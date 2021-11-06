После празднования 1 ноября 2018 года 100-летия Западно-Украинской Народной Республики, когда в центрах галицких областей были открыты соответствующие памятники, с каждым годом о ЗУНР вспоминают всё меньше

Очередная область Западной Украины оказалась в «красной» зоне

В «красную» зону карантина, где уже находятся 4 области региона, переходит ещё одна область Западной Украины — Волынская. Такое решение принято на внеочередном заседании Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, сообщил 5 ноября министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«Красный» уровень эпидемической опасности будет установлен на территории Волынской области с понедельника, 8 ноября. Чиновник напомнил, что в «красной» зоне предусмотрен запрет работы заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, а также проведение массовых мероприятий. В то же время ограничения не действуют, если 100% работников и посетителей заведений привиты от коронавируса.

Борьба с COVID-19: в Европе – четвертый вал пандемии, ВОЗ одобрила индийскую вакцину Covaxin, а Британия – первую таблетку от коронавируса

Стоит отметить, что во Львовской области самый высокий уровень вакцинации населения в регионе — 29,01%. Далее следуют Хмельницкая (28,12%), Тернопольская (25,19%), Ровенская (23,23%), Ивано-Франковская (22,77%), Черновицкая (22,74%) и Волынская (21,06%) области. Меньше всего вакцинированных на Закарпатье — 19,15% жителей области.

Примечательно, что акции «антивакцинаторов» состоялись 3 ноября только в двух областных центрах Украины — Черновцах и Ровно, в обоих городах к зданиям областных государственных администраций (ОГА) вышли по нескольку десятков человек. В Черновцах к собравшимся вышел лично губернатор Буковины Сергей Осачук, который призвал людей вакцинироваться — и таким образом сберечь свои жизни. Он сказал, что хотя Черновицкая область находится в «оранжевой» зоне, школьные каникулы продлены, чтобы могли вакцинироваться 100% работников школ — и лишь тогда они вернутся к нормальной работе. В Ровно же к митингующим отправили сотрудников полиции, которые просили людей разойтись — правда, никаких усилий для этого не предпринимали. Покричав лозунги про «фашизм», «геноцид» и «преступные приказы», антивакцинаторы разошлись.

На Галичине всё меньше вспоминают ЗУНР

Западно-Украинская Народная Республика (ЗУНР), которая была провозглашена во Львове 1 ноября 1918 года и некоторое время контролировала Восточную Галичину (территорию нынешних Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей), всегда была для галичан поводом для гордости и демонстрации своей особенности. Однако после празднования 100-летия ЗУНР, когда в центрах галицких областей были открыты соответствующие памятники (а во Львове даже два, один городскими властями, другой — областными), с каждым годом торжества 1 ноября становятся всё скромнее. И дело не только в пандемии — эта тенденция стала заметна ещё в 2019-м.

В этом же году из трёх галицких губернаторов на мероприятиях в связи со 103-й годовщиной ЗУНР присутствовал только глава Львовской ОГА Максим Козицкий. При этом чиновники ограничились возложением цветов и зажжением свечей у могил руководителей ЗУНР и воинов Украинской Галицкой Армии (УГА) на Лычаковском кладбище во Львове, а у памятника героям ЗУНР в городе не появились.

Константин Бондаренко: Объединение ЗУНР и УНР учит, что украинцам нужно спокойно воспринимать отличия друг друга © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк Андрей Садовый отправил на Лычаковское кладбище своего заместителя Андрея Москаленко. При этом на сайте Львовского горсовета не было вообще никакой информации о годовщине ЗУНР, а сам мэр не появился у фигуры Галицкого Льва (центральная фигура герба ЗУНР), который Садовый открывал три года назад. Местные журналисты уверены, что это связано с особыми отношениями львовского градоначальника с польскими властями. Последние непублично считают войну ЗУНР и Польши в 1918-1919 годах попыткой захвата украинцами «исконно польских земель».

В Ивано-Франковске 1 ноября на короткую акцию у памятника героям ЗУНР в центре города пришли вице-губернатор Прикарпатья Богдан Футерко и мэр областного центра Руслан Марцинкив, при этом послушать их собралось не более трёх десятков людей. В Тернополе же в мероприятиях по случаю годовщины ЗУНР приняли участие только городские чиновники во главе с мэром города Сергеем Надалом — они возложили цветы к могилам воинов УГА на Микулинецком кладбище. На театрализованную реконструкцию событий 103-летней давности, которая состоялась у здания школы №4 (там некоторое время заседало правительство ЗУНР), никто из официальных лиц не пришёл.

Сергей Надал в обращении по случаю годовщины провозглашения ЗУНР повторил мантру о том, что эту республику создали «украинцы Галичины, Буковины и Закарпатья». Но на самом деле, на Закарпатье ЗУНР никогда не контролировала ни одного населённого пункта, а её власть на Северной Буковине, провозглашённая на 3 ноября 1918 года, закончилась через восемь дней — после оккупации края Румынией. Однако в Черновицкой области с 1990-го празднуют годовщину «Буковинского Вече», которое приняло решение о присоединении к ЗУНР северной части бывшего австрийского Герцогства Буковина.

Торжества по поводу этой даты состоялись и в нынешнем году, у памятного знака на месте проведения «Буковинского Вече» на Театральной площади Черновцов. В них приняли участие губернатор Сергей Осачук и зампред Черновицкого областного совета Николай Гуйтор (кстати, оба закончили исторический факультет местного университета). Слушали их в основном чиновники и редкие прохожие, которых было не более двух десятков. Мэр Черновцов Роман Кличук, с которым Осачук конфликтует, на мероприятии не появился.

На Закарпатье продолжается борьба за областной совет

Западная Украина с 23 по 29 октября: половина областей региона в «красной» зоне, премьер Шмыгаль в Луцке и «переворот» в Закарпатском облсовете Алексея Петрова, отправленного в отставку на минувшей неделе. Однако когда 36 депутатов из 64-х собрались в зале, заместитель председателя облсовета Василий Иванчо сообщил им, что заседание переносится на субботу, 6 ноября. Мол, к тому времени в нём будут готовы принять участие больше депутатов, плюс в Ужгород приедут депутаты Верховной Рады.

После этого Алексей Петров заявил местным журналистам, что на минувшей неделе состоялась не сессия Закарпатского областного совета, а «несанкционированное собрание депутатов». Петров подчеркнул, что 6 ноября он «как действующий председатель облсовета должен открыть сессию, в том числе утвердить повестку дня, на которую должен вынести все вопросы, которые не были рассмотрены из-за изменения даты сессии, и за которые проголосовали депутаты, нарушая регламенты». Чиновник гарантировал, что внесёт вопрос о своей отставке в повестку дня сессии, но в очередной раз пригрозил депутатам-бунтовщикам уголовной ответственностью.

А в интервью киевскому изданию «Главком», опубликованному 4 ноября, Алексей Петров подтвердил, что большинство депутатов требуют его отставки, но, как он считает, делать они это должны законным способом. «На самом деле, для меня это было неожиданностью, потому что для этой ситуации не было предпосылок. Но если вы хотите это сделать, то ОК, но сделайте предусмотренным законом способом и в соответствии с регламентом», — сказал Петров.

Местные аналитики прогнозируют, что заседание сессии Закарпатского областного совета состоится, и партия «Слуга народа» на нём попытается если не спасти Алексея Петрова, то хотя бы сохранить за собой пост главы облсовета и большинство в нём — рекрутировав или банально купив новых коалиционных партнёров.

В Луцке нашли фундамент «Матери костёлов на Руси»

В Луцке археологи обнаружили и исследовали фундаменты уникального древнего сооружения — кафедрального католического собора Святой Троицы. Об этом сообщил руководитель Волынской археологической экспедиции Института археологии Национальной Академии наук Украины Виктор Баюк. Собор был возведён в XV веке сначала как деревянный храм, а в XVI — отстроен как каменный. Его называли «Матерью костёлов на Руси».

Учёные обследовали фундамент северо-западной круглой башни, остатки стены северной части храма с архитектурными элементами (контрфорсами), а также анфиладу неизвестных до сих пор подземелий под его алтарной частью. Археолог рассказал, что находку сейчас решили временно законсервировать с сохранением возможности дальнейших масштабных исследований.

На Украине процветает «черная археология»: «патриоты» стремительно лишают страну ее культурного наследия © РИА Новости, Ульяна Соловьева / Перейти в фотобанк Витовт (представитель литовской династии Гедиминовичей). Луцк при его правлении имел статус неофициальной южной столицы Великого княжества Литовского, Русского и Жемайтийского. А каменный храм в ренессансном стиле правдоподобно был построен епископом Луцким Юрием Фальчевским в 1545 году.

Собор сильно пострадал в пожаре 1724 года, и его пришлось существенно реконструировать. Ренессансный стиль храма заменили на барокко. Четыре башни, которые первоначально были расположены по углам храма, заменили три высоких шпиля. Костёл был заново отстроен и стал ещё выше и пышнее, чем раньше. Однако 5 сентября 1781 года в Луцке произошёл ещё один крупный пожар. Троицкий костёл пострадал настолько, что восстановление было признано невозможным, и «Мать костелов на Руси» перестала существовать.

Сильно пострадали и сооружения рядом с ним. Однако уцелели колокольня и кафедральный дом, которые сохранились до наших дней. Ныне здесь расположено Луцкое епархиальное управление Римско-католической церкви. Именно при осуществлении работ по благоустройству территории этого управления и были выявлены остатки фундамента древнего костёла.