https://ukraina.ru/20241218/1059774583.html

Игорь Юшков: Украина устроила газовый шантаж Европы, а его заложниками стали Молдавия и Приднестровье

Игорь Юшков: Украина устроила газовый шантаж Европы, а его заложниками стали Молдавия и Приднестровье - 18.12.2024 Украина.ру

Игорь Юшков: Украина устроила газовый шантаж Европы, а его заложниками стали Молдавия и Приднестровье

Речь идет о том, что Украина пытается заставить европейские компании подписать дополнительные соглашения с Газпромом и перенести точку приемки на российско-украинскую границу, чтобы собственниками газа становились европейцы, а газ становился не российским, а европейским. И вот с европейцами они и будут договариваться о транзите.

2024-12-18T19:25

2024-12-18T19:25

2024-12-18T19:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.- Игорь Валерьевич, украинская сторона заявила, что соглашение Украины с Россией о транзите газа, которое завершает действие 1 января 2025 года, продлено не будет. Что это будет значить для европейской экономики? Какие страны пострадают больше всего?- В своем заявлении украинский премьер Шмыгаль шантажирует европейцев. По сути, он имеет в виду, что если европейцы хотят, то пусть приходят и договариваются. Шантажируя их, он говорит, что если вы не придете к нам и не пообещаете каких-то бонусов, то мы перекроем транзит. Речь идет о том, что Украина пытается заставить европейские компании подписать дополнительные соглашения с Газпромом и перенести точку приемки на российско-украинскую границу, чтобы собственниками газа становились европейцы, а газ становился не российским, а европейским. И вот с европейцами они и будут договариваться о транзите.Но европейцы не спешат, потому что дальше шантаж будет только усиливаться. Если они перенесут точку приемки, то Украина может повысить ставку транзита. А во-вторых, будет просить деньги на общеэкономические цели, поставки оружия и вообще, запишите нас в Евросоюз. Поэтому коммерческий сектор Европы на это идти не спешит.А ЕС говорит, что не нужен нам вообще российский газ и продолжает антироссийскую риторику. В ответ на это европейские компании пытаются показать, что то, что заявляет Брюссель, это не общеевропейская позиция. Они хотят продолжать покупать российский газ, потому что в противном случае они пострадают. Пострадают прежде всего Словакия и Австрия. Словакия и сама не сможет получить российский газ, а во-вторых, они получают деньги за транзит, через них прокачка идет дальше в Австрию. Словакия и Австрия должны будут покупать газ в виде СПГ, так как трубопроводные поставки и так идут по максимуму.То есть они купят СПГ, доставят в прибрежную страну, заплатят за доставку морем, разгрузку, регазификацию, а потом надо еще будет прокачать до своей территории. Газ в принципе будет дороже, еще и дополнительные издержки по транспортировке.Если транзит через Украину прекратится, то на эти же объемы сократятся поставки газа в Европу. Потому что нам некуда перекинуть 15 млрд кубов. Их и лишатся европейцы, причем в разгар отопительного сезона. И цены на спотовом рынке поднимутся, пострадают все потребители газа в Европе. Цены могут подскочить на 200, 300, 400 долларов в зависимости от погоды. Поэтому бизнес боится, что прекратится транзит.Молдавия тоже пострадает, потому что получает газ транзитом через Украину. Джае если бы мы пустили газ с юга через "Турецкий поток", он приходит в Турцию, потом через Болгарию, Румынию, и чтобы попасть в Молдавию, должен пару десятков километров пройти по территории Украины. А чтобы попасть в Приднестровье он проходит по Молдавии, потом начинается украинский участок, потом опять молдавский, и только потом Приднестровье. Им тоже придется договариваться с Украиной.- Есть ли возможность у Молдавии для диалога по газовому вопросу?- Мы не спешим идти на встречу Молдавии, это было бы странно. Они нам обещали вернуть долг в 700 млн долларов по мере исполнения нынешнего контракта. За предыдущие они должны 709 млн долларов. Они не только его не отдали, но еще сделали попытку рассказать, что долга не существует, наняв какие-то консалтинговые компании. Выдают все это за аудиторскую проверку.Россия пытается не бросать Приднестровье, но что мы можем сделать, если нам не дают прокачать до них газ. Это форс-мажор. Газовая станция в Приднестровье может работать на угле. Они могут уменьшить выработку, подачу электроэнергии придется ограничить. Две трети Молдавии запитано от Приднестровской ГЭС.То есть будут вводить жесткий график подачи электроэнергии, растягивать этот уголь до весны. Если решится вопрос о поставках газа в Европу, перенесут точку приемки, то и Молдавия сможет сделать то же самое. Пока они заложники отношений в треугольнике Россия-Европа-Украина.- Если упомянутые вами Австрия, Словакия и Чехия требуют от Германии отменить трансграничный сбор за транзит газа, то Норвегия по последним данным заработала более $115 млрд из-за высоких цен на газ, увеличившихся в условиях вытеснения российских поставок этого вида топлива в Европу. Осло заинтересован в том, чтобы газовый вопрос не был урегулирован?- И они, и любые другие поставщики. Чисто экономически это выгодно, продавать те же объемы по более высоким ценам. Это и Азербайджан, и Норвегия, и Алжир, и поставщики СПГ Катар и США. США — это крупнейший поставщик СПГ на европейский рынок.США в этом заинтересованы политически. Для них расчищается дополнительный рынок сбыта. Они открыто говорили, что намерены оторвать Европу от России в плане торговли энергоносителями, потому что это сдерживающий фактор в рамках конфронтации.Поэтому они и взорвали "Северный поток", потому что хотят предотвратить саму возможность возврата к нормальной торговле между Россией и Европой, которая шла более 50 лет.- Депутат Бундестага от группы "Союз Сары Вагенкнехт" выступил за немедленное начало переговоров с Россией о возобновлении поставок газа в ФРГ по сохранившейся нитке трубопровода "Северный поток - 2". Возможно ли это технически, или вопрос лежит исключительно в политической плоскости?- Технически это возможно. Вопрос нескольких суток вновь наполнить трубопровод газом и эксплуатировать. Против него нет даже санкций со стороны Европы. Он не работает чисто бюрократически. Ему так и не выдали разрешение на ввод в эксплуатацию.Если "Северный поток" будет запущен, Россия удвоит нынешние поставки газа в Европу. Его мощность 27,5 млрд кубов уцелевшей нитки, а в прошлом году мы 28.5 поставили. Учитывая, что СП-1. Когда ему позволяли, работал с превышением проектной мощности, думаю, что и уцелевшая нитка СП-2 может спокойно выдать 30 млрд кубов в год.Мы можем удвоить поставки, но все зависит от самих европейцев.- Как бы вы оценили состояние энергосистемы Украины к концу года после наших ударов по инфраструктуре? Сможет ли Украина пережить зиму?- Если не будет масштабных ударов, они пройдут отопительный сезон. Удары по подземным хранилищам и инфраструктуре наносились, но результатов достоверных мы не знаем: Украина данных не дает. Мы знаем, что начало отопительного сезона там газа было мало.И раньше Украина выходила из отопительного сезона с такими объемами, около 12 млрд кубов, восемь из которых, это активный газ, которым можно пользоваться. А сейчас они зашли в сезон с такими объемами.Сложно сказать, будут ли они вводить ограничения на подачу тепла. По электроэнергии они во многом зависят от АЭС и поставок из-за рубежа. Венгрия, Словакия, Польша и Румыния в основном им поставляют электричество. В этом плане Украина зависит от погоды в Европе. Как только там много ветра и солнца, особенно в Румынии, идут большие поставки. Как только солнце скрылось, ветер угас – жесткий график подачи электроэнергии.Россия не наносит систематических ударов, все эти удары — это ответ на что-то, разовые акции. Можно делать вывод, что задачу остановить энергосистему Украины российское руководство перед собой не ставит. Удары в ноябре и декабре это ликвидация того, что украинцы успели починить за лето 2024 года. Поэтому что в прошлом отопительном сезоне, что в нынешнем – ситуация одинакова.- Тем не менее по данным МАГАТЭ пять из девяти блоков украинских АЭС снизили генерацию. Это искусственное занижение или результат наших ударов?- Это стандартная практика. Как только объявляется ракетная опасность, сами начинают глушить ядерные реакторы, не останавливают, а снижают выработку. Если что-то прилетает в объекты электроэнергетики, которые находятся в рабочем режиме, то последствия гораздо хуже.А если они отключили подстанции, обесточили города, ущерб будет меньше. Поэтому они притормаживают работу ядерных реакторов.В основном мы прореживаем топливную энергетику Украины. Атом принципиально никто не трогает.Также на эту тему Хроника энергетической войны: Индия ждёт гигантских объёмов нефти из РФ, Германия загоняет себя в угол

https://ukraina.ru/20241217/1059735902.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, европа, россия, игорь юшков, денис шмыгаль, газпром, ес, украина.ру, северный поток