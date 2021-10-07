Депутаты Львовского областного совета поддержали решение объявить 2022 год в регионе годом Украинской повстанческой армии (УПА)*. Об этом сообщили на сайте местного облсовета 7 октября

Борьба с «двумя социализмами», партизанами и поляками. Деятельность УПА* на белорусском Полесье © /kazagrandy.livejournal.com

«Мы должны сделать все для того, чтобы все на Львовщине, в Украине и даже за рубежом получили полную информацию о деятельности УПА», — говорится на сайте.

Ранее в Раде зарегистрировали постановление с рекомендациями Кабмину касательно празднования на государственном уровне 80-летия создания УПА*.

Тогда же Зеленскому предложили присвоить звание Героя Украины Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть звание Герой Украины Роману Шухевичу и Степану Бандере.

Украинская повстанческая армия — подпольная украинская военная организация времен Второй мировой войны, вооруженное крыло Организации украинских националистов (ОУН). Действовала с весны 1943 года на территориях, входивших в состав Генерал-губернаторства, рейхскомиссариата Украина и румынской Транснистирии (Заднестровья). Члены УПА* виновны в гибели более 100 тысяч поляков, чехов, евреев, убитых в годы Второй мировой войны в Западной Волыни.

На Украине члены УПА* на законодательном уровне признаны борцами за независимость Украины в ХХ веке.

* Организация с таким названием запрещена в РФ