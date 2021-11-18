Спустя всего 2 недели после назначения министр обороны Украины Алексей Резников отправился в США. И хотя стороны заявляют о стремлении к миру в Донбассе, за этими словами может скрываться подготовка к войне, причём не только на юго-востоке Украины, а в Европе да ещё и с втягиванием России

18 ноября новый глава Министерства обороны Украины Алексей Резников проведёт в Вашингтоне со своим американским коллегой Ллойдом Остином, как сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби, ознакомительную встречу. Они обсудят двустороннее сотрудничество в военной сфере и ситуацию с региональной безопасностью. Повышают градус: почему западные военные и министры зачастили на Украину © Twitter, Defence of Ukraine

По словам украинского политолога Тараса Березовца, встреча главы Пентагона с новым министром обороны свидетельствует о том, что в Вашингтоне придают особое значение не просто контактам с Киевом, а установлению прямых отношений между главами оборонных ведомств. Как он отметил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», контакты по линии министерства обороны Украины и США в последнее время резко интенсифицировались, а в ходе недавнего визита в Киев Остин озвучил новую расширенную программу сотрудничества и оборонной помощи.

Накануне отъезда Резников провёл консультации в американском посольстве: 15 ноября с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин обсудил ситуацию на границах Украины, двусторонние отношения, в частности поддержку Киеву во внедрении стандартов и принципов НАТО в системе ВСУ, а также стороны договорились о тесной координации мер по снижению уровня эскалации в Донбассе.

Однако на практике сотрудничество Киева и Вашингтона к снижению военной активности в зоне конфликта не приводит — наоборот, градус напряжённости только возрастает. Сразу после последней встречи глав оборонных ведомств, с которой не прошло и месяца — 19 октября Остин посещал украинскую столицу, но переговоры вёл ещё с Андреем Тараном, которого 4 ноября на посту министра обороны и сменил Резников, — ВСУ захватили населённый пункт в «серой зоне», чего не было уже давно, под контроль Киева перешло село Старомарьевка с населением 200 человек, в том числе 37 граждан РФ. Кроме того, после отъезда главы Пентагона в акватории Чёрного моря начались незапланированные военные учения кораблей США и НАТО, которые проходили в непосредственной близости от российских границ.

Не исключено, что после переговоров министров в Вашингтоне произойдёт очередное обострение в Донбассе — после получения одобрения на это со стороны американской администрации. А прикрытием могут послужить ничем не подкреплённые заявления западных политиков о якобы подготовке Россией нападения на Украину, которые президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими. Война возможна. Схватка США за Европу и Россию до последнего лимитрофа

Однако совсем не обязательно, что после встречи министров обороны произойдёт обострение в Донбассе, считает политолог Ростислав Ищенко.

«В этот раз больше вероятность, что что-то нехорошее начнётся на границе Украины и Белоруссии. Я думаю, что американцы сейчас усиленно подталкивают поляков, прибалтов и украинцев к коллективному военному демаршу в отношении Белоруссии, связывая это с мигрантским кризисом. И в Варшаве, и в Риге, и в Вильнюсе есть силы, заинтересованные в том, чтобы организовать небольшую войну. Тем более, поляки и прибалты понимают, что разгромить их на поле боя, если Россия вступится за Белоруссию, могут, но оккупировать их никто не даст, а Украине потерять пару-тройку областей не страшно, им сейчас важно оказаться в центре внимания Запада. Украина, как и США, заинтересована в том, чтобы окончательно разорвались торгово-экономические связи между Европой и Россией, и тогда она может в очередной раз рассчитывать на поддержку, в том числе финансовую, потому что сейчас ей очень сложно выживать», — сказал он в эфире радио «Вести».

По словам эксперта, США пока не смогли окончательно сформировать эту коалицию и убедить Польшу, Украину и страны Балтии в том, что такая большая война будет для них более-менее безопасна и даже в какой-то степени в формальном политическом плане прибыльна. «Все знают, но не говорят». Как Украина связана с миграционным кризисом на границе ЕС © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Однако американцы они над этим работают и неслучайно в последнее время постоянно заявляли, что видят огромное скопление российских войск на украинской границе. Вот Зеленский их не видел до тех пор, пока американцы не убедили его в том, что видели их. Причём концентрируются в районе Ельни, а это белорусское направление, именно потому, что есть опасность перехода мигрантского кризиса в военную фазу, и понятно, что в такой ситуации Россия будет вынуждена поддерживать Белоруссию вооружённым путём, потому что самостоятельно белорусская армия не выстоит даже против одной Польши» — добавил Ищенко.

В связи с этим политолог считает, что на встрече с новым министром обороны Украины как раз и будут прорабатываются варианты серьёзной коллективной вооружённой провокации, которая могла бы обеспечить американцам втягивание России в маленький, но европейский конфликт, пусть даже в нём будет всего пара государств ЕС и НАТО, чтобы говорить своим европейским союзникам «как же вы с ними торгуете, сотрудничаете?»