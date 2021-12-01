С началом календарной зимы циклон принесет на Украину снегопады, которые накроют почти все области страны. На 1 декабря также запланирован анонсированный на днях Владимиром Зеленским государственный переворот. С этого же дня повышаются минимальные пенсии, зарплаты и пособия, хотя по факту доплаты уже «съел» продолжающийся рост цен

От Ленина до Ахметова. Правда и фейки о госпереворотах Украины © РИА Новости, Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Очередной «переворот»

Выступая на пресс-конференции 25 ноября, Владимир Зеленский обвинил Рината Ахметова, который при участии граждан РФ якобы готовит на Украине госпереворот. На это, по словам президента, выделен 1 миллиард долларов. Глава государства ссылался на данные разведки. Заявление Зеленского моментально «уронило» украинскую гривну, а Ринат Ахметов открестился от каких-либо планов на госпереворот.

Затем 29 ноября первый вице-спикер Александр Корниенко заявил, что 1 декабря «готовятся какие-то подвозы» людей в Киев и что жителям Украины предлагают по тысяче гривен (около 2800 рублей) в день за участие в госперевороте. Кто предлагает эти деньги, Корниенко не рассказал.

Путч так путч: госпереворот Зеленского в мемах © скриншот видео Офіс Президента України Андрея Ермака. СБУ уже открыла уголовное дело о подготовке госпереворота.

Примечательно, что именно в эти дни в суде развалилось другое дело о перевороте, которое при Порошенко шили Надежде Савченко и Владимиру Рубану. По словам адвоката Надежды Савченко, дело через два года вернули в прокуратуру, потому что «глупости были там написаны». Напомним, что, по словам экс-генпрокурора Юрия Луценко, героиня Украины и бывшая «узница Кремля» Надежда Савченко якобы планировала убийство руководителей Украины, обстрел центра Киева и здания Верховной Рады из минометов установленных на плавучих средствах на Днепре.

Вероятно, очередной такой «переворот» тоже года два будут расследовать без каких-либо результатов.

Повышение зарплат и пенсий

Повышение тарифов как национальная идентичность © РИА Новости, Стрингер

С декабря также на 100 гр (около 280 рублей) увеличивается прожиточный минимум — до 2393 гр, что потянет за собой увеличение штрафов и пошлин, которые рассчитываются на основе прожиточного минимума. Вместе с тем министерство социальной политики в октябре рассчитало фактический прожиточный минимум на уровне 5678 гр (около 15 000 рублей). Иными словами, установленный официальный минимум в два раза меньше фактического.

На 79 гр повышается и минимальная пенсия — до 1934 гр, хотя и эта сумма не позволяет просуществовать, не нищенствуя и без помощи родственников.

Однако вопрос не столько в небольшом росте зарплат, который нельзя даже назвать индексацией, поскольку он не поспевает за ростом цен. Вся проблема заключается в невыплате этих зарплат.

Госстат Украины недавно отчитался по поводу долгов по зарплатам. С начала года сумма долга удвоилась и превысила отметку в 4 млрд гривен. Хотя 670 млн долга перед шахтерами государственных шахт погасили совсем недавно, а иначе было бы почти 5 миллиардов долгов по зарплатам. Больше 75% задолженности — это сектор промышленности, при этом лидирует государственный сектор промышленности.

Covid-19 не отступает

Коронавирус: Зеленский вспомнил старую шутку и обратился к украинцам © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Для пиара президента такая акция окажется не только бесполезной, но и вредной. Она разочарует тех, кто ожидает от государства тысячи гривен помощи — это малоимущие, которым необходимы реальные деньги для оплаты долгов по коммуналке или на приобретение продуктов питания.

С 9 декабря также расширяется список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации. В список вошли социальные работники, работники стратегических оборонных предприятий, учреждений центральных органов исполнительной власти, а также местной власти. Без справки о прививке их будут отстранять от работы без сохранения заработной платы.

В декабре меняются и правила для работы заведений в «желтой доне». Теперь, как и в «красной зоне» для посещения непродовольственных магазинов, заведений общественного питания или массовых мероприятий тоже понадобиться сертификат о вакцинации или негативный ПЦР-тест. Проверять их обяжут администрацию заведений.

Поскольку возникают новые штаммы коронавируса, карантинные меры, вероятно, придется усиливать. Однако это еще больней ударит по экономике страны, как и по доходам граждан. В такой ситуации возможен всплеск различных социальных протестов, которые украинские власти будут увязывать с попытками переворота, усматривая в них «руку Кремля».