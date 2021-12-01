«Минск-2» выгоден России. Потому что он может геополитически изменить Украину

Президент РФ Владимир Путин на заседании ежегодного инвестиционного форума «ВТБ Капитал» «Россия зовет!» так и сказал: главное для России — безопасность ее вообще и на границах в частности. А ЛДНР в Донбассе — это граница. «Дело не в том, вводить войска — не вводить, воевать — не воевать. Дело в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого устойчивого развития и учета интересов в области безопасности всех участников международной деятельности… А что касается угроз, то у двух пока не признанных республиках ЛНР/ДНР создаются постоянные угрозы при движении войсковых соединений вблизи их территории», — сказал он. И главное слово в этой фразе — «ПОКА»: оно по-новому определяет перспективы и двух анклавов, и всей Украины, которой они пока формально принадлежат. ПОКА принадлежат, теперь это уже стало совсем ясно.
А вот президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью гендиректору Международного информагентства «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву сказал о статусе Крыма для него в свете разговоров на эту тему с российским коллегой Путиным: «Мы все понимали, что Крым де-факто — это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским. Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым. Ни для меня, ни для Путина это не секрет, и более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует. Между мною и Путиным такого вопроса нет».
Это, конечно, еще не официальное признание полуострова составной частью России (нужны официальные документы, подтверждающие сей факт), но, кажется, все и так предельно ясно. В первую очередь то, что:
— Украина сделала еще один шаг к своему распаду, дроблению и потере своих территорий навсегда;
— спасти ее от этого могут только «Минские соглашения — 2» («Минск-2») о мире в Донбассе, подписанные 12 февраля 2015 года и одобренные резолюцией 2202 Совбеза ООН от 17 февраля того же года;
— выполнение «Минска-2» однозначно поддерживает Россия. И потому, что это международный документ. И потому, что он однозначно выгоден ей как раз с точки зрения обеспечения безопасности.
Последний, или, как сейчас принято говорить, крайний раз о неизменной позиции России относительно «Минска-2», которые нужно неукоснительно выполнять, чтобы в украинском Донбассе наконец-то воцарился мир, 29 ноября 2021 года заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Все дело в том, что парой дней ранее представитель главы дипломатии Евросоюза некий Петер Стано призвал Россию прекратить оказывать гуманитарную поддержку Донбассу, потому что это-де «провоцирует дальнейшее ухудшение ситуации на востоке Украины». Вот Мария и сказала: «ЕС предвзят. К сожалению, за прошедшие с начала конфликта на Украине годы ЕС не единожды демонстрировал политическую ангажированность и предвзятость, солидаризуясь с киевскими властями, закрывая глаза на их нежелание выполнять минский «Комплекс мер» (официальное название «Минска-2». — Авт.). В Брюсселе пытаются переиначить договоренности».
По словам Захаровой, именно такая политика Евросоюза — игнорирование «Минска-2» — вовсе не помогает урегулировать ситуацию на Украине политическим путем. И напомнила, что 12 октября 2021 года по итогам саммита ЕС—Украина была опубликована совместная декларация, в которой черным по белому было написано, что: а) Россия — сторона конфликта в Донбассе, а не посредник, как Германия и Франция; б) должна выполнить «Минск-2» и уйти из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.
Это была почти чистая калька с резолюции саммита ЕС, принятой в июне этого года, где тоже была сказано: «Европейский совет призывает Россию полностью взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских соглашений как ключевого условия для любого существенного изменения позиции ЕС».
Но в этом деле важно другое: Захарова точь-в-точь выразила точку зрения на проблему президента России Владимира Путина, который неоднократно высказывался именно так. И крайний раз неизменность позиции Путина подтвердил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о предложении Турции провести у себя саммит по урегулированию в Донбассе с участием лидеров России и Украины. Песков подтвердил: в Донбассе стороны конфликта — Киев с одной стороны и представители самопровозглашенных республик с другой. Все, точка! А теперь вот и сам Путин сказал свое слово «пока».
Но вот 30 ноября 2021 года в Риге началась встреча министров иностранных дел стран НАТО, которая плавно перетечет в Совет министров ОБСЕ в Стокгольме. И врио главы МИД Германии Хайко Маас опять публично призвал Россию вступить с Европой в диалог по «деэскалации на Украине». И застыл в ожидании, что скажет Москва. Тем более что на этот мини-саммит НАТО пригласили главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который уже в столице Латвии выслушал и Путина, и Лукашенко и разразился, как говорят выспренне, грозными филиппиками по этому поводу. «Если Беларусь действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе», — как бы предупредил он Лукашенко. И заверил, что Киев намерен реагировать на действия президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма не словами, а конкретными действиями Минска.
Это получилось у него, конечно, грозно, но очень смешно, в режиме «ай, Моська, знать она сильна, что лает…». Все свои действия Лукашенко обосновал историей. Точнее, 1941 годом, когда СССР оказался не готов к нападению нацистской Германии, которая долго изготавливалась для удара, а в Москве в него не верили. Та же ситуация на российско-белорусской границе и сейчас: НАТО стремительно и агрессивно к ним приближается, концентрирует войска, пичкает оружием неонацистскую Украину и для создания шумового эффекта прикрытия в свою очередь голосит о «подготовке российской агрессии».
Но ведь не только Киев же будет это делать — следить за действиями Минска. Москва тоже начеку. И она однозначно ответит то же самое, что и говорила раньше: «Минск-2» должна выполнить Украина, если она хочет сохраниться. А коллективный Запад (США, ЕС и НАТО) должны помочь ей это сделать. Чтобы дать ей этот шанс — сохраниться. И если потом уже бороться за влияние на Украину, то мирным соревновательным путем.
Определенная парадоксальность «Минска-2» определяется двумя факторами. О неизменности его выполнения говорят все, даже Украина. Не говоря уже о ее внешних кураторах, которые в один голос говорят: «Минск-2» должен быть выполнен. Но свою приверженность мирному документу они проявляют лишь на словах, а на деле потакают Киеву, который и слышать не хочет о «Минске-2» и уже сделал практически все, чтобы «похоронить» его. И это знают все: и в Москве, и в Киеве, и в Брюсселе, и в Берлине с Парижем и Вашингтоном. Но продолжают свою никому не нужную лукавую игру.
Второй — и самый главный! — момент: «Минск-2» однозначно выгоден только России. Только ей! Его подписание — одна из самых громких дипломатических побед за последнее десятилетие. Да, «Минск-2» дает непризнанным (напоминаю: по Путину, «пока») ЛДНР мир. Да, он может сохранить эти республики в составе Украины и тем самым обеспечить ее территориальную целостность и даже нерушимость границ. Но при этом «Минск-2» — это документ о федерализации Украины и о ее государственно-политическом переустройстве именно на этих принципах.
Уже даже ЛДНР не желают возвращаться в неонацистскую Украину и хотят интегрироваться в Россию, а значит, «Минск-2» — это для них объективно уже обуза. Но России-то нужен не только Донбасс, замиренный и благосклонно, пророссийски настроенный. России — в идеале — нужна ВСЯ такая Украина. Не кусками, а вся. И если и не дружественная, не пророссийская и даже не просто лояльная, то хотя бы нейтральная и внеблоковая. Запрещающая размещать на своей территории натовские ракеты, которые, как неоднократно предупреждал Путин, могут долететь до Москвы из Харькова за 7-10 минут. Выполнение «Минска-2» — это возвращение Украины в статус-кво до 2014 года и до неонацистского и прозападного госпереворота на майдане.
Все! Этим все сказано. И если Украина хочет сохранится целостной, то она либо должна действительно с помощью Запада или самостоятельно победить Россию в войне и насильственно задавить ЛДНР и зачистить их под вожделенную неонацистами «украинскую Украину». Либо выполнить «Минск-2», начинать жить по-новому, ослабляя центр и давая больше прав регионам, которые сами будут решать, как им жить, кого выбирать в главные партнеры, каким богам молиться, каким героям ставить памятники и на каком языке говорить и учить детей.
Альтернатива этому — медленный или быстрый, но неотвратимый распад Украины. Сначала уйдут ЛДНР, которые уже фактически начали свою интеграцию в Россию (указ Путина, открывающий российские рынки и российский же госзаказ для предприятий республик). Затем, по мере ослабления центра и продолжающегося безумия в Киеве, из Украины потянутся другие регионы, которые захотят выживать самостоятельно. Причем не обязательно к России потянутся. На украинские территории уже навострили зубки те страны, за счет которых Иосиф Сталин во время Второй мировой войны приращивал Украину, так сказать, «собирал земли украинские». Польша — на Галичину и Волынь. Румыния — на Буковину и Южную Бессарабию. Венгрия — на Закарпатье. Об ориентации семи-восьми областей Новороссии я и не говорю.
Вот, собственно, и все. Осталось только подождать, какой выбор сделает Украина. И относительно «Минска-2», и вообще.
А относительно того, что ДНР и ЛНР, мол, не хотят оставаться в Украине и уже выбрали однозначно Россию, так им в этом никто не противится. Даже, вы не поверите, «Минск-2», который якобы возвращает их в состав Украины. Да, возвращает, но не оставляет же их там навсегда. Да, «Минск-2» подразумевает проведение нами выборов по украинским законам, жизнь в Украине по закону об особом статусе и украинский контроль над границей с Россией со стороны республик. Да, но при одном условии: если федеративная Украина будет выполнять свои обязательства и не лезть в жизнь республик чрезмерно со своими украинизаторско-неонацистскими глупостями. А будет лезть — то тогда возможны еще одни референдумы о независимости и выбор пути — либо сами, либо в Россию, чей президент, напоминаю, уже назвал ЛДНР «пока не признанными».
Это путь Крыма, только теперь уже по украинским законам, чтобы прозападный комар и носа не подточил. Может такое быть? Да запросто, так возникло много независимых государств.