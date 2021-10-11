На Украине пытаются объяснить последнюю смерть 33-летнего народного депутата Антона Полякова. В МВД рассказывают, что в организме парламентария в убийственную смесь слились метадон и алкоголь. А сам он это себе намешал или за него это сделали другие - пока неизвестно. Украина.ру вспоминает самые странные смерти в новейшей истории этой страны.

Современный шотландский писатель, автор нашумевших книг «На игле» и «Эйсид Хаус» Ирвин Уэлш как-то заметил: «Когда демократии слишком много, это приводит к смертоубийству».Это точно об Украине, которая так шумно и многословно гордится своей демократичностью.

И об этом крайне неприятно писать, но надо. Потому что в независимой Украине убивают охотно. По разным причинам и поводам. Убирают конкурентов. Прячут концы в воду. Затыкают рты свидетелям и неугодным критикам. Мстят. Доводят до самоубийств и прячут убийства под суицидами, делая это постоянно, жестоко, подло, цинично и не очень изобретательно. В ход идут пули, взрывчатка, петля, а теперь вот, похоже, добавился и яд. Смертельная комбинация веществ, которая должна натолкнуть на мысль о случайной смерти по неосторожности. Так во всяком случае, в МВД Украины пытаются объяснить последнюю смерть 33-летнего народного депутата Антона Полякова, рассказывая, что в его организме в убийственную смесь слились метадон и алкоголь. А сам депутат это себе намешал или за него это умышленно сделали другие — сие никому не ведомо. Пока, утверждают следователи. Но все-то прекрасно знают, что они рассчитывают на забвение. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Кроме того, сейчас принято говорить «крайнюю смерть». И это очень точно, потому что никто не верит, что смерть Полякова, очень похожая на политическую расправу, — последняя. В расследовании копать слишком глубоко – это все равно, что рыть себе могилу. А если и не себе, то уж карьере точно.

Первые жертвы

В этом году, 15 октября исполнится 26 лет с самой первой громкой и очень необычной смерти. В этот день в 1995 году убийца привел в действие радиоуправляемую бомбу, заранее вмонтированную в пол донецкого стадиона. Главный объект покушения — тогдашний «хозяин Донбасса» Ахать (Александр) Брагин, бизнесмен, в криминальной среде известный по кличке Алик Грек, владелец фирмы «Люкс» и президент футбольного клуба «Шахтер» — был буквально атомизирован взрывом и опознан по часам «Ролекс». Погибло и пять его охранников.

Кто заказал Грека так и осталось до конца невыясненным. Грешили на убийц преступной группировки некоего Игоря Кушнира, которая охотно «мочила» всех. Но ничего не доказали. А все имущество и активы убитого достались нынешнему самому богатому человеку Украины и надежному кошельку любой власти Ринату Ахметову. И это не намек на что-то, а просто констатация.

Через 13 месяцев, в ноябре 1996 года, уже вовсю проявились лихие 90-ые и знакомство украинского криминалитета с кино о мафии и с ее опытом расправ. В собственном аэропорту у трапа собственного самолета Як-40 вместе с женой, авиатехником и бортмехаником был расстрелян практически в упор вернувшийся из Москвы Евгений Щербань, на то время самый влиятельный политик Донбасса, нардеп Украины, владелец корпорации «Атон», куда входили сотни предприятий и компаний, включая холдинг «Индустриальный союз Донбасса».

Расследование опять вышло на банду Кушнира, а убийцами были определены некие Вадим Болотских (Вадик Москвич) и Геннадий Зангелиди (Зверь). Выяснили якобы и посредника — днепропетровского криминального авторитета Александра Мильченко по прозвищу Матрос, который поддерживал близкие отношения с Петром Кириченко, бизнес-партнером и советником экс-премьера Павла Лазаренко и его тогдашней подельницы Юлии Тимошенко. Но заказчика так и не установили. Сам Матрос внезапно скончался через год, как принято говорить, при загадочных обстоятельствах, а Лазаренко и Тимошенко — угадайте с первого раза — свою причастность к убийству как отрицали тогда, так отрицают и сегодня. Новый поворот в деле Полякова: таксист изменил показания © depositphotos.com

В 1998 году в Киеве в лифте собственного дома был убит «отец банковской системы Украины и гривны» Вадим Гетьман. Его, как говорили потом убийцы, «сделали» из пистолета с глушителем и очень виртуозно, практически без крови. Убитого долго принимали за уснувшего от принятого на грудь бухарика. Следователи как всегда, установили убийц из «банды Кушнира», а те рассказали, что им платил все тот же Лазаренко. Однако точно заказчик не установлен до сих пор, а Павел Иванович свою причастность отрицает.

Завершила «лихие 90-ые» смерть в автокатастрофе лидера Народного руха Украины Вячеслава Черновила, который вместе со своим водителем скончался 25 марта 1999 года от встречи с груженным зерном «КамАЗом», который якобы неуклюже разворачивался на дороге. Смерть списали на простое ДТП, хотя многие напоминали, что именно так в октябре 1980 года под колесами разворачивающегося груженного картошкой самосвала ГАЗ-САЗ-53Б погиб коммунистический лидер Белоруссии и очень популярный в республике Петр Машеров, который очень многим мешал тогда в Москве, уже охваченной первой лихорадочной борьбой за наследство умирающего Леонида Брежнева.

Убий и заказчиков Черновила, ясное дело не нашли. Хотя он тогда уже политически мешал всем: и своим собратьям-соратниками по национал-демократическом лагерю (тем, что не шел на поводу у власти) и коммунистам. (которых, как всегда нещадно критиковал) и даже тогдашнему президенту Леониду Кучме, который собирался идти на второй срок, убирал и прикупал конкурентов и хотел побороть «красный реванш» коммунистов, которых старательно прикупал и взращивал.

Застрельщик революций

В XXI веки политические расправы посыпались на Украине как из рога изобилия. В 2000 году осенью исчез с бульвара Леси Украинки в Киеве, а потом была найден в виде обезглавленного трупа под Таращей Киевской области журналист Георгий Гонгадзе. Нет смысла, наверное, говорить о том, что убийцы были найдены и даже осуждены, но вот заказчики остались неведомыми. Равно как и мать Георгия до самой смерти отказывалась признавать лежащие в морозильнике в морг труп останками своего сына. И их с почестями захоронили только после смерти несчастной убитой горем матери, превратив в одну из «икон» на пути Украины на Запад.

Однако смерть Гонгадзе и скандалы, связанные с нею, и стали поводом для раскрутки антиправительственных движений и триггером первой «цветной» революции 2004-2005 годов — «оранжевой», которая стала первым успешным антиконституционным госпереворотом.

Жертвы «оранжевых»

«Оранжевая революция» продолжила пополнять мартиролог странных смертей Украины. Оппонентов «оранжевых» начали отстреливать, как на охоте, и очень удачно маскировать смерти, возможно, убийства под самоубийства или несчастные случаи. В декабре 2004-го якобы застрелился в сауне загородного дома министр транспорта и связи Украины, гендиректор «Укрзализныци» Георгий Кирпа, один из самых лучших и честных управленцев страны. Рядом с ним, явно при жизни избитым, был найден пистолет ПСМ калибра 5,45 мм, который он всегда носил с собой. Выстрел был один, пуля прошла навылет. Если это было убийство, то кроме ссадин на лице жертвы, убийцы сработали чисто.

По нему возбудили дело по статье «доведение до самоубийства», но, как водится, ничего и никого не нашли. Правоохранители скрыли видео, доказывающее вероятность убийства Полякова - Шарий © apostrophe.ua

А потом, в марте 2005-го случилось, пожалуй, самое странное самоубийство в истории не только Украины. В хозяйственной пристройке на своей даче в Конча-Заспе под Киевом, сидящим на стуле был обнаружен экс-глава МВД Украины и экс-губернатор Херсонщины один из самых одиозных министров Кучмы Юрий Кравченко. Мертвец сидел на стуле, завалившись на левую сторону. У него обнаружили два ранения в голову: одна пуля была выпущена в подбородок, но прошла навылет возле носа, вторая — в правый висок и вышла через затылок. В правой руке Кравченко лежал пистолет чешского производства «Чезет», зарегистрированный на его имя, а в кармане следователи нашли в кармане у экс-министра предсмертную записку: «Мои дорогие, я не виноват ни в чем. Простите меня, я стал жертвой политических интриг президента Кучмы и его окружения. Иду от вас с чистой совестью. Прощайте».

Понятно, на кого намекали и кого хотели привязать к смерти — экс-президента Кучму. Но на того где сели, там и слезли. Его успешно «отмазали».

А Кравченко записали в самоубийцы. Несмотря даже на то, что известный эксперт-нейрохирург, автор книг «Клиническая и судебно-медицинская экспертиза черепно-мозговых повреждений», «Огнестрельные ранения головы» и «Огнестрельные ранения центральной нервной системы», Николай Полищук тогда обращал внимание на очень страшные, но очень важные подробности: «После того как полностью раздроблены нижняя и верхняя челюсть, повреждены хрящи носа, восемь зубов, представить, что человек мог действовать целенаправленно, практически невозможно. Если производится выстрел в голову, человек, как правило, теряет сознание. Или способен передвигаться на четвереньках либо ползти. А следователи доказывают, что погибший планомерно и четко вторично выстрелил себе в голову. Следователи также пытаются доказать, что Кравченко, произведя первый выстрел, мог прожить несколько минут или даже несколько десятков минут. Но почему при этом не было обнаружено примеси крови в легких и бронхах, нет крови в желудке? Ведь человек при этом обязательно должен был дышать».

А 16 января 2007 года при совершенно странных обстоятельствах был якобы случайно убит на охоте экс-мэр Харькова, экс-глава Администрации президента Кучмы, экс-председатель Харьковской облгосадминистрации и облсовета, нардеп Украины Евгений Кушнарев. Сначала говорили, что машина подскочила на дороге и оружие, не поставленное на предохранитель, выстрелило, поразив Евгения. Позже «уточнили»: один из охотников, увидев волка или кабана, начал стрелять из карабина «Benelli Argo», одна из пуль отрикошетила от дерева и попала в политика. У него были повреждены печень, почки и кишечник.

Но политика отвезли не в больницу, а зачем-то в охотничью сторожку и там держали какое-то время. И тогдашний министр здравоохранения Юрий Поляченко о той смерти писал: «Все решилось как раз на этом этапе. Нужно было срочно оказывать квалифицированную помощь, а друзья принялись останавливать кровотечение, лишь ухудшая ситуацию. В итоге, когда его довезли до изю­мской больницы, наступил момент невозврата».

На том и порешили — сочли несчастным случаем. Хотя Кушнарев, как и убитый ранее национал-демократ Черновил, по мнению многих, тогда мешал и «оранжевой» власти, и регионалам будущего президента Виктора Януковича. Кушнарев был цельным и харизматичным, волевым и твердым в своих убеждениях политиком. И лидером, понимающим национальные интересы своей страны. Таких в Украине сейчас не делают.

Жертвы извращенного «достоинства»

Следующая волна убийств и самоубийств, очень похожих на расправу и месть, охватила Украину после госпереворота 2014 года. Победители таким образом мстили в первую очередь регионалам Януковича, которые либо могли что-то знать, либо не подчинились «победителям с майдана». И, конечно же, запугивали общество и своих оппонентов, не согласных с итогами «революции достоинства» и переформатированием страны и ее курса развития.

Причем убивали и чужих, и своих. В апреле 2015 года возле своего дома в Киеве был назидательно и демонстративно застрелен журналист и писатель Олесь Бузина, который не принял госпереворота. А через год прямо посреди дороги взорвали в машине гражданской жены журналиста Павла Шеремета, который был одной из икон и майдана и вообще прозападного пути Украины. Убийцы обоих журналистов уже установлены, но они не осуждены, а гуляют на свободе и даже некоторые из них приняты га госслужбу. Чтобы, значит, все знали, что бывает непокорным, и ка награждают исполнительных.

Чтобы скрыть концы в воду при приватизации уничтожены два председателя Фонда госимущества Украины, четко знающие, кто, когда, что и сколько украл из госсобственности. В 2014-м якобы застрелилась их охотничьего ружья социалистка Валентина Семенюк-Самсоненко, а ее брат рассказал, что за несколько дней до этого ее сестре кто-то угрожал.

Через год из окна якобы выбросился регионал Михаил Чечетов В своем кабинете он оставил предсмертную записку: «Я ухожу. Думаю, так будет лучше для всех. Огромное спасибо всем за поддержку. Простите и поймите меня правильно». За пять дней до этого он только вышел из тюрьмы под залог в почти 5 миллионов гривен, который за него внес нардеп от «Оппозиционного блока» бизнесмен Вадим Новинский.

Постмайданная милиция, ставшая полицией, в обоих случаях согласилась с самоубийствами, списав все на депрессию, в которой якобы пребывали «бывшие». Подсыпали в напитки: эксперт считает, что депутат Рады Поляков был отравлен © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Вообще 2015 года стал самым обильным на смерти. Ушли из жизни, якобы застрелившись, бывший депутат от Партии регионов Станислав Мельник, экс-губернатор Запорожской области Александр Пеклушенко и бывший заместитель директора «Укрзализныци» регионал Николай Сергиенко. Застрелены у своего дома бывший мэр Кременчуга Полтавской области Олег Бабаев и на пороге своей квартиры экс-нардеп и один из организаторов «Антимайдана», сопротивлявшегося госперевороту, Олег Калашников. Повесился бывший мэр Мелитополя регионал Сергей Вальтер. Якобы упал с лошади и смертельно повредил голову политик и бизнесмен Игорь Еремеев. И последняя смерть — это уже что-то «новенькое» —отошли от «шаблона».

А годом ранее был удивительным образом ликвидирован один их героев майдана, боевик «Правого сектора» Александр Музычко по кличке Сашко Билый. Он в раже победителя пообещал повесить тогдашнего постпереворотного главу МВД Украины Арсена Авакова, чтобы тот не тормозил «завоевания революции достоинства». И ответка прилетела немедленно: Сашко выследили, связали руки за спиной и расстреляли «при попытке к бегству» прямо у харчевни, где убитый с водочкой и харчевался.

Затем власть сосредоточилась на борьбе с сепаратистами и террористами ЛДНР и «отражении российской агрессии». И все возобновилось после 2019 года уже с приходом нового президента Владимира Зеленского.

Но все равно убивать начали редко и точечно. Хотя и с прежними целями — запугать или отобрать бизнес. И, видимо, по старым наработкам. В мае 2020 года в туалете его собственной приемной нашли труп нардепа-мажоритарщика с 208 округа на Черниговщине и члена олигархической депутатской группы «Доверие» Валерия Давыденко. Покойный, как и экс-министр Кравченко, тоже сидел в кресле, а под ним в крови валялся наградной пистоле марки «глок». Никаких записок обнаружено вроде бы не было. И потому гуляли самые разнообразные версии — от «пребывал в возбужденном состоянии» до «задолжал деньги и не мог отдать». И смерть списали на самоубийство. Привычно так списали, ну, чтобы особо не париться. А сидение на стуле списали на то, что были-де подлокотники, которые после выстрела и удержали тело в сидящем положении.

А теперь вот депутат Поляков, который публично называл «стадом» членов пропрезидентской фракции «слуг народа» и рассказывал, что тех просто покупают в туалете на деньги в конвертах. Ну кто же такое прощает, когда продолжается узурпация власти президентом Зеленским и как никогда нужны подчинение и покорность? И Полякова обвиняют в том, что он была алкашом и наркоманом.

Следствие пока продолжается. Но уже понятно, что, кроме установления истины и ловли убийц, у следователей есть еще две главные задачи. Во-первых, в ходе расследования не выйти на самих себя. То есть, не дай Бог, на причастность к смерти власть предержащих. И во-вторых, традиционно хоть как-то очистить украинскую демократию от подозрений. Что, в принципе, вряд ли возможно, учитывая борьбу и за власть, и за те блага и кормушки, которые она дает тем, кто безоговорочно выступает за нее.