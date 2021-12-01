После 10 декабря на улицах украинских городов и сел также, вероятно, будет меньше мусора, так как ограничивается оборот пластиковых пакетов. Если раньше одноразовые пакеты выдавали бесплатно, то теперь их придется покупать.
Очередной «переворот»
Выступая на пресс-конференции 25 ноября, Владимир Зеленский обвинил Рината Ахметова, который при участии граждан РФ якобы готовит на Украине госпереворот. На это, по словам президента, выделен 1 миллиард долларов. Глава государства ссылался на данные разведки. Заявление Зеленского моментально «уронило» украинскую гривну, а Ринат Ахметов открестился от каких-либо планов на госпереворот.
Затем 29 ноября первый вице-спикер Александр Корниенко заявил, что 1 декабря «готовятся какие-то подвозы» людей в Киев и что жителям Украины предлагают по тысяче гривен (около 2800 рублей) в день за участие в госперевороте. Кто предлагает эти деньги, Корниенко не рассказал.
Однако неонацисты из Национального корпуса жалуются, что им не дают свозить своих сторонников на 1 декабря в Киев, где они намерены требовать отставки главы Офиса президента Андрея Ермака. СБУ уже открыла уголовное дело о подготовке госпереворота.
Примечательно, что именно в эти дни в суде развалилось другое дело о перевороте, которое при Порошенко шили Надежде Савченко и Владимиру Рубану. По словам адвоката Надежды Савченко, дело через два года вернули в прокуратуру, потому что «глупости были там написаны». Напомним, что, по словам экс-генпрокурора Юрия Луценко, героиня Украины и бывшая «узница Кремля» Надежда Савченко якобы планировала убийство руководителей Украины, обстрел центра Киева и здания Верховной Рады из минометов установленных на плавучих средствах на Днепре.
Вероятно, очередной такой «переворот» тоже года два будут расследовать без каких-либо результатов.
Повышение зарплат и пенсий
Помимо запланированного госпереворота, украинцев порадуют в декабре повышением зарплат и пенсий. Минимальная зарплата должна вырасти на 500 гр — до 6500 гр (около 17 000 рублей), но вместе с ней увеличатся и налоги — минимальный размер Единого социального взноса (ЕСВ) возрастет с 1100 до 1430 гр (22% от минимальной зарплаты).
С декабря также на 100 гр (около 280 рублей) увеличивается прожиточный минимум — до 2393 гр, что потянет за собой увеличение штрафов и пошлин, которые рассчитываются на основе прожиточного минимума. Вместе с тем министерство социальной политики в октябре рассчитало фактический прожиточный минимум на уровне 5678 гр (около 15 000 рублей). Иными словами, установленный официальный минимум в два раза меньше фактического.
На 79 гр повышается и минимальная пенсия — до 1934 гр, хотя и эта сумма не позволяет просуществовать, не нищенствуя и без помощи родственников.
Однако вопрос не столько в небольшом росте зарплат, который нельзя даже назвать индексацией, поскольку он не поспевает за ростом цен. Вся проблема заключается в невыплате этих зарплат.
Госстат Украины недавно отчитался по поводу долгов по зарплатам. С начала года сумма долга удвоилась и превысила отметку в 4 млрд гривен. Хотя 670 млн долга перед шахтерами государственных шахт погасили совсем недавно, а иначе было бы почти 5 миллиардов долгов по зарплатам. Больше 75% задолженности — это сектор промышленности, при этом лидирует государственный сектор промышленности.
Covid-19 не отступает
Как ранее объявил президент Зеленский, гражданам, которые с 19 декабря пройдут полный курс вакцинации, будут выплачивать по тысяче гривен. Новость поначалу обрадовала многих пенсионеров, но потом оказалось, что это будут виртуальные деньги, которые можно будет потратить лишь при установке на смартфон программы «Дия» (аналог российских Госуслуг) на посещение определенных фитнес-центров и кинотеатров. Действовать такой ваучер будет только 4 месяца, после чего вернется государству.
Для пиара президента такая акция окажется не только бесполезной, но и вредной. Она разочарует тех, кто ожидает от государства тысячи гривен помощи — это малоимущие, которым необходимы реальные деньги для оплаты долгов по коммуналке или на приобретение продуктов питания.
С 9 декабря также расширяется список профессий, представители которых подлежат обязательной вакцинации. В список вошли социальные работники, работники стратегических оборонных предприятий, учреждений центральных органов исполнительной власти, а также местной власти. Без справки о прививке их будут отстранять от работы без сохранения заработной платы.
В декабре меняются и правила для работы заведений в «желтой доне». Теперь, как и в «красной зоне» для посещения непродовольственных магазинов, заведений общественного питания или массовых мероприятий тоже понадобиться сертификат о вакцинации или негативный ПЦР-тест. Проверять их обяжут администрацию заведений.
Поскольку возникают новые штаммы коронавируса, карантинные меры, вероятно, придется усиливать. Однако это еще больней ударит по экономике страны, как и по доходам граждан. В такой ситуации возможен всплеск различных социальных протестов, которые украинские власти будут увязывать с попытками переворота, усматривая в них «руку Кремля».