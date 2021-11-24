На этой неделе в очередной раз свершилась мечта власть имущих Украины: МВФ выделил транш на сумму в 700 миллионов долларов. Кроме того, МВФ продлил срок действия программы Stand-By, которая заканчивалась, по плану, в декабре 2021 года, еще на шесть месяцев

Президент Владимир Зеленский лично поблагодарил банкиров в Твиттере на английском языке.

«Благодарен совету директоров МВФ за положительное решение о завершении пересмотра программы stand-by, которая предусматривает выделение Украине транша объемом около $700 млн. Эти средства мы направим на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями COVID19. Программа МВФ будет продолжена», — написал Зеленский. МВФ одобрил транш для Украины в размере $700 млн © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Борьба за кредиты на Украине стала чуть ли не основной национальной идеей после, конечно, борьбы с Россией. Отсутствием кредитов МВФ пугают украинские эксперты на телеканалах, убеждая население в необходимости повышать цены и тарифы. Дадут или не дадут очередной транш — гадают в своих комментариях украинские депутаты и чиновники. Политики из лагеря Порошенко громко сетуют, что этот транш можно было бы получить еще в сентябре, а не в ноябре, если бы власти активнее исполняли все требования западных партнеров. В лагере Зеленского с нескрываемым восторгом гордятся получением транша, как победой и главным достижением.

Новый транш является частью кредитной программы, одобренной в июне 2020 года общей суммой на 5 миллиардов долларов, которые выдают частями под определенные условия и обязательства. Украина уже получила 2,1 миллиарда из них. МВФ не поможет Украине остановить ослабление курса гривны - эксперт © pravo.ua

Кредиторов всегда интересует возврат средств, поэтому государство-заемщик должно быть платежеспособным. В частности ради этого кредита Киев обязался сокращать дефицит государственного бюджета. Проявляется это в том числе в сокращении субсидий и прочих расходов на социальные программы. Предполагался и пересмотр тарифов на отопление и электроэнергию, в частности отмена их регулирования.

По сообщениям «РБК-Украина», в рамках меморандума с МВФ Киев принял требование Запада о формировании независимого рынка газа для государственной компании «Укргаздобыча», а это означает потерю возможности поддерживать население льготными ценами. С 2022 года компания будет по рыночным ценам продавать 50%, а с 2024 — все 100% добытого газа, что станет причиной роста тарифов для населения. Подорожает сам газ, его транспортировка, отопление, а за ним и все продукты.

«Под новый транш нас попросту пытаются вернуть в Третий энергопакет, от которого власти отошли, запустив масштабное госрегулирование тарифов для населения. То есть, 700 млн долларов — это своего рода крючок, чтобы украинские власти не соскочили и начали повышать тарифы», — говорит экономист Алексей Кущ, комментируя выделение нового транша.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев 23 ноября озвучил еще ряд условий. По его словам, одним из маяков является завершение до конца ноября процесса отбора и назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Также в качестве условий транша заявлено улучшение администрирования акцизов, налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с продажи недвижимости и рентной платы.

«Украина, согласно меморандуму, намеревается "закрыть налоговые лазейки, связанные с операциями с недвижимостью, и улучшить оценку базы налогообложения для налога на прибыль предприятий и рентных платежей», — пояснил Гетманцев.

Проще говоря, МВФ требует от должника активнее собирать налоги, но дело в том, что, по данным Счетной палаты, с каждым месяцем количество плательщиков налогов сокращается. Требует МВФ также продолжать пенсионную реформу, то есть сокращать количество получателей пенсий, так как сэкономленные средства должны поступить банкирам.

Для чего так нужен очередной транш? Тарас Загородний, эксперт из «Национальной антикризисной группы» утверждает, что нужен он, в первую очередь, финансистам. Вакаров рассказал, куда уходят деньги МВФ, выделяемые Украине © Facebook, Офіс Президента України

«Мы цепляемся за продление программы потому, что это уже стало коррупционной кормушкой. Спекулятивный капитал устраивает истерику, что нам нужен МВФ, от нас требуют так называемую дерегуляцию, но де-факто, чтобы только финансисты тут зарабатывали огромные проценты, а украинская экономика и народ этот банкет оплачивали», — говорит Загородний

Экономист Олег Пендзин подчеркивает, что полученные средства преимущественно пойдут на погашение кредитов. «Согласно бюджета этого и следующего года мы должны заимствовать по 450 миллиардов грн для того, чтобы погасить взятые на себя обязательства. Чтобы это делать, у нас должна быть более-менее приемлемая кредитная история», — говорит Пендзин. По сути, речь идет о кредитах ради кредитов, которые нужны ради последующих кредитов. Это и есть то, что президент Зеленский в своей благодарности Фонду называет «поддержанием финансовой системы».

По словам Пендзина, МВФ обеспокоен тем, что Украина может не выплатить предыдущие кредиты. «Политический фактор к выделению кредита ключевой. Банально Фонд может даже где-то запереживал, что мы перестанем платить по прежним долгам. Поэтому решил подбросить немного денег», — говорит Пендзин.

Новый транш важен еще и в связи с наметившимся обвалом гривны на фоне заявлений западных политиков о якобы предстоящем российском вторжении. В течение последних лет на Украине формировалась финансовая пирамида облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Сейчас держатели украинских облигаций начали массово продавать их — менять гривны обратно на доллары и евро с набежавшими на ценные бумаги процентами. И это усилило давление на украинскую валюту. Определенная часть полученного транша и пойдет на погашение этих финансовых обязательств перед держателями ОВГЗ.

Однако старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович полагает, что девальвацию транш не остановит, а лишь немного замедлит, так как «выход нерезидентов из ОВГЗ» продолжится. Для Минфина же, по словам эксперта, получение транша — и правда положительный момент, который улучшит запасы валюты и увеличит возможности рассчитываться по внешним долгам. Верховная Рада по требованию МВФ приняла закон об усилении независимости Национального банка © Facebook, Дмитро Разумков

Расплачиваться же предстоит немало. Сумма государственного долга Украины месяц назад достигла отметки в 92 миллиарда долларов. Из них 44,5 — внешний долг. Как говорится в сентябрьском отчете Нацбанка Украины, в 2022-2023 года Украина должна будет выплатить 14 миллиардов долларов только по внешним долгам. Каждый новый полученный транш будет увеличивать сумму долга с процентами. Ради каждого очередного транша Киеву приходится сдавать суверенитет страны, отдавая западным партнерам контроль над различными ветвями власти и государственными компаниями. Ради каждого очередного транша приходится придумывать, откуда собрать больше налогов и как повысить тарифы для населения. Учитывая, что новые кредиты нужны преимущественно для погашения предыдущих кредитов с процентами, заинтересованными в этом могут быть только западные банкиры. И если украинские власти так яростно бьются за каждый новый транш ради выплаты долгов этим банкирам, то, получается, что они являются представителями интересов отнюдь не украинского народа.