Германия неожиданно приостановила сертификацию «Северного потока-2», однако Кремль не видит в этом политической подоплеки, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В то же время эта история перекликается с другими событиями, формально никак не связанных ни с газовым рынком ЕС, ни с Россией

Песков 17 ноября отверг влияние каких-либо политических факторов на приостановку сертификации «Северного потока-2» немецким регулятором.

«Абсолютно, нет. В данном случае действительно существуют определенные протоколы, существуют определенные нормы европейского законодательства на этот счет, и компания-оператор, собственно, готова выполнить все требования действующего законодательства с тем, чтобы как можно скорее уже запустить этот важный для всех проект», — сказал Песков.

Эти требования были озвучены днем ранее — создать дочернюю компанию на территории Германии, которой нужно передать активы и сотрудников, управляющих финальным 12-мильным отрезком «Северного потока-2», находящегося под юрисдикцией ФРГ.

Выглядит простой формальностью, тем более, что и в регуляторе, и в немецком правительстве заверили: приостановка сертификации не повлияет ни на энергобезопасность Германии, ни на общие сроки сертификации проекта.

Однако несмотря на эти заверения, рынки отреагировали на новость о приостановке сертификации крайне негативно.

В Европе стоимость декабрьских газовых фьючерсов 16 ноября выросла на 15% до $1100 за тысячу кубов и продолжила рост на следующий день до $1190 за тысячу кубометров на хабе TTF в Нидерландах.

Это повторило локальные рекорды 20 и 14 октября, хотя и не достигло абсолютного максимума в $1937 за тысячу кубометров, достигнутого 6 октября. Однако новые подобные «достижения» могут случиться совсем скоро.

Политическая подоплека: есть или нет

Поначалу сообщения о приостановке сертификации «Северного потока-2» вызвали шок.

Тем более, что они произошли на фоне обострения ситуации на польско-белорусской границе и спустя некоторое время после заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что он может перекрыть трубопровод Ямал-Европа, проходящий по территории Белоруссии.

Почти детективная история. Как Зеленский у «нелегитимного» Лукашенко электричество покупал © president.gov.ua

Эти факты только усиливают опасения игроков европейского энергорынка относительно судьбы «Северного потока-2» и, как следствие, возможностей восполнить дефицит газа этой зимой.

Все эти негативные моменты, даже если это не более чем совпадения, учитываются игроками рынка. И даже позитивные новости о том, что Соединенные Штаты, ранее перенаправлявшие свой сжиженный природный газ (СПГ) на азиатский рынок, наращивают поставки газа в Европу, не изменила тренд.

Лучше поздно, чем никогда

Противодействие Соединенных Штатов «Северному потоку-2» многие эксперты объясняли тем, что американцы хотят поставлять свой СПГ на европейский рынок.

Однако конкурировать по цене с трубопроводным газом СПГ не может в принципе из-за больших затрат на доставку газа, сжижение, поддержание его в сжиженном состоянии и регазификацию.

Поэтому, отмечали эксперты, США хотят не допустить постройки дополнительных трубопроводов, а контролируя Украину, они в любой момент могут перекрыть поставки по украинской ГТС и еще больше потеснить «Газпром».

Тем не менее, когда в Европе возник дефицит газа и выросли цены, США не предприняли попыток увеличить свою долю на европейском рынке и даже существенно ее сократили.

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Что самое забавное, именно российскую компанию, исправно выполняющую все свои контракты и поставляющую в ЕС газ в объемах, близких к рекордным, США до сих пор пытаются обвинить в европейском энергокризисе.

Но наконец Wall Street Journal сообщил, что американские «молекулы свободы» отправляются на помощь европейцам.

«Высокие цены на газ в Европе подстегнули рост цен и в Соединенных Штатах, заставляя экспортеров сжиженного природного газа отправлять рекордные объемы топлива через Атлантику», — пишет WSJ 16 ноября.

Почему же новости об этих поставках не охладили рынок? Потому, что они гораздо менее значительны, чем известия о приостановке сертификации «Северного потока-2», отметил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков в интервью Украина.ру.

«Это менее яркая новость, наверное, поэтому трейдеры не отреагировали на нее», — сказал Юшков.

Он также отметил, что процесс увеличения поставок газа из США в Европу идет постепенно на протяжении октября-ноября, по мере того, как энергетический кризис в Китае начал идти на убыль.

Юшков также отметил, что США наращивают производство СПГ, однако большая часть газа все равно продолжает поступать в Азию и Южную Америку, а не в ЕС.

Энергетический коллапс

Тем временем в Европе всерьез высказываются опасения того, что из-за нехватки газа в этом экономически весьма развитом регионе могут начаться веерные отключения света.

«Совершенно честно, у нас нет сейчас достаточного количества газа, и мы не запасаем его на зимний период. Так что это является серьезной проблемой, поскольку если зима в Европе окажется холодной, то на континенте могут начаться плановые отключения электричества», — сказал глава компании Trafigura Джереми Уир агентству Reuters.

«Газпром» все еще может спасти Европу от энергетического коллапса, однако для этого нужно оперативно ввести в эксплуатацию «Северный поток-2» — более дешевый и экологичный маршрут поставок газа в Европу, чем украинская ГТС.

Однако европейские бюрократы, чья доля вины за энергокризис весьма велика — это их поспешные решения о переходе к «зеленой» энергетике снизили собственную добычу газа и стимулировали отказ от долгосрочных контрактов на закупку газа — не желают ускорить ввод в строй «Северного потока-2» и даже создают препятствия этому процессу.

«Высокие цены на газ предполагают, что европейцы должны быть больше заинтересованы в запуске «Северного потока-2», но мы видим, что европейская бюрократия и политизированность, которая в этом вопросе присутствует, нивелирует этот аспект», — отметил Игорь Юшков.

Выгодно ли это «Газпрому»?

Твердолобая приверженность евробюрократии идеологии спешного «зеленого перехода» вынуждает либо платить за газ втридорога, либо сидеть без тепла и света во время отопительного сезона.

Складывается впечатление, что Европа наказывает сама себя, а «Газпрому» для того, чтобы наращивать прибыли можно просто ничего не делать: стоимость газа на европейском рынке будет расти, и те, кто недавно радовался тому, что переписал долгосрочные контракты и добился корректировок стоимости газа в зависимости от биржевых котировок, будут переплачивать.

Однако не все так просто: сверхвысокие цены «убивают» спрос, и потребители, которые не подписали долгосрочные контракты с «Газпромом» просто не могут купить газ на спотовом рынке по текущим ценам.

«Многие просто закрывают свои предприятия, как производители азотных удобрений, для которых природный газ — это сырье. В сельском хозяйстве многие теплицы отапливаются газом — вот они тоже закрываются», — отмечает Юшков.

В том, что касается объемов потребления и долгосрочных перспектив, сверхвысокие цены скорее негативный для «Газпрома» фактор, считает эксперт.

Получается, что нынешняя Европа действует по детскому принципу «назло маме отморожу уши». И в данном случае это не просто речевой оборот, особенно если зима окажется холодной.