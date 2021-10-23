Уходящая неделя октября стала очень богатой на события. Многие украинские звезды заставили поклонников посмеяться, другие — удивиться и даже испугаться. Возглавила топ новостей Верка Сердючка

Сердючка возвращается

Главная новость этой недели — возвращение на сцену любимицы миллионов жителей постсоветского пространства проводницы, баловницы и певицы Верки Сердючки.

«Предсказать не можем»: диетолог ужаснулся меню 72-летней Пугачевой © Instagram, Алла Пугачева\Инстаграм Андрей Данилко. В сети он выложил ролик, где записывает новую песню.

«Спасибо за музыку. Стокгольм, октябрь, 2021», — подписал он пост.

Судя по видео, трек будет на английском языке, однако пока никаких подробностей Данилко не сообщает. Между тем поклонники внимательно прослушали показанный им отрывок и пришли к выводу, что мотив очень похож на забытый хит Родиона Газманова «Люси».

Данилко много лет пытался отказаться от Сердючки, заявляя, что она ему смертельно надоела, однако на многие мероприятия звезду продолжают звать именно в этом амплуа.

Депутат Корявченков тоже хочет вернуться

Вернуться на сцену хочет и депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Юрий Корявченков. Ранее он был известен как артист Юзик, выступавший в «95 квартале», но с 2019 года работает в парламенте.

На этой неделе журналисты спросили у политика, как бы он отнесся, если бы его прямо завтра попросили сложить депутатские полномочия и вернуться актером в «Квартал», и получили ошеломляющее признание.

«Даже не знаю, наверное, обрадовался бы», — ответил он.

Грудью за своих

Буквально за пару дней до слов Корявченкова основатель «Квартала», а ныне президент Украины Владимир Зеленский вступился за «своих», в числе каковых оказался украинский сериал «Сваты» и российская актриса Лия Ахеджакова.

«Никаких "формул Штайнмайера"»: астролог назвал срок вступления Украины в НАТО © Скриншот с эфира MY.UA

«Я считаю, что нельзя [применять] ко всем одинаковые санкции. Сериал [«Сваты»] был снят еще до войны с Россией. Там были любимые актеры. Один из этих актеров сказал неправильные вещи относительно оккупации Крыма, неправильные с точки зрения украинского гражданина. Его за это не пускали в Украину. Эти санкции правильные.

А как сделать с фильмом, где есть, например, актриса [Лия] Ахеджакова, которая снималась в советском фильме и стояла рядом с актером, который запрещен, а она поддерживает независимость Украины? Она же не виновата в том, что фильм был снят 30 лет назад, а сейчас кто-то сошел с ума, на кого-то давят, а кто-то что-то ляпнул и не успел исправиться», — сказал Зеленский.

Кстати, под актером, «говорившим неправильные вещи», президент имел в виду Федора Добронравова, в 2017 году его внесли в черный список страны за пророссийскую позицию и запретили въезд на Украину, а следом Госкино запретило и прокат «Сватов» на местном телевидении.

«Солнцепек» неугодный

Что бы ни говорил Зеленский, на Украине продолжают пополнять черный список артистов. Так, на этой неделе в него внесли сразу 21 фамилию: всех причастных к съемкам фильма «Солнцепек», повествующего о событиях в Луганске 2014 года.

Теперь не смогут въехать на Украину режиссеры Максим Бриус и Михаил Вассербаум, продюсеры Сергей Щеглов и Генрих Кен, операторы Гарик Жамгарян, Александр Полагаев и Владислав Гурчин, актеры Владимир Ильин, Алексей Кравченко, Максим Дахненко, Марина Денисова, Андрей, Никита и Светлана Терентьевы и другие. Итого в черном списке Украины 228 российских артистов, в том числе уже умершие.

Больше запретов строгих и разных

В настоящее время всем внесенным в черный перечень лицам запрещается въезд на Украину на три года, однако эту меру многие в стране считают недостаточной: буквально на днях секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Соломия Бобровская предложила увеличить этот срок до 10-15 лет.

Ее предложение стало продолжением темы, инициированной ведущим-русофобом Игорем Кондратюком, который ранее создал петицию о запрете на гастроли на территории Украины артистам из РФ.

«Разделяю позицию Кондратюка об опасности, которую представляют рупоры "российской меры" для национальной безопасности Украины. И постоянно напрягаюсь на культурном фронте, что крайне эффективно! Но! Запрет на въезд должен распространяться не на чисто россиян по гражданству, а на всех музыкантов, нарушающих пересечение границы и распространяющих российскую пропаганду. Более того, этот запрет должен быть пропорциональным», — заявила Бобровская.

Помимо увеличения срока запрета она предложила пополнить перечень персон нон грата не только российскими звездами, но и другими иностранцами, если они выражают антиукраинскую позицию. Например, добавить в список лидера американской группы Limp Bizkit Фреда Дерста и белорусского исполнителя Макса Коржа.

Фиаско «повелителя волчиц»

«Ее электорат вымирает»: астролог предсказал политическую судьбу Тимошенко © Ян Доброносов/Facebook Олег Винник отменил два концерта в Запорожье, причем один из них — уже в процессе выступления.

«Уже четыре недели езжу с ларингитом. Мы не роботы. Мне очень тяжело и больно это принимать, потому что очень важно и ценно, когда зрители приходят к тебе на концерт. Больно им говорить, что ты не можешь работать», — объяснил ситуацию Винник, объявив, что концерты будут перенесены на март 2022 года с сохранением билетов.

«Олег Винник убил сегодня тысячу своих преданных поклонников и три тысячи родственников, которые откачивают их после срыва концерта. Съехались все воздыхатели творчества великого соблазнителя, на входе тщательно проверяли ковид-паспорта. В итоге половина зала была пустая, поклонники пришли без ковид-паспорта и без теста ПЦР и по этой причине были отчислены с чата артиста! Когда вышел Олег Винник и увидел, что зал наполовину пуст, ему резко стало плохо, и концерт отменили!!!» — прокомментировал произошедшее один из зрителей.

Бумеранг для Серова

Уроженец Николаевской области, певец Александр Серов на днях получил «бумеранг»: его бывшая возлюбленная и мать его внебрачной дочери Надежда Тиллер заявила, что коронавирус разбил артиста не просто так.

«В болезни надо переосмыслить свою жизнь, попросить прощения у тех, кого ты обидел, простить обидевших тебя. Саша (Серов. — Ред.) много неправедных дел натворил», — сказала женщина.

Она назвала основные, на ее взгляд, грехи певца Серова, в числе которых оказались прелюбодеяние, измены, непризнание родной дочери, разрыв отношений с родными отцом и братом.

Чуть позже к словам Тиллер присоединилась и ясновидящая Мирослава Коллавини, она утверждает, что певец сможет побороть COVID-19, однако последствия его будут крайне негативными, так как за все свои плохие дела он «заплатит здоровьем».

Удача сына Ротару

«Похожа на креветку»: украинская ведущая научила правильно пить водку © YouTube Софии Ротару Руслана Евдокименко случился свой — мужчина выиграл в казино.

«Мелочь, а приятно!» — подписал свежую публикацию в соцсетях Евдокименко.

Точную сумму выигрыша звездный сын не назвал, однако на прикрепленной к его посту фото видно надпись на английском языке: «Поздравляем! Вы выиграли!!! € 4748,20». В переводе на рубли это почти 400 тысяч.

«Грудной» челлендж от Гордона

И наконец, самый забавный инфоповод уходящей недели, по праву принадлежит украинскому ведущему Дмитрию Гордону. В честь своего 54-го дня рождения он запустил флешмоб с использованием собственного тела.

«В свой день рождения запускаю челлендж "Поиграй грудью". Мальчики и девочки, присоединяйтесь!» — сказал Гордон, стоя с голым торсом на балконе на фоне моря.

«Дмитрий, играть обязательно вашей?», «Киборг, умноженный на вечность», «С днем рождения, главная лысина Украины!», «Нормальная хата, в Киеве?», «Панина соблазняете?», «Я не буду подключаться к вашей игре, Дмитрий», — ответили подписчики. Последний из комментариев, кстати, принадлежит российской шоудиве Алене Водонаевой.