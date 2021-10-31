Ярко отметили на этот раз Хэллоуин в самом центре Киева. Активисты движения «Красные» в воскресенье, 31 октября, провели акцию протеста возле здания Офиса президента, придав ей форму театрализованного представления

Cостоялась репетиция «спектакля», поставленного по мотивам Гоголя и носившего название «Страшная платёжка» (намёк на «Страшную месть»). На одном из плакатов изображение платёжки за услуги ЖКХ располагалось на фоне классической «хэллоуинской» маски, надпись же гласила, что именно рост тарифов и является самым кошмарным ужасом для граждан страны.

Принять участие в «репетиции» мог любой желающий. «Актёры» выразили протест не только против роста тарифов, но также против медицинской реформы, продажи земли и продолжения войны на Донбассе. Где отпраздновать Хэллоуин на Украине: 4 ужасающие идеи © my-kiev.com

Как отметил один из организаторов акции, известный украинский правозащитник и политический деятель Владимир Чемерис, столь оригинальная форма протеста была обусловлена тем, что «сегодня — Хэллоуин», с чем «посольство США с самого утра поздравило украинцев с этим праздником».

«Праздник этот не наш, конечно. Но Хэллоуин — это тогда, когда вылазит вся нечистая сила. Она вылазит не только в Соединённых Штатах, она вылазит и у нас тут в Украине», — сказал Чемерис в эфире NewsOne (телеканал закрыт украинскими властями, продолжает вещание в YouTube — Ред.).

Он напомнил, что украинскую «нечисть» гениально описал Николай Васильевич Гоголь.

«И мы решили сейчас средствами искусства исследовать, кто у нас в Украине Упырь, Кто у нас в Украине Вурдалак, кто у нас в Украине Ведьма, кто у нас в Украине Пацюк, и, главное, кто у нас в Украине Зелёный Клоун», — рассказал Чемерис, добавив, что главные роли исполняли «простые Украинец и Украинка».

По его словам, проведя такую репетицию, организаторы творчески исследовали вопрос, «что же делать простым Украинцу и Украинке в той ситуации, когда вся эта нечисть вылазит — и на хэллоуин, и вообще в любой день».

Правозащитник отметил, что с этим творческим заданием организаторы справились.

«Мы поняли, кто у нас Упырь — это медреформа, поняли, кто у нас Вурдалак — это война, поняли, кто у нас отвечает за то, что у нас страшные платежки… Поняли, что это Зелёный Клоун, он, кстати, убежал вот в то помещение», — сказал Чемерис, указав рукой на здание Офиса президента. А главное, по его словам, что в результате такого творческого исследования стало понятно, что в сложившейся ситуации нужно делать простым украинцам. Правозащитник Чемерис ответил на вопрос, что было бы, если бы СССР продолжил существовать © РИА Новости, Александр Макаров / Перейти в фотобанк

Политический деятель подчеркнул, что для защиты от нечисти украинцам нужно не очерчивать вокруг себя белый круг, как это делал гоголевский Хома Брут, это не поможет… Но что поможет? По словам Чемериса, только одно: «это когда украинцы и украинки соберутся, и выгонят Страшную Платежку, Зеленого Клоуна… войну, продажу земли, медицинскую реформу со своей земли».

Владимир Зеленский в ходе президентской кампании обещал украинцам установить мир на востоке страны и покончить с «эпохой бедности». Однако обещаний своих он до сих пор не выполнил. Конфликт в Донбассе продолжается, и с каждым годом всё больше украинцев оказываются за чертой бедности.