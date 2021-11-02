Украину ждёт суровая зима. К проблемам с газом и углём прибавилась и нехватка электроэнергии. В понедельник, 1 ноября, так и не началась подача электричества из России и Белоруссии. Тем временем и в остальных странах мира испытывают дефицит энергоресурсов

О том, что Украина не будет возобновлять подачу электроэнергии из Белоруссии и России сообщил в субботу, 30 октября, в своём Τelegram-канале глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус.

«Импорта электроэнергии из РФ с 1 ноября не будет. Компания «Интер РАО» 20 октября объявила аукцион на продажу электроэнергии, но 21 октября соответствующий аукцион был отменен», — написал Герус. «Украина эту зиму не пройдёт»: Марунич об энергетическом кризисе в стране © скриншот видео Украина.ру

Что касается импорта электроэнергии из Белоруссии, его не будет потому, что соответствующие аукционы на продажу электроэнергии не были проведены.

Герус также сослался на Минэнерго Украины и заявил, что на складах семи украинских теплоэлектростанций отсутствуют гарантированные запасы угля.

Примечательно, что Национальная комиссия — регулятор в сфере энергетики и ЖКХ (НКРЭКУ) из-за дефицита угля в стране не продлевала на ноябрь запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии. Более того, госкомпания «Укрэнерго» объявила аукцион на закупку электроэнергии в этих странах.

Однако проблему это не решило.

Что с аукционами

Аукционы на доступ к межгосударственному сечению по ряду направлений сечения ЛЭП, в том числе и с Белоруссией и Россией, «Укрэнерго» провела в среду, 27 октября.

Однако это не обернулось поставками электроэнергии с 1 ноября.

«Минимум с 4-7 ноября начнутся поставки», — пояснял 28 октября в комментарии украинскому изданию «Страна» источник в Минэнерго.

При этом важно понимать: прошедшие аукционы касались доступа к пропускной способности межгосударственных ЛЭП. Иными словами, участники аукционов застолбили место в «коридоре» этих ЛЭП. Юшков: Россия не наказывает Украину, ей просто нечем платить за российский уголь © РИА Новости, Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

«Они (эти компании — Ред.) ещё не начали импорт, у них даже контактов нет и может и не быть. И воспользуются ли компании возможностью продавать электроэнергию из Беларуси и России, которую они выкупили, еще не факт. Вопрос о том, возобновится ли импорт электроэнергии из Беларуси и России решает НКРЭ. Запрет на импорт их этих стран заканчивается 31 октября. Теперь, чтобы импорт возобновился, НКРЭ не должна продлить свое постановление», — рассказывал «Стране» источник на энергорынке.

При этом издание ссылалось и на источники в Офисе президента, которые утверждали: на Банковой к тому времени были согласны на поставки электроэнергии от «диктаторского режима Лукашенко». А вот над поставками из «страны-агрессора» раздумывали.

И вот настало 1 ноября. И электроэнергия из России и Белоруссии на Украину не поступила.

«Ну что, первый день энергетической блокады Украины. С сегодняшнего дня из России в незалежную прекращены поставки угля, используемого в энергетике (коксующий уголь для металлургии пока поставляется) и электроэнергии как из России, так и из Белоруссии. Цена электроэнергии на рынке «на сутки вперед» (РСВ) на 1 ноября повысилась на 25,7%», — написал утром этого дня в своём Telegram-канале журналист Александр Коц.

По его словам, на 29 октября на складах ТЭС и ТЭЦ Украины оставалось около 600 тыс. тонн угля. И это при норме на ноябрь — около 2,5-3 млн тонн.

«Менее чем на десять дней топлива осталось на Трипольской, Змиевской, Криворожской, Запорожской, Бурштынской, Углегорской и Кураховской ТЭС», — отмечал Коц. Игорь Юшков: Россия не может перекрыть Украине газ, но может перекрыть электричество © РИА Новости, Нина Зотина

Ему хотелось верить, что так Россия ответила на украинские провокации в Донбассе, которые обернулись горем и для граждан РФ.

Но ещё до этого украинцы бросились изыскивать способы, как же ещё получить электричество. 26 октября народный депутат Украины Михаил Волынец сообщил: под Киевом снова начали жечь покрышки. И речь шла не о том, что где-то в области начали очередной Майдан.

«Вчера выяснилось, что отдельные поставщики с согласия руководства «Центрэнерго» на склады Трипольской ТЭС завозят смесь из шламов (отходов обогащения угля) и 30% измельчённой автомобильной и тракторной изношенной резины. Дым темнее ночи. Конечно, всё это рассеивается в радиусе 35 км около станции и достигает Киева», — рассказал Волынец.

Но многих интересует вопрос: а что же АЭС, которыми так славна Украина?

«Дряхлый» атом

У многих иностранцев при слове «Украина» автоматически всплывает в подсознании другое слово — «Чернобыль». Несмотря на трагедию на Чернобыльской АЭС в 1986 году, Украина даже после обретения независимости не отказалась от развития атомной энергетики.

К примеру, шестой блок Запорожской АЭС был введён в эксплуатацию в «лихие девяностые» — в 1996 году. С этого момента Запорожская АЭС стала крупнейшей атомной электростанцией в Европе. «Искать хлеб по супермаркетам». Коронавирус познакомил британцев с жизнью при социализме © AFP, Tolga Akmen

Казалось бы, именно атомная электроэнергетика если не спасёт, то поможет Украине хотя бы отчасти сохранить уголь и газ и не тратить их на производство электроэнергии. Тем более, во время визита на Запорожскую АЭС 18 октября глава ГП «Энергоатом» Пётр Котин пообещал: в ноябре-феврале на украинских АЭС будут работать 14, а при необходимости и все 15 энергоблоков.

«В ноябре-феврале будут работать 14 энергоблоков. В отдельные периоды по необходимости и все 15. Конечно, для нас это будет вызов, особенно в части дальнейшей оптимизации ремонтной кампании с сокращением сроков ремонтов при безусловном выполнении запланированных объёмов ремонтных работ», — отметил Котин.

В то же время, на сайте НАК «Укрэнерго» в разделе, посвящённом состоянию энергоблоков на АЭС и ТЭС по состоянию на 1 ноября указано: один блок (3-й) Ровенской АЭС находится на текущем ремонте, два блока (2-й и 4-й) Запорожской АЭС — на среднем ремонте и один блок Южно-Украинской АЭС (1-й) на капитальном ремонте. Без ремонта лишь два блока Хмельницкой АЭС.

При этом на сайте «Энергоатома» в сообщении о визите Котина на Запорожскую АЭС отмечалось: энергоблок №2 этой станции планируют вывести из ремонта и подключить к сети 3 декабря, энергоблок №4 — 21 ноября, что уже противоречит словам Котина.

При этом таблица на сайте «Укрэнерго» свидетельствует и о том, что ситуация на ТЭС и ТЭЦ тоже не даёт поводов для оптимизма. Таблица энергоблоков полна жёлтыми ячейками. Жёлтый означает: «аварийная заявка, невозможность работы по причине отсутствия топлива».

Иными словами, одними АЭС ситуацию на Украине не выправить. Беда не приходит одна. Холодная зима в Европе грозит еще и голодом © РИА Новости, Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Но может Европа поможет?

Каждый сам за себя

В понедельник, 11 октября, на форуме «Интеграция Украины в ENTSO-E: в шаге от энергетической независимости» в рамках 23-го саммита Украина-ЕС украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил: синхронизация объединенной энергосистемы Украины с энергосистемой Евросоюза ENTSO-E произойдет раньше 2023 года.

«Согласно плану, энергосистема Украины в 2022 году отделится от России и Белоруссии с надеждой на подключение к ЕС в 2023 году. Украина фактически станет частью ЕС на энергетическом уровне. Отключение Украины от энергосистемы Российской Федерации приведет к потере стратегического влияния последней на электроэнергетическую отрасль не только в Украине, но и в европейских страна», — радовался Шмыгаль.

Вряд ли он мог представить, что всего через три недели его правительству придётся ломать голову над тем, как с наименьшими потерями пережить холодную зиму. При этом «уважаемые европейские партнёры» ничем помочь не смогут: у них и самих ещё к моменту выступления Шмыгаля сложилась непростая ситуация.

Дошло до того, что 30 сентября МЧС Германии обнародовало ролик, рассказывающий, как поступать при отключении тепла и света.

Was tun bei einem #Totalausfall? Auf dem ersten landesweiten #Katastrophenschutztag geht's ums Thema #Blackout mit viel Programm, Infos und Live-Übungen. Diesen Samstag ab 10 Uhr auf dem #Münsterplatz in @BundesstadtBonn! pic.twitter.com/9M3oja2bjX — BBK (@BBK_Bund) September 30, 2021

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Гражданам Германии предложили греться при помощи свечей, заблаговременно закрыв все окна, чем ошарашили многих как в самой стране, так и за её пределами. Ведь при исполнении показанного в ролике, героиня ролика рискует умереть уже не от холода, но из-за угарного газа.

Но европейцы, да и не только они, пошли ещё дальше: они наплевали на модную нынче экологическую повестку. Так, «Всемирный климатический форум — 2021», начавшийся 31 октября в Глазго, уже рискует оказаться бесплодным.

За десять дней до начала саммита, 21 октября, журналисты ВВС опубликовали ряд секретных документов, свидетельствующих: около полусотни стран мира манипулируют выводами подготовленного по заказу ООН доклада по правилам и условиям борьбы с климатическими изменениями.

Целевой группе, которая и составляет отчёт ООН, представители разных стран сделали более 32 тыс. предложений. Все они тем или иным образом касались отказа от призывов к прекращению потребления ископаемого топлива. Украина попала в энергетическую блокаду

Иными словами: «зелёная энергетика» — «зелёной энергетикой», но без угля, газа и нефти — никуда. Среди выдвигавших свои предложения были и страны Европы. Очевидно, они тоже испытывают серьёзный дефицит в энергоносителях и не могут заменить их «зелёной энергетикой». Среди прочего это значит, что «лишней» электроэнергии для Украины, будь даже она технически готова её принять, у европейцев нет.

Так что Шмыгалю и его правительству придётся «помучаться» принимая российское и белорусское электричество ещё по меньшей мере год. Впрочем, если у Киева хватит денег на его покупку.

Во всей этой истории есть и еще один нюанс, о котором мы не можем не сказать. По мнению эксперта в области энергетики Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Юшкова Россия не поставляет Украине электроэнергию и уголь вовсе не потому, что режиму Зеленского объявлена блокада (как в этом пытаются уверить собственных граждан и весь мир в Киеве), а по банальной причине — у Украины нет денег. По мнению и информации Юшкова, Украина не может конкурировать с предложениями цен на уголь с теми же европейскими потребителями, которые предлагают более высокие цены. А поскольку все эти российские компании — частные и государством по сути не управляются, они и принимают решения о продаже угля тем, кто платит больше.

Что же касается политических выкрутасов Зеленского и его команды, то и здесь все не так просто, как это пытается представить президент Украины.

«Мне плохо верится, что Украине дадут замерзнуть. Понятно, что Европа пальцем о палец не ударит, ей собственных энергетических проблем хватает, да и критическое положение украинского населения перед зимними холодами там едва ли кого-то волнует. В России — другое дело. Все же, по мнению Владимира Путина, русские и украинцы — один народ. Понятно, что замерзать будут не начальники, у них сохранится доступ к теплу. Пострадают простые люди. Так что мне представляется, что Москва просто указывает Киеву на те средства, которые она способная использовать для принуждения Украины к миру без применения военной силы. Но в критический момент, я уверен, помощь будет оказана», — отмечал 1 ноября в своей колонке автор издания Украина.ру Андрей Бабицкий.

Но и российское терпение не безгранично.