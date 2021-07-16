На днях Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обнародовал данные за июль о количестве голодающих и недоедающих в разных странах мира. Украина оказалась на одном из последних мест на континенте

Глобальная угроза голода. В Украине недоедают почти десять миллионов © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Точное количество населения Украина отказывается подсчитать уже 20 лет, о чем Киеву на днях снова напомнили в ООН. Однако власти Украины прекрасно знают, что результаты окажутся шокирующими, поэтому постоянно откладывают перепись, ссылаясь на нехватку средств.

Из этих почти 10 миллионов недоедающих украинцев 1,1 миллиона испытывают острую нехватку еды. Проще говоря, это уже голод, который испытывают более миллиона жителей Украины. В сравнении с прошлым годом их количество возросло на 200 000 человек.

По абсолютным показателям (количеству человек) на Украине больше всего голодающих и недоедающих на европейском континенте. Можно сказать, что это антирекорд. В процентном соотношении (22,5%) Украина, правда, пока уступает пальму первенства Албании, где недоедают 46,5% населения, и Молдове (31,7%). В РФ — для сравнения — таковых насчитали 6,5%.

Борьба с бедностью или борьба с бедными

Ранее в этом году вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк озвучила данные международных организаций о количестве людей, проживающих за чертой бедности. Таковых на Украине было 19 миллионов человек. За последний год их количество возросло на 50%. Однако год назад руководитель Института демографии и социальных исследований им. М. Птухи академик Элла Либанова говорила, что на начало 2020 года больше половины украинцев оказались за чертой бедности (51%). Причем, как подчеркивала Элла Либанова, большинство из них — работающие бедные.

Об этом же говорила затем и омбудсмен Украины. «Несмотря на увеличение уровня оплаты труда, в Украине наблюдается такое явление, как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей, а каждый второй трудоспособный работает на условиях вторичной занятости», — говорила в прошлом году и омбудсмен Людмила Денисова на Социальном форуме Совета ООН. Проще говоря, она подтверждает, что многие украинцы работают даже на двух работах, но всё равно не могут прокормиться.

Вряд ли люди, проживающие за чертой бедности, могут позволить себе полноценное и нормальное питание. Таким образом, либо на Украине осталось около 20 миллионов человек, либо реальное количество недоедающих больше, чем говорят данные ЮНИСЕФ.

Почти 10 миллионов украинцев недоедают из-за бедности — ЮНИСЕФ © РИА Новости, Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк

Еще более оторванными от народа являются такие политики, как бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун. В свое время украинцы не оценили ее «дельный» совет отказаться от черной икры и переходить на икру красную ради правильного питания и спасения популяций осетровых.

«Знаете, в одесской больнице бездомные лежат парами на койках, а некоторые под койками… вот ели бы они красную икру вместо черной, может быть, и были бы сейчас живы-здоровы да в своих домах. Как жаль, что Вы раньше нас всех не предупредили», — прокомментировал ее призыв одесский блогер Дэн Ромов.

В соответствии с целями ООН Украина обязалась сократить уровень бедности к 2030 году в четыре раза, ликвидировав крайний уровень бедности. Еще в марте 2016 года на Украине была разработана Стратегия борьбы с бедностью, которую подписал экс-премьер-министр Арсений Яценюк. Бедность предполагалось преодолеть за следующие пять лет, но «преодолевалась» она фактически увеличением количества бедных.

Наибольший процент среди недоедающих и живущих за чертой бедности — среди украинских пенсионеров. Таковых, по оценкам омбудсмена Людмилы Денисовой, около 80% от числа всех украинских пенсионеров. Еще одна социально незащищенная категория населения — матери-одиночки, процент которых в стране постоянно растет. Однако и полноценные семьи зачастую не могут прокормить своих детей.

«Двое работающих родителей не в состоянии полностью обеспечить двух детей даже по низким украинским стандартам потребления. Рождение второго ребенка создает очень серьезный риск обнищания, а многодетные семьи почти все нуждаются», — говорила в прошлом году академик Элла Либанова. Естественно, недоедание влияет на общее состояние здоровья и иммунной системы человека, увеличивая риск смерти от любых заболеваний, включая COVID-19.

Самые дорогие продукты на континенте

Шмыгаль рассказал, как Украина будет преодолевать бедность © Facebook Денис Шмыгаль

Как ни парадоксально, но многие продукты, которые Украина экспортирует, за границей стоят дешевле, чем на родине. И дело тут преимущественно в аппетитах предпринимателей, то есть в той самой дерегулированности рынка, о которой говорил Зеленский. За год цены на сахар, яйца и подсолнечное масло на Украине выросли на 80% в среднем. Сахар на Украине сейчас стоит на 30% дороже, чем на мировых рынках, хотя Украина традиционно является одним из основных его производителей. В начале июля ассоциации производителей пищевых продуктов обратились к президенту Украины из-за «угрожающей ситуации на рынке сахара». Они отметили, что цены на сахар на Украине «почти вдвое выше, чем на Лондонской бирже».

Отчасти это еще является следствием роста тарифов на газ и электроэнергию, которые закладываются и в стоимость товаров, как и рост номинальных зарплат (расходы на оплату труда). Тем не менее все эти статьи расходов в странах Европы выше, стало быть, основным фактором являются все же аппетиты продавцов.

«Как оказалось, на данный момент стоимость украинской продукции в Чехии и Польше гораздо меньше, чем в самой Украине. Стоимость подсолнечного масла в Чехии в два раза меньше, чем в Украине. В этой стоимости также учитывается перевозка, покрытие закупочной цены и наценка магазина. Такая ситуация не только с маслом, но и с другими продуктами. Общественная организация "Экономический дискуссионный клуб" проводила сравнение цен в Польше и Украине. По данным исследования, разница составляет 60—100%. К примеру, на киевском рынке "Столичный" стоимость цветной капусты — 43 гривны, в то время как на варшавском рынке "Бронише" — 22,41 гривны. Разница удивительна — 20,59 гривны. С помидорами похожая ситуация: на "Столичном" — 40 гривен за килограмм, на "Бронише" — 26 грн/кг, разница — 14 грн/кг. Такая ситуация практически со всеми овощами и фруктами», — пишет издание Ukranianwall.

Памятник черешне. Украинские фермеры уничтожают свой урожай © CC0, Pixabay

Руководитель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает тот факт, что сахар на Украине самый дорогой на европейском континенте, результатом сговора с целью получения прибылей.

«Как человек, который может читать цифры, я могу говорить о том, что есть некие признаки определенного заговора, придержания товара с целью получения дополнительных заработков», — заявил Гетманцев 13 июля. Следует еще раз подчеркнуть, что такое поведение монополистов и является прямым следствием дерегуляции рынка, то есть экономической политики президента.

Еще одним фактором, влияющим на рост числа недоедающих и голодающих, является рост цен на коммунальные услуги. Он не только влияет на рост цены хлеба и мяса у продавца/производителя. Больше становится и тех украинцев, которые вынуждены выбирать: либо им отключат свет, либо они будут меньше кушать. Рост тарифов является одним из основных требований МВФ и прочих кредиторов — он должен обеспечить платежеспособность должника.

Таким образом, можно резюмировать, что самое большое число голодающих на европейском континенте является следствием экономической политики президента, правительства и внешних кредиторов Украины. Проще говоря, тот факт, что 10 миллионов украинцев в данный момент недоедают или голодают, в значительной степени искусственно вызван. Однако во всех школах, на всех телеканалах на Украине настойчиво твердят о «голодоморе» 90 лет назад, отвлекая тем самым внимание от нынешних проблем. Несомненно, пандемия, начавшийся новый виток роста тарифов на газ и цен на продукты сократят еще больше покупательную способность украинцев, а значит, в СМИ и школах будут еще активнее проклинать «тяжелое советское прошлое».