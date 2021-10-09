В Львовской области не просто героизируют коллаборационистские вооружённые формирования украинских националистов, но и планируют уничтожить могилы советских воинов на Марсовом поле в областном центре

Львовский областной и городской советы соревнуются в героизации УПА*

Следующий, 2022 год, на территории Львовской области объявили годом «Украинской повстанческой армии» (УПА)*, которая в годы Великой Отечественной войны сотрудничала с гитлеровцами. Такое решение приняли депутаты Львовского областного совета на сессии, состоявшейся 7 октября. Оно связано с тем, что в 2022-м исполняется 80 лет с момента создания УПА*.

«Событие должно быть надлежащим образом отмечено на региональном и всеукраинском уровне через увековечение памяти воинов УПА*, организацию различных масштабных мероприятий, информационно-разъяснительную работу и проведение исследований. Мы должны сделать все для того, чтобы все в Львовской области, на Украине и даже за рубежом получили полную информацию о деятельности УПА*», — заявил на сессии председатель комиссии по вопросам культуры и информационной политики облсовета Святослав Шеремета. Лесной ад. Как закалялась УПА* © из открытых источников

Напомню, ранее Шеремета был секретарём государственной комиссии Украины по вопросам увековечения памяти участников АТО, жертв войны и политических репрессий, и неоднократно красовался на церемониях перезахоронения воинов дивизии СС «Галичина» в эсесовской форме, за что ему на некоторое время даже запрещали въезд в Польшу.

Ранее в Верховной Раде зарегистрировали постановление с рекомендациями Кабмину касательно празднования на государственном уровне 80-летия создания УПА* и призывом к президенту Владимиру Зеленскому присвоить звание героев страны Степану Бандере и Роману Шухевичу. Депутаты же Львовского облсовета до 1 декабря должны предоставить список запланированных мероприятий в рамках «года УПА*».

А на следующий день, 8 октября, конкурсное жюри объявило лауреатов премии имени Степана Бандеры, инициатором которой также является Львовский облсовет. Всем победителям вручат денежные премии по 20 тысяч гривен. Среди них одно учреждение — Историко-краеведческий музей города Сколе, а также военный капеллан, настоятель греко-католического храма в Городке Михаил Гредиль, заместитель первого проректора Украинского католического университета Ульяна Кульчицкая, и писатель Олег Кристиняк.

Последний получил премию имени Бандеры в номинации «Политическая деятельность» за роман про УПА* под названием «Зеленые волки: рассказ повстанца». По словам автора, это произведение о тяжелой жизни боевиков УПА* написано в стиле «эротического боевика». Странно, что «награда нашла героя» только сейчас, ведь Кристиняк выступает с презентацией своей книги уже третий год. К примеру, в ходе парламентской кампании летом 2019 года этого автора привлекали для агитации отдельные кандидаты в депутаты, и тогда Кристиняк даже оправдывался: мол, названые «Зелёные волки» не имеет ничего общего с президентской партией. Можно ли назвать Украину нацистским государством?

В свою очередь, депутаты Львовского горсовета 8 октября единогласно приняли обращение к Верховной Раде, правительству и президенту Украины с просьбой присвоить звание Героя Украины сотенному УПА*, 98-летнему Мирославу Симчичу. Это обращение подписали многочисленные общественные организации Львовщины, а также действующие украинские военнослужащие. Львовский горсовет обратился к другим местным советам с призывом принять аналогичные обращения.

Хотя Симчич является уроженцем Прикарпатья и проживает в Коломые Ивано-Франковской области, в 2013 году ему присвоено звание «Почётный гражданин Львова». При этом в Коломые на памятнике воинам УПА* написано, что Мирослав Симчич является «прообразом всех украинских героев».

В регионе делят воинские могилы на «правильные» и «неправильные»

В пятницу, 8 октября, во Львове было принято ещё одно решение, направленное на переписывание истории ХХ века. Исполком Львовского горсовета принял решение на протяжении месяца демонтировать огромную копию ордена «Отечественной войны», установленную на Марсовом поле — советском военном мемориале. Элементы памятного знака переместят в музей «Территория террора», где должны экспонироваться различные памятники советского периода — но на самом деле их там просто складируют.

Марсово поле расположено вплотную к Лычаковскому кладбищу со стороны улицы Мечникова во Львове. Раньше это была часть австрийского военного кладбища времён I Мировой войны, но в 1946 —1947 годах советские власти создали на его месте кладбище советских солдат, в том числе погибших в боях с УПА*. Позже на мемориале установили огромный орден «Отечественная война». В последние годы этот знак неоднократно разрисовывали, а 9 мая 2019-го забросали яйцами.

При этом нынешние власти явно не собираются ограничиваться демонтажем «коммунистической символики» на Марсовом поле. Фактически они хотят ликвидировать этой воинский мемориал вообще, и с этой целью «патриотические историки» заявляют о том, что там нет останков погибших советских воинов. Так, львовский архивист Иван Сварник заявил 8 октября в эфире общественного (фактически — государственного) телевидения Украины, что перед упорядочением этой территории, в частности там, где находятся плиты с именами советских военных, нужно провести исследование. В Галичине снесли памятник советским воинам, на его месте построят мемориал «героям Украины» © РИА Новости, Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанк

«Надо провести пробную эксгумацию в любом месте. Потому что в прессе было такое, что в некоторых местах специально захоронили останки. На самом ли деле там пусто и эти плиты просто символические, или где-то действительно лежат останки — трудно сказать без экспертизы, без археологов, исследователей», — сказал Сварник.

А вот к могилам погибших на территории Галичины в годы I Мировой войны турецких воинов у местных и киевских властей совсем другое отношение. Так, 7 октября в Ивано-Франковскую область в сопровождении своего украинского коллеги Дмитрия Кулебы впервые прибыл министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Единственной целью визита было посещение мемориала турецких воинов, погибших в I Мировую войну. Воинское кладбище, на котором похоронены более 200 солдат и офицеров Османской империи, восстановлено в 2016 году за счёт Турции. Находится оно в селе Лопушня Рогатинского района Прикарпатья.

Кстати, легендарная Роксолана была родом именно из Рогатина, но её памятник в этом городке турецкий министр вниманием не почтил. Зато Кулеба и Чавушоглу в сопровождении губернатора Прикарпатья Светланы Онищук посетили Рогатинский историко-краеведческий музей «Ополье», где ознакомились с экспозицией исторических материалов о пребывании османских войск на территории региона во время Первой мировой войны.

При этом и переговоры глав МИД двух стран состоялись не в Киеве, а на Западной Украине — во Львове, где Чавушоглу также был впервые. Но завод по производству турецких беспилотников Bayraktar TB2, что было главным вопросом на встрече, всё же будут строить в Василькове Киевской области. «Символ краха Османской империи». Когда Эрдоган признает Крым российским © AFP, Pavel Golovkin / POOL

В зооуголке в парке Тернополя обнаружена сибирская язва

Парк «Топильче» (бывший гидропарк «Пионерский») с 1980-х является излюбленным местом отдыха жителей Тернополя. Детям особенно нравился зооуголок — фактически настоящий зоопарк, в котором собрано около 70 различных животных, при этом ещё и бесплатный для посетителей. Однако, похоже, о посещении этого объекта придётся надолго забыть — ведь на днях один из обитателей зооуголка погиб от сибирской язвы.

Хотя пони, на котором регулярно катались дети, скончался ещё в конце сентября, лишь на этой неделе Тернопольское областное управление Госслужбы по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей сообщило, что животное умерло от сибирской язвы. Просто всё это время происходила экспертиза патологического материала в государственном институте лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы в Киеве, который лишь 4 октября подтвердил диагноз. Примечательно, что накануне сообщения ещё один пони и двое буйволов проломали ограду зооуголка и несколько часов бегали по улицам ночного Тернополя, пока смотрители не вернули их на место.

Чиновники успокаивают, что труп больного животного был сожжён, место захоронения и транспорт продезинфицированы, в зооуголке введён карантин, а все животные вакцинированы от сибирки, при этом никаких симптомов заболевания у них не наблюдается. Кроме того, 9 людей, которые присматривали за животными, находятся под наблюдением семейных врачей и принимают соответствующие антибиотики. По Тернополю гуляли буйволы и пони из зооуголка, где нашли сибирскую язву © pixabay

«Карантин в зооуголке будет 15 дней, к животным желательно не приближаться, но в парке можно гулять, — рассказал Владимир Маркив, начальник отдела организации противоэпидемиологической работы Госпродпотребслужбы в Тернопольской области. — Сейчас мы взяли пробы воды и почвы. Мы не знаем пока, как животное заразилось. Возможно, пони схватило больше спор из почвы, ведь неизвестно, какие там животные захоронены в зооуголке. Но заразиться можно только спорами, поэтому те буйволы, что бегали по городу, скорее всего безопасны. Буйволы раз проломили забор после вакцинации».

Версию о том, что животных в зооуголке могли искусственно заразить сибирской язвой, эпидемиологи отвергли. По словам специалистов, ситуация контролируется и угрозы распространения сибирской язвы по городу и области нет. Они также подчёркивают, что у людей сибирка на ранних стадиях хорошо лечится, от человека к человеку болезнь не передаётся, при этом её симптоматика похожа на COVID-19. Последний случай сибирской язвы у человека на Тернопольщине был зафиксирован в 1973 году, а вспышка сибирки среди животных — в 1996 году.