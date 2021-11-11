В среду, 10 ноября, экс-министр жестко прошёлся по чиновникам из Офиса президента.
«Придумщикам этого и прочих фейков от Ермака и подоляков — отвечу словами из "Дюны" Фрэнка Герберта: "Страх убивает разум". Не бойтесь! Концентрация умных людей вызывает испуг только у слабаков или дураков. Вы из которых будете?» — издевательски заявил Аваков.
Также политик пожелал удачи Разумкову, Гройсману, Смешко, Тимошенко, Ляшко, Кличко и «всем остальным, кто готов профессионально действовать во благо Украины. Профессионально, а не имитационно, это очень важно».
По сути, как и неделей ранее, он назвал власть сборищем непрофессионалов, принимающих исключительно волюнтаристские решения. Особенный акцент в его речи на канале Ахметова делался на абсолютно глупые решения в энергетике, поставившие страну на грань коллапса, и незаконные санкции СНБО, который подменяет собой органы исполнительной власти без всякого на то основания.
Для Офиса президента возвращение бывшего главы МВД стало неприятной вестью, ведь американцы, которые помогли добиться отставки Авакова, наверняка давали гарантию, что в ближайшем будущем он к активной политической деятельности не вернется. Ответственный за «антикризисную» коммуникацию в Зе-команде Михаил Подоляк обвинил Авакова во лжи и поиске за поддержки в олигархических структурах.
«Что касается Арсена Борисовича и других, кто будет продуцировать все больше и больше пустых информационных поводов, чтобы только привлечь к себе внимание, то ответом всегда будет перефразированное классическое: авака брешет, а караван идет. И не надо обид, потому что мы обижаемся на "поломанные" фамилии и откровенные фейки», — отметил Подоляк.
Кроме того, на прошлой неделе экс-министра атаковали обслуживающие Банковую «железнодорожник» Сергей Лещенко с позиции участия в коррупционных схемах — закупках рюкзаков для армии его сыном по завышенным ценам, связях с Павлом Фуксом и Дмитрием Фирташем, и убивший человека Сергей Стерненко с намеком на «агента Кремля» за участие в передаче «российской пропагандистки» Натальи Влащенко.
Следовательно, власть пока не определилась, каким образом обозначать экс-министра: агентом Путина, политическим динозавром или коррупционером, вновь рвущимся к кормушке? Но налицо открытая война, в которой Зеленский вполне может потерпеть поражение.
Критика Зе-команды с позиции «партии войны»
Арсен Аваков, чьи позиции до недавних пор казались непоколебимыми — опытный интриган, после 7 лет пребывания на посту главы МВД сохранивший немалое влияние на правоохранительные органы, особенно, полицию и Нацгвардию Украины. Кроме того, у него сохраняется влияние на улицу — в частности, «Нацкорпус» Билецкого, который хорошо организован и заряжен на противостояние с Зе-командой. Экс-министр ничего не забыл и определенно не упустит шанса поквитаться со «Слугами народа», которые явно нарушили некие договоренности.
Аваков — типичный представитель «партии войны», который позиционирует себя как человек, способный подхватить упавшее знамя прозападного и крайне русофобского проекта, если Зе-команда перестанет быть востребованной западными «партнерами». Соответствующие сигналы он, Порошенко, Турчинов и Яценюк шлют как внешним силам, так и украинским олигархам.
Экс-министр выразил недоумение, что украинский Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения утраченных территорий Донбасса и Крыма: таковой с использованием новейших вооружений непременно должен присутствовать. А это уже заявка на конфликт не только с ДНР-ЛНР, но и с Россией.
Также Аваков предложил закрепить на государственном уровне «стратегию деоккупации» ЛДНР, где будет отражена роль «каждого государственного института, каждого украинца». План Авакова, в общем, типичен: республики должны разоружиться, сдать Киеву контроль над границей с Россией, а уж потом начнется реинтеграция с фильтрационными мероприятиями для местного населения, его унижением и тотальным поражением в правах.
Вместе с тем он как бы не против выполнения Минских соглашений, разумеется, в трактовке, выгодной Киеву.
«У меня иллюзий нет. На этих территориях победят не представители Киева или центральной Украины. Победят местные "сепары". Меня устраивает это. Это будет в рамках законов Украины, когда они придут в украинское законодательное поле. Дальше пройдут годы, и мы справимся с этим. Ситуация начнёт меняться», — сказал политик в интервью на канале «Украина 24».
То есть для него главное — добиться любым способом возвращения Донбасса в украинское правовое поле, а уж затем осуществить карательные мероприятия всегда успеется. Здесь Аваков просто посылает сигнал, мол я готов действовать в данном направлении решительнее Зеленского и Ко.
Еще один важный аспект — долгая работа в системе МВД позволила иметь серьезную папку для компроматов на всех топ-чиновников страны. Ведь именно он в свое время похоронил окончательно шансы на второй срок Порошенко, разоблачив систему подкупа избирателей через предоставление им социальной помощи за бюджетный счет перед выборами. Теперь же Аваков готов утопить Зеленского и его монобольшинство.
Ситуативными союзниками в этом выступят «порохоботы» и «соросята», которые в последнее время активно педалируют темы коррупции на «Большом строительстве» и офшоров действующего главы государства. Подбросить дров в костер громких разоблачений бывшему министру МВД вполне по силам.
«Источник в ОП рассказал, что Офис Президента ожидает сливы компромата на нардепов "Слуги народа" и коррупционных схем на проекте "Большая стройка". На Банковой считают, что основным бенефициаром будет Арсен Аваков, который имел возможность собрать данные биллинга нардепов, чиновников, функционеров», — пишет телеграм-канал «Разведчик».
Аваков как потенциальный организатор силового смещения Зеленского
Сейчас в околополитической среде активно циркулируют слухи о некоей большой олигархической коалиции, которая будет добиваться отстранения Зеленского от власти. Они появились на фоне резко испортившихся отношений с Ринатом Ахметовым. В данный союз, помимо донецкого олигарха, входят Аваков и Порошенко. Все они — бывшие соратники по Майдану и его бенефициары, имеют серьезный опыт, финансовый и организационный ресурсы.
Нельзя исключать, что отставные госпереворотчики создадут некую единую политическую силу.
Шанс вернуться к власти у этих экс-чиновников — только в максимальном подтачивании позиций Зеленского и создании предпосылок для дестабилизации общественно-политической обстановки в стране. В идеале — массовые протесты и новый переворот, смещение шестого президента в том же стиле, что и Януковича. Аваков может сыграть ключевую роль в реализации данного плана, выступить связующим звеном между радикальной улицей и представителями силовых структур.