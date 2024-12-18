https://ukraina.ru/20241218/1059771891.html

Вновь на сцену: Зеленский допускает, что он будет "смешить людей"

Вновь на сцену: Зеленский допускает, что он будет "смешить людей" - 18.12.2024 Украина.ру

Вновь на сцену: Зеленский допускает, что он будет "смешить людей"

Владимир Зеленский допустил, что в будущем вновь станет "смешить людей", чем он занимался все время до того, как пришел в политику. Об этом 18 декабря он заявил на пресс-конференции. Видео с его словами опубликовало украинское издание "Страна.ua"

2024-12-18T17:52

2024-12-18T17:52

2024-12-18T17:52

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В среду, 18 декабря, Зеленский рассказал, что после окончания войны он планирует делать то, что "люди делают каждый день в мирное время""Повидаться с родителями лично, а не по телефону. Поиграть с сыном в футбол. Поговорить с дочерью об университете. Поехать куда-то с женой. А знаете, что бы я хотел сделать? Я бы с удовольствием пошел в кино! Давно не имел такой возможности. Что-то простое, без охранников. Только семья и попкорн. Но я так устал, что могу заснуть во время сеанса...", — заявил глава киевского режима. Кроме того, в сентябре этого года Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, действие которой распространяется на целый ряд услуг. Агентство РИА Новости уточнило, что в числе услуг, которые может оказывать ZELENSKYY — сервис астролога, психолога, услуги в сфере азартных игр, помощь в надевании кимоно, проведение похорон, продажа ювелирной продукции и охотничьего оружия. Подробнее об этом — в материале Похоронные и астрологические услуги: Зеленский зарегистрировал торговую марку - СМИ

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новости, владимир зеленский, комик, комедия, правобережная украина, киев