В Севастопольском парке Днепра (бывший Днепропетровск) местные власти демонтировали «Аллею адмиралов» — бюсты русских адмиралов и матросов, участвовавших в Крымской войне 1853-1856 годов. Это мемориал, который расположен, точнее был расположен на месте военного кладбища, где похоронены участники обороны Севастополя

100 млн за адмиралов

Все дело в том, что небезызвестный мэр Днепра Борис Филатов (тот самый, который «вешать будем потом») однажды во время празднования Дня города торжественно объявил об обнаружении в парке могилы первого почетного горожанина Александра Поля. Казалось бы, какая связь? Поль — промышленник XIX века, который начал разработку железной руды в Криворожском бассейне, чем заложил основы для местной металлургии. Павел Волков. Кто он © Павел Волков/Facebook

Для украинского националиста такая фигура должна была бы вызвать смешанные чувства. С одной стороны, конечно, «капитализм, счастье» и т.д. по тексту бессмертного афоризма Дудя, но с другой – Поль все-таки развивал капитализм Российской империи и Франции (созданное им акционерное общество было французским) и нещадно эксплуатировал украинское население. Несмотря на то, что, согласно Википедии «в начале 1872 года Поль вместе с князем Кочубеем начал разработку аспидного сланца», довольно сложно себе представить, чтобы землю копали эти два уважаемых господина.

В общем, нормальная противоречивая историческая фигура средней величины, похороненная в далеком 1890 году. Нашли бы могилу Поля где-нибудь под памятником жертвам голодомора, на том бы все и закончилось. Но Севастопольский парк с «Аллеей адмиралов» — другое дело.

Еще в октябре текущего года вокруг парка установили забор из металлической сетки и закрыли его для посещения. Причина – реконструкция. 109 млн гривен из бюджета выделили некоему ООО «СТР ЛТД» на установку 238 новых фонарей, 63 прожектора, постройку стадиона, прокладывание дорожек, обустройство парковки, скейтзоны, высадку деревьев и всякой разной зелени. Над могилой Александра Поля установят памятный знак и восстановят разрушенную фашистскими бомбардировками во время Великой Отечественной войны Лазаревскую церковь.

И все бы ничего, но демонтированные для реконструкции парка бюсты деятелям Крымской войны на место не вернут. Вместо них планируется обустройство пантеона почетных жителей Днепра. Начальница отдела индустриального развития коммунального предприятия «Агентство развития Днепра» Елена Иваницкая внаглую заявила, что бюсты «не отвечают современным историческим реалиям». Не ленинопад, а отцеубийство. Развал Украины начался с разрушения памятников © коллаж Украина.Ру

Хорошо бы понять, что такое «современные исторические реалии», учитывая, что исторические события хоть и отражаются на современности, но все-таки принадлежат прошлому.

Иваницкая, видимо, имеет в виду, что русские адмиралы на территории украинского государства – табу? Но это же адмиралы XIX века, которые не только ничего плохого не сделали зарождавшейся украинской нации, но и, как уже упоминалось, сохранили ей Крым. Адмиралы Нахимов, Корнилов и Истомин командовали обороной Севастополя и погибли там же, на Малаховом кургане. Матросы Игнатий Шевченко, Федор Заика и Петр Кошка – вообще украинского происхождения. Если к адмиралам еще с очень большой натяжкой могут возникнуть вопросы касательно колониализма и всякого такого, то простые матросы-то здесь причем? А каким таким «современным реалиям» не соответствует легендарный военный врач Николай Пирогов? Войны прекратились и лечить раненых не надо? Но самая сюрреалистическая история, пожалуй, — с бюстом Даше

Севастопольской.

Чей Севастополь?

«Движимая милосердием своей женской натуры, она здесь на полях битвы и госпиталях с таким самопожертвованием помогала раненым, что обратила на себя внимание высшего начальства…», — это в мемуарах писал о ней тот самый Николай Пирогов.

Сестра милосердия, наша Флоренс Найтингейл, Дарья Махайлова (такова ее настоящая фамилия) во время обороны Севастополя получила от Николая I золотую медаль на Владимирской ленте «За усердие», а потом попала на шедевр Рубо — панораму «Оборона Севастополя». С 2013 десять лучших крымских медсестер награждают нагрудным знаком отличия «За милосердие имени Даши Севастопольской».

Так вот, точно никак не повинная в страданиях украинского народа от зверств царизма и советской власти Даша Севастопольская пострадала от «революции достоинства» первой из увековеченных на «Аллее Адмиралов». Темной февральской ночью 2018 года несколько столь же темных личностей тросом сорвали ее бюст с постамента, погрузили в машину и скрылись во мраке. Возможно, злодеев интересовала не столько историческая личность, сколько цена бронзы, из которой изготовлен памятник, и Дашу они схватили случайно. Как бы там ни было, брошенное авто похитителей вскоре обнаружили. Бюста там не было. Но затем он чудесным образом нашелся валяющимся на месте преступления — в Севастопольском парке.

Пирогов в Днепропетровске тоже хлебнул горя от «европейского выбора». Правда не в парке, а на территории медакадемии. В 2017 его бюст, а также бюсты небезызвестных врачей и ученых Семашко и Филатова вместе с большинством пояснительных табличек к другим памятникам украли неизвестные. Возможно даже патриоты. Чтобы уберечь от патриотов остальных ученых, а также гарантировать, что рядом никто не найдет могилу почетного жителя Днепра, сотрудники медакадемии убрали все оставшиеся бюсты в надежное место.

Впрочем, непонятно, чем «Аллея адмиралов» так уж не устроила украинских националистов. Во-первых, Крымская война была крайне неудачна для России — уже хорошо. Ее экономические, политические и репутационные последствия во многом толкнули с мертвой точки демократическое революционное движение, привели к отмене 25-летней рекрутчины (о которой так много писал Тарас Шевченко) и отмене крепостного права (о котором Шевченко писал еще больше).

Отмена крепостного права постепенно перестроила феодальную экономику Российской империи на буржуазный лад и родила на территории империи модерные нации, в т.ч. украинскую. Казалось бы, только за одно это память Крымской войны (независимо от отношений с современной Россией) можно было бы и сохранить. Не как «плюс» или «минус», а как важную веху в национальной истории. Кроме того, в результате подписанного по завершению войны мирного договора, Россия смогла сохранить ключевые крымские города, например, Севастополь. Если бы не это, кричать: «Чем Крым?» сегодня, возможно, бы пришлось в сторону члена НАТО – Турции. А скорее всего и не пришлось, поскольку ни у кого бы даже не родилась мысль, что Крым может быть украинским. Кто за что забронзовел: 5 самых известных прижизненных памятников Украины © РИА Новости, Свет / Перейти в фотобанк

Зачем декоммунизировать Российскую империю

Да, самый яростный разрушительный накал Майдана касался советского прошлого Украины. Но предусмотрительные люди еще в 2014 говорили, что после декоммунизации обязательно начнутся и другие процессы: дерусификация и деправославизация, а за ними — деевреизация и демалороссизация (мы уже слышим слова о том, что говорящие на суржике украинцы – изнасилованные и исковерканные русскими). Молох шовинистического террора не прикрытой демократическими институтами диктатуры американского капитала, который контролирует все ключевые органы принятия решений на Украине, сожрет всю историю Украины, а с ней – всю культуру и надежды людей на свободную и мирную жизнь.

И ладно бы за памятниками бегал условный правосек, которому из-за уровня интеллекта может показаться, что Даша Севастопольская – это исполнительница блатных песен, а Петр Кошка – местный криминальный авторитет. Но мэра Филатова в таком не обвинишь. Его действия осознанные. Он будет зачищать любые артефакты русской культуры на вверенных ему территориях, но не потому, что воспитан русофобом, а потому что боится потерять власть и деньги.

Если Днепропетровск – место, где русские хирурги Пироговы лечили украинских матросов Кошек, защищавших Севастополь от сегодняшних членов НАТО, то бог его знает, к чему такая историческая память может привести жителей города в будущем. 30-40-летние в основном «упороты» Майданом и российско-украинской войной, но вот с поколением т.н. зумеров все не так просто. Их взгляды часто шире, а интересы не замкнуты в границах нацгосударства, которое, беднея и саморазрушаясь, дает им все меньше и меньше возможностей для человеческой самореализации. Не украинской, российской или американской – человеческой.

Так что судьба «Аллеи Адмиралов» конечно была предрешена. Удивительно еще, что она так долго продержалась. Героев обороны Севастополя к закону о декоммунизации никак не припишешь (хотя, в Запорожье, например, почему-то декоммунизировали улицу Уральскую, но не тронули проспект Маяковского), поэтому нашли иной способ – убрали под предлогом реконструкции парка и не вернули, потому что чиновница-националистка ляпнула какую-то ерунду, которая всех устроила. Конечно, оппозиционные партии могли бы подать в суд…

Но если нет, что ж, раз с помощью карт Люфтваффе (вроде бы ничего особенного, но, согласитесь, очень символично) мэр Филатов обнаружил могилу 150-летней давности, француза Поля, по нынешним меркам — тогдашнего Коломойского, то могилы умерших от ран в Екатеринославском госпитале защитников Севастополя в Днепропетровске тоже снова найдут. Когда придет время.