В четверг, 25 ноября, состоялась встреча президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича. Стороны подтвердили высочайший уровень отношений

Владимир Путин отметил, что отношения России и Сербии развиваются несмотря на пандемию и не подвержены текущей политической конъюнктуре. Он также высказал поддержку позиции сербов по Косово и отметил, что ждет сербского премьера в декабре. Александр Вучич в свою очередь ответил, что отношения Москвы и Белграда находятся на самом высоком уровне в истории.

При этом перед встречей с Путиным он не скрывал, что главной темой переговоров в Сочи 25 ноября для него были цены на российский газ.

Газовые странности

В 2021 году заканчивается действие контракта, по которому Белград получал газ по самой низкой цене в Европе — $270 за тысячу кубометров. Даже Германия платила больше. Однако накануне встречи с Путиным президент Сербии заявил, что Россия предлагает контракт, согласно которому придется платить около $800 за тысячу кубов «голубого топлива».

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Есть планы строить хранилища газа в Сербии, развивать газопроводы. Идет военное сотрудничество: Москва поставляет сербам ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», танки Т-72, вертолеты, истребители. На встрече с Путиным стало известно, что в Сербии уже производят российскую вакцину «Спутник V», и сербы будут продавать ее в соседние страны.

Зачем же России навязывать дорогой газ своим ближайшим партнерам, изначально было непонятно.

Сидение на двух стульях

Скорее всего, сербский президент немного лукавил. Нынешняя цена газа $270 за тысячу кубов означает, что в контракте прописана корректировка цены с привязкой к стоимости нефти и корзины нефтепродуктов. В 2012 году, когда был подписан заканчивающийся ныне контракт с Сербией на поставки газа, это была наиболее распространенная форма договора. Цена же в $800, о которой заявил Вучич, означает, что в договоре будет предусмотрена привязка к биржевым котировкам на спотовом рынке, где стоимость газа сейчас сверхвысока и находится на уровне более $1000 за тысячу кубов.

Но «Газпром» и Путин всегда говорили о рискованности прописывания в контрактах привязки к биржам и агитировали за уже проверенную практику нефтяных корректировок.

Очевидно, Сербия стала заложницей своего стремления войти в Европейский союз, для чего требовалось привести свои контракты в соответствие с требованиями евробюрократов, которые как раз настаивают на внедрении в контракты спотовой привязки.

«Сербия сегодня хочет и с Россией дружить, и в Евросоюз войти. А от Путина, видимо, ждут, что он даст принципиальное согласие на скидку от цены, сформированной, исходя из спотовых котировок», — сказал заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью «Свободной прессе».

Он отметил, что если Сербия сохранила бы нефтяную привязку в новом контракте, то продолжала бы получать газ по ценам ниже $300.

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«Я знаю, что вас некоторые вопросы особенно беспокоят. Связано это с тем, что заканчивается контракт на поставку природного газа в Сербию. Думаю, что мы договоримся. Поручим хозяйствующим субъектам довести эту работу до конца, но, во всяком случае, найдем такое решение, какое будет, безусловно, приемлемо для наших сербских друзей», — сказал Путин Вучичу в Сочи.

Следует отметить, что сербский президент был в безвыходной ситуации — весной 2022 года в стране пройдут президентские и парламентские выборы, и если бы он не смог привезти со встречи с Путиным договоренности о дешевом газе, это бы очень сильно ударило по его политической карьере.

Судя по тому, что глава российского государства не только решил газовый вопрос, но и пожелал Вучичу успехов на предстоящих президентских выборах, можно с уверенностью утверждать, что свою задачу сербский президент выполнил.