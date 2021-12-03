Глава МИД России Сергей Лавров емко охарактеризовал международную политику Запада, сказав, что «наши западные коллеги абсолютно утратили культуру диалога, дипломатических переговоров, достижения консенсуса, способности креативно искать баланс интересов». Об этом Лавров заявил на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ 2 декабря

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Лаврова была крайне выдержанной. А случилось это после ряда встреч и переговоров Лаврова с западными коллегами, в том числе и с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который попытался заставить именно Россию выполнить «Минские соглашения-2» («Минск-2») о достижении мира в украинском Донбассе. Блинкен даже пригрозил «существенной ценой» в случае «вторжения» России в Украину.

При этом мистер Блинкен, как всегда, сделал вид, что не слышал, что и МИД России, и сам Лавров, и президент России Владимир Путин в один голос повторили: Россия не готовится вторгаться в Украину. Но представитель Госдепартамента Нед Прайс даже разразился по этому поводу пресс-релизом: «Госсекретарь повторил призыв США к России отвести войска и вернуться к позициям мирного времени, а также о соблюдении «Минских соглашений» и о перемирии в Донбассе. Госсекретарь дал понять, что если Москва выберет путь военной эскалации, то США и союзники будут готовы заставить ее заплатить существенную цену».

В ответ Лавров сказал Блинкену, что альтернативой возможному обострению в Донбассе с участием НАТО или американцев могут быть, например, «долгосрочные гарантии безопасности на наших западных рубежах», которые «следует рассматривать как императивное требование». Но для начала США и весь коллективный Запада должны обязать Киев не на словах, а на деле выполнить «Минск-2». И не превращать Украину в главный очаг напряженности и нестабильности.

Кроме того, Лавров предупредил визави о «самых серьезных последствиях» втягивания Украины конкретно в «геополитические игры США».

И стало это возможно, потому что Россия на внешней арене не позволяет разночтений своей позиции, за которой стоит президент Путин. Именно он недавно предельно жестко и откровенно предупредил Запада, что России есть чем и как ответить на возможную эскалацию. И что если НАТО не откажутся от своих планов разместить в Восточной Европе ядерные ракеты средней дальности, то Россия обязательно ответит взаимностью.

Лавров разъяснил Блинкену значение Минских соглашений © РИА Новости, Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Например, по Путину, России есть чем ответить Западу на его нападки и кроме ракет. Ракеты — это, как говорится, последний довод королей. А до этого Москва, во-первых, может оставить самых ретивых русофобов, практикующих нападки Россию и ее союзника — Белоруссию, на голодном энергетическом пайке.

Вспомните, как в середине прошедшего ноября в разгар так называемого миграционного кризиса на польско-белорусской границе Польша набросилась на Белоруссию и пригрозила перекрыть границу. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ взорвался и пообещал перекрыть энергопоток в Европу: «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном идет через нас? Поэтому прежде чем делать с их стороны заявления, надо мозги свои куриные взять в руки и подумать, что ты бряцаешь. Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе? Тогда вы подумайте, как вы энергоносители будете покупать у России?»

Этим заявлением «батьки» возмутились все. Но только не Путин.

«Я дважды разговаривал с Александром Григорьевичем за последнее время, он мне ни разу об этом не сказал, даже не намекнул. Но он может, наверное. Хотя ничего хорошего в этом нет, и я, конечно, с ним поговорю на эту тему. Если он просто не в сердцах это сказал», — аккуратно и сдержанно прокомментировал он слова коллеги.

И главные в этом комментарии — слова о Лукашенко «ОН МОЖЕТ» (выделено автором).

Захарова заявила о полной «интеллектуальной дисфункции» западных кураторов Украины © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Не допускает остановки транзита и Президент Союза нефтегазопромышленников России (СНП) Геннадий Шмаль: «Даже разговоров ни о каком перекрытии транзита быть не должно. Это дает повод европейцам думать: «Ага, вы несостоятельные поставщики, используете экспорт газа в политических целях». Разве нам это надо? Конечно, нет. Поэтому, я считаю, заявление Лукашенко неправильно и не должно быть поддержано ни руководством «Газпрома», ни руководством страны в целом».

И «батька» точно может перекрыть этот транзит, если: а) это будет последней возможностью вразумить Польшу и вообще весь Запад от войны; б) если такой шаг будет согласован с Путиным, а через него и с руководством «Газпрома». А значит, если Путин говорит, что «батька» может, значит он-таки может.

Что для России 7 млрд. долл., если на кону будет стоять война? Тем более что эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков напомнил о прецеденте: «…Это будет уже второй случай, когда Минск отнимает активы у «Газпрома». Первый был в 2020 году, когда белорусские власти забрали «дочку» «Газпромбанка» — «Белгазпромбанк». Эту организацию возглавлял ранее оппозиционер Виктор Бабарико».

Надо, значит, надо — это, похоже, рабочий девиз Лукашенко. Особенно если с Путиным все согласовано.

Второе иносказательное предупреждение Путина — еще круче. Украина, подталкиваемая Западом, начал усиленно вентилировать возможность силового решения проблемы самопровозглашенных республики Донбасса — ДНР и ЛНР и введения туда ВСУ. У Путина на инвестиционном форуме «Россия зовет» спросили: Россия в ответ введет свои войска в Донбасс? И он, как известно, сказал: «Дело не в том, вводить войска или не вводить, воевать, не воевать, а в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов всех участников международной деятельности. Если мы будем искренне к этому стремиться, то никаких угроз никто не будет испытывать. Что касается угроз, то для людей, проживающих в двух непризнанных пока республиках — ЛНР и ДНР, создаются постоянные угрозы при передвижении войсковых соединений вблизи их территории».

Госсекретарь США обвинил Россию в подготовке к «агрессии против Украины» © Twitter, Secretary Antony Blinken

Почему? Да все очень просто: речь идет, в том числе, и о легализации каналов всевозможной официальной помощи: от экономической и гуманитарной до политической и — это главное в условиях войны! — военной.

И не зря же глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия1» признал: «…По перечню тех признаков, явных и скрытых, мы видим, что Украина готовится к развязыванию полномасштабных боевых действий». А потом и обозначил выход из ситуации: «Я не исключаю, что мы будем обращаться в адрес России. Может быть, и в адрес Белоруссии — заявления Александра Григорьевича Лукашенко мы тоже услышали. Поэтому посмотрим и будем действовать по ситуации».

А «батька» Лукашенко, как известно, во-первых, заявил, что в случае конфликта за Украину между Западом и Россией однозначно будет на стороне последней. Во-вторых, Белоруссия предложит России разместить ядерное оружие на своей территории, если НАТО пойдет на аналогичный шаг в Польше или Румынии. А это более чем серьезно: до того, как Белоруссия вместе с Украиной с Казахстаном, согласилась на вывод вооружения после подписания Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), на ее территории находились десятки зарядов к стратегическим межконтинентальным ракетам «Тополь» и более тысячи тактических ядерных боеголовок.

Будет, чем защищать ЛДНР — в случае чего.

«Оставить будущее Донбасса украинцам». Кто пытается повысить ставки перед встречей Путина и Байдена © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

«РФ также испытывает определенную озабоченность в связи с тем, что около ее границ проводятся крупномасштабные учения, в том числе, незапланированные. Как это было совсем недавно в Черном море, когда в 20 км от нашей границы летали стратегические бомбардировщики, на борту которых находится высокоточное оружие. Может находиться и ядерное оружие», — сказал он на днях, комментируя напряженность за на западных границах страны.

Ну а Лукашенко был, как всегда, четок: «Мы договорились с президентом Путиным, что мы должны в ближайшее время вместе учения на южных границах — на белорусско-украинской границе провести. Потому что у нас совместная группировка Союзного государства. Потому что — если вдруг конфликт, белорусская армия вступает в эту войну первыми, и вторым эшелоном к ним подтягиваются части Западного округа. Эти учения пройдут в два этапа. Ближайшие несколько месяцев — первый этап, потом через месяц — второй. Пока мы планы верстаем. Пускай не парятся, не переживают — мы такие учения проведем, и будем усиливать этот фланг».

Вот такие вот иносказательные предупреждения, которые нужно слышать. Хотя и прямым официальным языком МИД России это звучит солидно: «Игнорирование законных озабоченностей России, втягивание Украины в геополитические игры США на фоне развертывания сил НАТО в непосредственной близости от наших границ будут иметь самые серьезные последствия, вынудят предпринять ответные меры для выправления военно-стратегического баланса». А Лавров в ответ на угрозу новых западных санкций добавил: «Если последуют новые, как они сказали, адские санкции, то, конечно, мы отреагируем. Мы не можем не реагировать».

Ад — это серьезно, им не нужно грозить всуе.