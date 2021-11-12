В столице Австрии Вене местный бордель Funplast, который считается одним из крупнейших в Европе, предлагает 30 минут своих услуг в обмен на прививку против коронавируса. Вакцинироваться в доме терпимости можно и ночью. Как еще повышают привлекательность вакцинации, узнавала Украина.ру

США открыли границы для привитых от COVID-19

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Путешественники, прибывающие в США по воздуху, помимо доказательства вакцинации, должны предъявить отрицательный тест ПЦР, сделанный в течение трех дней до вылета, а авиакомпании должны создать систему отслеживания контактов пассажиров. Доступ в страну открыт для тех, кто прошел вакцинацию препаратами, одобренными США или ВОЗ. Это вакцины компаний Pfizer-BioNTech и Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca (в ее европейском варианте Vaxzevria и в индийской версии Covishield), а также индийская Covaxin и китайские Sinopharm и Sinovac.

Открытие границ США для иностранцев проходит в два этапа. С 8 ноября въезд разрешен вакцинированным путешественникам, совершающим «необязательные поездки» — например, с целью туризма или посещения родственников. Путешественникам, которые совершают «необходимые» поездки, можно будет, как и ранее, обойтись без свидетельства о вакцинации. Но с января 2022 года обязательная вакцинация будет требоваться для всех въезжающих, пересекающих сухопутные и морские границы, независимо от причины их въезда. Однако правительство США заявило, что предоставит невакцинированным иностранцам возможность въезда в страну по гуманитарным или чрезвычайным основаниям после получения специального разрешения.

При этом в самих США продолжается сопротивление вакцинационной кампании. Так, 6 ноября Федеральный апелляционный суд Нового Орлеана приостановил действие требования Минтруда США, согласно которому сотрудники компаний, где заняты 100 или более человек, обязаны сделать прививку от COVID-19 или как минимум раз в неделю сдавать тест на коронавирус. Таким образом, суд удовлетворил совместную жалобу ряда компаний, а также прокуратур штатов Техас, Луизиана, Миссисипи, Южная Каролина и Юта. Суд мотивировал свое решение опасениями по поводу законности указанной меры и её соответствия Конституции США. Но тяжба продолжается, и 8 ноября представители администрации президента страны Джо Байдена заявили в суде, что Белый дом «обладает достаточной полнотой власти» для введения обязательной вакцинации в компаниях с персоналом в сто и более человек.

На дрожжах: в Польше приступили к тестированию украинской вакцины от COVID-19 © CC0, Pixabay

Венский бордель соревнуется с канцелярией президента Австрии

В столице Австрии Вене местный бордель Funplast, который считается одним из крупнейших в Европе, предлагает 30 минут своих услуг в обмен на прививку против коронавируса. Таким образом владельцы бизнеса хотят повысить и уровень вакцинации, и количество своих клиентов, которое упало из-за пандемии. Пункт вакцинации в борделе будет работать по понедельникам после обеда весь ноябрь.

«Мы хотели внести свой вклад в кампанию вакцинации. Конечно, вначале это была маркетинговая шутка, но теперь вы видите большой рост. Конечно, у нас есть идеальный центр вакцинации, с врачом, с медицинским персоналом, с медсестрой, с комнатой отдыха, со всем. Мы соревнуемся с австрийским президентом, у него в канцелярии было вакцинировано 380 человек, и мы хотим побить это количество», — говорит Кристоф Лиелахер, владелец Funplast.

По словам менеджера борделя Петера Ласкариса, их публичный дом — единственное место в Вене, где можно привиться и ночью. «Конечно, в бордель нельзя заходить женщинам и детям, но мы и это предусмотрели, в кабинет вакцинации есть отдельный вход, через фитнес-студию», — добавил он. Все привитые получают бонус — 30 минут бесплатного свидания с девушкой заведения или ваучер на 40 евро для посещения сауны. Кроме того, посетителей в очереди на вакцинацию развлекают девушки в костюмах медсестер.

Владельцы заведения действительно пытаются помочь Австрии повысить уровень вакцинации, сделав ставку на мужчин и мигрантов. Они, по австрийской статистике, прививаются реже других. Всего же в стране прививки от коронавируса сделали 64% населения, то есть в Западной Европе Австрия является одной из стран с самым низким уровнем вакцинации.

Вакцинация проводится опытными врачами и медперсоналом. Фельдшер скорой помощи Красного Креста Эвелин Рилль подтверждает: центр вакцинации построен в соответствии с профессиональными стандартами. «Был нанят официальный координатор, который до того руководил центром вакцинации в австрийской федеральной земле Нижняя Австрия. У нас здесь профессиональный процесс, начиная с ознакомительных бесед с врачом, самой вакцинации и, наконец, заполнением "паспорта вакцинации" в официальной системе Министерства здравоохранения», — добавляет Рилль.

«Я думаю, что это отличная идея — сделать центр вакцинации здесь, потому что сюда приходят люди, которые никогда бы не сделали прививку где-либо еще и поэтому никогда не будут вакцинированы», — рассказала российской телекомпании РЕН ТВ жительница Вены. Впрочем, девушки, которые работают в Funplast, также активно включились в антиковидную кампанию — сотрудницы борделя предпочитают видеть вакцинированных гостей.

В самой Вене вариантов получить вакцину немало. Горожане шутят, что теперь в столице действует правило 5В, которое указывает на места, где можно привиться: Bus (автобус для вакцинации), Bim (передвижной прививочный пункт в трамвае), Boot (мобильные прививочные пункты на лодках, которые плавают по Дунаю), Billa (сеть магазинов «Билла») и Bordell (бордель).

Хроники вакцинации в России и в мире

Заразятся COVID-19 в ноябре: астролог назвал два знака зодиака из группы риска © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк Михаил Мурашко в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, состоявшегося 9 ноября. А на следующий день вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина заявила, что для достижения коллективного иммунитета в 80% нужно уже сейчас привить порядка 22 миллионов человек и ревакцинировать порядка 9 миллионов. Она отметила, что РФ должна достичь коллективного иммунитета в 80 процентов с учетом вакцинированных и переболевших.

Ныне же, по словам Голиковой, на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург приходится 30% заболеваемости коронавирусом в России. При этом 9 ноября, согласно постановлению главного санитарного врача города, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой, в Санкт-Петербурге введена обязательная вакцинация от COVID-19 жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.

При этом у россиян растёт спрос на «вакцинные туры» в Европу, поскольку въезд в большинство стран ЕС и в США по российским сертификатам вакцинации пока невозможен. По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, речь идет скорее о ревакционных турах — то есть в поездку отправляются те, кто уже был привит российским препаратом полгода-год назад. «Они делают однокомпонентную прививку Johnson & Johnson. Двухкомпонентные вакцины менее популярны, поскольку нужно приезжать в страну дважды, либо находиться там продолжительное время» — сказал Горин газете «Известия».

Власти Сингапура с декабря прекратят оплачивать больничные счета за лечение COVID-19 невакцинированным пациентам. Исключения составят только непривитые по медицинским показаниям.

Система здравоохранения Сингапура состоит из государственного и частного секторов, причем бесплатная медицина частично покрывается обязательными отчислениями самих сингапурцев в специальные фонды. Однако с началом пандемии правительство решило оплачивать медицинские счета граждан, заболевших ковидом, путем прямых государственных субсидий (кроме тех, кто заболел после поездки за границу). Теперь для тех, кто не вакцинируется умышленно, это послабление отменяется.

Случай в украинской школе: не привитая от COVID-19 учительница оказалась сильнее полиции © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Исполняющая обязанности канцлера ФРГ Ангела Меркель 10 ноября призвала немцев к «общенациональной мобилизации сил» для борьбы с COVID-19. «Я вынуждена, к сожалению, констатировать, что наш уровень вакцинации еще недостаточно высок, чтобы предотвратить быстрое распространение вируса. Любой уровень вакцинации населения ниже 75 процентов чреват экспонентным ростом заболеваемости, сопряженным с высокой загрузкой отделений интенсивной терапии», — указала она.

При этом на следующий день выяснилось, что 10 ноября в стране было зарегистрировано 50 196 новых случаев коронавирусной инфекции, то есть заражаемость коронавирусом вновь обвинила максимальные значения, достигнув 249,1 случая на сто тысяч населения. До этого абсолютный пик на уровне 197,6 случая на сто тысяч населения был зафиксирован 22 декабря 2020 года, — но тогда в Германии еще практически не было вакцинированных.

Между тем значительное большинство населения Германии выступает за обязательную вакцинацию от коронавируса как минимум представителей отдельных профессий. Согласно опросу, проведенному социологическим институтом YouGov по заказу агентства dpa, 44 процентов немцев выступают за обязательную вакцинацию всего населения Германии, и ещё 24 процентов — за вакцинацию представителей отдельных профессий.