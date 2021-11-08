Только за последние дни в Офисе президента Украины (ОПУ) сначала оспорили заявление СМИ и политиков США о том, что Россия концентрирует войска для нападения на Украину. А потом вообще сказали, что они сомневаются в проведении саммита так называемого «нормандского формата» на уровне глав МИД

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Раздухарился пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никифоров, который в США фотографировался с монументом Аврааму Линкольну, держа его в руках, как использованный, извините, кондом. Теперь он в подобном свете выставил газету «The Washington Post», которая опубликовала статью о якобы угрожающем Украине скоплении российских войск. В Крыму и у границ ЛДНР в Донбассе.

А потом достал и издание «Politico», опубликовавшее спутниковые снимки, которые, по данным издания, подтверждали сообщения о «российской угрозе». При этом Никифоров сослался на селекторное совещание у Зеленского, где выступал-де главнокомандующий Вооруженных сил Украины, который «не рассказал ни о чем таком, что должно как-то насторожить». Поэтому Никифоров деланно удивлялся: «Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию и правдива ли она. Но Офис президента на данный момент не располагает подтверждением этой информации». И откровенно намекал на то, что подобные сообщения являются «элементом психологического давления на Украину». США он при этом не назвал, но все и так всё поняли.

Потом тот же Никифоров фактически послал куда подальше «нормандский формат», встречами в котором с участием Украины, Франции, Германии и России буквально еще пару месяцев назад бредил сам Зеленский. А сейчас его пресс-секретарь демонстративно равнодушно сказал буквально следующее: «У меня сейчас нет однозначного ответа. Сам "нормандский формат", его продолжение — под большим вопросом… То есть здесь и политическая часть, политический порядок "нормандского формата" под большим вопросом, что уж говорить об экологии».

Причем одинаково индифферентно Никифоров отнесся к встрече «нормандцев» и в верхах (последняя такая встреча была в декабре 2019-го), и на уровне глав МИД четырех стран. Последнюю встречу, в частности, как бы благословили Берлин и Париж, и особо не против была и Россия, если будет согласована конкретная повестка, а не все традиционно ограничится режимом, как говорит небезызвестная Грета Тунберг, «бла-бла-бла».

Пресс-секретарь Зеленского: продолжение работы «Нормандского формата» под большим вопросом © Сергей Никифоров/Инстаграм

Во-первых, в Киеве просто поняли, что в позиции России ничего не поменялось, и что она по-прежнему будет отстаивать работу в «нормандском формате» для неукоснительного выполнения «Минских договоренностей — 2» («Минска-2») о мире в Донбассе. И что Москве глубоко плевать на то, что Франция и Германия, весь ЕС, сами США, науськивающие европейцев нападать на Россию, считают ее стороной конфликта в Донбассе, а не гарантом мирных переговоров, и хотели бы пойти на поводу у Киева и что-то подправить с тексте «Минска-2».

Россия как стояла, так и стоит на позиции выполнения «Минска-2», как это и записано в резолюции Совбеза ООН от февраля 2015 года. Кроме того, однозначно же понятно, что выполнение «Минска-2», переформатирующее Украину и сбивающее градус русофобии в ее политике, выгодно и России.

И именно поэтому российская сторона прямо заявила: встреча «нормандцев» с участием России возможна, если на ней будет согласован и подписан некий итоговый документ, который нарежет задачи по достижению мира в Донбассе. Конкретный план конкретных задач. Представитель российского МИД Мария Захарова так и сказала прямо: «Здесь уже вопрос к Парижу и Берлину. Сколько можно делать вид, что они не замечают откровенного, хамского, агрессивного, провокативного поведения киевского режима? Ведь они же являются той силой, я сейчас говорю о Франции и Германии, которая инициирует бесконечно проведение нормандских встреч — на высшем уровне, на уровне министров иностранных дел… Постоянно говорят о том, что побуждают российскую сторону, а Москва якобы не готова. Москва каждый раз говорит: прежде чем проводить эти встречи, нужно просчитать, какой будет итог… Должен быть конкретный результат… Должен быть какой-то итоговый как минимум документ, который должен быть предложен сторонам для реализации. На этот вопрос нам никто не может ответить».

«А давайте позовем дедушку Джо»: Бондаренко объяснил, почему США не стоит звать в «нормандский формат» © РИА Новости, Нина Зотина Сергей Лавров сказал, что, по его мнению, украинские власти пытаются создать провокационную ситуацию и втянуть Москву в силовые действия. И это притом что параллельно пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал публикацию американских СМИ некачественным вбросом и напомнил всем, что перемещение российских войск в пределах границ РФ не должно никого волновать. Более того, сам Путин сказал, что на американские корабли, пришедшие в Черное море помочь европартнерам США, можно посмотреть в бинокль или в прицел средств, скажем мягко, сдерживания.

Это означает одно: Россия не поддастся на силовой шантаж и к противостоянию готова, если Украина вдруг затеет войнушку.

Во-вторых, Украина бы и рада начать военное противостояние в горячей фазе, но в Киеве, и конкретно в ОПУ, в Минобороны, в Генштабе и даже в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины все поняли то, от чего стало не по-детски страшно. А именно — Украину действительно толкают на войну с Россией, напичкивают оружием, убаюкивают обещаниями, демонстрируют неистребимое союзничество, но вот воевать за нее и даже с нею в одних окопах не будут. Ни ЕС, ни НАТО, ни — тем более! — США. А без этого Украину ждет бесславное и позорное поражение.

Оно по-любому ее ждет. Но с союзниками в виде натовцев или американцев позор будет не так заметен, а без них пшик будет и очевиден, и вонюче-неподъемен по своим последствиям. Одно из таких последствий Киеву обрисовал как-то сам Путин: мол, дернетесь против республик Донбасса, где уже живут граждане России, — встанет вопрос о вашей государственности. Это по сути почти то же самое, что «в бинокль или в прицел».

Кроме того, в свете всех этих разговоров в США о триполярности нового мира и об отказе американцев от политики и доктрины сдерживания «враждебных России и Китая» путем нанесения превентивного ядерного удара по «врагам», стало понятно, что:

— США по-любому не впишутся в войне за Украину. Они за Европу не впишутся, а на Украину плюнут и подавно;

— с отказом от превентивного удара автоматически пересматривается сам статус ядерного оружия как главного сдерживающего фактора и пугала в руках США или вообще любой другой ядерной державы, рассчитывающей на атомные бомбы. Сдерживать врагов как «зонтик» они могут, а вот в случае отказа от превентивности сильно запугивать — уже нет.

А раз в мире все откровеннее и откровеннее перестают бояться бывшего «главного жандарма планеты» — США, то можно только представить, как от этого страшно Украине и ее нынешней, с позволения сказать, правящей прозападной элите.

Американцы, правда, обещают, что 10 ноября где-то будет подписана новая хартия стратегического партнерства. И об этом сообщает ГУР Минобороны Украины со ссылкой на представителя Госдепа США Неда Прайса, который якобы сказал: «За 13 лет двусторонние отношения между США и Украиной укрепились и стали более зрелыми, что привело к необходимости обновить, чтобы ответить на вызовы XXI века и отразить расширенное двустороннее партнерство, которое мы имеем с Украиной. В новой хартии США и Украина намерены продолжить продвижение двусторонних приоритетов, изложенных в совместном заявлении от 1 сентября о стратегическом партнерстве».

Конечно, на Украине воспрянули духом в самом «ястребином» ведомстве — МИД во главе с Дмитрием Кулебой. «Это о большем сотрудничестве безопасности, большей поддержке со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины, большей торговле между нашими странами, потому что нам нужно продвигать экспорт и привлекать инвестиции, и это также о кибербезопасности, об укреплении кибербезопасности нашего государства. Именно об этом будет эта хартия», — сказал он.

Но в Одессе по этому поводу, как известно, говорят, что между «на тебе» и «я тебе дам» есть большая разница. И она-таки есть: обещать — не значит жениться. И потому украинским властям страшно. Они из последних сил даже нападают на своих покровителей и защитников, чтобы любой ценой обратить на себя их внимание и убедить, что они еще нужны. Хотя бы для войны в Донбассе.

Вот это-то и страшно: запуганные и загнанные в угол крысы от страха и безысходности могут решиться на всё что угодно…