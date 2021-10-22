По мнению британских исследователей, новая мутация коронавируса на 10-15% процентов заразнее «дельта»-штамма, который всё ещё доминирует в мире. Однако их коллеги из Нидерландов более оптимистичны

ВОЗ разрабатывает программу помощи бедным странам по борьбе с COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) стремится предоставить более бедным странам вакцины, тесты и препараты для борьбы с коронавирусной инфекцией по доступным ценам. Организация разработала программу доставки третьим странам миллиарда тестов на коронавирус, а также медикаментов для лечения людей с более легким течением заболевания, сообщило 19 октября агентство Reuters.

При этом представитель ВОЗ отказался комментировать подробности инициативы Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), заявив лишь, что консультации по документу, который должен быть представлен лидерам стран G20 накануне саммита в Риме в конце октября, продолжаются. Предполагается, что ВОЗ запросит у G20 и других доноров выделить к сентябрю 2022 года дополнительные средства в размере 22,8 миллиарда долларов. Олег Хавич: кто он © lugansk1.info

Цель состоит в том, чтобы восполнить огромный пробел в поставках вакцин и других препаратов между богатыми и бедными странами. На сегодняшний день программа помощи заручилась обязательствами по финансовой поддержке на более чем 18,5 миллиарда долларов. Соглашение о дополнительной поддержке должно быть достигнуто до конца ноября 2021 года.

А 21 октября генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус на брифинге в Цюрихе заявил, что, по данным из 119 стран, в среднем лишь двое из пяти медицинских работников в мире полностью вакцинированы. «Но, конечно, за этим средним значением скрываются огромные различия между регионами и экономическими группами», — подчеркнул он. По данным главы ВОЗ, в Африке уровень вакцинации медиков крайне низок, в то время как в большинстве стран с высоким уровнем дохода более 80% медицинских работников полностью вакцинированы.

Распространяющийся в Британии штамм коронавируса может быть заразнее «дельта»-варианта

Учёные Джеффри Барретт из Института Сенгера в Кембридже и Франсуа Баллу из Университетского колледжа Лондона предупредили о появлении «потомка» индийского штамма коронавируса. Об этом 19 октября написала британская деловая газета The Financial Times. «Вариант AY.4.2 был только недавно обнаружен вирусологами, которые отслеживали генетическую эволюцию "дельты", но на него приходится уже почти десять процентов заражений в Великобритании», — говорится в статье.

По мнению исследователей, новая мутация на 10-15% процентов заразнее своего предшественника, который всё ещё доминирует в мире. Если предварительные данные окажутся верными, то AY.4.2 станет самым заразным вариантом коронавируса SARS-CoV-2 за всё время пандемии, отметили они.

Однако с прогнозами британских учёных не согласны в Нидерландах. 21 октября Национальный институт здравоохранения страны (RIVM) сообщил, что новый штамм коронавируса AY.4.2 циркулирует в Нидерландах уже на протяжении десяти недель, однако на него приходится пока 0,1-0,2% всех случаев заражений. По словам представителя RIVM, процент практически не увеличивается, это говорит о том, что данный вариант COVID-19 не сильно заразный.

Сейчас в мире наиболее распространён «дельта»-штамм коронавируса. На него приходится большая часть новых случаев COVID-19. Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что она будет доминировать на планете в ближайшие месяцы, пока не появится «более конкурентоспособный» штамм коронавируса.

Одобрение «Спутника V»: в ЕМА не торопятся, ВОЗ возобновляет инспекции

Как сообщило 21 октября агентство Reuters, регулирующий орган ЕС в области лекарственных средств (ЕМА) вряд ли примет положительное решение об одобрении российской вакцины против коронавируса «Спутник V» «по крайней мере, до первого квартала 2022 года». Такую эксклюзивную информацию агентство опубликовало со ссылкой на неназванный источник в ЕМА.

По словам источника, знакомого с этим вопросом, с точки зрения ЕМА некоторые данные о российской вакцине, необходимые для принятия решения, всё ещё отсутствуют. «Принять решение до конца года сейчас абсолютно невозможно», — отметил источник в Европейском агентстве по лекарственным средствам. Если необходимые данные будут получены до конца ноября, «регуляторы вполне могут принять решение в первом квартале следующего года», — сказал он. При этом источник агентства подчеркнул, что нет никаких оснований сомневаться в том, что «Спутник V» безопасен и эффективен, вопрос лишь в «неполных данных».

В электронном письме агентству Reuters EMA сообщило, что вопрос о российской вакцине будет пересматриваться до тех пор, пока не будет получено достаточных доказательств, необходимых для формальной заявки на получение разрешения на продажу. «EMA сможет лучше прокомментировать возможные сроки авторизации Sputnik V после того, как в агентство будет подано заявление на получение разрешения на маркетинг», — говорится в сообщении. Вакцинация от коронавируса: работа над ошибками © REUTERS, Pavlo Palamarchuk

При этом ВОЗ также 21 октября подтвердила агентству Reuters, что организация возобновила процедуру одобрения для экстренного применения российской вакцины от коронавируса «Спутник V». «Как и в случае с другими вакцинами-кандидатами, ВОЗ продолжает оценивать "Спутник V" с разных производственных площадок и опубликует решение о ее статусе EUL (Список экстренного использования), когда будут доступны все данные и процедура будет завершена», — говорится в ответе ВОЗ на запрос Reuters.

В тот же день помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао сообщила, что эксперты организации планируют в ближайшие недели возобновить инспекции предприятий, на которых производится «Спутник V». «Мы ещё не получили все материалы по "Спутнику", и позвольте мне сообщить, что процесс был приостановлен до вчерашнего вечера из-за юридической процедуры… С сегодняшнего дня процесс возобновился. И поэтому мы ожидаем, что сможем возобновить инспекции в ближайшие несколько недель», — сказала Симао на брифинге в Цюрихе.

BioNTech и Pfizer запросили разрешение ЕС на вакцинацию детей старше 5 лет

Немецкая биотехнологическая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer обратились к регулирующим органам Европейского Союза с просьбой разрешить использование разработанной ими вакцины против COVID-19 для детей в возрасте от 5 до 11 лет. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе компаний, опубликованном в минувшую пятницу, 15 октября. Одобрение даст возможность впервые начать в Европе прививки для детей из этой возрастной группы.

Производители вакцины предоставили Европейскому агентству лекарственных средств (EMA) необходимые данные, в том числе результаты поздних стадий исследований, говорится в сообщении. Препарат Comirnaty протестировали более чем на 2200 детях в возрасте от шести месяцев до 11 лет. Для детей использовали меньшую дозу, чем обычно вводят взрослым. Компании отмечают, что у участников исследований наблюдался «сильный иммунный ответ». «Ищите сами». Где будут тестировать украинскую вакцину

При этом 21 октября были обнародованы предварительные данные исследования, проведенного израильской компанией по страхованию здоровья Clalit и Гарвардского университета, которые показали, что вакцина Comirnaty показала 90% эффективность в предотвращении коронавируса у подростков в возрасте 12-18 лет. По этим данным, среди полностью вакцинированных детей и подростков в возрасте от 12 до 18 лет фиксировалось снижение симптомов COVID-19 на 93% по сравнению с непривитой группой. В документе так же отмечается, что на 90% снизилось количество зарегистрированных случаев заражения среди данной возрастной группы.

Изучение коллективного иммунитета у подростков в Израиле проводилось с июня по сентябрь, и пришлось как раз на четвертую волну коронавируса с доминирующим дельта-вариантом. В исследовании была взята выборка из 94 354 вакцинированных подростков и аналогичная контрольная группа.

Хроники вакцинации в России и в мире

Выступая 21 октября в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», президент России Владимир Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса. «У нас обязательной вакцинация становится, если она занесена в национальный календарь. Но вакцинация против коронавирусной инфекции в общенациональный календарь не внесена, поэтому в этом смысле она не является обязательной. Но дело ведь не в обязательности, я на самом деле не поддерживаю обязательность. И вот почему — любое навязанное решение можно обойти», — сказал российский лидер, добавив, что власти должны убеждать и доказывать, что вакцинация от коронавируса лучше, чем болезнь.

Ранее Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях в России с 30 октября по 7 ноября из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19. В документе сказано, что нерабочие дни будут предоставляться россиянам с сохранением зарплаты. Поскольку параллельно в большинстве регионов РФ вводятся QR-коды для посещения общественных мест, то в отдельных городах — к примеру, в Саратове и Санкт-Петербурге, — возникли очереди желающих вакцинироваться от COVID-19.

Комендантский час из-за ситуации с COVID-19 вступил в силу в Латвии с 20 часов четверга, 21 октября. Правительство Латвии ранее утвердило решение Совета по кризисному управлению, который объявил локдаун с 21 октября по 15 ноября из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом. В это время в стране будет действовать комендантский час — ежедневно с 20 часов вечера до 5 часов утра выход из дома будет разрешен только по неотложным причинам. Ограничение относится как к невакцинированным, так и вакцинированным. Контролировать соблюдение комендантского часа в стране будут сотрудники полиции и ряда силовых структур. Нарушителей ждут штрафы до 2 тысяч евро. «Очередь катафалков в крематорий». Как в бывшем СССР убедят вакцинироваться © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Из Евросоюза за последние 10 месяцев экспортировали в другие страны более миллиарда доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Произведенные в ЕС вакцины были доставлены в более чем 150 стран мира на всех континентах… Мы также доставили около 87 миллионов доз странам низкого и среднего достатка через платформу COVAX», — сказала она.

Президент Еврокомиссии добавила, что экспорт продолжится. «В дополнение к экспорту, ЕС в последующие месяцы предоставит как минимум 500 миллионов доз вакцины наиболее уязвимым странам. Но и другим странам нужно увеличить свой вклад», — сказала она. В Евросоюзе в настоящее время полностью привиты от COVID-19 около 75% взрослых жителей, однако уровень вакцинации сильно варьируется в разных странах-членах ЕС.