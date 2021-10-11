Попытка Европейского союз слезть с газовой иглы «Газпрома» закончилась полным поражением — Европа просит у России все больше газа.
«Нам по-прежнему нужен русский газ и, возможно, нам нужно больше, чем заключено в контрактах», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 11 октября.
Причина этого — развивающийся энергетический кризис в Европейском Союзе и Британии.
«Зеленый» провал
Отказавшись от атомной энергетики в пользу возобновляемых источников энергии (ВИЭ), Евросоюз сегодня попал в безвыходную ситуацию.
«Зеленой» энергии не хватает — в этом году ветер над Европой дул намного слабее, чем раньше. Проблема нестабильной выработки электричества ВИЭ до сих пор не решена.
Европейцам пришлось закупать все больше газа, который европейские бюрократы признают наиболее экологичным из ископаемых энергоносителей. Но одновременно с этим резко повысился спрос на газ в Азии, где активно восстанавливается экономика.
На фоне дефицита газа европейцы вынуждены сжигать «грязный» уголь, однако повышенный спрос уже поднимает цены и на него и создает нехватку угля. Дошло до того, что атомную энергетику пытаются вернуть в число «рукопожатных».
В Европу возвращаются АЭС?
Так, влиятельная газета Figaro опубликовала статью, в которой утверждается, что сразу десять стран Евросоюза поддерживают включение атомной энергетики в число «зеленых» отраслей.
В качестве авторов статьи указаны премьер-министры, министры энергетики и экономики Чехии, Франции, Финляндии, Румынии, Словакии, Словении, Болгарии, Хорватии, Венгрии и Польши.
«Очень важно… рассматривать все технологии производства энергии с небольшими выбросами углекислого газа в равной степени. Поэтому крайне необходимо, чтобы атомная энергетика была включена в европейскую таксономию (классификацию — Прим.ред.) до конца этого года», — приводит цитату из статьи РИА Новости.
Понятно, что одобрение этого предложения на уровне ЕС окончательно похоронит потуги лоббистов ВИЭ: атомная энергетика производит электричество существенно дешевле и стабильнее.
Сейчас в Европе наблюдается паритет между АЭС и ВИЭ по производству электричества, но это стало возможным только благодаря искусственным преградам, установленным для атомной отрасли.
Скупой платит дважды
Складывается впечатление, что в сфере энергетики Европейский союз движется вслепую, раз за разом создавая себе проблемы.
Например, нынешний энергетический кризис в ЕС усугубляется тем, что европейцы сами себе подняли цены на газ, отказавшись от традиционной формулы закупок по цене, привязанной к стоимости нефти и нефтепродуктов.
Теперь они платят «Газпрому» намного больше — компания постоянно повышает прогноз по средней цене своего экспортного газа по итогам 2021 года. А еще год назад европейские министры радовались: после отказа от привязки к стоимости нефти российский газ одномоментно подешевел до 40%.
В Европе теперь новая идея: закупать газ вскладчину. По словам Борреля, глава МИД России Сергей Лавров не в восторге от этой идеи и предлагает работать по проверенным схемам — договариваться с каждой страной по отдельности.
«Но если мы создадим большой пул по закупкам газа и будем вести переговоры о закупках газа, как по закупкам вакцины, нравится ему или нет, он (Лавров — ред.) должен будет говорить с ЕС», — заявил евродипломат и добавил: «дай бог, чтобы мы это сделали».
Следует отметить, что предыдущая «гениальная идея» европейских руководителей уже привела к рекордным ценам на газ в ЕС. Предложение сплоченно ответить на вызовы в энергетической сфере уже звучала. Так, обозреватель The Times Бруно Уотерфилд раскрыл секретный план «газовой войны» Испании покупать топливо единым блоком. Очевидно, это мейнстримное направление мысли.
Антироссийский картель
Пик в $1937 за тысячу кубометров возник как раз из-за приверженности европейских властей идеям свободного рынка. Теперь же они делают разворот на 180 градусов.
Как рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков в комментарии изданию Украина.ру, итогом усилий еврочиновников может стать еще больший дефицит газа в ЕС, чем тот, что сейчас привел к небывалому росту цен.
«Такое регулирование — это путь к дефициту», — подчеркнул он.
Эксперт отметил, что создание «единого газового фронта» не решает главных проблем европейского энергорынка.
Первая — снижение собственной добычи газа из-за чрезмерного увлечения ВИЭ, вторая — еще более высокие, чем в ЕС, цены на газ в Азии, куда уходит большая часть сжиженного природного газа (СПГ).
Если эти проблемы не решить, то ЕС может остаться в отопительный сезон не только без «голубого топлива», но и без возможности его закупить.
Ведь европейские органы не собираются стимулировать добычу собственного газа. Совсем недавно Еврокомиссия отказалась финансировать какие-либо проекты в традиционной энергетике.
Не будут они и перекупать газ у азиатских рынков: создание «единого поставщика» задумывается не для того, чтобы платить больше.
Вместо этого еврочиновники собираются оказывать «единым фронтом» административное давление на Москву — своего главного поставщика энергоносителей.
По крайней мере, пока создание единого европейского закупщика выглядит как очередная антироссийская акция, подчеркнул Юшков.
Россия при этом демонстрирует взвешенный подход и готовность прийти Европе на помощь в нелегкие для нее часы.
Реакция Москвы
Москва не пытается нажиться на ошибках европейцев: президент России Владимир Путин на прошлой неделе порекомендовал «Газпрому» проявить больше гибкости и подумать над увеличением поставок газа в ЕС.
«Но сделать это нужно аккуратно. Посчитайте с "Газпромом", поговорите. Я с вами согласен. Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему. Потому что, как известно, за этими ажиотажами происходят другие малоприятные события», — сказал Путин на совещании с вице-премьером Александром Новаком.
Единственное, что требует Москва взамен — не ставить бюрократических барьеров перед «Северным потоком — 2» и не затягивать его сертификацию.
Очевидно, что это будет выгодно и Европе, так как она сможет получать больше газа по более низким ценам — доставка по СП-2 существенно дешевле украинского маршрута.
Очевидным доказательством правильности позиций России и «Газпрома» можно считать резко возросший интерес европейских инвесторов к акциям российских сырьевых компаний.