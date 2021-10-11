Европейские власти пытаются бюрократическими методами решить фундаментальные экономические проблемы, которые сами себе и создали. К чему это может привести и как следует действовать России, читайте в материале издания Украина.ру

Попытка Европейского союз слезть с газовой иглы «Газпрома» закончилась полным поражением — Европа просит у России все больше газа.

«Нам по-прежнему нужен русский газ и, возможно, нам нужно больше, чем заключено в контрактах», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 11 октября.

Причина этого — развивающийся энергетический кризис в Европейском Союзе и Британии.

«Зеленый» провал

Отказавшись от атомной энергетики в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ), Евросоюз сегодня попал в безвыходную ситуацию.

«Промывка мозгов». Американский профессор о «зеленой» экономике

Европейцам пришлось закупать все больше газа, который европейские бюрократы признают наиболее экологичным из ископаемых энергоносителей. Но одновременно с этим резко повысился спрос на газ в Азии, где активно восстанавливается экономика.

На фоне дефицита газа европейцы вынуждены сжигать «грязный» уголь, однако повышенный спрос уже поднимает цены и на него и создает нехватку угля. Дошло до того, что атомную энергетику пытаются вернуть в число «рукопожатных».

В Европу возвращаются АЭС?

Так, влиятельная газета Figaro опубликовала статью, в которой утверждается, что сразу десять стран Евросоюза поддерживают включение атомной энергетики в число «зеленых» отраслей.

В качестве авторов статьи указаны премьер-министры, министры энергетики и экономики Чехии, Франции, Финляндии, Румынии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии, Венгрии и Польши.

«Очень важно… рассматривать все технологии производства энергии с небольшими выбросами углекислого газа в равной степени. Поэтому крайне необходимо, чтобы атомная энергетика была включена в европейскую таксономию (классификацию — Прим.ред.) до конца этого года», — приводит цитату из статьи РИА Новости.

Понятно, что одобрение этого предложения на уровне ЕС окончательно похоронит потуги лоббистов ВИЭ: атомная энергетика производит электричество существенно дешевле и стабильнее.

Сейчас в Европе наблюдается паритет между АЭС и ВИЭ по производству электричества, но это стало возможным только благодаря искусственным преградам, установленным для атомной отрасли.

Скупой платит дважды

Складывается впечатление, что в сфере энергетики Европейский союз движется вслепую, раз за разом создавая себе проблемы.

Например, нынешний энергетический кризис в ЕС усугубляется тем, что европейцы сами себе подняли цены на газ, отказавшись от традиционной формулы закупок по цене, привязанной к стоимости нефти и нефтепродуктов.

Теперь они платят «Газпрому» намного больше — компания постоянно повышает прогноз по средней цене своего экспортного газа по итогам 2021 года. А еще год назад европейские министры радовались: после отказа от привязки к стоимости нефти российский газ одномоментно подешевел до 40%.

В Европе теперь новая идея: закупать газ вскладчину. По словам Борреля, глава МИД России Сергей Лавров не в восторге от этой идеи и предлагает работать по проверенным схемам — договариваться с каждой страной по отдельности.

«Но если мы создадим большой пул по закупкам газа и будем вести переговоры о закупках газа, как по закупкам вакцины, нравится ему или нет, он (Лавров — ред.) должен будет говорить с ЕС», — заявил евродипломат и добавил: «дай бог, чтобы мы это сделали».

Следует отметить, что предыдущая «гениальная идея» европейских руководителей уже привела к рекордным ценам на газ в ЕС. Предложение сплоченно ответить на вызовы в энергетической сфере уже звучала. Так, обозреватель The Times Бруно Уотерфилд раскрыл секретный план «газовой войны» Испании покупать топливо единым блоком. Очевидно, это мейнстримное направление мысли.

Антироссийский картель

Пик в $1937 за тысячу кубометров возник как раз из-за приверженности европейских властей идеям свободного рынка. Теперь же они делают разворот на 180 градусов.

Как рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в комментарии изданию Украина.ру, итогом усилий еврочиновников может стать еще больший дефицит газа в ЕС, чем тот, что сейчас привел к небывалому росту цен.

«Такое регулирование — это путь к дефициту», — подчеркнул он.

Дорогой газ и действия России © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Первая — снижение собственной добычи газа из-за чрезмерного увлечения ВИЭ, вторая — еще более высокие, чем в ЕС, цены на газ в Азии, куда уходит большая часть сжиженного природного газа (СПГ).

Если эти проблемы не решить, то ЕС может остаться в отопительный сезон не только без «голубого топлива», но и без возможности его закупить.

Ведь европейские органы не собираются стимулировать добычу собственного газа. Совсем недавно Еврокомиссия отказалась финансировать какие-либо проекты в традиционной энергетике.

Не будут они и перекупать газ у азиатских рынков: создание «единого поставщика» задумывается не для того, чтобы платить больше.

Вместо этого еврочиновники собираются оказывать «единым фронтом» административное давление на Москву — своего главного поставщика энергоносителей.

По крайней мере, пока создание единого европейского закупщика выглядит как очередная антироссийская акция, подчеркнул Юшков.

Россия при этом демонстрирует взвешенный подход и готовность прийти Европе на помощь в нелегкие для нее часы.

Реакция Москвы

Москва не пытается нажиться на ошибках европейцев: президент России Владимир Путин на прошлой неделе порекомендовал «Газпрому» проявить больше гибкости и подумать над увеличением поставок газа в ЕС.

«Но сделать это нужно аккуратно. Посчитайте с "Газпромом", поговорите. Я с вами согласен. Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему. Потому что, как известно, за этими ажиотажами происходят другие малоприятные события», — сказал Путин на совещании с вице-премьером Александром Новаком.

Единственное, что требует Москва взамен — не ставить бюрократических барьеров перед «Северным потоком — 2» и не затягивать его сертификацию.

Очевидно, что это будет выгодно и Европе, так как она сможет получать больше газа по более низким ценам — доставка по СП-2 существенно дешевле украинского маршрута.

Очевидным доказательством правильности позиций России и «Газпрома» можно считать резко возросший интерес европейских инвесторов к акциям российских сырьевых компаний.