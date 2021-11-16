И красота, и польза. В Крыму хотят построить «пещерное метро»

Учёные предлагают вернуться к идее создания лёгкого метрополитена в Красной пещере Крыма. Проект был разработан ещё в советское время и включал в себя создание огромного туристического комплекса, подобного тому, который уже полвека функционирует в Абхазии

Долина привидений, пещера марсиан и вход в царство мертвых: самые мистические места Крыма © commons.wikimedia.org, Nimuel23

«По этой аналогии в 70-е годы в Крыму тоже был проект: пробить тоннель сквозь горные породы и пробиться в Красную пещеру, чтобы пустить паровозик. Идея неплохая, у нас сохранился этот проект. Там планировалось сделать и гостиницу. Сейчас, чтобы в Красную пещеру пройти, нужно подниматься по горной дороге и долго пешком. Проектом предполагалось, что человек садится в вагончик и едет в пещеру», — говорит старший преподаватель кафедры землеведения и геоморфологии КФУ им. Вернадского Геннадий Самохин.

От разрухи до любимого места туристов: как изменилась западная часть Крыма © РИА Новости, Макс Ветров / Перейти в фотобанк

При этом пещера имеет удобное расположение с точки зрения транспортной доступности — она находится недалеко от села Перевальное Симферопольского района, на трассе Симферополь-Ялта-Алушта. И в перспективе Крым мог бы получить новый масштабный туристический объект и хорошие поступления в бюджет.

Так, в Абхазии доходы от посещения одной только Новоафонской пещеры ранее «делали» едва ли не половину бюджета республики.

«Теория действительно интересная. И нашей туристической отрасли таких объектов не хватает. У нас в сезон в пещеры большие очереди, и это направление можно развивать», — отмечает Самохин.

Оборудованных пещер в России, по информации специалиста, около сорока. В Китае таких объектов в десять раз больше. При этом карстовыми породами в нашей стране занято 65% территории, а в Крыму их 84%.

«Крым — это карстовая республика», — резюмирует учёный.

От тупика к воротам Крыма: Как изменилась восточная часть полуострова © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Вся информация попадет в спелеоатлас. Это электронный ресурс, на котором собраны все пещеры России. Это более 5 тысяч пещер в открытом доступе, кроме координат. Все это могут использовать: учёные, гидрологи, туристы», — отмечает Самохин.

Красная пещера — самая большая пещера в Крыму. Она образовалась в результате карстовых процессов в известняках на высоте 600 метров над уровнем моря и представляет собой систему разноэтажных пещер, соединённых друг с другом отдельными ходами, колодцами и сифонами.

В 1963 году на территории пещерного комплекса был создан геологический памятник природы государственного значения.