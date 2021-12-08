«Освобождение от нашей Красной Армии». Как Львов боролся с фашистами

Примерно полторы сотни лет назад, 8 декабря 1868 года власти Двуединой монархии - Австро-Венгрии были вынуждены создать во Львове общество украинизаторов, так как русофильские настроения в городе были настолько сильны, что обеспокоили Вену. Но и в XX веке Львов не всегда был оплотом националистов и нацистов, город славен и своими антифашистами

Четыре года назад, в декабре 2017 года, нацисты снесли во Львове памятник украинскому антифашисту Юрию Великановичу, погибшему во время Гражданской войны в Испании. Памятник атаковали не первый раз — за несколько лет до этого ультраправые отрезали ему голову и несколько раз обливали краской. Украинская общественность относилась к этим преступлениям равнодушно, и только некоторые задавались вопросом — каким образом оказались в Испании галицкие коммунисты, о которых практически не рассказывает современная историография?

Западная Украина — в особенности, историческая область Галичина, которая охватывает большую часть территории Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей — имеет сегодня репутацию главной идеологической базы украинского националистического движения. Правые и ультраправые партии безраздельно доминируют в регионеу начиная с 1991 года, полностью контролируя местные органы власти, сферу образования, культуры и ведущие медиа. Как результат, националисты полностью определяют здесь политику памяти, которая сводится к открытому продвижению исторического ревизионизма.

Конечно, эта проблема касается не только Западной Украины. Националистическая пропаганда повсеместно проводится на государственном уровне, воспитывая в соответствующем идеологическом духе новые поколения украинцев. Однако, она особенно ощутима в западных областях страны, где в этой кампании задействованы практически все влиятельные социальные институции. Причем, их скоординированные действия открыто направлены на глорификацию ультраправых организаций и пронацистских коллаборационистских структур, действовавших на этих территориях в межвоенный период и во время Второй мировой войны. Андрей Манчук: кто он © Facebook/Андрей Манчук

Память о националистах, большинство которых участвовали в массовом уничтожении еврейского, польского и украинского населения Украины, в карательных акциях на территории Белоруссии, Чехословакии, Югославии, Польши и Франции, увековечивается всеми возможными средствами. В их честь открывают памятники и музеи, организовывают выставки, пишут книги, снимают фильмы. Западную Украину хотят представить исконным оплотом националистических, консервативных и клерикальных сил — но, на самом деле, так было далеко не всегда.

В 1920-1930-х годах ХХ века в этом регионе было представлено активное и массовое левое движение, которое опиралось не столько на помощь Москвы, сколько на поддержку местного населения. Его политическим центром служила нелегальная Коммунистическая партия Западной Украины. Она была основана в 1919 году, и уже в следующем году участвовала в создании Галицкой социалистической советской республики, просуществовавшей всего пятьдесят два дня.

Вплоть до 1923 года эта политическая организация носила название Коммунистической партии Восточной Галиции, но постепенно ее деятельность распространилась на другие регионы Западной Украины — подконтрольную Польше Волынь, оккупированную Румынией Северную Буковину и отошедшее к Чехословакии Закарпатье. Однако, основными центрами КПЗУ оставались галицкие города Львов, Калуш, Дрогобыч, Перемышль, Станислав, Стрый, Коломыя — центры стачечной борьбы, где была сосредоточена основная часть западноукраинского пролетариата — евреи, поляки и украинцы.

Кроме того, коммунисты имели определенное влияние в сельских регионах. Они последовательно выступали за национализацию земли польских помещиков и протестовали против террора польских властей, замирявших недовольные села с помощью жестокой политики «пацификации», — одновременно насаждая на Галичине и Волыни колонистов-«осадников» из числа отставных военных.

Выдвигая лозунги социальной и национальной эмансипации украинцев, добиваясь объединения с УССР, КПЗУ составляла серьезную конкуренцию подпольным структурам украинских националистов. Тем более, что коммунистическая партия имела большую популярность у представителей местной интеллигенции, включая плеяду блестящих литераторов из литературной группы «Горно» — таких как Ярослав Галан, Степан Тудор, Александр Гаврилюк, Петр Козланюк, Василий Бобинский, Кузьма Пелехатый. Они стали основными организаторами Антифашистского конгресса деятелей культуры, который прошел в мае 1936 во Львове, провозглашая необходимость создания международного фронта против наступающего фашизма.

Эти лозунги пришлось реализовывать на практике уже через несколько месяцев — после военного путча и начала Гражданской войны в Испании. Коммунистическая партия Западной Украины организовала антифашистские митинги в населенных пунктах Галичины, где на площадях звучал написанный Тудором марш «Пассионария», посвященный Долорес Ибаррури. Несмотря на противодействие польской власти, 20 сентября 1936 года во Львове прошел массовый митинг строительных рабочих, выступивших в поддержку республиканского правительства в Мадриде, а в рабочих театрах ставили пьесу «Революция в Испании».

Мероприятия имели успех — за несколько месяцев галицкие коммунисты собрали в поддержку республиканцев 45 тысяч злотых, потраченных на закупку медикаментов, продовольствия и оружия.

Одновременно КПЗУ оказывала Испании и другую, еще более важную помощь. Уже в августе 1936 года в Мадрид прибыла группа украинских шахтеров из Франции и Бельгии, которые направились на войну добровольцами при содействии Коминтерна. Волонтеры ехали в республиканские войска из Канады, США, Бразилии, Аргентины и Уругвая — где после массовой трудовой миграции конца XIX — начала ХХ века существовала западноукраинская диаспора.

180 членов КПЗУ нелегально перешли в Карпатах границу с Чехословакией и с большими трудностями пробрались на Пиренеи, чтобы принять участие в борьбе против Франко — несмотря на то, что это грозило им лишением польского гражданства. А Дмитрий Захарук, Симон Краевский и еще десять заключенных сумели бежать на войну прямо из казематов польской политической тюрьмы в Дубно. Тренды будущего: непатриотичная львовская молодежь © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В 1937 году в Испании находились около тысячи добровольцев из Западной Украины. 8 июля из них была сформирована специальная «компания» (рота) имени Тараса Шевченко, которая воевала в составе 13-й польской интернациональной бригады, носившей имя Ярослава Домбровского — легендарного генерала Парижской Коммуны, родившегося в Житомире.

При этом, первым командиром украинской роты стал белорус Станислав Томашевич (псевдоним одного из лидеров Коммунистической партии Западной Белоруссии Николая Дворникова). Он был организатором антипольского крестьянского восстания в Кобринском повете и успел накопить боевой опыт в первых сражениях против франкистов.

Подчеркнутый интернационализм являлся отличительной чертой испанских Интербригад, где воевали люди из разных стран. Достаточно сказать, что в состав той же польской интербригады входила еврейская рота, которая носила имя львовского рабочего Нафтали Ботвина — члена КПЗУ, расстрелянного поляками за покушение на агента политической полиции. И в ее составе воевали двое палестинских арабов.

Боевые качества роты имени Шевченко оценивались современниками исключительно высоко. «Шевченковцы» сразу же показали себя в битве при Брунете, во время тяжелых боев за оборону Мадрида. Отразив атаки марокканской конницы, они заняли вражеские позиции под Романильосом и Вилья-Франко-дель-Кастиль.

А 25 августа 1937 года украинцы отличились на Арагонском фронте, прорвав оборону итальянского корпуса на глубину в десять километров и обратив противника в бегство — что было отмечено в приказе Генерального комиссариата интербригад. Однако эти победы дались дорогой ценой — уже в первых боях рота потеряла раненными и убитыми почти половину своих бойцов.

Лозунгом подразделения стали строки из «Заповіта»: «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіте!». «Шевченковцы» проводили активную политическую работу, издавая на украинском языке газеты «Боротьба» и «Вісті із Західної України». В этих фронтовых листах печатались отрывки из произведений Тараса Шевченко, Леси Украинки, Ивана Франко, украинских писателей и поэтов из УССР и Галичины, а также обзорные статьи о политической ситуации в Испании и в Европе. Кроме того, рота прославилась в Испании исполнением народных и революционных песен, ставших для нее чем-то вроде визитной карточки.

Одним из редакторов «Боротьбы» являлся молодой поэт Юрий Великанович, сын учителей из карпатского села, студент филологического факультета львовского университета. Он воевал на передовой пулеметчиком, вернулся в строй после тяжелого ранения, и сочинял между боями свои собственные стихи.

После пополнения рота имени Шевченко участвовала в боях на гряде Сьерра-Кемада и в ожесточенной битве за Теруэль, где погибли ее командир Томашевич и политрук Демьянчук. В последних боях «шевченковцев» были убиты десятки бойцов, включая комиссара Симона Краевского, а 4 сентября 1938 года, во время знаменитого сражения на реке Эбро, погиб и сам Юрий Великанович. В следующем месяце обескровленные добровольцы из интернациональных бригад покинули Испанию, пройдя прощальным маршем по улицам Барселоны.

Дальнейшая судьба бойцов украинской роты имени Шевченко была трагична. Некоторые «шевченковцы» эвакуировались из Испании в другие страны Европы, попали в фильтрационные лагеря и впоследствии участвовали в антинацистском сопротивлении во Франции, Бельгии и Италии. Другие сумели вернуться на родину, где пострадали от преследований польских властей. Компартия Западной Украины была распущена сталинским руководством в 1938 году, а ее лидеров уничтожили в ходе репрессий.

Это деморализовало рядовых сторонников партии и усилило растущее влияние ее политических противников из Организации украинских националистов, которая перехватила политическую инициативу у левых.

«Это были люди, которые прошли польские тюрьмы, это были коммунисты, проверенные самой жизнью. Однако их партия была по нашему же решению распущена, и Коммунистическая партия Польши, и КПЗУ… И очень многие из них, получив тогда освобождение от нашей Красной Армии, попали потом в наши, советские тюрьмы», — вспоминал Никита Хрущев. Он лично знал многих репрессированных галичан и был женат на украинке Нине Кухарчук, которая возглавляла в молодости женотдел ЦК КПЗУ.

Реабилитация Коммунистической партии Западной Украины начала происходить после хрущевской «оттепели», благодаря ее уцелевшим членам, пережившим оккупацию и войну. «Украинский исторический журнал» опубликовал в 1961 году статью «Рота имени Тараса Шевченко в боях против фашизма в Испании (1937-1938 гг.)», рассказывая о судьбе западноукраинских коммунистов, которые первыми вступили в борьбу с фашизмом. Их имена вновь стали популярными — особенно личность бойца и поэта Юрия Великановича.

В честь него назвали львовскую улицу, на которой находилась школа с углубленным изучением испанского языка, и установили памятник работы известного скульптора Теодозии Бриж. Она изобразила юношу в форме испанского республиканца, с записной книжкой в руке. А в 1989 году на экраны вышел телефильм «Рота имени Шевченко», снятый по сценарию писателя Юрия Покальчука, который посвятил этой теме свой единственный роман «І зараз, і завжди». Бесславная история. Во Львове уничтожили Монумент Славы © zaxid.net

Но впереди было новое забвение. После распада СССР память о западноукраинских антифашистах была полностью вытеснена общественного сознания. Современная украинская историография представляет членов КПЗУ послушными марионетками Кремля, и не скрывает своих симпатий к франкистам, которыми восхищались в бандеровской и мельниковской ОУН. Улицу Юрия Великановича переименовали, его памятник неоднократно вандализировался, а затем его снесли в рамках «декоммунизации», при полном попустительстве местной власти.

Правдивый рассказ о роте имени Шевченко имеет сейчас большое политическое значение. Важно напомнить, что в истории Галичины были не только ОУН, УПА, эсэсовская дивизия и батальоны коллаборантов. А это развенчивает расхожие стереотипы о Западной Украине, которая не всегда являлась вотчиной ультраправых, как это хотелось бы представить сегодня и украинским и русским националистам. В ее прошлом присутствовала традиция антифашистского социалистического движения, которая оставила свой след в европейской истории.

А возвращение памяти о галицких коммунистах является не только справедливой данью их героической борьбе за демократию и свободу — это необходимое условие для победы над современным украинским фашизмом.