал, только когда запустили первую домну и она дала металл", — вспоминала его жена.

Пленум «заговорщиков»

1964

Пленум ЦК КПСС в 1964 году стал последним для первого секретаря ЦК Никиты Хрущёва.

"Пленум заговорщиков" — так этот пленум назвали потом. Но "группой заговорщиков" была практически вся партия, уставшая от бесконечных новых идей типа "кукурузы", "целины", "семилеток" вместо "пятилеток" и других новаций вождя.

Если бы экономические успехи были. Но их не было, а страна шла к катастрофе.

Не получалось не только "догнать и перегнать Америку", как требовал Никита Сергеевич, а наоборот. Началась нехватка мяса, молока и хлеба. В некоторых районах страны вводили продовольственные карточки.

860 тонн золота вынуждены были отправить на закупку зерна в капиталистических странах.

Колхозники, как считали авторы доклада на пленуме, стали жить не лучше, а хуже, чем в 1940 году.



Хрущёву припомнили провалы в промышленности. "Рязанское дело", когда первый секретарь обкома покончил с собой, пытаясь показать "чудо" в сельском хозяйстве.

Авантюризм Хрущёва во внешней политике ставил мир на грань ядерной войны.

В итоге его уход был воспринят партией и народом с облегчением. На этом же пленуме выбрали нового руководителя партии — Леонида Ильича Брежнева.

Как взлетал «днепропетровский клан»

Никто не считал тогда Брежнева "основным игроком". Наоборот, многие думали, что Брежнев — временная фигура.

Особенно так думали инициаторы свержения Хрущёва — глава Комитета партийного контроля Шелепин и руководитель КГБ Семичастный. Каждый из них считал, что вскоре будет руководить страной.

Вышло совершенно по другому. Леонид Ильич довольно быстро избавился от всех конкурентов. Осень генсека. Брежнев — это я! © скриншот видео Кино1ТВ

Эту черту Брежнева многие отмечают в воспоминаниях. Он умел избавляться от человека так, чтобы тот не был в итоге обиженным.

Те, кто не справлялся с руководящей работой, отправлялись послами в дальние страны. Или переводились в другую "почётную ссылку".

На самом деле в "бархатной перчатке" находился стальной кулак. За имиджем добродушного весельчака не все могли сразу разглядеть умного, расчётливого, волевого человека.

А то, что он таким был, ясно видно по тому, как Брежнев расчистил личное пространство. У него быстро не стало конкурентов и не возникало в будущем. Все ключевые должности занимали лояльные лично ему люди.

Хрущёв называл Брежнева "балериной" за внешнюю склонность к компромиссам. Брежнев не любил конфликтов. Наоборот, любил советоваться, выслушивать несколько точек зрения.

Но Хрущёв, как и многие другие, ошибался в своем ближайшем помощнике.

"Упорный, целеустремлённый, хитрый человек", — так писал впоследствии о Брежневе его помощник Александров-Агентов.

С 1964 и даже раньше Брежнев строил свой "аппарат". Москву пополняли выходцы из днепропетровской партийной организации, из Молдавии, Казахстана. Леонид Ильич знал их лично, полагался на них. А они — на него. Так появились в высшем руководстве страны Константин Черненко и Юрий Андропов, которые в будущем тоже возглавят партию.

Это было начало "днепропетровского клана", который сыграет большую роль в будущем страны и партии. А пока что члены этого клана помогали "красивому генералу" прийти к власти в Москве.

Считается, что к "днепропетровскому клану" принадлежали глава Компартии Украины Владимир Щербицкий, председатель Совета министров Николай Тихонов, министр внутренних дел СССР Николай Щёлоков, секретарь ЦК КПСС Андрей Кириленко и множество более мелких партийных и государственных деятелей.

Золотой «застой»

Первая же пятилетка при Брежневе стала невероятно эффективной.

"Золотая пятилетка" — назвали время с 1966 по 1970 год. За эту пятилетку было построено больше 1900 крупных предприятий.

Вообще за 60-70-е годы промышленное производство увеличилось почти в 5 раз! На 480 процентов. А производительность сельского хозяйства увеличилась на 170 процентов.

Строились заводы, атомные и гидроэлектростанции, нефтепроводы и газопроводы, космодромы, самолёты, машины, телевизоры, ледоколы и корабли.

Кто же знал, что все это будет разворовано и разрушено. И опять-таки разрушат не "враги и интервенты", а первые секретари ЦК. Вроде Леонида Кравчука, который до сих пор не может объяснить, куда делся огромный торговый флот, самый большой в мире, который достался после "развала Союза" Украине. Не осталось ни одного корабля.

Но виноват, конечно, "застой", при котором не мог свободно вздохнуть даже секретарь ЦК КПУ Леонид Кравчук. Он тоже, как и Горбачев, говорит теперь, что во главе Компартии "боролся с коммунизмом".



Витя и другие

Витя — так ласково называл Брежнев свою жену — Викторию Петровну. С Викой Денисовой, студенткой медицинского техникума, они познакомились на танцах.

Вскоре они поженились. Покладистый характер Вити помогал им многое пережить.

В жизни Брежнева были и другие женщины. Самый известный роман — фронтовой, с врачом Тамарой.

После войны Виктория Петровна поговорила с Тамарой, и этот роман моментально закончился. По рассказам, Виктория сказала сопернице сдержанно: "Я всё знаю, вас не виню. Но у нас двое детей, я прошу вас уехать".

Тамара уехала в Киев, вышла замуж. Сохранила с Брежневым хорошие отношения.

И с женой у Брежнева, удивительно, были и остались отличные отношения. Виктория Петровна не была красавицей, но золотой характер, как известно, важнее.

А вот их дочка Галина была в молодости красоткой. Характер добрый и отзывчивый. Но, увы, она не умела держать себя в руках.

«Папа, я влюбилась. Ему 25»

Такую записку оставила Галина, когда в 33 года отправилась в Сочи со своим вторым мужем — артистом цирка Игорем Кио. В записке она написала неправду. Ему было не 25, а 18.

До этого она уже сбегала из дома с артистом цирка. Тогда 18 было ей, а муж, артист акробат Евгений Милаев, был на 20 лет старше.

Но, увы, совместная жизнь через 13 лет закончилась.

Брак с Кио расторг уже лично Брежнев. У мужа и жены отобрали паспорта и вернули новые.

Потом у Гали появился третий муж, Чурбанов, младше ее на 7 лет. Потом танцор балета Марис Лиепа. Потом цыганский певец Борис Буряце. Все они были младше, все делали с её помощью карьеру. Все пользовались её добротой.

В последние годы её жизни был снят англичанами фильм, где Галина предстает в неприятном, мягко говоря, виде. Совершенно пьяная пожилая женщина танцует на столе, заставленном бутылками, говорит и делает глупости.

Её приемные дети — дети Евгения Милаева — говорят, что всё это было сделано обманом. Самолет Брежнева получит вторую жизнь на Украине © Управління туризму та промоцій Київської міської державної адміністрації / facebook

"Наша мама никогда такой не была".

Галину специально привезли для интервью в другой город, в номер гостиницы, где было много алкоголя. Возможно, и даже скорее всего, в алкоголь добавили психотропные вещества.

Но вообще-то Галина Брежнева становилась глупой и нелепой от пары бокалов вина, и это было известно всему её продажному окружению.

Фильм был снят как часть пропаганды "против Брежнева".

Кому-то надо было уничтожить её морально. Кому-то, кто продолжал ненавидеть её отца.

«Аппарат» или «номенклатура»

В чем Брежнева часто обвиняют — в засилье бюрократии, ставшей в его время всесильной прослойкой общества. Доходило до абсурда. На все нужна была "справка". Как шутили в то время, "дайте мне справку о том, что у меня есть справка". Но причины возникновения всесильной "бюрократии" довольно глубокие. Практический и смекалистый человек, Брежнев понимал, что для руководства огромной страной ему нужен "аппарат".

Он был практиком, прагматиком. Человеком исключительно цепкого, крестьянского ума. Брежнев сам был частью этого аппарата. Это была его жизнь, в которой он отлично разбирался.

Доскональное знание низовой, областной системы управления было его "точкой силы". Плюс живой интерес к практической жизни.

Любой секретарь обкома мог приехать к нему на приём и ожидать, что его примет, с ним поговорит Леонид Ильич. Обстоятельно, подробно.

Такие встречи были у Брежнева практически ежедневными. Даже на отдыхе в Крыму он по 2-3 часа каждый день по "вертушке" беседовал с секретарями обкомов, крайкомов, республик.

Даже летом 1982 года Брежнев отмечает в дневнике: "Кунаев — обстановка нормальная… Кустанай — хорошо… Башкирия — вполне удовлетворительно, средний урожай. Оренбург — средний урожай не получится. Липецк — хорошо".

В последние годы жизни обзвон делали его помощники и докладывали о результатах лично.

Увлечения

Еду Леонид Ильич любил самую простую. Черный хлеб с салом. Вареники с капустой.

"Я сам люблю макароны по-флотски, например, и когда были на корабле у адмирала Горшкова и подали черт знает чего, какой-то бифштекс… Спрашиваю, где макароны по-флотски? На второй день только дали. И то после критики".

Роскошные автомобили были его страстью. После ухода Брежнева раздувались слухи об автопарке в 50 или 100 машин. Скорее всего, это неправда. Но машины он любил и любил ездить сам.

Второй страстью генсека была охота.

В знаменитый охотничий заказник Завидово он добирался за рулём «Роллс-Ройса» (подарок американского предпринимателя Арманда Хаммера) либо за рулём «Кадиллака» (подарок президента Никсона).

Завидово, кстати, потом "заберёт себе" Горбачёв. Зачем заказник ему понадобился, непонятно. Охоту он не любил. Приехал один раз с Раисой Максимовной, посмотрел, уехал.

Брежнев пил только водку, но очень умеренно. В основном на охоте. Предпочитал "Зубровку". Но ходили слухи, что у него была специальная рюмка с очень толстым стеклом, чтобы пить совсем немного. Особенно нужна была эта рюмка на переговорах с иностранцами.

А вот курил очень много. Говорят, что специально для Брежнева выпускались его любимые сигареты "Новость" в жёсткой пачке. Когда в конце жизни курить ему запретили, он просил окружение побольше курить рядом с ним. Охранники "окуривали" его даже в бассейне, бегали вокруг бортиков. Приходили в спальню, дымили рядом с ним перед сном.

Конечно, у его семьи была дача, квартира. Но от новой квартиры площадью в 500 метров Брежнев отказался, так как посчитал это неприличной роскошью.

«Хлеб для народа»

Основную цель свою как руководителя страны Брежнев сформулировал сам: "Хлеб для народа и безопасность для страны будут всегда наиболее близки моему сердцу".

Гороскоп

Как почти у всех значительных в истории личностей, в гороскопе Брежнева имеется "выделенный" Сатурн. Аспекты с Ураном, Юпитером, Нептуном и Марсом. Все позитивные. Это сильнейший мотор в жизни человека. Мотор, который работает ровно, постоянно и очень долго. Работоспособность невероятная. Чувство долга превалирует. Сначала — работа, долг, обязанности. Потом — все остальное.

Поскольку планета в прекрасных аспектах, мы видим не строгого научного "сухаря" и не изможденного внутренними комплексами трудоголика. Это жизнелюбивый человек, который просто очень любит работать. И удачливый, конечно, необыкновенно.

Конфигурация планет в карте рождения Леонида Ильича складывается в фигуру "Парус". Название говорит само за себя. Остаётся только дождаться попутного ветра.

Но человек с настолько выделенным Сатурном не будет, конечно, сидеть и дожидаться ветра. Он строит корабль, чинит его, модернизирует, подбирает команду. Он отдыхает и работает с одинаковым удовольствием. Но работать любит больше. И когда приходит попутный ветер, у него уже есть корабль, паруса и запасные весла. А все остальные только начинают суетиться в поисках парусов.

В этом всегда проявлялось отличие Леонида Ильича. Предусмотрительный, работоспособный, всегда энергичный, готовый и работать, и отдыхать.

Уран оппозиция Юпитер. Невероятный, сногсшибательный взлет. Исключительная карьера, успех и богатство.

Но это непростой аспект. Есть жажда власти, есть вера в собственную исключительность. Жажда признания заслуг, аплодисментов. И одновременно искреннее желание помочь всем несчастным и нуждающимся. Этот человек часто "едет на красный свет", нарушает правила. Неожиданно для творца "эпохи застоя".

Выдающийся религиозный или политический лидер (в зависимости от эпохи).

Парадоксальным образом человек, который был убежденным атеистом, создал что-то вроде новой религии. Создал веру в Советский Союз, в возможность построения справедливого общества на земле. В "царство Божие" он не верил.

1976

В 1976 году здоровье Брежнева ухудшилось. Начались годы его серьезной болезни, которая превратила красавца и энергичного хозяина страны в стареющего пенсионера. Но "пенсионеру" не дали уйти со своего поста.

Достоверно известно, что он пытался уйти с должности высшего руководителя. Называют и имя преемника. Это, возможно, был бы секретарь ЦК КПУ Владимир Щербицкий.

Но окружение, тот самый "аппарат", не допустил этого. Зачем, к чему им эти перемены? Вот с этого момента, с 1976 года, видимо, и можно говорить о "периоде застоя". Но возглавил этот период не "дорогой Леонид Ильич", а все та же номенклатура.

Сегодня, да и тогда, многие посмеиваются над тем, что Брежнев был награждён всеми мыслимыми наградами СССР. Он единственный человек, который стал пять раз Героем — четыре раза Героем СССР и один раз Героем социалистического труда.

Да, была у него такая слабость. И до болезни была. Но не сам же он себя награждал! Это делало окружение.

Вместо осторожного, но умного и даже хитрого человека к власти пришла осторожная и безликая серая масса. Которая по закону существования толпы становится настолько же "умной", насколько "умны" самые низкоранговые ее члены.

"Аппарат" уже начал самостоятельное существование. Что очень скоро приведет к катастрофе, когда годы процветания и невиданной экономической эффективности назовут "застоем".

Атлант

Так что же такое был этот "застой"? Что показал миру Брежнев?

Как сформулировал один из западных журналистов, "оказалось, что капитализм не нужен".

Оказалось, что при социализме можно жить, пользуясь благами жизни. Причём все эти блага более-менее равномерно доступны всем членам общества.

Заслуга Леонида Ильича в том, что он показал, что при социализме можно жить хорошо. Можно построить не идеальное, но достаточно справедливое общество, в котором будет бесплатная медицина, образование, бесплатное жильё, оплачиваемый отпуск, спокойная жизнь в достатке для всех. «Брежнев, введи войска!» Бжезинский, Иоанн Павел II и Валенса против советской системы в Польше © AP, File

Немыслимыми были войны на территории огромной страны, "майданы", межнациональная рознь. Немыслимыми были границы между республиками. И в душах людей тоже. Это время будет всегда вспоминаться с ностальгией. Да, возможно, хорошей колбасы не хватало на всех. Но хлеба и картошки хватало.

А самое важное то, что главным была не колбаса. "Колбаса" — это уже цель, мечта и фетиш "перестройки".

Немыслимое государство социальной справедливости на земле всё-таки существовало. СССР — это была Атлантида, государство мечты, равенства и братства. Этой Атлантиды сегодня нет. И, видимо, уже никогда не будет.

А ведь последние "четыре пятилетки" этот человек держал Атлантиду на своих плечах.