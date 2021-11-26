«Мы даже сказали, что давайте, кроме контракта, увеличим транзит. Это позволяют наши мощности. Давайте снизим цену транзита. Он будет меньше каких-либо других потоков», — заявил Зеленский.
Он отметил, что после этого никаких «предметных встреч между нашими людьми, НАКом (НАК «Нафтогаз» — ред.), например, и "Газпромом" не было», что его якобы удивляет.
На самом деле предложение Зеленского о «скидках» для «Газпрома» на транзит более всего напоминает ход нечистого на руку торгаша, который сначала задирает цены в своем магазине в несколько раз, а потом делает скидку 10 процентов.
«Сколько это в рублях»
Предложение Зеленского «Газпрому» выглядело так: вы прокачиваете через Украину дополнительно 55 млрд кубометров газа в год (что равняется пропускной способности «Северного потока-2»), а мы снижаем повышающий коэффициент на прокачку газа сверх минимальных контрактных обязательств вдвое.
Чтобы понять, насколько это предложение выгодно, нужно сделать небольшой экскурс в историю транзитных договоренностей украинского «Нафтогаза» и «Газпрома».
Предыдущий такой контракт завершился в 2020 году. Согласно этому документу Россия платила 2,5 доллара за прокачку тысячи кубов газа на дистанцию 100 километров.
Уже тогда этот тариф был в 1,6 раза выше, чем стоимость поставок газа в Европу по первому «Северному потоку», о чем заявлял глава российской компании Алексей Миллер.
Переговоры по новому транзитному контракту, вступившему в действие с 1 января 2020 года, стоимость транзита через Украину для «Газпрома» выросла еще больше.
Действующий ныне договор имел ряд существенных изменений. В частности, появился пункт «качай или плати», который обязывает «Газпром» оплачивать прокачку минимальных объемов «голубого топлива», даже если в таком количестве не будет потребности.
Во-вторых, стоимость транзита этих минимальных объемов, которые в 2020 году составляли 60 миллиардов кубометров в год, а в последующие до 2024 года включительно — 40 миллиардов кубометров в год, выросла до 2,66 долларов.
И в-третьих, если «Газпром» решит прокачивать больше минимальных объемов, то тариф на прокачку рассчитывается с повышающим коэффициентом — этого ни в одном из предыдущих транзитных контрактов тоже не было.
Причем если «Газпром» закажет допмощности на квартал, то коэффициент составит 1,1 (+10 процентов к уже увеличенному по сравнению с предыдущим контрактом тарифу), если на месяц — 1,2 (+20 процентов), если на сутки — 1,45 (+45 процентов).
Очевидно, что этот договор написан таким образом, чтобы максимально стимулировать «Газпром» достраивать «Северный поток-2».
Жулик Зе
Предложение Зеленского означает, что вдвое снижены будут только эти коэффициенты, которые составят +5, +10 и +27,5 процента к действующему базовому тарифу, который и так существенно выше стоимости доставки газа по «Северному потоку-2».
Естественно, это чисто экономически не устроит «Газпром».
Зачем переплачивать за транзит почти в два раза, когда есть новые трубопроводы с гораздо более дешевой доставкой, за прокачку по которым ты к тому же платишь не Украине, а сам себе?
И эти газопроводы тебе не никто не может перекрыть, и никакой киевский режим не начнет воровать из них газ, как это уже было в 2004-2005 годах во время первой «газовой войны».
Именно после нее Европа и Россия совместно решили строить обходные газопроводы.
Оба «Северных потока», которые Киев упрямо называет «российскими газопроводами», создавались при непосредственном участии крупнейших европейских компаний.
Именно опасения того, что Киев опять использует свою ГТС как «энергетическое оружие», и спровоцировали строительство обходящих Украину трубопроводов.
Теперь же Зеленский заявляет, что потеря этого «энергооружия» станет для Украины «трагедией».
Но, во-первых, власти страны сделали все возможное для того, чтобы все этим кончилось — в частности, упрямо не желали допускать иностранцев к управлению своей ГТС.
А во-вторых, нынешнему киевскому режиму потеря своей «газовой дубины» пойдет только на пользу: он будет вынужден вернуться к адекватной международной политике и перейти от эскалации к мирным переговорам.
Для Украины это точно будет лучше — как известно, даже худой мир лучше доброй ссоры.