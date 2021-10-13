Сотрудники государственного Акционерного общество «Укрзализныця» организовали так называемую итальянскую забастовку. Акция уже привела к заметным сбоям в передвижении железнодорожных составов — несмотря на то, что руководство железнодорожного оператора предпочитает замалчивать стачку

Этот вид рабочего протеста зародился когда-то в Италии и с тех пор широко используется профсоюзами по всем мире, подтверждая свою высокую эффективность. Сейчас он набирает популярность и в Украине — в частности, среди железнодорожников, которые требуют повышения зарплат и обеспечения безопасных условий работы на производстве.

«Мы уже много раз писали обращения на Кабмин и на СБУ — подвижной состав разваливается, железнодорожники работают в нечеловеческих условиях за мизерные зарплаты. Но никакой реакции ни от руководства УЗ, ни от властей нет. Поэтому вся надежда на акцию протеста», — констатирует глава Независимого профсоюза «Укрзализныци» Александр Скиба, который комментирует проведение стачки по-итальянски.

«Итальянкой» называют работу с точным соблюдением всех должностных инструкций — прежде всего, официально установленных правил техники безопасности. Представители трудового коллектива выполняют свои функции и находятся на местах, так что начальство не может наказать их за отказ от работы. Однако по факту эта работа стоит — как это бывает во время полноценной забастовочной акции. Железнодорожники за шахтеров. Активизация украинских рабочих © CC0, Pixabay

«Начиная с конца XIX века наемные работники Европы и США используют «итальянскую волынку», а в русском языке даже появился специфический глагол «итальянить». Строго говоря, «итальянка» не является забастовкой, которая предусматривает прекращение работы. Она сводится к буквальному выполнению правил и должностных инструкций, которые регламентируют производственный процесс. Это замедляет или даже останавливает работу, но не дает повода для преследования участников акции — ведь они делают все по правилам. А в нынешней Украине, в ситуации предельного износа оборудования, которое зачастую не отвечает никаким требованиям техники безопасности, «итальянка» грозит полной остановкой производства», — рассказывает украинский социальный активист Вячеслав Азаров.

Судя по итогам первого дня протеста, в Украине «итальянят» работники шести железнодорожных депо на Южной железной дороге, три депо на Юго-Западной железнодорожной магистрали, Львовское западное депо и депо Приднепровской ветки. Участники акции заносят в протоколы многочисленные технические неисправности, которые исключают пользование локомотивами и вагонами. А таких неисправностей более чем достаточно — о чем хорошо известно руководителям акционерного общества.

Как сообщают профсоюзные активисты, подобная «волынка» сразу же привела к заметным сбоям в передвижении железнодорожных составов — несмотря на то, что руководство «Укрзализныци» предпочитает замалчивать акцию «итальянцев». Говорить им попросту нечего, потому что действия бастующих полностью обоснованы. Ездить на неотремонтированном подвижном составе, как это обычно делают сотрудники УЗ, на самом деле нельзя. Его изношенность давно достигла крайних пределов, что создает совершенно реальные угрозы для рабочих и пассажиров.

«Я могу констатировать, что за все время независимости Украины все правительства, которые меняли друг друга, методически уничтожали железную дорогу. Сегодня нет запчастей, материалов, износ подвижного и тягового состава до 100%. Зарплата железнодорожников на 13-м месте среди других профессий в стране, а это не соответствует сложности их труда. И это привело к тому, что железнодорожники массово покидают стратегическую отрасль. Завтра просто некому будет двигать поезда. Вот к чему привело методическое уничтожение украинской железной дороги», — рассказывает об этом глава Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадим Бубняк.

Украинское правительство упорно игнорирует эту ситуацию, продолжая экономить на главном транспортном перевозчике государства. Но зато Кабмин выплачивает космические зарплаты иностранным членам Наблюдательного совета «Укрзализныци», а также персонажам вроде Сергея Лещенко, которых назначили туда на кормление — несмотря на то, что бывший журналист не смог ответить на элементарный вопрос про размер железнодорожной колеи.

Железнодорожники требуют соблюдать отраслевое соглашение об увеличении зарплаты не менее чем на 25% и повысить зарплаты путем пересмотра окладов и ставок. Зарплату не поднимали ни в 2019-м, ни в 2020 годах, хотя условия коллективного договора обязывают компанию повышать ее каждый год. Кроме того, во время пандемии в отрасли нерегулярно выплачивают материальную помощь на оздоровление работников «Укрзализныци». Таким образом, эффективные менеджеры банально заморозили положенные трудовому коллективу прибавки, чтобы сэкономить средства на собственные сверхбонусы.

Все это может привести к оттоку украинских железнодорожных рабочих. Национальный немецкий оператор железнодорожных перевозок Deutsche Bahn активно приглашает украинцев на должность машиниста поезда. Компания обязуется помочь мигрантам с переездом в Германию, обещая выделить компенсационный пакет и предоставить бессрочный трудовой договор на условиях полной занятости. Претендент должен владеть немецким языком, а также иметь профессионально-техническое или высшее образование — хотя вопрос с языком можно будет поправить на подготовительных курсах в Лейпциге и Берлине. И этот рекрутинг машинистов явно ориентирован на обнищавших работников «Укзализныци».

Впрочем, важно понимать — антисоциальная политика украинских чиновников создает проблемы всем украинцам. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий уже подтвердил планы повышения цен на проезд в пассажирских поездах. При этом продолжается ползучее сокращение железнодорожных маршрутов, которые сшивали собой страну — в силу нехватки средств на поддержание и ремонт железнодорожных путей, изношенности подвижного состава, нехватки сокращенных кадров и растущей неплатежеспособности беднеющих украинцев.

Однако повышение цен на проезд и сокращение изношенного подвижного состава отнюдь не означает повышения качества пассажирских перевозок. Украинские пассажиры регулярно находят в своих вагонах постельных клопов и ползающих по столам тараканов, фотографируют протекающий потолок или проросшие от влаги грибы или рассказывают о поломанных полках, которые по старинке поддерживают деревянными чурбанами. Да что там: в поездах европейского государства до сих пор нет вайфая. Его только начинают внедрять в скоростных поездах «Интерсити+», выдавая эти намерения за выдающееся достижение технического прогресса. Нужный человек. Почему Лещенко вернули в наблюдательный совет «Укрзализныци»? © Ukraina.ru

Организаторы профсоюзной акции констатируют: наступление на социальные права украинцев можно остановить за счет коллективного сопротивления и взаимопомощи украинских рабочих.

Железнодорожники уже показали пример солидарной поддержки, помогая бастующим горнякам из Кривого Рога. В свою очередь украинские пассажиры должны с пониманием относиться к требованиям участников «итальянки» на железной дороге. Ведь работники «Укрзализныци» борются не только за достойные условия труда и зарплаты, но и за элементарное человеческое достоинство, подпавшее под сокращение по итогам Евромайдана.