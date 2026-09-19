https://ukraina.ru/20260919/rossiya-zaberet-odessu-chto-predskazal-nostradamus-iz-kitaya-kotoryy-predugadal-trampa-i-voynu-v-irane-1083306098.html
"Россия заберет Одессу". Что предсказал "Нострадамус из Китая", который предугадал Трампа и войну в Иране
"Россия заберет Одессу". Что предсказал "Нострадамус из Китая", который предугадал Трампа и войну в Иране - 19.09.2026 Украина.ру
"Россия заберет Одессу". Что предсказал "Нострадамус из Китая", который предугадал Трампа и войну в Иране
Весной 2024 года школьный учитель из Китая Цзян Сюэцинь сделал предсказание: Трамп выиграет президентские выборы, Трамп развяжет войну с Ираном, Трамп проиграет войну с Ираном.
2026-09-19T20:55
2026-09-19T20:55
2026-09-19T20:55
эксклюзив
иран
сша
украина
дональд трамп
месси
такер карлсон
нато
впк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/19/1082785976_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_48c542a3d7da9009c5bd39c01edaba12.jpg
Его видеолекция «The Iran Trap» («Иранская ловушка») была записана в мае 2024 года. 5 ноября 2024 Трамп выиграл выборы. Летом 2025 года США начали бомбить ядерные объекты Ирана. 28 февраля 2026 началась война Израиля и США с Ираном. США фактически уже потерпели поражение, хотя этого не признают.Цзян Сюэцинь сумел спрогнозировать и выборы, и «неизбежную войну с Ираном» за два года до всех событий.С тех пор он сделал ещё много предсказаний, мужчину стали называть «китайским Нострадамусом». Его приглашают читать лекции в университеты, у него берут интервью. Недавно с Цзянем беседовал журналист Такер Карлсон.Но метод, которым он пользуется, не имеет ничего общего с «пророчествами», которые писал родившийся во Франции в семье евреев-сефардов средневековый врач и алхимик Мишель де Нотрдам.«Нострадамус» — это, если говорить современным языком, просто раскрученный бренд. Он ничего на самом деле не предсказал, писал намеренно расплывчато и неопределённо, на смеси различных языков.Можно даже допустить, что Нострадамус был «продвинутым мистиком», но его неясные прогнозы практически невозможно применить в жизни.Одно можно сказать точно: «метод» Нострадамуса и рядом не стоял с системным прогнозированием китайского учителя.Цзян Сюэцинь имеет четкую систему прогнозирования. Он опирается на структурный исторический анализ, ищет повторяющиеся события. А также использует теорию игр — для анализа поведения политиков.Также он говорит, что был вдохновлён «психоисторией» фантаста Айзека Азимова: в знаменитой книге «Основание» психоистория позволяет математически моделировать поведение масс.Китайский учитель утверждает, что его прогнозы основаны на логике, сравнении и рациональности. Он находит исторические аналогии, оценивает вероятности, ищет объяснение поведения политиков. И делает выводы.По статистике, из предсказаний Цзяна сбылись 78% прогнозов. Это аномально высокий процент.Что же предсказывает Цзян на ближайшее будущее? Вот несколько его прогнозов:1. Война в Иране.В Иране США будут продолжать эскалацию. Но и Ирану есть, чем ответить: он может нарушить мировую торговлю. Также Иран может ударить по станциям опреснения воды в странах Залива. После этого жить там станет невозможно, так как 60% воды они получают от опреснительных станций, а 80% еды импортируется.США, вероятно, начнут сухопутную операцию на территории Ирана, вторжение может произойти в марте 2027 года. Но они неизбежно проиграют эту войну. Итогом конфликта станет конец американской гегемонии.«Иран готовился к этой войне 20 лет», — говорит Цзян.Сегодня же «один дрон стоимостью 50 тысяч долларов уничтожает базу США».В чем причина такого поведения Запада? В высокомерии и самонадеянности.«Высокомерие позволяет вам верить, что боги благоволят вам», — говорит китайский учитель о политиках Европы и США.2. Трамп и его третий срок.Трамп пойдёт на третий срок, считает Цзян. Но, возможно, выдвинет своего вице-президента Вэнса, а сам будет при нем в статусе вице-президента. Могут случиться и другие комбинации.Общий прогноз: Трамп выиграет выборы. Такие города как Нью-Йорк и другие «очаги демократии», где сильны позиции Демпартии, будут против. Начнутся бунты, города превратятся в осаждённые крепости.Будет гражданская война на территории США — в той или иной форме.3. Лионель Месси — президент Аргентины.Знаменитый футболист Лионель Месси станет президентом Аргентины — таково ещё одно предсказание Цзяна. Ключевая причина: светские евреи должны будут куда-то выехать из Израиля. А Месси, его авторитет, помогут принять их в Аргентине.Звучит фантастически, но нужно вспомнить, что, по предсказанию Генри Киссинджера, Израиль должен прекратить свое существование в 20-е годы XXI века.4. AI — государства.В то же время сегодня Израиль является «лабораторией будущего». Их методы контроля и ведения войны — это пробная версия будущего «Al — государства». Вскоре такое же создадут в США — с тотальным анализом действий граждан для управления и контроля поведения.Цзян Сюэцинь считает, что Израиль хочет создать «Большой Израиль» — «от Нила до Евфрата», используя армию США против Ирана. Но они проиграют. Причин для этого две: устаревший штатовский ВПК и сам Иран как неприступная «горная крепость».5. Тайвань: будет война.Война за Тайвань неизбежна. Воевать будут Китай и Япония.«Сельскохозяйственные крестьяне» (Китай) против «страны пиратов» (Япония): так описывает население этих стран Цзян Сюэцинь. Конечно, сегодня это высокотехнологичные сообщества, но для понимания «психоистории» важно видеть символическую картину.Япония имеет самое пожилое население в мире. Как им выживать в будущем? Юго-восточная Азия — это их ресурсная база.Для Токио крайне важен Тайвань, поскольку остров закрывает выход Японии в ЮВА. Китай легко сможет осуществить блокаду Японии и её жизненно важных интересов, если Тайвань воссоединится с материковым Китаем.Война неизбежна, делает вывод Цзян.Но ещё до этого может произойти «коллапс иены» — национальной валюты Японии, что разрушит «долларовый карточный домик». Дело в том, что Япония — крупнейший держатель бумаг казначейства США.Коллапс иены случится в в начале или середине 2027 года. Так что Китаю пока нужно просто ждать развития событий.6. США и их шантаж.США же будут идти путём «энергетического шантажа». Штаты хотят установить полный контроль над Западным полушарием (Венесуэла, Канада, Мексика, Гренландия, Панама, Колумбия, Куба), чтобы заставить мир «умолять» об энергии. И тем самым Вашингтон попытается спасти нефтедоллар.7. Украина и Россия.А что же Россия?Американская экономика совершенно не приспособлена к затяжной войне, а власть на Украине не способна продержаться без поддержки Штатов даже несколько недель, считает Цзянь.«Россия получает окно возможностей. А в геополитике окно — это всё, что нужно. Нужно только ждать, когда Вашингтон потянется туда, куда ему не нужно идти», — отмечает учитель.И тогда Россия «заберёт Одессу, потеря которой, а также выхода к морю, станет полной катастрофой для Украины».А ведь это предсказание наполовину сбылось. Украина уже практически потеряла свои порты.8. Две войны одновременно.«Две войны завершатся одновременно», — пишет профессор Цзян.Это война в Иране и на Украине. Всё закончится. США не могут больше находить ресурсы для Украины.Чтобы хотя бы «не проиграть» войну в Иране, Штаты должны будут отказаться от поддержки не только Украины, но и самого НАТО.Ничего личного, чистый бизнес. Ресурсов больше не хватает на всех.«Путин понял эту закономерность, именно поэтому терпение стало его стратегией. Ему не нужно рисковать, не нужно делать ничего драматического. У России сейчас есть один ресурс, которого нет у США, — время», – уверен «китайский Нострадамус».Итогом всего этого Цзян называет переустройство мирового порядка, падение гегемонии США и становление нового мира.Россия добьется полного контроля над Украиной. Станет фундаментом для создания мощнейшего евразийского союза: Россия, Китай и Иран.Так когда же завершится конфликт на Украине? Сразу же после провала США в Иране.«Это произойдёт стремительно», — говорит Цзян.
https://ukraina.ru/20260903/ustalost-ot-ukrainy-vozvraschenie-rossii-tsel--odessa-chto-pishut-zapadnye-smi-o-konflikte--1082968779.html
https://ukraina.ru/20260918/tsel--ne-rossiya-zachem-trampu-na-samom-dele-nuzhny-adskie-sanktsii-1083285153.html
https://ukraina.ru/20260815/otvet-na-militarizatsiyu-yaponii-chto-pokazal-vizit-vladimira-putina-na-kurily-1082502054.html
https://ukraina.ru/20260919/bufernoy-zony-malo-tolko-polnyy-razgrom-ukrainy-otobet-u-zapada-zhelanie-voevat-s-rossiey-1083304386.html
иран
сша
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/19/1082785976_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_b2a31e8c4ad4fb416129e61508bad422.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, иран, сша, украина, дональд трамп, месси, такер карлсон, нато, впк
Его видеолекция «The Iran Trap» («Иранская ловушка») была записана в мае 2024 года. 5 ноября 2024 Трамп выиграл выборы. Летом 2025 года США начали бомбить ядерные объекты Ирана. 28 февраля 2026 началась война Израиля и США с Ираном. США фактически уже потерпели поражение, хотя этого не признают.
Цзян Сюэцинь сумел спрогнозировать и выборы, и «неизбежную войну с Ираном» за два года до всех событий.
С тех пор он сделал ещё много предсказаний, мужчину стали называть «китайским Нострадамусом». Его приглашают читать лекции в университеты, у него берут интервью. Недавно с Цзянем беседовал журналист Такер Карлсон.
Но метод, которым он пользуется, не имеет ничего общего с «пророчествами», которые писал родившийся во Франции в семье евреев-сефардов средневековый врач и алхимик Мишель де Нотрдам.
«Нострадамус» — это, если говорить современным языком, просто раскрученный бренд. Он ничего на самом деле не предсказал, писал намеренно расплывчато и неопределённо, на смеси различных языков.
Можно даже допустить, что Нострадамус был «продвинутым мистиком», но его неясные прогнозы практически невозможно применить в жизни.
Одно можно сказать точно: «метод» Нострадамуса и рядом не стоял с системным прогнозированием китайского учителя.
Цзян Сюэцинь имеет четкую систему прогнозирования. Он опирается на структурный исторический анализ, ищет повторяющиеся события. А также использует теорию игр — для анализа поведения политиков.
Также он говорит, что был вдохновлён «психоисторией» фантаста Айзека Азимова: в знаменитой книге «Основание» психоистория позволяет математически моделировать поведение масс.
Китайский учитель утверждает, что его прогнозы основаны на логике, сравнении и рациональности. Он находит исторические аналогии, оценивает вероятности, ищет объяснение поведения политиков. И делает выводы.
По статистике, из предсказаний Цзяна сбылись 78% прогнозов. Это аномально высокий процент.
Что же предсказывает Цзян на ближайшее будущее? Вот несколько его прогнозов:
В Иране США будут продолжать эскалацию. Но и Ирану есть, чем ответить: он может нарушить мировую торговлю. Также Иран может ударить по станциям опреснения воды в странах Залива. После этого жить там станет невозможно, так как 60% воды они получают от опреснительных станций, а 80% еды импортируется.
США, вероятно, начнут сухопутную операцию на территории Ирана, вторжение может произойти в марте 2027 года. Но они неизбежно проиграют эту войну. Итогом конфликта станет конец американской гегемонии.
«Иран готовился к этой войне 20 лет», — говорит Цзян.
Сегодня же «один дрон стоимостью 50 тысяч долларов уничтожает базу США».
В чем причина такого поведения Запада? В высокомерии и самонадеянности.
«Высокомерие позволяет вам верить, что боги благоволят вам», — говорит китайский учитель о политиках Европы и США.
2. Трамп и его третий срок.
Трамп пойдёт на третий срок, считает Цзян. Но, возможно, выдвинет своего вице-президента Вэнса, а сам будет при нем в статусе вице-президента. Могут случиться и другие комбинации.
Общий прогноз: Трамп выиграет выборы. Такие города как Нью-Йорк и другие «очаги демократии», где сильны позиции Демпартии, будут против. Начнутся бунты, города превратятся в осаждённые крепости.
Будет гражданская война на территории США — в той или иной форме.
3. Лионель Месси — президент Аргентины.
Знаменитый футболист Лионель Месси станет президентом Аргентины — таково ещё одно предсказание Цзяна. Ключевая причина: светские евреи должны будут куда-то выехать из Израиля. А Месси, его авторитет, помогут принять их в Аргентине.
Звучит фантастически, но нужно вспомнить, что, по предсказанию Генри Киссинджера, Израиль должен прекратить свое существование в 20-е годы XXI века.
В то же время сегодня Израиль является «лабораторией будущего». Их методы контроля и ведения войны — это пробная версия будущего «Al — государства». Вскоре такое же создадут в США — с тотальным анализом действий граждан для управления и контроля поведения.
Цзян Сюэцинь считает, что Израиль хочет создать «Большой Израиль» — «от Нила до Евфрата», используя армию США против Ирана. Но они проиграют. Причин для этого две: устаревший штатовский ВПК и сам Иран как неприступная «горная крепость».
Война за Тайвань неизбежна. Воевать будут Китай и Япония.
«Сельскохозяйственные крестьяне» (Китай) против «страны пиратов» (Япония): так описывает население этих стран Цзян Сюэцинь. Конечно, сегодня это высокотехнологичные сообщества, но для понимания «психоистории» важно видеть символическую картину.
Япония имеет самое пожилое население в мире. Как им выживать в будущем? Юго-восточная Азия — это их ресурсная база.
Для Токио крайне важен Тайвань, поскольку остров закрывает выход Японии в ЮВА. Китай легко сможет осуществить блокаду Японии и её жизненно важных интересов, если Тайвань воссоединится с материковым Китаем.
Война неизбежна, делает вывод Цзян.
Но ещё до этого может произойти «коллапс иены» — национальной валюты Японии, что разрушит «долларовый карточный домик». Дело в том, что Япония — крупнейший держатель бумаг казначейства США.
Коллапс иены случится в в начале или середине 2027 года. Так что Китаю пока нужно просто ждать развития событий.
США же будут идти путём «энергетического шантажа». Штаты хотят установить полный контроль над Западным полушарием (Венесуэла, Канада, Мексика, Гренландия, Панама, Колумбия, Куба), чтобы заставить мир «умолять» об энергии. И тем самым Вашингтон попытается спасти нефтедоллар.
Американская экономика совершенно не приспособлена к затяжной войне, а власть на Украине не способна продержаться без поддержки Штатов даже несколько недель, считает Цзянь.
«Россия получает окно возможностей. А в геополитике окно — это всё, что нужно. Нужно только ждать, когда Вашингтон потянется туда, куда ему не нужно идти», — отмечает учитель.
И тогда Россия «заберёт Одессу, потеря которой, а также выхода к морю, станет полной катастрофой для Украины».
А ведь это предсказание наполовину сбылось. Украина уже практически потеряла свои порты.
8. Две войны одновременно.
«Две войны завершатся одновременно», — пишет профессор Цзян.
Это война в Иране и на Украине. Всё закончится. США не могут больше находить ресурсы для Украины.
Чтобы хотя бы «не проиграть» войну в Иране, Штаты должны будут отказаться от поддержки не только Украины, но и самого НАТО.
Ничего личного, чистый бизнес. Ресурсов больше не хватает на всех.
«Путин понял эту закономерность, именно поэтому терпение стало его стратегией. Ему не нужно рисковать, не нужно делать ничего драматического. У России сейчас есть один ресурс, которого нет у США, — время», – уверен «китайский Нострадамус».
Итогом всего этого Цзян называет переустройство мирового порядка, падение гегемонии США и становление нового мира.
Россия добьется полного контроля над Украиной. Станет фундаментом для создания мощнейшего евразийского союза: Россия, Китай и Иран.
Так когда же завершится конфликт на Украине? Сразу же после провала США в Иране.
«Это произойдёт стремительно», — говорит Цзян.