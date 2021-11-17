В правящей на Украине партии произошли изменения. Главой «слуг народа» стала Елена Шуляк - абсолютно несамостоятельная фигура, как считается, лобби крупного строительного бизнеса, которую в самой партии двигает глава ОП Андрей Ермак

С одной стороны, это может быть всего лишь введением в игру зитц-председателя, на которого свалят ответственность за предполагаемый провал на будущих выборах. С другой — хорошим основанием для партийного сепаратизма экс-спикера Дмитрия Разумкова. Но за перетасовкой публичных лиц всегда стоят экономические интересы.

«Сепаратисты» в Раде

В Верховной Раде официально создано межфракционное депутатское объединение Дмитрия Разумкова «Разумная политика», в которое пока что вошли 24 человека. 21 из них — депутаты от «Слуги народа». Говорят, это близкие люди не только самому Разумкову, но и отодвинутым в сторону Андрею Богдану и Арсену Авакову. Павел Волков. Кто он © Павел Волков/Facebook

Из 24 «сепаратистов» трое оказались из родного мне Запорожья: Михаил Крячко (№61 по списку), Роман Соха (75-й округ) и представитель интересов завода «Мотор Сич» Геннадий Касай (74-й округ). Крячко и Соха якобы недовольны тем, что их отстранили от партийного руководства в Запорожье. Они же отсутствовали при голосовании за отстранение тогда еще спикера Рады Разумкова от ведения пленарных заседаний. А вот Касай был «за», но, видимо, что-то изменилось в позиции заводского руководства, которое все еще контролирует Вячеслав Богуслаев.

Итак, 21 «слуга» из имеющихся в Раде 241 — это вроде бы и немного, но монобольшинству приходит конец. Если даже по словам Авакова о возможном политическом альянсе с Разумковым, которые он произнес в эфире телеканала «Украина 24», и не суждено превратиться в реальность, то сам посыл может привести в «Разумную политику» еще нескольких нардепов из клиентелы бывшего министра МВД. А враждующий с Ермаком экс-глава ОП Андрей Богдан добавит своих людей. Так что новое объединение вполне способно заполучить еще человек 15.

Ушедших можно будет скомпенсировать депутатскими группами-сателлитами вроде «За будущее», «Доверие» и др., но все стоит денег. Дешево народные избранники не продаются и нет никакой гарантии, что, продавшись, не кинут. В конце концов, парламент — это бизнес и бизнесмены идут туда решать свои финансовые вопросы. Поэтому, у кого больше денег, тот в итоге и главный.

Понятно, что больше всего на Украине денег у посольства США, но оно вмешается только если Зеленский докажет, что Разумков и примкнувшие — агенты Путина. В случае собирающейся коалиции, представить себе такой заход не то, чтобы невозможно (фантазия СБУ многим очень хорошо известна на своей шкуре), но все-таки маловероятно. Ну а раз ни один из пауков становиться агентом Путина, т.е. оспаривать американское господство на Украине не собирается, то вполне можно в рамках банки, где они клубятся, дать им свободу. Пусть победит сильнейший, в смысле богатейший. Перестановка кроватей в известном увеселительном заведении, а также периодическая смена физиономии управляющего, то есть парламентские и президентские выборы (особенно в несамостоятельном государстве) — классическая игра для того, чтобы все менять, ничего не меняя. Новое лицо в телеэкране каждые четыре года — мистическая надежда обывателя на то, что жить станет лучше. Но жить станет хуже, хоть будет меняться лицо в экране, хоть не будет. Потому что в результате Майдана Украина стала полуколонией, из которой метрополия вместе с туземным олигархатом и чиновничеством вытягивает ресурсы и использует жизни украинских граждан в зоне конфликта на Донбассе, чтобы иметь постоянный рычаг для давления на российского конкурента.

Война понарошку

Телеканал «Украина 24», на котором Аваков вещал о возможном союзе с Разумковым, принадлежит главбуржую Украины Ринату Ахметову. И это говорит о том, что у нового объединения могут появиться не просто деньги, а очень большие деньги. На том же канале стал частым гостем и сам Разумков, рассказавший недавно, как партийное руководство давит на его сторонников среди «Слуг» возможным лишением мандата. Униженных и оскорбленных обыватель любит, так что может тактика и сработает. Доступ же к телеканалам Ахметова после блокировки СМИ Медведчука - чуть ли не последний крупный политический ресурс. Не к Коломойскому же с Фирташем/Левочкиным идти.

Впрочем, пока Разумков пугает Зеленского Ахметовым, а Ахметов пугает Зеленского Разумковым. Разовьется ли союз во что-то большее будет зависеть от результатов запугивания. Интерес главбуржуя понятен.

Во-первых, снова закрутилось дело о схеме «Роттердам+». Апелляция Высшего антикоррупционного суда как раз сейчас решает, открыть ли дело заново. Интересно, что военный прокурор Виктор Чумак неожиданно отозвал свою жалобу на закрытие производства по делу и единственным истцом остался Коломойский через Запорожский и Никопольский заводы ферросплавов. «Вопрос к власти»: Ахметов оправдался за критику Зеленского на своем канале © скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"

А секретарь СНБО Алексей Данилов тем временем заявляет о намерении заслушать следователей НАБУ на заседании Совбеза. Так в свою очередь Зеленский пугает Ахметова. Но пугает умеренно, оставляя лазейку для новой дружбы, поскольку единственный иск от Коломойского будет означать для суда не дело государственной важности, а разборку между олигархами, один из которых требует возбудить уголовное дело против другого за плохую цену на электроэнергию.

Во-вторых, пресловутый «антиолигархический» закон, который приняли, но ввод в действие отложили до мая следующего года и

который так или иначе висит дамокловым мечом над шеей Ахметова. Зеленский даже выступил с видеообращением с угрозами «некоторым олигархическим структурам» и их телеканалам, которые в своих интересах раздувают проблему дефицита энергоресурсов. Наверное, не надо специально говорить, о ком речь.

В-третьих, изменения в Налоговый кодекс с целью повышения налогов на добычу железной руды, которую контролирует «Метинвест» Ахметова. Вывоз за рубеж руды (и связанной с ней примитивной металлургической продукции первого передела) на сегодняшний день — единственное по-настоящему перспективное направление для олигарха. Угольные шахты закрывают одна за другой, тепловые электростанции стонут от дефицита угля, а европейский курс на декарбонизацию создаст для них новые проблемы, зеленая генерация — просто ерунда сама по себе. Высока и задолженность перед генерирующими компаниями. Так что остаются добыча руды и металлургия. Но с металлургией тоже не все хорошо.

Так как годами в приватизированные советские заводы почти ничего не вкладывалось, а обязательные амортизационные отчисления переводились на офшорные счета, теперь надо очень много денег, чтобы выполнить экологические обязательства в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС. Пока процесс приторможен путем провала людьми Ахметова в Раде законопроекта о промышленных выбросах, но все может в любой момент измениться. Вот и выходит, что последнее не до конца загубленное «эффективными собственниками» из советского наследия выкачка недр.

Но вот беда, недра подпадают под санкции, которые может ввести контролируемый Зеленским СНБО. Одно решение — и Ахметов теряет все месторождения вместе с телеканалами. Поэтому он будет воевать с президентом понемножку, так, чтобы в итоге договориться и не попасть под санкции СНБО. Как вариант — согласие на повышение ренты на добычу руды, но сохранение ГОКов в его руках. Для этого, вероятно, и нужен Разумков на ахметовских телеканалах.

Антиолигархический олигархический закон

И да, запугивание друг друга уже дало первые плоды. После первого чтения «антиолигархический» закон о ренте на руду превратился во вполне олигархический.

С каждой тонны добытой необогащенной руды ГОКи платят около 12% от издержек добычи и это примерно несчастные 3 доллара за тонну независимо от мировых цен. Предприятия достались Ахметову и другим от предыдущего государства бесплатно, рабочая сила на Украине относительно дешевая, условия труда как в XIX веке, профсоюзное движение в целом куплено и разгромлено. Высасывать недра дешево, а продавать за рубеж дорого — единственная бизнес-стратегия, доступная криминальному сознанию. И вот она под угрозой. Законопроект предлагает привязать ставку ренты к индексу мировых цен так, чтобы при цене выше 100 долларов за тонну руды она была 5%, а при цене выше 200 долларов — 10%. Испугались: Разумков объяснил, почему у него не забрали мандат © Facebook, Дмитро Разумков

Но после первого чтения что-то пошло не так — появились понижающий коэффициент для предприятий, которые добывают железные и марганцевые руды (последнее явно в интересах марганцевого монополиста Коломойского) и формула, которая вычитает из расчета ренты стоимость логистических затрат на перевозку сырья из Украины в китайский порт Циндао. В итоге, в зависимости о цены фрахта, рентная ставка становится меньше на 40-60%.

Олигархи станут еще толще, а госбюджет еще тоньше. Это означает усиление инфляции, повышение цен на товары повседневного потребления и конечно же коммуналку. А обывателю стоило бы хоть на этом примере уяснить, что такое государственная власть, кому она принадлежит, в чьих интересах действует и на что влияют (или не влияют) парламентские и президентские выборы.

Разумков же с ахметовских телеканалов пока вряд ли пропадет, ведь не все вопросы решены и Зеленского надо продолжать пугать, а народу показывать более «разумного» политика, который, придя к власти, конечно же победит всех плохих, возвысит всех хороших, наведет порядок и принесет справедливость. Для того, на чьих телеканалах выступает.

Надежды на национально-освободительную борьбу против колониальной администрации Зеленского от Разумкова и Ахметова (такие идеи уже встречаются в демократическом антимайданном сообществе) бесперспективны. Качество украинской буржуазии очень низкое, она появилась, приватизировав через чиновнические и криминальные связи советские активы и наживаются на их дикой эксплуатации, по сути разграблении. Любой постсоветский олигарх скорее станет гауляйтером, проводящим интересы иностранного капитала (если ему оставят кусок пирога), чем вступит в борьбу за суверенное государство, которым придется управлять самостоятельно.