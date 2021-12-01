«Минск-2» выгоден России. Потому что он может геополитически изменить Украину

В жизни Украины в последний день осени 2021 года почти параллельно случились два события, которые могут круто изменить ее дальнейшую судьбу. Во-первых, Путин назвал самопровозглашенные республики Донбасса — ДНР и ЛНР — «пока не признанными», а, во-вторых, Лукашенко признал и де-факто, и де-юре Крым российским

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Президент РФ Владимир Путин на заседании ежегодного инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» так и сказал: главное для России — безопасность ее вообще и на границах в частности. А ЛДНР в Донбассе — это граница. «Дело не в том, вводить войска — не вводить, воевать — не воевать. Дело в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности… А что касается угроз, то у двух пока не признанных республиках ЛНР/ДНР создаются постоянные угрозы при движении войсковых соединений вблизи их территории», — сказал он. И главное слово в этой фразе — «ПОКА»: оно по-новому определяет перспективы и двух анклавов, и всей Украины, которой они пока формально принадлежат. ПОКА принадлежат, теперь это уже стало совсем ясно.

А вот президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью гендиректору Международного информагентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву сказал о статусе Крыма для него в свете разговоров на эту тему с российским коллегой Путиным: «Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским. Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым. Ни для меня, ни для Путина это не секрет, и более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует. Между мною и Путиным такого вопроса нет».

Это, конечно, еще не официальное признание полуострова составной частью России (нужны официальные документы, подтверждающие сей факт), но, кажется, все и так предельно ясно. В первую очередь то, что:

Безпалько объяснил, что начнется на границе России и Донбасса уже совсем скоро © РИА Новости, Нина Зотина

— спасти ее от этого могут только «Минские соглашения — 2» («Минск-2») о мире в Донбассе, подписанные 12 февраля 2015 года и одобренные резолюцией 2202 Совбеза ООН от 17 февраля того же года;

— выполнение «Минска-2» однозначно поддерживает Россия. И потому, что это международный документ. И потому, что он однозначно выгоден ей как раз с точки зрения обеспечения безопасности.

Последний, или, как сейчас принято говорить, крайний раз о неизменной позиции России относительно «Минска-2», которые нужно неукоснительно выполнять, чтобы в украинском Донбассе наконец-то воцарился мир, 29 ноября 2021 года заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Все дело в том, что парой дней ранее представитель главы дипломатии Евросоюза некий Петер Стано призвал Россию прекратить оказывать гуманитарную поддержку Донбассу, потому что это-де «провоцирует дальнейшее ухудшение ситуации на востоке Украины». Вот Мария и сказала: «ЕС предвзят. К сожалению, за прошедшие с начала конфликта на Украине годы ЕС не единожды демонстрировал политическую ангажированность и предвзятость, солидаризуясь с киевскими властями, закрывая глаза на их нежелание выполнять минский «Комплекс мер» (официальное название «Минска-2». — Авт.). В Брюсселе пытаются переиначить договоренности».

По словам Захаровой, именно такая политика Евросоюза — игнорирование «Минска-2» — вовсе не помогает урегулировать ситуацию на Украине политическим путем. И напомнила, что 12 октября 2021 года по итогам саммита ЕС—Украина была опубликована совместная декларация, в которой черным по белому было написано, что: а) Россия — сторона конфликта в Донбассе, а не посредник, как Германия и Франция; б) должна выполнить «Минск-2» и уйти из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.

Это была почти чистая калька с резолюции саммита ЕС, принятой в июне этого года, где тоже была сказано: «Европейский совет призывает Россию полностью взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских соглашений как ключевого условия для любого существенного изменения позиции ЕС».

МИД Украины направил РФ ноту протеста из-за гуманитарного конвоя в Донбасс © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предложении Турции провести у себя саммит по урегулированию в Донбассе с участием лидеров России и Украины. Песков подтвердил: в Донбассе стороны конфликта — Киев с одной стороны и представители самопровозглашенных республик с другой. Все, точка! А теперь вот и сам Путин сказал свое слово «пока».

Но вот 30 ноября 2021 года в Риге началась встреча министров иностранных дел стран НАТО, которая плавно перетечет в Совет министров ОБСЕ в Стокгольме. И врио главы МИД Германии Хайко Маас опять публично призвал Россию вступить с Европой в диалог по «деэскалации на Украине». И застыл в ожидании, что скажет Москва. Тем более что на этот мини-саммит НАТО пригласили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который уже в столице Латвии выслушал и Путина, и Лукашенко и разразился, как говорят выспренне, грозными филиппиками по этому поводу. «Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе», — как бы предупредил он Лукашенко. И заверил, что Киев намерен реагировать на действия президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма не словами, а конкретными действиями Минска.

Это получилось у него, конечно, грозно, но очень смешно, в режиме «ай, Моська, знать она сильна, что лает…». Все свои действия Лукашенко обосновал историей. Точнее, 1941 годом, когда СССР оказался не готов к нападению нацистской Германии, которая долго изготавливалась для удара, а в Москве в него не верили. Та же ситуация на российско-белорусской границе и сейчас: НАТО стремительно и агрессивно к ним приближается, концентрирует войска, пичкает оружием неонацистскую Украину и для создания шумового эффекта прикрытия в свою очередь голосит о «подготовке российской агрессии».

Но ведь не только Киев же будет это делать — следить за действиями Минска. Москва тоже начеку. И она однозначно ответит то же самое, что и говорила раньше: «Минск-2» должна выполнить Украина, если она хочет сохраниться. А коллективный Запад (США, ЕС и НАТО) должны помочь ей это сделать. Чтобы дать ей этот шанс — сохраниться. И если потом уже бороться за влияние на Украину, то мирным соревновательным путем.

Определенная парадоксальность «Минска-2» определяется двумя факторами. О неизменности его выполнения говорят все, даже Украина. Не говоря уже о ее внешних кураторах, которые в один голос говорят: «Минск-2» должен быть выполнен. Но свою приверженность мирному документу они проявляют лишь на словах, а на деле потакают Киеву, который и слышать не хочет о «Минске-2» и уже сделал практически все, чтобы «похоронить» его. И это знают все: и в Москве, и в Киеве, и в Брюсселе, и в Берлине с Парижем и Вашингтоном. Но продолжают свою никому не нужную лукавую игру.

Второй — и самый главный! — момент: «Минск-2» однозначно выгоден только России. Только ей! Его подписание — одна из самых громких дипломатических побед за последнее десятилетие. Да, «Минск-2» дает непризнанным (напоминаю: по Путину, «пока») ЛДНР мир. Да, он может сохранить эти республики в составе Украины и тем самым обеспечить ее территориальную целостность и даже нерушимость границ. Но при этом «Минск-2» — это документ о федерализации Украины и о ее государственно-политическом переустройстве именно на этих принципах.

Уже даже ЛДНР не желают возвращаться в неонацистскую Украину и хотят интегрироваться в Россию, а значит, «Минск-2» — это для них объективно уже обуза. Но России-то нужен не только Донбасс, замиренный и благосклонно, пророссийски настроенный. России — в идеале — нужна ВСЯ такая Украина. Не кусками, а вся. И если и не дружественная, не пророссийская и даже не просто лояльная, то хотя бы нейтральная и внеблоковая. Запрещающая размещать на своей территории натовские ракеты, которые, как неоднократно предупреждал Путин, могут долететь до Москвы из Харькова за 7-10 минут. Выполнение «Минска-2» — это возвращение Украины в статус-кво до 2014 года и до неонацистского и прозападного госпереворота на майдане.

Все! Этим все сказано. И если Украина хочет сохранится целостной, то она либо должна действительно с помощью Запада или самостоятельно победить Россию в войне и насильственно задавить ЛДНР и зачистить их под вожделенную неонацистами «украинскую Украину». Либо выполнить «Минск-2», начинать жить по-новому, ослабляя центр и давая больше прав регионам, которые сами будут решать, как им жить, кого выбирать в главные партнеры, каким богам молиться, каким героям ставить памятники и на каком языке говорить и учить детей.

Безпалько рассказал, о новой угрозе, которую представляет Украина для России © РИА Новости, Нина Зотина Иосиф Сталин во время Второй мировой войны приращивал Украину, так сказать, «собирал земли украинские». Польша — на Галичину и Волынь. Румыния — на Буковину и Южную Бессарабию. Венгрия — на Закарпатье. Об ориентации семи-восьми областей Новороссии я и не говорю.

Вот, собственно, и все. Осталось только подождать, какой выбор сделает Украина. И относительно «Минска-2», и вообще.

А относительно того, что ДНР и ЛНР, мол, не хотят оставаться в Украине и уже выбрали однозначно Россию, так им в этом никто не противится. Даже, вы не поверите, «Минск-2», который якобы возвращает их в состав Украины. Да, возвращает, но не оставляет же их там навсегда. Да, «Минск-2» подразумевает проведение нами выборов по украинским законам, жизнь в Украине по закону об особом статусе и украинский контроль над границей с Россией со стороны республик. Да, но при одном условии: если федеративная Украина будет выполнять свои обязательства и не лезть в жизнь республик чрезмерно со своими украинизаторско-неонацистскими глупостями. А будет лезть — то тогда возможны еще одни референдумы о независимости и выбор пути — либо сами, либо в Россию, чей президент, напоминаю, уже назвал ЛДНР «пока не признанными».

Это путь Крыма, только теперь уже по украинским законам, чтобы прозападный комар и носа не подточил. Может такое быть? Да запросто, так возникло много независимых государств.