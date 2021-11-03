В украинской столице, в рабочий день и несмотря на дождь, сотни людей пришли под здание Рады и перекрыли улицу Грушевского. Причина — попадание Киева в так называемую красную зону. Чего хотят демонстранты и что им грозит на самом деле, узнавала Украина.ру

Один из трибунов собравшихся — скандально известный блогер Остап Стахив. Он прославился заявлениями о том, что якобы будет создано глобальное правительство, а Украина передаст суверенитет каким-то мировым структурам.

Стахив призывал не верить и сотрудникам СМИ: «К вам подходят представители зомбоящика, чтобы взять комментарий, а потом дать текст против вас». «С преступниками нет хороших дел, мы не общаемся с теми, кто говорит неправду и сеет в народе панику», — цитировала ковид-диссидента «Страна».

Реакция властей на демонстрацию была ожидаемо резкой. Министр здравоохранения страны Виктор Ляшко посчитал акцию издевательством над семьями умерших из-за коронавируса. «В реанимациях этот антивакцинаторский дух быстро исчезает, а поддельные сертификаты там не работают», — сказал глава ведомства.

Ляшко воззвал к здравому смыслу жителей Украины, попросив не верить фейкам о вакцинации и черпать сведения в официальных источниках. Хотя самого министра упрекали в манипуляциях. Так, еще в начале 2021-го глава Ляшко, будучи главным санитарным врачом, объяснял отказ Киева от российского «Спутника-V» тем, что правительство де одобряет только те вакцины от коронавирусной инфекции, которые успешно прошли все фазы клинических испытаний.

На это заявление отреагировал председатель Национальной медицинской палаты Украины и Украинского научного центра «Институт вакцинологии и иммунобиопрепаратов» Сергей Кравченко. Он фактически обвинил в Ляшко в передергивании, сообщив, что одобренные на тот момент вакцины были зарегистрированы по экстренной процедуре. И третью фазу тестов проходят и другие препараты.

«В феврале 2020 года ВОЗ определила критерии для разработки вакцины от COVID-19 и рекомендовала всем странам перейти на процедуру экстренной регистрации вакцин в связи со всемирной пандемией, так как полная процедура клинических исследований и регистрации занимает 2-3-5 лет, включая IV фазу — 10-12 лет», — напомнил Кравченко.

Вакцинация в ГУМе: от желающих привиться нет отбоя © Украина.ру Алексей Данилов увидел российский след в отказе украинцев от прививок. «Те люди, которые на сегодня работают против нашей страны, они и тему COVID-19 разворачивают таким образом, что есть большое влияние», — уверял он.

Вероятно, не все участники митинга задавались вопросами по поводу таких тонкостей. Настроения как минимум части демонстрантов выразила скандально известная политик и бывший депутат Рады Надежда Савченко. Она пришла на акцию к стенам парламента, в котором заседала, и выразила свою позицию.

«Государство нарушает права человека: право на работу, на образование. Каждый имеет право свободно передвигаться по стране, это право нарушено. За все права человека, которые нарушены, нужно бороться», — излагала она свои соображения.

Савченко до того была задержана за использование поддельного сертификата вакцинации. «Летчица» (так украинские СМИ называли ее, так как она какое-то время училась в летном училище), не смущаясь, рассказывала об использовании фейковой справки. «Никакого документа, кроме заграничного паспорта гражданина Украины, не было. Все остальное, ПЦР-тест, какой-то сертификат, — это не документы, которые регламентируется законами Украины», — демонстрировала она принципиальность.

Собственно, к этому сводились и требования собравшихся на демонстрацию — отменить локдаун и связанные с ним ограничения.

Но у власти, видимо, не осталось других аргументов, кроме наказания. Накануне страна ставила антирекорды по смертности от коронавируса. Поэтому профильный комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал внесение изменений в соответствующий законопроект. Штрафы для тех, кто захочет подражать Савченко, будут следующими: 17-34 тысяч гривен (от 46 до 92 тысяч рублей) или ограничение свободы до 2 лет за использование поддельного COVID-сертификата, до 68 тысяч гривен (185 тысяч рублей) или ограничение свободы до 2 лет за внесение медработником липовых данных о вакцинации, до 170 тысяч гривен (460 тысяч рублей) или лишение свободы на 3 года за изготовление и сбыт поддельных сертификатов.

Ситуация тем временем серьезная. Министерству здравоохранения приходится опровергать сообщения о нехватке кислорода в больницах. «Больной COVID сейчас потребляет в 5-6 раз больше кислорода, чем это было в предыдущие волны. Если в начале октября в Украине потребляли 280 тонн в сутки, в середине — 330 тонн жидкого кислорода, то сейчас уже 367 тонн», — описал положение дел первый замглавы ведомства Александр Комарида.