Нашелся неочевидный способ точечно породнить великие украинскую и мексиканскую нации. Их объединяет не только то, что предками первой были древние шумеры, а второй - не менее древние ацтеки, и вместе они и пополнили пантеон мировых богов Иисусом Христом и Буддой, возросшими в Галичине, а кто и чудаковатым Кецалькоатлем

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

В американском городе Бетесд, штат Мэриленд, появился передвижной билборд, на котором модераторы «Facebook» недвусмысленно обратили внимание на свои низкие зарплаты, которые в некоторых городах ниже, чем даже местный прожиточный минимум.

На билборде модераторы разместили фото гендиректора отвечающей за подбор модераторов компании «Accenture» Джули Свит и прямо написали: «Джули Свит, перестаньте эксплуатировать своих сотрудников. Заплатите. Исправьтесь. Почините ситуацию». И разъяснили местным журналистам, что билборд сначала будет находиться по месту жительства этой самой Джули, а если он не внемлет просьбе страдающих безденежьем, то перевезут штуковину в Вашингтон и уже там лупонут по скупердяям из «Фейсбука» и его партнеров по полной.

Как сообщает местное издание «The Verge», самые большие проблемы с зарплатами отмечены у модераторов, владеющих украинским и испанским языками — их работу оценили ниже всех. Более того, никому из них не выдается денежная надбавка и за двуязычие, и за то, что они вынуждены работать с материалами, в которых содержится насилие, сексуальный контент и язык вражды. Но вместо того, чтобы получить сполна за вредную работу и алкогольно-психологически расслабиться на кровно заработанные, компания устраивает «бесполезные тренинги».

Теперь х****ма: Facebook запретил хохлому, чтобы не обижать украинцев © pixabay Путиным, и массово наводнившем Америку в поисках заработка.

Буквально в последние недели «Фейсбук» костьми лег, чтобы защитить честь и национальное достоинство украинцев.

То российский писатель и популяризатор космонавтики Виталий Егоров на всю Ивановскую публично пожалуется, что в «Фейсбуке» заблокировали его пост про идею «Роскосмоса» в честь празднования 800-летия Нижнего Новгорода расписать ракету «Союз» под хохлому.

«В 90-е и начале 2000-х на ракеты рекламу курева и пиццы вешали, от безысходности и голода. А тут народные промыслы поддерживают, хорошо же», — написал он.

Однако соцсеть идею не оценила и скрыла его публикацию, добавив к посту пометку «ненависть». Потому что страшно возмутилась словом «хохлома», по мнению модераторов-патриотов, намекающим на обидное прозвище, коим «кляти москали» (проклятые русские) в своем зашкаливающем имперском высокомерии снисходительно по заданию Кремля нарекают украинцев. И при этом страшно разжигают межнациональную рознь и ненависть.

То бывший игрок сборной России по футболу, а ныне тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Хохлов расскажет, что подал иск против «Фейсбука» за то, что тот периодически банит его русскоязычные посты и создает помехи в полноценном использовании как данной соцсети, так и «Инстаграма» по все той же причине — фамилия Хохлов отдает ненавистью и намекает на все то же пренебрежительное наименование украинцев.

«Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать «Facebook» и «Instagram». Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», — рассказал удивленный такой политкорректностью тренер.

И подал в суд, потому что, по его мнению, родная фамилия ничего такого запретного не подразумевает.

Но факт остается фактом: администрация и модераторы «Фейсбука» активно блокируют аккаунты русскоязычных пользователей, которые после 2015 года (через год после госпереворота в Украине) используют в полемике слово «хохол». «Фейсбук», аж заходясь от модной любви к Украине, считает, что слово «хохол» сопоставимо с неполиткорректным словом «ниггер».

Такая вот, значит, показательная любовь к самой древней европейской нации, и вдруг — бац, как в России говорится, денег нет, но вы держитесь. Причем обжали вместе с ни в чем не повинными мексиканцами, тоже попавшими под финансово-ограничительный скупердяйский замес.

Как сбой Facebook помог России © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Однако, с другой стороны, есть очень большое подозрение, что все эти протесты могут закончиться пшиком. Потому что в разряд обиженных они — украинцы и мексиканцы — в США попали ой как не случайно.

Во-первых, так реально и бывает с гражданами стран, которые реально не могут защитить своих граждан. Более того, страшно рады, когда эти граждане разъезжаются по миру в поисках заработка и не доставляют хлопот своим «родным» властям. Украина и Мексика в этом плане — близнецы-братья. Причем, по несчастью.

Во-вторых, никто в мире не уважает граждан тех стран, которые сами себя не очень уважают. И именно по указанной выше первой причине. Нет, не словах — стопудовые уважуха и респект нации по любому поводу, но когда дело доходит до денег, то от попрошаек «устают». И не замечают. Любовь любовью, но, как говорят в Одессе, ее, любовь, выдумали для того, чтобы деньги не платить. Оказывается, не только женщинам.