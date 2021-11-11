Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков вторую неделю отмечается громкими заявлениями и, пока информационно, атакует Офис президента. В то же время Аваков опроверг планы по созданию новой партии с экс-спикером Дмитрием Разумковым, но повысил градус критики режима

В среду, 10 ноября, экс-министр жестко прошёлся по чиновникам из Офиса президента.

«Придумщикам этого и прочих фейков от Ермака и подоляков — отвечу словами из "Дюны" Фрэнка Герберта: "Страх убивает разум". Не бойтесь! Концентрация умных людей вызывает испуг только у слабаков или дураков. Вы из которых будете?» — издевательски заявил Аваков.

Также политик пожелал удачи Разумкову, Гройсману, Смешко, Тимошенко, Ляшко, Кличко и «всем остальным, кто готов профессионально действовать во благо Украины. Профессионально, а не имитационно, это очень важно».

По сути, как и неделей ранее, он назвал власть сборищем непрофессионалов, принимающих исключительно волюнтаристские решения. Особенный акцент в его речи на канале Ахметова делался на абсолютно глупые решения в энергетике, поставившие страну на грань коллапса, и незаконные санкции СНБО, который подменяет собой органы исполнительной власти без всякого на то основания. Теневой коммуникатор-организатор: Золотарев о новой роли Авакова © avakov.com

Для Офиса президента возвращение бывшего главы МВД стало неприятной вестью, ведь американцы, которые помогли добиться отставки Авакова, наверняка давали гарантию, что в ближайшем будущем он к активной политической деятельности не вернется. Ответственный за «антикризисную» коммуникацию в Зе-команде Михаил Подоляк обвинил Авакова во лжи и поиске за поддержки в олигархических структурах.

«Что касается Арсена Борисовича и других, кто будет продуцировать все больше и больше пустых информационных поводов, чтобы только привлечь к себе внимание, то ответом всегда будет перефразированное классическое: авака брешет, а караван идет. И не надо обид, потому что мы обижаемся на "поломанные" фамилии и откровенные фейки», — отметил Подоляк.

Кроме того, на прошлой неделе экс-министра атаковали обслуживающие Банковую «железнодорожник» Сергей Лещенко с позиции участия в коррупционных схемах — закупках рюкзаков для армии его сыном по завышенным ценам, связях с Павлом Фуксом и Дмитрием Фирташем, и убивший человека Сергей Стерненко с намеком на «агента Кремля» за участие в передаче «российской пропагандистки» Натальи Влащенко.

Следовательно, власть пока не определилась, каким образом обозначать экс-министра: агентом Путина, политическим динозавром или коррупционером, вновь рвущимся к кормушке? Но налицо открытая война, в которой Зеленский вполне может потерпеть поражение. Не лидер, а менеджер: Бортник раскрыл роль Авакова в новом проекте © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych

Критика Зе-команды с позиции «партии войны»

Арсен Аваков, чьи позиции до недавних пор казались непоколебимыми — опытный интриган, после 7 лет пребывания на посту главы МВД сохранивший немалое влияние на правоохранительные органы, особенно, полицию и Нацгвардию Украины. Кроме того, у него сохраняется влияние на улицу — в частности, «Нацкорпус» Билецкого, который хорошо организован и заряжен на противостояние с Зе-командой. Экс-министр ничего не забыл и определенно не упустит шанса поквитаться со «Слугами народа», которые явно нарушили некие договоренности.

Аваков — типичный представитель «партии войны», который позиционирует себя как человек, способный подхватить упавшее знамя прозападного и крайне русофобского проекта, если Зе-команда перестанет быть востребованной западными «партнерами». Соответствующие сигналы он, Порошенко, Турчинов и Яценюк шлют как внешним силам, так и украинским олигархам.

Экс-министр выразил недоумение, что украинский Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения утраченных территорий Донбасса и Крыма: таковой с использованием новейших вооружений непременно должен присутствовать. А это уже заявка на конфликт не только с ДНР-ЛНР, но и с Россией.

Также Аваков предложил закрепить на государственном уровне «стратегию деоккупации» ЛДНР, где будет отражена роль «каждого государственного института, каждого украинца». План Авакова, в общем, типичен: республики должны разоружиться, сдать Киеву контроль над границей с Россией, а уж потом начнется реинтеграция с фильтрационными мероприятиями для местного населения, его унижением и тотальным поражением в правах. Возвращение Авакова. Угрожает ли экс-глава МВД Владимиру Зеленскому © avakov.com

Вместе с тем он как бы не против выполнения Минских соглашений, разумеется, в трактовке, выгодной Киеву.

«У меня иллюзий нет. На этих территориях победят не представители Киева или центральной Украины. Победят местные "сепары". Меня устраивает это. Это будет в рамках законов Украины, когда они придут в украинское законодательное поле. Дальше пройдут годы, и мы справимся с этим. Ситуация начнёт меняться», — сказал политик в интервью на канале «Украина 24».

То есть для него главное — добиться любым способом возвращения Донбасса в украинское правовое поле, а уж затем осуществить карательные мероприятия всегда успеется. Здесь Аваков просто посылает сигнал, мол я готов действовать в данном направлении решительнее Зеленского и Ко.

Еще один важный аспект — долгая работа в системе МВД позволила иметь серьезную папку для компроматов на всех топ-чиновников страны. Ведь именно он в свое время похоронил окончательно шансы на второй срок Порошенко, разоблачив систему подкупа избирателей через предоставление им социальной помощи за бюджетный счет перед выборами. Теперь же Аваков готов утопить Зеленского и его монобольшинство.

Ситуативными союзниками в этом выступят «порохоботы» и «соросята», которые в последнее время активно педалируют темы коррупции на «Большом строительстве» и офшоров действующего главы государства. Подбросить дров в костер громких разоблачений бывшему министру МВД вполне по силам.

«Источник в ОП рассказал, что Офис Президента ожидает сливы компромата на нардепов "Слуги народа" и коррупционных схем на проекте "Большая стройка". На Банковой считают, что основным бенефициаром будет Арсен Аваков, который имел возможность собрать данные биллинга нардепов, чиновников, функционеров», — пишет телеграм-канал «Разведчик». Манифест Авакова: Я вам покажу кузькину мать! Если Ахметов позволит © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Аваков как потенциальный организатор силового смещения Зеленского

Сейчас в околополитической среде активно циркулируют слухи о некоей большой олигархической коалиции, которая будет добиваться отстранения Зеленского от власти. Они появились на фоне резко испортившихся отношений с Ринатом Ахметовым. В данный союз, помимо донецкого олигарха, входят Аваков и Порошенко. Все они — бывшие соратники по Майдану и его бенефициары, имеют серьезный опыт, финансовый и организационный ресурсы.

Нельзя исключать, что отставные госпереворотчики создадут некую единую политическую силу.

Шанс вернуться к власти у этих экс-чиновников — только в максимальном подтачивании позиций Зеленского и создании предпосылок для дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. В идеале — массовые протесты и новый переворот, смещение шестого президента в том же стиле, что и Януковича. Аваков может сыграть ключевую роль в реализации данного плана, выступить связующим звеном между радикальной улицей и представителями силовых структур.