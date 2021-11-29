Нехватка угля и газа может сыграть с Украиной злую шутку в отопительный сезон, поскольку власти страны, как показывает ситуация, надеются только на теплую зиму

Отопительный сезон на Украине проходит в экстренном режиме. Запасов угля на украинских ТЭС катастрофически мало — вдвое меньше минимума, необходимого для прохождения холодного периода.

«Уголь у сепаратистов не покупаем». Украина рискует не пережить зиму © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк Рината Ахметова. Однако это вдвое меньше минимально необходимых 758,3 тыс. тонн. Всего на двух украинских ТЭС — Луганской и Криворожской — фактические запасы газа выше минимально необходимых, хотя и ненамного. Луганская ТЭС хранит 39,4 тыс. тонн при минимально необходимых 34 тыс. тонн, а Криворожская — 38,5 тыс. тонн при минимуме 31 тыс. тонн. Все остальные ТЭС накопили гораздо меньше запасов.

Как рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру, это означает, что в случае холодной зимы Украину ждут веерные отключения электричества в январе-феврале.

«При определенных сценариях дефицит мощностей может превысить 3-4 ГВт. И это не получится компенсировать даже импортом из Белоруссии… И это не какие-то сверхфорсмажорные сценарии», — отмечал Марунич.

Особенно жестокий удар ждет украинцев, которые отапливают дома электричеством. Им сейчас тяжелее всего, так как чиновники отменили им все льготы.

Холодное электричество

В прошлый отопительный сезон те украинские домохозяйства, которые использовали электрическое отопление, оплачивали электроэнергию по льготному тарифу 0,9 грн за киловатт/час, если потребляли не более 3 тыс. квт/ч в месяц. С этого отопительного сезона им придется платить на общих основаниях — 1,44 грн за квт/ч при потреблении менее 250 квт/ч в месяц и 1,68 грн за квт/ч сверх этого объема. Об этом сообщил советник премьер-министра Украины по энергетике Юрий Бойко.

Фактически это означает увеличение расходов на обогрев минимум в полтора раза.

Немного легче этот отопительный сезон переживут те потребители, которые топят дома природным газом — если, конечно, не будет перебоев с его поставками. Это же верно и в отношении тех, кто пользуется центральным отоплением.

Образовавшийся в мире дефицит энергоносителей никого не оставляет в стороне, но власти Украины делают его для своих граждан особенно тяжелым.

Не надейтесь на Россию

В Киеве опять запрещают электричество из Белоруссии и России. Почему это ударит по украинцам © РИА Новости, коллаж Украина.ру Владимира Зеленского на российском направлении привела к тому, что впервые с момента обострения отношений между странами Москва только приостановила продажи электроэнергии и энергоносителей на Украину. Более того, впервые был введен запрет на поставки энергетического угля из третьих стран на Украину через российскую территорию. Из-за этого закупленная Киевом в Казахстане партия угля будет поставляться морем, сообщили в госкомпании «Укрэнерго».

Откровенно говоря, маршрут странный, так как никакими морями Казахстан не омывается. Поставки угля в обход территории РФ могут происходить по двум маршрутам.

Первый: добытый уголь по железной дороге попадает в казахский порту Актау; там уголь грузится на корабль и следует до Баку, где перегружается на железнодорожный состав и следует через Азербайджан в Грузию. В грузинском порту Поти на Черном море уголь опять перегружается на корабль и следует в порт Южный или Одессу. Там он разгружается, грузится на железнодорожный состав и отправляется наконец на украинские тепловые электростанции.

Второй маршрут — из Казахстана через Туркменистан и Иран по железной дороге в Азербайджан, и далее повторяет первый.

Оба этих маршрута нерентабельны, особенно на фоне сверхвысоких цен на уголь на мировом рынке. Киев не сможет себе позволить использовать их на постоянной основе. Одну партию уже законтрактованного угля могут доставить, после чего на этом «хождении за три моря» придется поставить крест.

Кроме того, Россия в ноябре втрое уменьшила поставки на Украину сжиженного газа, который используют в автомобилях — несмотря на уверенный рост спроса на это топливо в последние месяцы.

Почему Россия пошла на жесткие шаги

Если вспомнить, что Зеленский решил не исполнять взятые на себя после встречи «нормандской четверки» в Париже обязательства, заблокировал «минский процесс» и постоянно позволяет себе уничижительные высказывания в адрес Москвы — например, относительно «самого грязного в мире» российского газа, — то становится очевидно, что Россия пока еще реагирует весьма мягко.

Это что-то вроде предупредительного выстрела в воздух. В случае, если Киев не отреагирует на предостережение и не вернется к конструктивному диалогу, Кремль может перейти к более серьезным шагам, на которые украинской власти уже намекали.

Например, мощным ударом для Киева станет полное прекращение транзита российского газа через Украину. В ноябре «Газпром» показал, что может себе это позволить, снижая объемы поставок до уровня вдвое ниже минимального. Российская компания делала это несмотря на то, что, согласно контракту, все равно оплачивала невостребованные мощности украинской ГТС.

Более того, глава «Газпрома» Алексей Миллер на одной из недавних встреч с президентом Владимиром Путиным отмечал, что даже если полностью отказаться от прокачки газа через Украину, продолжая оплачивать минимальные объемы прокачки, то это приведет не к потерям, а к экономии примерно одного миллиарда долларов в год: есть гораздо более дешевые маршруты поставок газа в ЕС.

Зачем Украине транзит российского газа

«Большая трагедия для Украины». Зеленский лицемерно удивился отказу «Газпрома» от «скидок» Киева © president.gov.ua

Другого способа получать импортный газ у Украины нет, так как ее трубопроводы работают только в одном направлении и других поставщиков газа в регионе, способных заместить российское «голубое топливо», физически не существует.

Накопленных в украинских хранилищах запасов на весь сезон не хватит, как и собственной добычи. В нынешний отопительный сезон прекращение транзита особенно опасно потому, что 80% украинских теплоэлектроцентралей (ТЭЦ), поставляющих тепло в многоквартирные дома, работают на газе. Еще 20% — на энергетическом угле, который ранее закупали в основном в России и который сейчас нигде не могут найти в нужных количествах.

Более половины украинских домохозяйств — примерно столько пользуются услугами центрального отопления — могут остаться без тепла в эту зиму, если «Газпром» остановит транзит через Украину. Вкупе с веерными отключениями света это добьет и без того пошатнувшийся рейтинг Зеленского, вызовет массовые протесты озлобленных граждан. А в стране, переполненной нелегальным оружием и группировками ультраправых радикалов, это может закончиться для нынешнего украинского президента настоящей трагедией.