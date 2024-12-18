https://ukraina.ru/20241218/1059771891.html
Вновь на сцену: Зеленский допускает, что он будет "смешить людей"
Вновь на сцену: Зеленский допускает, что он будет "смешить людей" - 18.12.2024 Украина.ру
Вновь на сцену: Зеленский допускает, что он будет "смешить людей"
Владимир Зеленский допустил, что в будущем вновь станет "смешить людей", чем он занимался все время до того, как пришел в политику. Об этом 18 декабря он заявил на пресс-конференции. Видео с его словами опубликовало украинское издание "Страна.ua"
2024-12-18T17:52
2024-12-18T17:52
2024-12-18T17:52
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владимир зеленский
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В среду, 18 декабря, Зеленский рассказал, что после окончания войны он планирует делать то, что "люди делают каждый день в мирное время""Повидаться с родителями лично, а не по телефону. Поиграть с сыном в футбол. Поговорить с дочерью об университете. Поехать куда-то с женой. А знаете, что бы я хотел сделать? Я бы с удовольствием пошел в кино! Давно не имел такой возможности. Что-то простое, без охранников. Только семья и попкорн. Но я так устал, что могу заснуть во время сеанса...", — заявил глава киевского режима. Кроме того, в сентябре этого года Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, действие которой распространяется на целый ряд услуг. Агентство РИА Новости уточнило, что в числе услуг, которые может оказывать ZELENSKYY — сервис астролога, психолога, услуги в сфере азартных игр, помощь в надевании кимоно, проведение похорон, продажа ювелирной продукции и охотничьего оружия. Подробнее об этом — в материале Похоронные и астрологические услуги: Зеленский зарегистрировал торговую марку - СМИ
https://ukraina.ru/20241218/1059760628.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, комик, комедия, правобережная украина, киев
Вновь на сцену: Зеленский допускает, что он будет "смешить людей"
Владимир Зеленский допустил, что в будущем вновь станет "смешить людей", чем он занимался все время до того, как пришел в политику. Об этом 18 декабря он заявил на пресс-конференции. Видео с его словами опубликовало украинское издание "Страна.ua"
"Не знаю, честно. Это зависит в целом от того, какой человек внутри. Эта война на всех нас влияет. Если я не потеряю то, что было внутри, то кто знает, может быть", — сказал Зеленский.
В среду, 18 декабря, Зеленский рассказал, что после окончания войны он планирует делать то, что "люди делают каждый день в мирное время"
"Повидаться с родителями лично, а не по телефону. Поиграть с сыном в футбол. Поговорить с дочерью об университете. Поехать куда-то с женой. А знаете, что бы я хотел сделать? Я бы с удовольствием пошел в кино! Давно не имел такой возможности. Что-то простое, без охранников. Только семья и попкорн. Но я так устал, что могу заснуть во время сеанса...", — заявил глава киевского режима.
Кроме того, в сентябре этого года Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, действие которой распространяется на целый ряд услуг. Агентство РИА Новости уточнило, что в числе услуг, которые может оказывать ZELENSKYY — сервис астролога, психолога, услуги в сфере азартных игр, помощь в надевании кимоно, проведение похорон, продажа ювелирной продукции и охотничьего оружия.