В понедельник, 11 октября, в Гааге начались слушания по керченской провокации. Украина возлагает на них большие надежды

Еще до начала слушаний — 30 сентября — министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о важности этого дела для Украины.

«Дело очень важное для Украины. Мы доказываем противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и удерживания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые 9 месяцев провели в российской тюрьме», — написал тогда Кулеба в Twitter.

Я впевнений, що за нашим позовом Росія буде притягнута до відповідальності, скільки б часу це не зайняло. Ефективна робота МЗС у міжнародних судах — це інструмент встановлення справедливості та ще один важіль тиску на Москву 4/4 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) September 30, 2021

​Он заявил, что это дело также является важным для всего мира, ведь Украина «доказывает фактами и юридическими позициями, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основоположным принципом и обязанностью согласно международному морскому праву, должен соблюдаться всеми странами, а его нарушения — караются».

«Я уверен, что по нашему иску Россия будет привлечена к ответственности, сколько бы времени это ни заняло. Эффективная работа МИД в международных судах — это инструмент установления справедливости и ещё один рычаг давления на Москву», — подытожил Кулеба. Военный эксперт рассказал, что было бы, если бы РФ потопила украинские катера во время керченской провокации © РИА Новости, РИА Новости / Перейти в фотобанк

Спустя неделю с лишним — 11 октября — МИД Украины выпустил заявление в котором снова высказывалась надежда на наказание России.

«Сейчас Россия воспользовалась правом на обжалование юрисдикции арбитража. Украина ответит на возражения России относительно юрисдикции на устных слушаниях. Украина уверена, что трибунал признает юрисдикцию по этому делу и Россия понесет ответственность за грубые нарушения морскому праву», — указывалось в заявлении МИД Украины.

В то же время, судя по тому, что произошло 25 ноября 2018 года слушания в Гааге могут иметь крайне неприятные последствия для самой Украины.

Что произошло три года назад?

В конце ноября 2018 года дела у возглавлявшего тогда страну президента Петра Порошенко были не очень. Рейтинг Порошенко таял, как шоколадная конфета в руках ребёнка, соцопросы свидетельствовали о популярности других кандидатов, а перспектива второго президентского срока становилась все призрачнее.

Проводить выборы в таких условиях для Порошенко было политической смерти подобно. Продлить власть этого человека могло бы лишь что-то чрезвычайное.

Порошенко это понимал. И 25 ноября 2018 года украинские военные суда нарушили границу России. Суда опасно маневрировали неподалеку от Крымского моста, не подчинялись законным требованиям российских пограничников.

В итоге «украинская Армада» — два малых бронированных артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» — задержали. Само задержание было зрелищным и подарило Рунету мем «Дави его, *****! (междометие, выражающее экспрессию — Прим.ред.)».

Оказалось, что помимо военных моряков на судах находились сотрудники СБУ. Всего задержали 24 военнослужащих.

Их арестовали, а суда отбуксировали в Керчь.

И Россия, и Украина потребовали экстренного созыва Совбеза ООН. Обсуждение прошло 26 и 27 ноября, однако никаких резолюций по итогам проведенных заседаний не было.

Тем временем на Украине Порошенко при помощи Совета национальной безопасности и обороны попытался ввести в стране военное положение. Его настоящие цели не были секретом: этот режим предусматривает отмену выборов и установление практически диктаторского режима на территории всей страны. Однако Верховная Рада не дала Порошенко воплотить задуманное в жизнь: режим военного положения ввели, но не на всей территории Украины, да и в урезанном формате. Ну а выборы отменять не стали.

Порошенко всё же попытался использовать керченскую провокацию в своих целях. Так, во время предвыборной кампании он не раз заявлял, что Украине нужен главнокомандующий, а не какой-либо иной президент, будь то женщина (лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко) или шоумен (актер и продюсер Владимир Зеленский). Керченская провокация и политическая шизофрения Украины: виноват Порошенко, но Киев обвиняет Россию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Однако это не помогло Порошенко. Победил Зеленский. Во время его президентства Украине передали сначала задержанных военнослужащих, а затем и суда.

Правда, особой благодарности от нового украинского руководства Россия не получила. Более того, в ноябре 2019 года, когда Зеленский встречал в Очакове возвращаемые буксир и два катера он обвинил Россию в пропаже с них оборудования.

Теперь Киев ждет «наказания» для Москвы в Гааге.

В то же время, если суд прислушается к некоторым украинским политикам, последствия для Украины могут быть не самыми радужными.

Не единственная провокация

В сентябре народный депутат Андрей Деркач заявил, что изначально Порошенко не планировал ограничиваться одной лишь провокацией в Керченском проливе.

«Только осенью 2018 года он (Порошенко — Ред.) понял, что выборы пойдут не в его пользу. Тогда и появились истории с провокациями в Керченском проливе, чтобы ввести чрезвычайное положение и отменить выборы», — рассказал Деркач в интервью изданию «Страна» 14 сентября.

Но этим Порошенко ограничиваться не планировал.

«Эту информацию озвучу впервые: в декабре 2018-го года Петр Алексеевич планировал послать еще раз три пограничных корабля с корреспондентом СNN в тот же Керченский пролив, чтобы спровоцировать конфликт и на этой почве ввести чрезвычайное положение и повременить с выборами и заработать политических баллов у внешних кураторов. Но, благо, на тот момент министр МВД Арсен Аваков, не решился взять на себя ответственность за действия гетмана. И эта история не сложилась», — отметил Деркач.

Не исключено, что процесс в Гааге преподнесет украинской стороне еще много сюрпризов.

Пока же ожидается, что РФ предоставит свои устные аргументы 11 и 14 октября, Украина — 12 и 15 октября. 16 октября возможно проведение дополнительного заседания суда. А вот остальные слушания публично транслироваться не будут в соответствии с регламентом суда.