Президент Украины Владимир Зеленский выразил удивиление в связи с тем, что Москва не согласилась с предложением Киева увеличить объемы прокачки газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС), хотя было предложено снизить транзитные тарифы. Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции для СМИ 26 ноября

«Мы даже сказали, что давайте, кроме контракта, увеличим транзит. Это позволяют наши мощности. Давайте снизим цену транзита. Он будет меньше каких-либо других потоков», — заявил Зеленский.

Он отметил, что после этого никаких «предметных встреч между нашими людьми, НАКом (НАК «Нафтогаз» — ред.), например, и "Газпромом" не было», что его якобы удивляет.

На самом деле предложение Зеленского о «скидках» для «Газпрома» на транзит более всего напоминает ход нечистого на руку торгаша, который сначала задирает цены в своем магазине в несколько раз, а потом делает скидку 10 процентов.

«Сколько это в рублях»

Предложение Зеленского «Газпрому» выглядело так: вы прокачиваете через Украину дополнительно 55 млрд кубометров газа в год (что равняется пропускной способности «Северного потока-2»), а мы снижаем повышающий коэффициент на прокачку газа сверх минимальных контрактных обязательств вдвое.

Чтобы понять, насколько это предложение выгодно, нужно сделать небольшой экскурс в историю транзитных договоренностей украинского «Нафтогаза» и «Газпрома».

Предыдущий такой контракт завершился в 2020 году. Согласно этому документу Россия платила 2,5 доллара за прокачку тысячи кубов газа на дистанцию 100 километров.

Уже тогда этот тариф был в 1,6 раза выше, чем стоимость поставок газа в Европу по первому «Северному потоку», о чем заявлял глава российской компании Алексей Миллер.

Что естественно, то и безобразно. Почему Зеленский боится и ненавидит «Газпром»

Действующий ныне договор имел ряд существенных изменений. В частности, появился пункт «качай или плати», который обязывает «Газпром» оплачивать прокачку минимальных объемов «голубого топлива», даже если в таком количестве не будет потребности.

Во-вторых, стоимость транзита этих минимальных объемов, которые в 2020 году составляли 60 миллиардов кубометров в год, а в последующие до 2024 года включительно — 40 миллиардов кубометров в год, выросла до 2,66 долларов.

И в-третьих, если «Газпром» решит прокачивать больше минимальных объемов, то тариф на прокачку рассчитывается с повышающим коэффициентом — этого ни в одном из предыдущих транзитных контрактов тоже не было.

Причем если «Газпром» закажет допмощности на квартал, то коэффициент составит 1,1 (+10 процентов к уже увеличенному по сравнению с предыдущим контрактом тарифу), если на месяц — 1,2 (+20 процентов), если на сутки — 1,45 (+45 процентов).

Очевидно, что этот договор написан таким образом, чтобы максимально стимулировать «Газпром» достраивать «Северный поток-2».

Жулик Зе

Предложение Зеленского означает, что вдвое снижены будут только эти коэффициенты, которые составят +5, +10 и +27,5 процента к действующему базовому тарифу, который и так существенно выше стоимости доставки газа по «Северному потоку-2».

Естественно, это чисто экономически не устроит «Газпром».

Зачем переплачивать за транзит почти в два раза, когда есть новые трубопроводы с гораздо более дешевой доставкой, за прокачку по которым ты к тому же платишь не Украине, а сам себе?

И эти газопроводы тебе не никто не может перекрыть, и никакой киевский режим не начнет воровать из них газ, как это уже было в 2004-2005 годах во время первой «газовой войны».

Новая газовая война между Украиной и Россией не за горами © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Оба «Северных потока», которые Киев упрямо называет «российскими газопроводами», создавались при непосредственном участии крупнейших европейских компаний.

Именно опасения того, что Киев опять использует свою ГТС как «энергетическое оружие», и спровоцировали строительство обходящих Украину трубопроводов.

Теперь же Зеленский заявляет, что потеря этого «энергооружия» станет для Украины «трагедией».

Но, во-первых, власти страны сделали все возможное для того, чтобы все этим кончилось — в частности, упрямо не желали допускать иностранцев к управлению своей ГТС.

А во-вторых, нынешнему киевскому режиму потеря своей «газовой дубины» пойдет только на пользу: он будет вынужден вернуться к адекватной международной политике и перейти от эскалации к мирным переговорам.

Для Украины это точно будет лучше — как известно, даже худой мир лучше доброй ссоры.