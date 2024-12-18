Вновь на сцену: Зеленский допускает, что он будет "смешить людей" - 18.12.2024 Украина.ру
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Вновь на сцену: Зеленский допускает, что он будет "смешить людей"
Вновь на сцену: Зеленский допускает, что он будет "смешить людей" - 18.12.2024 Украина.ру
Вновь на сцену: Зеленский допускает, что он будет "смешить людей"
Владимир Зеленский допустил, что в будущем вновь станет "смешить людей", чем он занимался все время до того, как пришел в политику. Об этом 18 декабря он заявил на пресс-конференции. Видео с его словами опубликовало украинское издание "Страна.ua"
2024-12-18T17:52
2024-12-18T17:52
новости
владимир зеленский
комик
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правобережная украина
киев
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В среду, 18 декабря, Зеленский рассказал, что после окончания войны он планирует делать то, что "люди делают каждый день в мирное время""Повидаться с родителями лично, а не по телефону. Поиграть с сыном в футбол. Поговорить с дочерью об университете. Поехать куда-то с женой. А знаете, что бы я хотел сделать? Я бы с удовольствием пошел в кино! Давно не имел такой возможности. Что-то простое, без охранников. Только семья и попкорн. Но я так устал, что могу заснуть во время сеанса...", — заявил глава киевского режима. Кроме того, в сентябре этого года Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, действие которой распространяется на целый ряд услуг. Агентство РИА Новости уточнило, что в числе услуг, которые может оказывать ZELENSKYY — сервис астролога, психолога, услуги в сфере азартных игр, помощь в надевании кимоно, проведение похорон, продажа ювелирной продукции и охотничьего оружия. Подробнее об этом — в материале Похоронные и астрологические услуги: Зеленский зарегистрировал торговую марку - СМИ
https://ukraina.ru/20241218/1059760628.html
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новости, владимир зеленский, комик, комедия, правобережная украина, киев
Новости, Владимир Зеленский, комик, комедия, Правобережная Украина, Киев

Вновь на сцену: Зеленский допускает, что он будет "смешить людей"

17:52 18.12.2024
 
© Политика Страны / Telegram
© Политика Страны / Telegram
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Владимир Зеленский допустил, что в будущем вновь станет "смешить людей", чем он занимался все время до того, как пришел в политику. Об этом 18 декабря он заявил на пресс-конференции. Видео с его словами опубликовало украинское издание "Страна.ua"

"Не знаю, честно. Это зависит в целом от того, какой человек внутри. Эта война на всех нас влияет. Если я не потеряю то, что было внутри, то кто знает, может быть", — сказал Зеленский.

В среду, 18 декабря, Зеленский рассказал, что после окончания войны он планирует делать то, что "люди делают каждый день в мирное время"
"Повидаться с родителями лично, а не по телефону. Поиграть с сыном в футбол. Поговорить с дочерью об университете. Поехать куда-то с женой. А знаете, что бы я хотел сделать? Я бы с удовольствием пошел в кино! Давно не имел такой возможности. Что-то простое, без охранников. Только семья и попкорн. Но я так устал, что могу заснуть во время сеанса...", — заявил глава киевского режима.
14:46
"Только семья и попкорн": Зеленский рассказал о мечте сходить в кино после войныВладимир Зеленский рассказал в интервью французской газете Le Parisien, чем собирается заняться, когда война закончится. Оказалось, он планирует делать то, "люди делают каждый день в мирное время"
Кроме того, в сентябре этого года Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, действие которой распространяется на целый ряд услуг. Агентство РИА Новости уточнило, что в числе услуг, которые может оказывать ZELENSKYY — сервис астролога, психолога, услуги в сфере азартных игр, помощь в надевании кимоно, проведение похорон, продажа ювелирной продукции и охотничьего оружия.
Подробнее об этом — в материале Похоронные и астрологические услуги: Зеленский зарегистрировал торговую марку - СМИ
 
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