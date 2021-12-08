На Западе обсуждают последствия разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Шум в западной прессе о якобы грядущем «российском вторжении» на Украину и угрозы заблокировать «Северный поток-2» на самом деле - не более чем сотрясение воздуха. Потому что, как выясняется, Украина Москве уже не очень интересна

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена прошла продуктивно, обсуждались настолько важные вопросы международной политики, что до разговоров о «Северном потоке-2» дело так и не дошло.

Байден отказался от звонка Зеленскому и санкций против «Северного потока-2». Чем завершились переговоры президентов РФ и США © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев Юрий Ушаков. Естественно, он и не обязан раскрывать все подробности беседы.

Однако интересно, что сразу после окончания онлайн-встречи президентов двух сверхдержав появились сообщения, что конгресс Соединенных Штатов исключил санкции против России и «Северного потока-2» из проекта оборонного бюджета.

Это согласованная позиция верхней и нижней палат американского парламента. Понятно, что решение невозможно было успеть согласовать по итогам встречи президентов России и США, оно было подготовлено заранее.

Однако очевидно, что его придержали до окончания переговоров. Это говорит о том, что администрация Байдена понимала всю шаткость своих переговорных позиций и пыталась хотя бы так усилить давление на Кремль — мол, можем и ввести санкции в случае чего.

Однако по факту вместо реальных санкций конгрессмены и сенаторы включили в текст проекта оборонного бюджета весьма беззубое «осуждение» «пагубной деятельность России».

Под этим понимаются «любые усилия по использованию поставок газа в качестве оружия, чтобы продвигать свою геополитическую повестку дня и негативно влиять на европейских союзников и партнеров».

Это очень похоже на попытку «сохранить лицо», «хорошую мину при плохой игре». Чтобы такое впечатление не сложилось у американского электората, все больше считающего Байдена слабаком — особенно по сравнению с Путиным — Вашингтон сделал «ход конем».

«Северный поток-2» как антироссийский рычаг

Судя по сообщениям американской прессы, Белый дом решил посостязаться с Путиным в «геополитическом дзюдо».

Попытка использовать амбициозный проект «Северного потока-2» против Москвы вызывает именно такие ассоциации.

Первой сказала свое слово известная раздатчица майданного печенья Виктория Нуланд, ныне — заместитель госсекретаря США по политике.

«Я думаю, что если президент Путин вторгнется на Украину, то мы ожидаем, что газопровод («Северный поток-2») будет остановлен», — сказала Нуланд на слушаниях в сенате США.

Вскоре эстафету подхватил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Запад может использовать его для давления: если Владимир Путин хочет, чтобы газ поставлялся по трубопроводу, то, возможно, не следует идти на риск и вторгаться на Украину», — сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Американская газета Financial Times со ссылкой на дипломатический источник сообщила, что и Германия уже практически согласна остановить «Северный поток-2» в случае «вторжения на Украину».

«В конечном итоге может быть достигнут консенсус о том, что, если случится вторжение на Украину, "Северный поток 2" станет неприемлемым», — цитирует издание неназванного дипломата.

Что это за «вторжение», о котором говорят американские политики и СМИ, похоже, знают только они. Такие массированные спекуляции на тему интервенции России на самом деле выглядят как подготовка к провокации в Донбассе.

Кому нужна война на Украине

Очевидно, что обострение боевых действий в Донбассе с участием российских войск будет выгодно США, так как предоставит, по их мнению, вескую для европейцев причину отказаться от «Северного потока-2». Также выгодно обострение и нынешнему украинскому режиму.

Президент Владимир Зеленский уже выглядит не как неуверенный актер во главе государства, а как настоящий украинский чиновник. Однако одновременно с этим он растерял как минимум две трети поддержки избирателей.

Его рейтинги с 75% во втором туре выборов 2019 года обвалились до 25%. Их нужно поднимать, если Зеленский все еще хочет переизбраться на второй срок, и ничего лучшего, нежели маленькая победоносная война, он провернуть не может.

Громкие заявления вроде объявления войны олигарху Ринату Ахметову или вводе «экономического паспорта украинца» не работают: понятно, что первое из разряда «мед против пчел», а второе — дело настолько далекого будущего, что многим избирателям до него просто не дожить.

Однако масштабное наступление на позиции ДНР и ЛНР и как минимум установление контроля Киева над госграницей с РФ, а в идеале и захват Донецка с Луганском могут принести реальные плоды.

Правда, для этого нужно для начала «выключить» из процесса Россию. Все эксперты и политики, даже западные, признают: украинская армия неспособна одержать даже локальную победу над российской.

Вашингтон пытается дать понять, что угроза отключить «Северный поток-2» сделает для России принуждение Украины к миру слишком дорогим удовольствием — об этом говорят постоянно употребляемые американскими политиками фразы типа «Москва будет платить неприемлемую цену».

Однако для всех, кто немного умеет считать, уже очевидно: даже если отстраниться от катастрофических политических последствий сдачи Донбасса, чисто экономически ущерб от ликвидации «Северного потока-2» будет для «Газпрома» незначительным: проект полностью окупился еще до своего запуска.

Кому нужен «Северный поток-2»

В ситуации с нашумевшим газопроводом, ставшим мощнейшим геополитическим поражением США наряду с Афганистаном, главное — понять, что это не российский проект, как кричат его противники, а европейский.

Фактически Россия является только его исполнителем, хотя и взяла на себя риски владения этой трубой. Проект нужен прежде всего европейцам, которые хотят обеспечить себя дешевыми энергоносителями.

«Газпром» ранее отмечал, что строительство «Северного потока-2» обошлось в $9,5 млрд, половину этой суммы дали европейские инвесторы проекта. Таким образом, российская компания потратила менее $5 млрд своих денег на трубопровод.

«Вряд ли случайно». Как «агенты России» в Вашингтоне и Берлине тормозят ввод в строй «Северного потока — 2» © РИА Новости, Михаил Палинчак / Перейти в фотобанк

Среднегодовая стоимость экспортного газа для европейцев в текущем году составит порядка $550 за тысячу кубометров.

Это более чем втрое больше, чем в 2020 году, когда этот показатель находился на уровне $143 за тысячу кубов, и более чем вдвое выше, чем в 2019 и 2018 годах, когда цены были $221 и $224 соответственно.

Объемы продаж российского газа при этом оставались примерно одинаковыми. Это означает, что в 2021 году прибыль «Газпрома» от продаж газа, составлявшая в 2019 году $41,63 млрд, в 2021 году увеличится не менее чем вдвое.

Это дополнительные $40 млрд или более, полученные без какого-либо увеличения затрат на добычу газа. Если вспомнить, что ажиотаж на газовом рынке ЕС возник во многом из-за препятствий, которые чинили США «Северному потоку-2», то можно смело утверждать, что проект окупил себя как минимум четыре раза только за этот год.

Москва показала, что может обойтись не только без СП-2, но и без украинской газотранспортной системы, снижая прокачку по ней почти до нуля.

Так что Донбасс может не волноваться: «неприемлемую цену» России платить не придется, ей уже все оплатила Европа.

И если российским войскам не дай бог придется вмешаться в украинский конфликт, чтобы защитить русскоязычное население Донбасса, то даже полная ликвидация «Северного потока-2» не станет для Москвы существенной потерей.