Информация о том, что в Моршине Львовской области, где полностью вакцинировано от коронавируса 74% населения, нет больных COVID-19, оказалась несколько преувеличенной, если и вовсе не рекламным трюком

«Моршинский феномен» — рекламный трюк?

С 30 октября в «красной» карантинной зоне оказались ещё три области Западной Украины — Ивано-Франковская, Львовская и Хмельницкая. Ровенская область «покраснела» ещё 26 октября — то есть ныне половина региона должна соблюдать самые жёсткие карантинные ограничения. Волынская, Тернопольская и Черновицкая области находятся в «оранжевой» зоне, и лишь Закарпатье — «жёлтое». Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

Несмотря на то, что Львовская область попала в «красную» зону лишь в субботу, именно здесь наблюдается самая большая загруженность «ковидных» больниц во всей Западной Украине. По состоянию на 29 октября койки трёх таких учреждений были загружены на 100%. «Если говорить о тех больницах, которые заполнены на 100%, — это Львовская областная инфекционная больница, Каменко-Бугская и Стебницкая. Это те медучреждения, где больше всего пациентов. Но если мы говорим о 100% заполненности, это не значит, что эта больница уже не принимает больных», — рассказал директор департамента здравоохранения Львовской областной государственной администрации (ОГА) Орест Чемерис.

В перечисленные больницы ежедневно госпитализируют примерно 10-15 пациентов, и такое же количество выписывают. «Всех пациентов, которым это нужно, госпитализируют», — отметил Чемерис. Он уточнил, что больничные койки COVID-больниц области заполнены на 64,7%. «Это — более 3 150 пациентов. 213 больных находится в реанимационных отделениях, из них около 70 — на аппаратах искусственной вентиляции легких. К сожалению, по сравнению с прошлой волной процент летальности значительно выше», — добавил Чемерис. Также во Львовской области значительно возросло количество беременных и детей с коронавирусом. В стационарах более 30 беременных женщин и 40 несовершеннолетних — большинство кислородозависимые, сообщил чиновник. Во Львове избавились от Звезды Победы © Укринформ

«У нас сейчас около 30 беременных женщин, находящихся в стационарах с коронавирусом. По сравнению с предыдущими волнами, это были единичные случаи и, как правило, беременные женщины COVID-19 переносили гораздо легче. А также у нас в больнице более 40 детей в тяжелых состояниях. Дети кислородозависимые и нуждаются в стационарном лечении», — сообщил Чемерис. Ныне во Львовской области уже привиты вакциной Pfizer/BioNTech более 700 детей в возрасте от 12 лет, и если раньше несовершеннолетних прививали по необходимости состояния здоровья или они выезжали за границу на обучение или соревнования, то теперь этих ограничений нет. Чиновник также повторил призыв к немедленной вакцинации.

В последние дни украинские СМИ в качестве успешного примера вакцинации пытаются приводить город Моршин Львовской области — мол, там в качестве эксперимента ещё несколько месяцев назад полностью привито 74% населения, и ныне в городской больнице нет ни одного больного с COVID-19. Вот только на поверку оказалось, что Моршинская городская больница просто не включена в список опорных, не заключила договор с Национальной службой здравоохранения Украины (НСЗУ) и не лечит больных с коронавирусом — их отправляют в соседний Стрый.

Кроме того, 25 октября СМИ сообщили, что в Моршине у 22 человек (из которых 8 привитых) диагностирован COVID-19, но ни один из них не нуждается в госпитализации. Однако сайт НСЗУ в тот же день информировал, что среди жителей Моршина болеет COVID-19 в два раза больше людей — 44. И, наконец, 29 октября государственный телеканал Украины признал, что одна жительница Моршина всё же госпитализирована с COVID-19. При этом в относительных показателях в Моршине болеет 1,038% жителей, а во Львовской области — 1,056%, то есть разница несущественная. Многие медиа-эксперты в связи с эти высказали предположение, что реклама «моршинского феномена» связана с тем, что правительство Украины на днях выделило около миллиона долларов на пропаганду вакцинации от COVID-19.

Премьер на Волыни также рекламировал вакцинацию

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который 29 октября посетил Луцк, основное внимание в ходе поездки также уделил пропаганде «большой вакцинации». Правда, премьер начал свой визит на Волынь с рекламы другой правительственной программы — «Большое строительство», в рамках которой было реконструировано приёмное отделение Луцкой городской больницы. За 34 миллиона гривен (чуть больше миллиона евро), из которых лишь 9,5 миллиона выделил Киев, отделение реконструировано по принципу разделения потоков пациентов. На входе расположен просторный зал рецепции, построены палаты временного пребывания пациентов, противошоковая операционная, палаты интенсивной терапии. В отделении установлены 64-срезный компьютерный томограф и рентген-диагностическая система.

После посещения больницы Денис Шмыгаль отправился в центр массовой вакцинации от COVID-19, который действует в отделении общей практики и семейной медицины городского центра первичной медико-санитарной помощи. Положительно оценив его работу, премьер отметил, что в целом темпы вакцинации против COVID-19 на Волыни не самые лучшие. «Луцк и Волынь сейчас во второй половине таблицы по вакцинации», — сказал он, и призвал волынян прививаться. При этом в качестве примера Шмыгаль назвал… вышеупомянутый город Моршин. Также премьер-министр анонсировал, что до конца года в Украину доставят дополнительные дозы вакцины: «Мы ожидаем еще поставку 19 миллионов доз, а сейчас есть на складах и в пунктах вакцинации 9 миллионов доз». Шмыгаль рассказал, когда Украина выйдет на «плато» заболеваемости коронавирусом © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Кроме этого, Денис Шмыгаль пообещал, что в ближайшее время привитым гражданам Украины будет легче сгенерировать сертификат о вакцинации в приложении «Дія» (подобие российских «Госуслуг»). На прошлой неделе, по словам главы правительства, пользователи начали жаловаться на способ авторизации с помощью распознавания лица, необходимый, чтобы приложение «подтянуло» сертификат о вакцинации. «Вчера мы приняли решение на правительстве и сняли эту проблему. То есть Минцифры отменит авторизацию и облегчит подписание», — сказал Шмигаль. По его словам, пользователи приложения почувствуют изменения в ближайшие дни.

Председатель Закарпатского облсовета скорее снят, чем нет

В четверг, 28 октября, большинство депутатов Закарпатского областного совета проголосовало за снятие с должности председателя этого органа, бывшего губернатора Закарпатья и генерала СБУ Алексея Петрова. Сам Петров, а также его покровитель от Офиса президента Украины, депутат Верховной Рады Николай Тищенко, считают это незаконным.

Очередная, четвёртая сессия Закарпатского областного совета VIII созыва должна была начаться в 11 часов 28 октября. Однако в 10 часов на площади Народной перед зданием Закарпатской ОГА началась предупредительная протестная акция медицинских работников края, к которым присоединились представители образовательных и культурных заведений области, а также «ветераны» и «активисты» разных изводов. Протестующие требовали снять с повестки сессии вопрос о реорганизации 15 областных учреждений здравоохранения, которые депутаты планировали присоединить к Закарпатской областной клинической больнице.

Через некоторое время к митингующим вышли председатель Закарпатского областного совета Алексей Петров и депутат ВР от партии «Слуг народа» Николай Тищенко, который любит называть себя «префектом президента на Закарпатье». Петров заявил, что заседание облсовета переносится на 25 ноября, а депутаты будут детально изучать проблему медицинских и образовательных учреждений — следовательно, никакой реорганизации пока не будет. Алексей Петров заявил, что подписал соответствующее распоряжение, опубликованное на сайте облсовета.

Однако большинство депутатов всё же решило провести сессию. Они собрали 36 подписей (всего в облсовете 64 депутата) за внесение в повестку дня вопроса о снятии Алексея Петрова с поста председателя Закарпатского областного совета. Кстати, аппарат совета пытался заблокировать работу депутатов, выключив систему для голосования, а руководитель аппарата заявил, что заседание незаконное — но был освистан и изгнан из зала. Председательствующим был избран депутат от региональной партии «Родное Закарпатье» Владимир Чубирко, который и объявил начало тайного голосования за отставку Петрова. В результате за это проголосовали 35 депутатов (при необходимых 33), один бюллетень был признан недействительным. С повестки дня сессии также были сняты все проекты решений о реорганизации коммунальных медицинских учреждений и об объединении библиотек.

После этого Алексей Петров собрал пресс-конференцию. Он назвал заседание незаконным и сообщил, что уже обратился по этому поводу в правоохранительные органы. «Происходящее является нарушением всех правовых норм и имеет признаки самоуправства. Я обратился по этому поводу в прокуратуру и полицию с целью реагирования на эти действия», — отметил Алексей Петров. По его словам, они подпадают под статью 356 Уголовного кодекса Украины. Он также заверил журналистов, что остаётся председателем Закарпатского областного совета, а все решения, проголосованные в сессионном зале 28 октября, не имеют никакой юридической силы. А Николай Тищенко опубликовал видео, записанное у входа в здание Закарпатской ОГА, в котором были заявления типа «Украина это Закарпатье», «Феодализма на Закарпатье не будет», «Сшиваем Украину», «ГКЧП не пройдёт».

Все ожидали, что 28 октября Владимир Чубирко будет избран новым председателем Закарпатского областного совета. Однако, по информации местных журналистов, вынесение этого вопроса на голосование остановил звонок из Офиса президента. С Банковой будто бы поставили жёсткое условие: представитель «Слуги народа» должен руководить либо областным советом, либо областной администрацией (ныне губернатором Закарпатья является выдвиженец «Родного Закарпатья» Анатолий Полоской). То есть если бы члены новой коалиции в облсовете избрали нового главу не из числа «слуг», то в ближайшие дни появился бы указ президента об отставке Полоскова, «зачистке» руководящей вертикали в регионе от представителей «Родного Закарпатья» и замене их на ставленников «Слуги народа». Депутаты Закарпатского областного совета планируют собраться на следующее заседание 4 ноября, когда и ожидается завершение «переворота».