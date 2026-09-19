Не дроны и ракеты. Станислав Крапивник о том, в чем заключается главная сила союзников Украины - 19.09.2026 Украина.ру
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Не дроны и ракеты. Станислав Крапивник о том, в чем заключается главная сила союзников Украины
Не дроны и ракеты. Станислав Крапивник о том, в чем заключается главная сила союзников Украины - 19.09.2026 Украина.ру
Не дроны и ракеты. Станислав Крапивник о том, в чем заключается главная сила союзников Украины
До сих пор большинство мостов через Днепр стоят неповреждёнными. Некоторые объясняют это тем, что эти сооружения были построены в СССР с расчетом на ядерный удар. Но это не значит, что их невозможно уничтожить, для этого лишь потребуется больше ресурсов. Или можно довести их до такого состояния, чтобы тяжелая техника не могла по ним проехать.
2026-09-19T19:00
2026-09-19T19:00
интервью
россия
украина
сша
вооруженные силы украины
с-300
с-400 «триумф»
всу
харьковская область
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник.Госдепартамент США дал предварительное согласие на продажу Украине крупного пакета вооружений для противовоздушной обороны и боеприпасов на сумму $2,68 млрд. В пакет входят ракеты-клоны С-300, GAM-67, зенитные системы с управляемыми ракетами увеличенной дальности, пусковые установки ITEL 1.5 с комплектами модернизации, а также радары RPS 202 для борьбы с беспилотниками.- Станислав, как этот набор вооружений поможет украинской ПВО защищаться от реактивных "Гераней" и барражирующих боеприпасов типа "Бандероль" и "Дань-Т"?- GAM-67это противорадарные ракеты, они предназначены для уничтожения радиолокационных станций. И у США эти ракеты в ограниченном количестве. Когда они будут получены Украиной, неизвестно. Двух миллиардов долларов у Украины нет. Эти деньги американское государство сначала переведёт в свой промышленный сектор и только потом что-нибудь довезет до Украины.Такая схема используется США в отношении большинства их союзников. Арабским государства уже заявили, что сначала Штаты будут вооружать себя, а затем отправят оружие на Ближний Восток.- При этом западные источники сообщают, что ВС РФ стали массово использовать более дешевые ракеты РМ-48У, переоборудованные из учебной ракеты-мишени для комплексов С-300 и С-400 в ударный баллистический боеприпас. Мы переходим на более дешевые аналоги, бережем ракеты для будущих конфликтов?- Если можно не использовать более дорогие боеприпасы, то это оправдано. Такие ракеты используются, чтобы вывести из строя остатки ПВО Украины. Пока не включены радары и ЗРК не начинают вести огонь, очень сложно понять, где находятся замаскированные комплексы. Начиная стрельбу по более дешевым ракетам, украинские ЗРК раскрывают свое местоположение.- Может ли западная промышленность разработать перехватчики в относительно короткие сроки, чтобы вернуть боеспособность украинской ПВО?- У Европы нет на это денег. К примеру, армия Британии отказалась от так называемых несрочных учений из-за финансовых трудностей. Европейская промышленность отстала от гонки вооружений. Даже в Storm Shadow половина компонентов американского происхождения.- В одном из интервью нашему изданию вы говорили о том, что европейцы могут произвести большое количество дешевых беспилотников, которые могут перегрузить нашу систему ПВО и нанести России серьезный ущерб. По состоянию на сентябрь этого года можно ли говорить о том, что нашей противовоздушной обороне удалось выстроить надежный щит против массированных атак дронов?- Москву пытались атаковать, теряя большое количество дронов, чтобы цели достигли хотя бы некоторые из них. Но это Москва, а в глубину территории России эти дроны долетают. Удары наносятся именно благодаря тому, что европейцы развернули производство БПЛА у себя. Дешевая электроника для них покупается в Китае, но не напрямую, а через фирмы-прокладки в Малайзии или Индонезии. Когда я был в Анапе, сирена воздушной тревоги включалась от четырех до десяти раз за день.Наша ПВО работает на высоком уровне, и многие дроны сбиваются даже пулемётчиками. Но это не значит, что они не поражают цели. Ярославский НПЗ атаковали не менее 16 раз, повреждения восстанавливались быстро, но это значит, что противник на этом остановится. Ситуация не изменится, пока заводы в Европе работают.- Недавно наши военные впервые поразили дата-центр "Де Ново" в Киеве. Как такие удары скажутся на боеспособности ВСУ?- Такие дата-центры работают в интересах Palantir и подобных компаний. Они собирают и обрабатывают информацию, которая поступает с камер тысяч дронов, которые атакуют цели в России на протяжении всего маршрута. Так определяются новые цели и расположение зон ПВО. Такие дата-центры работают очень эффективно. Это главная сила противника, даже не качество их ракет и дронов.- Можно отметить, что наши удары по Украине переходят на качественно иной уровень. Поражаются дата-центры, появилась информация о том, что ВС РФ нанесли удары по понтонной переправе на Днестре, по которой из Румынии и порта Измаил шли военные грузы для ВСУ.- Любой военный, который проходил подготовку хотя бы на уровне командира роты, вам скажет, что эти мосты мы должны были взорвать еще два-три года назад. Почему это не произошло, я не знаю. Но наконец-то мы к этому пришли. Победа в такой войне, которую мы ведем, достигается на заводе и в логистике. Войну выигрывает не только солдат, а оборудование, топливо, запасы продовольствия и боеприпасов.До сих пор большинство мостов через Днепр стоят неповреждёнными. Некоторые объясняют это тем, что эти сооружения были построены в Советском Союзе с расчетом на ядерный удар. Но это не значит, что их невозможно уничтожить, для этого просто потребуется больше ресурсов. Или, как минимум, довести их до такого состояния, чтобы тяжелая техника не могла по ним проехать. Удары наносились по одному мосту в Запорожье, а их там пять.- Как вы оцениваете перспективы ликвидации котла на северо-востоке Харьковской области, где находятся около двух тысяч солдат противника?- Котел будет ликвидирован, это очевидно. Но это не такие большие потери для ВСУ. Там изначально было около двух тысяч украинского биоматериала. ВСУ ежедневно теряют около полутора-двух тысяч человек ежедневно. Главное не в том, что мы уничтожим окруженные украинское части, а в том, что сократим линию боевого соприкосновения и высвободим войска, которые ее прикрывают. Их можно будет перебросить в другие сектора.Возможно, нескольким десятков украинских военных удастся просочиться и выйти из котла, остальные будут уничтожены или сдадутся. Но давайте не будем заниматься шапкозакидательством. Некоторые журналисты уже назвали этот котел огромной катастрофой для ВСУ. Это не так. Две тысячи окруженных это половина бригады. Повторюсь, украинцы столько теряют ежедневно. Так что это ход войны не развернет кардинально. Ликвидация этого котла будет еще одним шагом к победе. Сейчас наша задача в том, чтобы растянуть войска противника таким образом, чтобы он не мог эффективно сосредотачивать свои силы.- Накануне МИД РФ призвал Японию убрать ракетные комплексы "Тифон" с острова Кюсю. Возможен ли компромисс, или Токио окончательно встал на путь милитаризации и обострения отношений??- Начнем с того, что Япония одна из наиболее милитаризированных стран в мире. Нужно обращать внимание не название ее вооруженных сил (Силы самообороны), а на то, сколько выделяется из бюджета страны на вооружения.- Насколько уязвимы эти пусковые установки для превентивного удара, если ситуация будет накаляться?- Все зависит от месторасположения. Хотя сейчас японская ПВО ослаблена, потому что США перебросили на Ближний Восток со складов и баз в Японии сотни зенитных ракет и элементы комплексов ПВО-ПРО. У Россия сейчас нет рычагов давления на Японию. Язык дипломатии не повлияет на позицию Токио, а еще одна война России не нужна.
https://ukraina.ru/20260919/1083237637.html
https://ukraina.ru/20260918/vyzhzhennaya-territoriya-bez-lishnikh-lyudey-kakoe-buduschee-gotovyat-ukraine-1083289241.html
https://ukraina.ru/20260918/1083267988.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, украина, сша, вооруженные силы украины, с-300, с-400 «триумф», всу, харьковская область
Интервью, Россия, Украина, США, Вооруженные силы Украины, С-300, С-400 «Триумф», ВСУ, Харьковская область

Не дроны и ракеты. Станислав Крапивник о том, в чем заключается главная сила союзников Украины

19:00 19.09.2026
 
© Фото : скриншот видео НЕОРУЭЛЛСтанислав Крапивник интервью
Станислав Крапивник интервью - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
© Фото : скриншот видео НЕОРУЭЛЛ
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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До сих пор большинство мостов через Днепр стоят неповреждёнными. Некоторые объясняют это тем, что эти сооружения были построены в СССР с расчетом на ядерный удар. Но это не значит, что их невозможно уничтожить, для этого лишь потребуется больше ресурсов. Или можно довести их до такого состояния, чтобы тяжелая техника не могла по ним проехать.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал подполковник ВС США в отставке, военно-политический эксперт Станислав Крапивник.
Госдепартамент США дал предварительное согласие на продажу Украине крупного пакета вооружений для противовоздушной обороны и боеприпасов на сумму $2,68 млрд. В пакет входят ракеты-клоны С-300, GAM-67, зенитные системы с управляемыми ракетами увеличенной дальности, пусковые установки ITEL 1.5 с комплектами модернизации, а также радары RPS 202 для борьбы с беспилотниками.
- Станислав, как этот набор вооружений поможет украинской ПВО защищаться от реактивных "Гераней" и барражирующих боеприпасов типа "Бандероль" и "Дань-Т"?
- GAM-67это противорадарные ракеты, они предназначены для уничтожения радиолокационных станций. И у США эти ракеты в ограниченном количестве. Когда они будут получены Украиной, неизвестно. Двух миллиардов долларов у Украины нет. Эти деньги американское государство сначала переведёт в свой промышленный сектор и только потом что-нибудь довезет до Украины.
Такая схема используется США в отношении большинства их союзников. Арабским государства уже заявили, что сначала Штаты будут вооружать себя, а затем отправят оружие на Ближний Восток.
- При этом западные источники сообщают, что ВС РФ стали массово использовать более дешевые ракеты РМ-48У, переоборудованные из учебной ракеты-мишени для комплексов С-300 и С-400 в ударный баллистический боеприпас. Мы переходим на более дешевые аналоги, бережем ракеты для будущих конфликтов?
- Если можно не использовать более дорогие боеприпасы, то это оправдано. Такие ракеты используются, чтобы вывести из строя остатки ПВО Украины. Пока не включены радары и ЗРК не начинают вести огонь, очень сложно понять, где находятся замаскированные комплексы. Начиная стрельбу по более дешевым ракетам, украинские ЗРК раскрывают свое местоположение.
Дмитрий Куликов: Трамп выйдет на сцену, когда Россия нанесет Украине и Европе стратегическое поражение - РИА Новости, 1920, 19.09.2026
07:00
Дмитрий Куликов: Европа хочет повоевать с Россией так, чтобы успеть провести мобилизацию своего населенияСША находятся в ситуации, когда количество проблем (задач, не имеющих очевидного решения) огромное. Их политико-экономическая система перенапряжена. Более того, США как государство, в отличие от России, ни разу не смотрели в глаза смерти. А ведь когда ты приближаешься к катастрофе, опереться можно только на историческое мышление
- Может ли западная промышленность разработать перехватчики в относительно короткие сроки, чтобы вернуть боеспособность украинской ПВО?
- У Европы нет на это денег. К примеру, армия Британии отказалась от так называемых несрочных учений из-за финансовых трудностей. Европейская промышленность отстала от гонки вооружений. Даже в Storm Shadow половина компонентов американского происхождения.
- В одном из интервью нашему изданию вы говорили о том, что европейцы могут произвести большое количество дешевых беспилотников, которые могут перегрузить нашу систему ПВО и нанести России серьезный ущерб. По состоянию на сентябрь этого года можно ли говорить о том, что нашей противовоздушной обороне удалось выстроить надежный щит против массированных атак дронов?
- Москву пытались атаковать, теряя большое количество дронов, чтобы цели достигли хотя бы некоторые из них. Но это Москва, а в глубину территории России эти дроны долетают. Удары наносятся именно благодаря тому, что европейцы развернули производство БПЛА у себя. Дешевая электроника для них покупается в Китае, но не напрямую, а через фирмы-прокладки в Малайзии или Индонезии. Когда я был в Анапе, сирена воздушной тревоги включалась от четырех до десяти раз за день.
Наша ПВО работает на высоком уровне, и многие дроны сбиваются даже пулемётчиками. Но это не значит, что они не поражают цели. Ярославский НПЗ атаковали не менее 16 раз, повреждения восстанавливались быстро, но это значит, что противник на этом остановится. Ситуация не изменится, пока заводы в Европе работают.
- Недавно наши военные впервые поразили дата-центр "Де Ново" в Киеве. Как такие удары скажутся на боеспособности ВСУ?
- Такие дата-центры работают в интересах Palantir и подобных компаний. Они собирают и обрабатывают информацию, которая поступает с камер тысяч дронов, которые атакуют цели в России на протяжении всего маршрута. Так определяются новые цели и расположение зон ПВО. Такие дата-центры работают очень эффективно. Это главная сила противника, даже не качество их ракет и дронов.
- РИА Новости, 1920, 18.09.2026
Вчера, 17:38
Выжженная территория без "лишних людей": какое будущее готовят УкраинеАмериканский журналист Такер Карлсон и бывшая пресс-секретарь украинского президента Юлия Мендель по очереди, как кувалдой по загривку, лупят Владимира Зеленского свободой слова и правдой-маткой.
- Можно отметить, что наши удары по Украине переходят на качественно иной уровень. Поражаются дата-центры, появилась информация о том, что ВС РФ нанесли удары по понтонной переправе на Днестре, по которой из Румынии и порта Измаил шли военные грузы для ВСУ.
- Любой военный, который проходил подготовку хотя бы на уровне командира роты, вам скажет, что эти мосты мы должны были взорвать еще два-три года назад. Почему это не произошло, я не знаю. Но наконец-то мы к этому пришли. Победа в такой войне, которую мы ведем, достигается на заводе и в логистике. Войну выигрывает не только солдат, а оборудование, топливо, запасы продовольствия и боеприпасов.
До сих пор большинство мостов через Днепр стоят неповреждёнными. Некоторые объясняют это тем, что эти сооружения были построены в Советском Союзе с расчетом на ядерный удар. Но это не значит, что их невозможно уничтожить, для этого просто потребуется больше ресурсов. Или, как минимум, довести их до такого состояния, чтобы тяжелая техника не могла по ним проехать. Удары наносились по одному мосту в Запорожье, а их там пять.
- Как вы оцениваете перспективы ликвидации котла на северо-востоке Харьковской области, где находятся около двух тысяч солдат противника?
- Котел будет ликвидирован, это очевидно. Но это не такие большие потери для ВСУ. Там изначально было около двух тысяч украинского биоматериала. ВСУ ежедневно теряют около полутора-двух тысяч человек ежедневно. Главное не в том, что мы уничтожим окруженные украинское части, а в том, что сократим линию боевого соприкосновения и высвободим войска, которые ее прикрывают. Их можно будет перебросить в другие сектора.
Возможно, нескольким десятков украинских военных удастся просочиться и выйти из котла, остальные будут уничтожены или сдадутся. Но давайте не будем заниматься шапкозакидательством. Некоторые журналисты уже назвали этот котел огромной катастрофой для ВСУ. Это не так. Две тысячи окруженных это половина бригады. Повторюсь, украинцы столько теряют ежедневно. Так что это ход войны не развернет кардинально. Ликвидация этого котла будет еще одним шагом к победе. Сейчас наша задача в том, чтобы растянуть войска противника таким образом, чтобы он не мог эффективно сосредотачивать свои силы.
Андрей Выползов - РИА Новости, 1920, 18.09.2026
Вчера, 07:00
Андрей Выползов: В войне на Украине наступил решающий момент, и НАТО готовит агрессию против КалининградаРоссийской пропаганде удалось донести до европейских обывателей, что война с НАТО не будет такой же долгой и вязкой, как на Украине. Нянчиться с ними никто не станет. И все же, мы должны понимать, что никаких антивоенных протестов там не будет. В случае обострения все послушно пойдут на фронт погибать
- Накануне МИД РФ призвал Японию убрать ракетные комплексы "Тифон" с острова Кюсю. Возможен ли компромисс, или Токио окончательно встал на путь милитаризации и обострения отношений??
- Начнем с того, что Япония одна из наиболее милитаризированных стран в мире. Нужно обращать внимание не название ее вооруженных сил (Силы самообороны), а на то, сколько выделяется из бюджета страны на вооружения.
- Насколько уязвимы эти пусковые установки для превентивного удара, если ситуация будет накаляться?
- Все зависит от месторасположения. Хотя сейчас японская ПВО ослаблена, потому что США перебросили на Ближний Восток со складов и баз в Японии сотни зенитных ракет и элементы комплексов ПВО-ПРО. У Россия сейчас нет рычагов давления на Японию. Язык дипломатии не повлияет на позицию Токио, а еще одна война России не нужна.
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ИнтервьюРоссияУкраинаСШАВооруженные силы УкраиныС-300С-400 «Триумф»ВСУХарьковская область
 
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19:00Не дроны и ракеты. Станислав Крапивник о том, в чем заключается главная сила союзников Украины
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