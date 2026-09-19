https://ukraina.ru/20260919/rossiya-zaberet-odessu-chto-predskazal-nostradamus-iz-kitaya-kotoryy-predugadal-trampa-i-voynu-v-irane-1083306098.html

"Россия заберет Одессу". Что предсказал "Нострадамус из Китая", который предугадал Трампа и войну в Иране

"Россия заберет Одессу". Что предсказал "Нострадамус из Китая", который предугадал Трампа и войну в Иране - 19.09.2026 Украина.ру

"Россия заберет Одессу". Что предсказал "Нострадамус из Китая", который предугадал Трампа и войну в Иране

Весной 2024 года школьный учитель из Китая Цзян Сюэцинь сделал предсказание: Трамп выиграет президентские выборы, Трамп развяжет войну с Ираном, Трамп проиграет войну с Ираном.

2026-09-19T20:55

2026-09-19T20:55

2026-09-19T20:55

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Его видеолекция «The Iran Trap» («Иранская ловушка») была записана в мае 2024 года. 5 ноября 2024 Трамп выиграл выборы. Летом 2025 года США начали бомбить ядерные объекты Ирана. 28 февраля 2026 началась война Израиля и США с Ираном. США фактически уже потерпели поражение, хотя этого не признают.Цзян Сюэцинь сумел спрогнозировать и выборы, и «неизбежную войну с Ираном» за два года до всех событий.С тех пор он сделал ещё много предсказаний, мужчину стали называть «китайским Нострадамусом». Его приглашают читать лекции в университеты, у него берут интервью. Недавно с Цзянем беседовал журналист Такер Карлсон.Но метод, которым он пользуется, не имеет ничего общего с «пророчествами», которые писал родившийся во Франции в семье евреев-сефардов средневековый врач и алхимик Мишель де Нотрдам.«Нострадамус» — это, если говорить современным языком, просто раскрученный бренд. Он ничего на самом деле не предсказал, писал намеренно расплывчато и неопределённо, на смеси различных языков.Можно даже допустить, что Нострадамус был «продвинутым мистиком», но его неясные прогнозы практически невозможно применить в жизни.Одно можно сказать точно: «метод» Нострадамуса и рядом не стоял с системным прогнозированием китайского учителя.Цзян Сюэцинь имеет четкую систему прогнозирования. Он опирается на структурный исторический анализ, ищет повторяющиеся события. А также использует теорию игр — для анализа поведения политиков.Также он говорит, что был вдохновлён «психоисторией» фантаста Айзека Азимова: в знаменитой книге «Основание» психоистория позволяет математически моделировать поведение масс.Китайский учитель утверждает, что его прогнозы основаны на логике, сравнении и рациональности. Он находит исторические аналогии, оценивает вероятности, ищет объяснение поведения политиков. И делает выводы.По статистике, из предсказаний Цзяна сбылись 78% прогнозов. Это аномально высокий процент.Что же предсказывает Цзян на ближайшее будущее? Вот несколько его прогнозов:1. Война в Иране.В Иране США будут продолжать эскалацию. Но и Ирану есть, чем ответить: он может нарушить мировую торговлю. Также Иран может ударить по станциям опреснения воды в странах Залива. После этого жить там станет невозможно, так как 60% воды они получают от опреснительных станций, а 80% еды импортируется.США, вероятно, начнут сухопутную операцию на территории Ирана, вторжение может произойти в марте 2027 года. Но они неизбежно проиграют эту войну. Итогом конфликта станет конец американской гегемонии.«Иран готовился к этой войне 20 лет», — говорит Цзян.Сегодня же «один дрон стоимостью 50 тысяч долларов уничтожает базу США».В чем причина такого поведения Запада? В высокомерии и самонадеянности.«Высокомерие позволяет вам верить, что боги благоволят вам», — говорит китайский учитель о политиках Европы и США.2. Трамп и его третий срок.Трамп пойдёт на третий срок, считает Цзян. Но, возможно, выдвинет своего вице-президента Вэнса, а сам будет при нем в статусе вице-президента. Могут случиться и другие комбинации.Общий прогноз: Трамп выиграет выборы. Такие города как Нью-Йорк и другие «очаги демократии», где сильны позиции Демпартии, будут против. Начнутся бунты, города превратятся в осаждённые крепости.Будет гражданская война на территории США — в той или иной форме.3. Лионель Месси — президент Аргентины.Знаменитый футболист Лионель Месси станет президентом Аргентины — таково ещё одно предсказание Цзяна. Ключевая причина: светские евреи должны будут куда-то выехать из Израиля. А Месси, его авторитет, помогут принять их в Аргентине.Звучит фантастически, но нужно вспомнить, что, по предсказанию Генри Киссинджера, Израиль должен прекратить свое существование в 20-е годы XXI века.4. AI — государства.В то же время сегодня Израиль является «лабораторией будущего». Их методы контроля и ведения войны — это пробная версия будущего «Al — государства». Вскоре такое же создадут в США — с тотальным анализом действий граждан для управления и контроля поведения.Цзян Сюэцинь считает, что Израиль хочет создать «Большой Израиль» — «от Нила до Евфрата», используя армию США против Ирана. Но они проиграют. Причин для этого две: устаревший штатовский ВПК и сам Иран как неприступная «горная крепость».5. Тайвань: будет война.Война за Тайвань неизбежна. Воевать будут Китай и Япония.«Сельскохозяйственные крестьяне» (Китай) против «страны пиратов» (Япония): так описывает население этих стран Цзян Сюэцинь. Конечно, сегодня это высокотехнологичные сообщества, но для понимания «психоистории» важно видеть символическую картину.Япония имеет самое пожилое население в мире. Как им выживать в будущем? Юго-восточная Азия — это их ресурсная база.Для Токио крайне важен Тайвань, поскольку остров закрывает выход Японии в ЮВА. Китай легко сможет осуществить блокаду Японии и её жизненно важных интересов, если Тайвань воссоединится с материковым Китаем.Война неизбежна, делает вывод Цзян.Но ещё до этого может произойти «коллапс иены» — национальной валюты Японии, что разрушит «долларовый карточный домик». Дело в том, что Япония — крупнейший держатель бумаг казначейства США.Коллапс иены случится в в начале или середине 2027 года. Так что Китаю пока нужно просто ждать развития событий.6. США и их шантаж.США же будут идти путём «энергетического шантажа». Штаты хотят установить полный контроль над Западным полушарием (Венесуэла, Канада, Мексика, Гренландия, Панама, Колумбия, Куба), чтобы заставить мир «умолять» об энергии. И тем самым Вашингтон попытается спасти нефтедоллар.7. Украина и Россия.А что же Россия?Американская экономика совершенно не приспособлена к затяжной войне, а власть на Украине не способна продержаться без поддержки Штатов даже несколько недель, считает Цзянь.«Россия получает окно возможностей. А в геополитике окно — это всё, что нужно. Нужно только ждать, когда Вашингтон потянется туда, куда ему не нужно идти», — отмечает учитель.И тогда Россия «заберёт Одессу, потеря которой, а также выхода к морю, станет полной катастрофой для Украины».А ведь это предсказание наполовину сбылось. Украина уже практически потеряла свои порты.8. Две войны одновременно.«Две войны завершатся одновременно», — пишет профессор Цзян.Это война в Иране и на Украине. Всё закончится. США не могут больше находить ресурсы для Украины.Чтобы хотя бы «не проиграть» войну в Иране, Штаты должны будут отказаться от поддержки не только Украины, но и самого НАТО.Ничего личного, чистый бизнес. Ресурсов больше не хватает на всех.«Путин понял эту закономерность, именно поэтому терпение стало его стратегией. Ему не нужно рисковать, не нужно делать ничего драматического. У России сейчас есть один ресурс, которого нет у США, — время», – уверен «китайский Нострадамус».Итогом всего этого Цзян называет переустройство мирового порядка, падение гегемонии США и становление нового мира.Россия добьется полного контроля над Украиной. Станет фундаментом для создания мощнейшего евразийского союза: Россия, Китай и Иран.Так когда же завершится конфликт на Украине? Сразу же после провала США в Иране.«Это произойдёт стремительно», — говорит Цзян.

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эксклюзив, иран, сша, украина, дональд трамп, месси, такер карлсон, нато, впк