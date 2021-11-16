И красота, и польза. В Крыму хотят построить «пещерное метро»

Построенная в 70-е годы узкоколейка в Новоафонской пещере везёт туристов вглубь горной породы. Вход в неё обустроен в виде просторного светлого вестибюля, напоминающего станцию метро. На линии, состоящей из трёх станций, работает обновлённый мини-поезд, специально построенный на Рижском заводе. Такая же модель должна была быть реализована и в Крыму. Но проект законсервировали из-за строительства рядом военного полигона.
«По этой аналогии в 70-е годы в Крыму тоже был проект: пробить тоннель сквозь горные породы и пробиться в Красную пещеру, чтобы пустить паровозик. Идея неплохая, у нас сохранился этот проект. Там планировалось сделать и гостиницу. Сейчас, чтобы в Красную пещеру пройти, нужно подниматься по горной дороге и долго пешком. Проектом предполагалось, что человек садится в вагончик и едет в пещеру», — говорит старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии КФУ им. Вернадского Геннадий Самохин.
Реализация проекта возможна только при серьёзном государственном участии. Проект сложный и требует серьёзных финансовых вливаний, которые не потянет частный инвестор, уверен учёный. Да и пробить тоннель, обеспечив полную безопасность — задача не из простых.
При этом пещера имеет удобное расположение с точки зрения транспортной доступности — она находится недалеко от села Перевальное Симферопольского района, на трассе Симферополь-Ялта-Алушта. И в перспективе Крым мог бы получить новый масштабный туристический объект и хорошие поступления в бюджет.
Так, в Абхазии доходы от посещения одной только Новоафонской пещеры ранее «делали» едва ли не половину бюджета республики.
«Теория действительно интересная. И нашей туристической отрасли таких объектов не хватает. У нас в сезон в пещеры большие очереди, и это направление можно развивать», — отмечает Самохин.
Оборудованных пещер в России, по информации специалиста, около сорока. В Китае таких объектов в десять раз больше. При этом карстовыми породами в нашей стране занято 65% территории, а в Крыму их 84%.
«Крым — это карстовая республика», — резюмирует учёный.
Сейчас спелеологи КФУ разрабатывают 3D модель Красной пещеры. Её планируют использовать для создания математической модели образования карстовых вод. Дело в том, что 95% водных ресурсов на полуострове — это вода из пещер. И Красная пещера — идеальный вариант, чтобы понять, как она образуется.
«Вся информация попадет в спелеоатлас. Это электронный ресурс, на котором собраны все пещеры России. Это более 5 тысяч пещер в открытом доступе, кроме координат. Все это могут использовать: учёные, гидрологи, туристы», — отмечает Самохин.
Красная пещера — самая большая пещера в Крыму. Она образовалась в результате карстовых процессов в известняках на высоте 600 метров над уровнем моря и представляет собой систему разноэтажных пещер, соединённых друг с другом отдельными ходами, колодцами и сифонами.
В 1963 году на территории пещерного комплекса был создан геологический памятник природы государственного значения.