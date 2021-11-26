Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что владеет информацией о готовящемся 1 декабря государственном перевороте с участием самого богатого человека Украины Рината Ахметова. Об этом он заявил во время своего пресс-марафона 26 ноября

По словам Зеленского, у него есть агентурная информация о том, что на Украине и в России обсуждается участие в перевороте бизнесмена Рината Ахметова с привлечением миллиардов долларов.

«Я считаю, что это подстава Ахметова, его втягивают в войну против Украины. Считаю, что он начал ее. Это будет большая ошибка, потому что нельзя воевать против своего народа», — заявил президент.

Он уточнил, что госпереворот готовит не сам Ахметов, но при этом бизнесмен готов в него включиться.

«Война Ахметова против государства». Почему Зеленский заговорил о перевороте на своей пресс-конференции © скриншот видео Офіс Президента України

Миллиардеру не понравился тот факт, что власть взялась за закон об олигархах, а также решила «расправиться» с другим фигурантом списка сотни богатейших украинцев — Виктором Медведчуком. К слову, Медведчук в этот список попал, как специально, перед началом репрессий.

Из-за нового закона между Ахметовым и главой Офиса президента Андреем Ермаком начались внутренние непубличные дискуссии, которые длились все лето.

Бизнесмена также не устраивает и законопроект, который называют «вторым олигархическим» — он предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс Украины, которые коснутся серьезного повышения ренты на добычу полезных ископаемых, а значит, и добычи железной руды, которой занимаются компании Ахметова.

Вместе с повышением экологических сборов и стоимости железнодорожных перевозок «антиолигархические» законы могут нанести серьезный удар по бизнесу Ахметова.

Связанные с миллиардером телеканалы «Украина 24» и «Наш» стали транслировать критику в адрес президента и его команды, напоминая об офшорах и энергетическом кризисе. Но и Офис президента, похоже, не собирается сдаваться.

Говоря о госперевороте, Зеленский хоть и не обвиняет Ахметова напрямую, но, похоже, держит ухо востро. Предыдущие революции в стране, как утверждает ряд экспертов, спонсировались богатейшими людьми Украины.

Клеймо олигарха или звание инвестора. Кто победит в войне Зеленского с Ахметовым Петра Порошенко, а также бизнесменов Дмитрия Фирташа и Виктора Пинчука. Массовые протесты привели к бегству из страны тогдашнего президента Украины Виктора Януковича и захвату власти командой Порошенко.

Но сейчас, по мнению украинского политолога Костя Бондаренко, ожидать нового Майдана не стоит: дело это крайне дорогое и малоприбыльное.

«Без поддержки со стороны США и ЕС Майдан не победил бы ни при каких условиях. Я не особо верю в майданы как некую форму, это очень дорогостоящая форма. Она требует достаточно большого количества ресурсов, не только финансовых, но и интеллектуальных, человеческих и прочее. Майданы у нас происходили на фоне улучшения социально-экономической ситуации. Как только люди переставали думать о хлебе насущном, они начинали думать о свободе», — отметил Бондаренко.

Сейчас же в стране наблюдается экономический спад, а значит, людям не до прав и свобод, поэтому прогнозировать можно лишь имитацию Майдана и ничего более. Ахметов, по словам Бондаренко, демонстрирует лишь возможности, а не намерения.

По мнению директора аналитического центра «Третий сектор» Андрея Золотарева, заявления о втягивании Ахметова в госпереворот — это всего лишь элемент информационной войны между ним и Зеленским.

Не хватило денег. В чем настоящая причина конфликта Зеленского и Ахметова © коллаж Украина.Ру Вадима Новинского готовятся санкции.

«Он уже побывал под российскими санкциями, так что ему не привыкать, но это семафорят Ахметову, что они готовы повышать ставки и включать все рычаги. Поскольку Ахметов прошел школу 90-х, он прекрасно знает, что может быть дальше. Дальше может быть арест счетов, введение временной администрации на предприятиях, закрытие телеканалов, и Ахметов может включить все рычаги и за ценой не постоять. Как человек, который контролирует треть экономики и четверть валютной выручки страны, он не сильно стеснен в средствах», — сказал Золотарев.

Он подчеркнул, что Зеленский, исходя из его собственных слов, оставил возможность для компромиссов. А компромисс, несмотря на антиолигархические законы, найти необходимо, особенно в условиях приближающейся непростой зимы.