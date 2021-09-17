По имеющейся информации, Москва и Вашингтон обсуждают возможность приезда заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд в Россию, где она объявлена персоной нон грата за активную поддержку Майдана

Источники издания «Коммерсантъ» в Вашингтоне и Москве сообщили о подготовке визита американского дипломата, внесённого в «чёрный список» РФ, который, предположительно, может состояться в ноябре. Кулеба опроверг ответный визит Байдена на Украину © Facebook, Dmytro Kuleba

Одной из ключевых тем переговоров заместителя госсекретаря по политическим вопросам Виктории Нуланд с российскими визави может стать Украина. По имеющейся информации, её собеседниками, скорее всего, станут заместители министра иностранных дел Сергей Рябков и Андрей Руденко, которые курируют во внешнедипломатическом ведомстве отношения с США и постсоветское пространство, включая Украину, соответственно. Кроме того, есть вероятность, что Нуланд пообщается с заместителем главы Администрации президента РФ Дмитрием Козаком, который отвечает в Кремле за украинское направление, — они встречались не так давно, 16 июня в Женеве на переговорах лидеров своих стран Владимира Путина и Джо Байдена.

Комментируя возможный визит Нуланд в Россию и способность Соединённых Штатов способствовать реализации Минских соглашений и какому-либо прогрессу на украинском направлении, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: «Насколько мы понимаем, США обладают изрядным влиянием на принимаемые решения украинского руководства. С этой точки зрения мы понимаем, что американцы могли бы оказать такое влияние. Вместе с тем констатируем, что до сих пор такого влияния оказано не было».

Нуланд и Украина — понятия неразрывные

Жизнь Виктории Нуланд с юношества неразрывно связана с советским, а затем постсоветским направлением: она 2 месяца работала вожатой в пионерском лагере «Молодая гвардия» в Одессе и переводчиком на советском рыболовецком судне на протяжении 8 месяцев, тогда же и выучила русский язык, а ещё моряки научили её пить водку.

Кроме того, предки Нуланд перебрались в Америку в начале XX века из этих краёв: дедушка — из современной Черновицкой области, а бабушка — из Гродненской области Белоруссии. Грустная эмиграция дедушки Блинкена. Почему предки госсекретаря США бежали из Украины © РИА Новости, Ф. Крымский / Перейти в фотобанк

Политическая карьера женщины началась в 1985 году после окончания факультета государственной политики Брауновского университета. Через 3 года Нуланд направили в Монголию и доверили вопросы отношений с СССР, а в 1991-м перевели в американское посольство в Москве, где ей предстояло заниматься связями с правительством первого президента РФ Бориса Ельцина.

С переходом в центральный аппарат Госдепартамента спустя 2 года круг полномочий Нуланд расширился: как заместитель госсекретаря США Строуба Тэлботта она отвечала за российское направление, ядерное разоружение Украины, Белоруссии и Казахстана, а также за расширение НАТО. В 1997-1999 годах она заместитель директора по делам бывшего СССР в Госдепартаменте, с 2003 по 2005 год — постоянный представитель США при НАТО.

В 2011-м Нуланд становится пресс-секретарём Госдепартамента, в 2013-м занимает пост заместителя госсекретаря по делам Европы и Евразии. Это, безусловно, самый яркий эпизод в биографии Нуланд. В разгар акций протестов представитель Госдепартамента наведывалась в Киев каждый месяц, а печеньки, которые она раздавала на Майдане активистам и бойцам «Беркута», стали притчей во языцех.

В день очередного визита Нуланд в украинскую столицу 5 февраля 2014 года в интернете появилась запись её телефонного разговора с тогдашним послом США на Украине Джеффри Пайеттом, который состоялся, предположительно, после 24 января, 3-го раунда переговоров президента Виктора Януковича и оппозиции. В той беседе американские дипломаты бурно обсуждали состав будущего правительства страны, в частности, они сошлись во мнении, что включать в его состав Виталия Кличко, который сейчас руководит Киевом, не стоит, Пайетт также предупреждает, что проблемы могут возникнуть с председателем фракции националистической партии «Свобода» в Верховной Раде Олегом Тягнибоком и его ребятами. В свою очередь, Нуланд выразила мнение, что подходящий человек — это Арсений Яценюк. На протяжении почти 30 лет Украина радуется, что США вмешиваются в её выборы © РИА Новости, Николай Лазаренко / Перейти в фотобанк

Параллельно с работой «нормандской четвёрки», куда США не вошли, Нуланд в 2016 году вела двусторонние переговоры по украинской тематике с помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Всего состоялось 4 встречи политиков (15 января в Калининграде, 18 мая, 23 июня и 5 октября в Москве), но достичь прорыва не удалось из-за разногласий в позициях сторон: если Россия настаивала на приоритетности решения политических вопросов, прежде всего на предоставлении Донбассу особого статуса и разведении войск на линии разграничения, то Штаты — на вопросах безопасности. Переговорный формат Нуланд-Сурков прекратил своё существование с приходом в Белый дом президента Дональда Трампа. «Даме с печеньками» оказалось с ним не по пути, и на рандеву с помощником президента РФ начал ездить спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер.

В большую политику Нуланд вернулась после победы демократа Джо Байдена на президентских выборах в роли заместителя госсекретаря по политическим вопросам.

Добро пожаловать в Россию, но есть нюансы

В контексте вероятного визита Нуланд возникает вопрос административного характера — как заместитель госсекретаря пересечёт границу, если въезд в Россию ей запрещён? Это выяснилось в мае 2019 года, когда дипломат, уже не работающая в Госдепартаменте, хотела прилететь в Москву для участия в закрытой международной конференции, организованной Российским советом по международным делам, Немецким обществом внешней политики (DGAP) и Школой перспективных международных исследований университета Джона Хопкинса (SAIS), но получила отказ в визе, поскольку объявлена персоной нон грата в качестве ответной меры на американские ограничения для российских граждан.

Однако, как объяснил источник «Коммерсанта» в госструктурах РФ, этот факт не будет препятствием для визита Нуланд, поскольку для лица, находящегося в «чёрном списке», могут сделать разовое исключение, но по принципу взаимности.

Подобный механизм применяется и в Соединённых Штатах. В январе 2018 года Майкл Помпео, будучи ещё директором ЦРУ, принял в Вашингтоне директора ФСБ Александра Бортникова, директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и начальника ГРУ РФ Игоря Коробова, причём все они находились под американскими санкциями. Если руководитель ЦРУ, АНБ или ещё 11 ведомств, входящих в разведсообщество США, заявляют, что переговоры с тем или иным лицом соответствуют национальным интересам Штатов, то ему будут обеспечены въезд и безопасность вне зависимости от возбуждённых в отношении него дел. Обошлись без «красных линий»: о чём договорились Путин и Байден © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

«Если Нуланд едет с поручением от президента или главы Госдепа, то отказывать ей во въезде на основе санкций, это значит, что мы с американцами хотим разорвать отношения. Прежде чем принимать решение о направлении, конечно же, с российской стороны согласовали по дипломатическим каналам, через посольство, и видимо, наше ведомство приняло соответствующее решение, и оно прошло юридическую процедуру», — отметил президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин в комментарии РИА Новости.

Бывший американский дипломат, хорошо знакомый с Нуланд, сказал «Коммерсанту» на условиях анонимности, что её визит в Москву будет хорошим знаком — значит, страны налаживают сотрудничество на тех направлениях, где это возможно, о чём на переговорах в Женеве договорились президенты. Дробницкий: Байден и Нуланд не понимают, что делать с Украиной, которую сами создали © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Эксперт Московского центра Карнеги Александр Габуев разделяет эту точку зрения и напоминает, что заместитель госсекретаря по политическим вопросам, которую многие воспринимают прежде всего как активного участника Майдана и архитектора противостояния с Россией, — это компетентный командный игрок, главный русист и эксперт по России администрации нынешнего президента США.

«Байдену хотелось бы отношения с Россией где-то припарковать, поместить туда, откуда российская проблема не будет вылезать и отвлекать его от более важных дел вроде климата и борьбы с Китаем. Постсоветское пространство для него — источник проблем и постоянных трений с Москвой, поэтому хочется иметь здесь очерченные «красные линии». Для этого нужно иметь людей, которые сами могут порешать что-то или оперативно выйти на президентский уровень. И Нуланд точно тот бульдог, который будет выполнять взятые на себя обязательства», — заявил эксперт.