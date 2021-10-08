Львовская областная рада объявила лауреатов премии имени Степана Бандеры. Об этом 8 октября сообщил директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в своем Facebook

«Одновременно с Нобелевской премией, Львовская облрада объявила лауреатов премии имени Степана Бандеры. В номинации "Политическая деятельность" премию Бандеры получил писатель Олег Кристыняк, автор романа про УПА "Зеленые волки: рассказ повстанца". По словам автора, роман о тяжелой жизни бойцов УПА* написан в стиле "эротического боевика"», — написал Долинский.

Ученые из Украины получили Шнобелевскую премию за «танцующих» червей © Википедия Степан Бандера — украинский политический деятель, один из идеологов и теоретиков украинского националистического движения. Он сотрудничал в годы Великой Отечественной войны с нацистской Германией. В 1941-1959 годах возглавлял Организацию украинских националистов*. На счету боевого крыла ОУН — боевиков Украинской повстанческой армии, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, — множество преступлений. Они убили более 100 тыс. поляков, чехов, евреев в Западной Волыни. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать с ОУН. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против армии Советского Союза.

В 2010 году тогдашний президент страны Виктор Ющенко присвоил Бандере звание героя Украины. 2 апреля 2010 года Донецкий окружной административный суд признал незаконным этот указ. Однако депутаты Верховной Рады предлагают вернуть Бандере звание героя, зарегистрировав соответствующий проект постановления об обращении к президенту страны.

В 2012 году Львовский областной совет учредил премию имени Бандеры. Ею награждают политиков, общественных деятелей и ученых Львовщины. Основанием для вручения премии может стать «весомый вклад в развитие украинского национального государства», а также «важные общественно-политические решения и научно-теоретические разработки в сфере государственного строительства».

*Деятельность организации запрещена на территории РФ