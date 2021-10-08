Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили вернулся на родину и почти сразу же оказался в тюрьме – он прекрасно знал, что его ждет, но все равно приехал в страну. Что это – очередная эксцентричная выходка или продуманный план возвращения к власти, разбиралась Украина.ру

Чудаковатый Михо

«Послушайте, там, где Саакашвили, там цирк», — так прокомментировал возвращение одиозного политика на родину пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В Кремле отмечают, что судьба экс-президента Грузии им не интересна — все, что вокруг него происходит там называют «театром абсурда».

Пожалуй, именно словосочетание «театр абсурда» отлично характеризует всю политическую карьеру Саакашвили, менявшего сферы деятельности, места жительства, страны и гражданства. Где бы он ни был, его везде сопровождают странные ситуации, которые мигом облетают СМИ.

Один из первых и самых известных курьезов произошел с Саакашвили на посту президента Грузии в 2008 году, когда британская телекомпания BBC готовила интервью с политиком. В середине съемки ему позвонили по телефону, и Саакашвили, не прерывая запись, ответил на звонок.

В процессе беседы президент Грузии взял свой галстук и начал задумчиво его жевать. Съемки не прервались и видео с поедающим свой галстук Саакашвили разошлось по телеканалам. Спустя несколько лет политик объяснил, что жует свой галстук, когда нервничает, но в СМИ посчитали это признаком нервного срыва, недопустимого для главы государства.

«Его помилуют? Нет!» Стало известно, зачем Саакашвили вернулся в Грузию © Facebook Rubi Nesi Дмитрий Медведев, и бывший министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава, и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Саакашвили несколько раз появлялся на публике в неадекватном состоянии, на что обратили внимание оппозиционеры, потребовавшие от президента сдать тест на наркотики. Но в администрации странное поведение политика объясняли недостатком сна и болью в зубах.

По словам сопредседателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Рабиновича, о наркозависимости Саакашвили «знает вся Одесса», губернатором которой он был в 2015-2016 годах. Экс-президент Грузии часто появлялся на мероприятиях странно и неопрятно одетым, с мутным и тревожным взглядом. По версии Рабиновича, Саакашвили пристрастился к кокаину.

На днях, уже находясь в грузинской тюрьме, Саакашвили согласился пройти тест на наркотики в присутствии СМИ. По словам его адвоката, политик «катается на велосипеде, плавает и ведет здоровый образ жизни».

В украинской политике Саакашвили особыми достижениями не отличился, но запомнился еще несколькими громкими курьезами. В 2016 году он отправился в зону ООС на восток Украины, о чем подробно поделился в фотоотчете в Facebook. Поездкой были очень недовольны военные: Саакашвили, переживающий за условия жизни солдат ВСУ, на фото рассекретил несколько боевых позиций, показал лица силовиков, а также то, как устроены блокпосты.

Главным же украинским скандалом для Саакашвили стала ссора с тогдашним главой МВД Арсеном Аваковым во время заседания Нацсовета реформ в 2015 году. По словам самого Авакова, Саакашвили начал повышать голос и оскорблять его в ответ на вопрос, почему тот якобы обсуждал приватизацию Одесского припортового завода с «русским олигархом с "Уралхима"». Между политиками началась перепалка, в ходе которой Аваков схватил стакан с водой и бросил его в сторону Саакашвили с требованием «убираться вон из Украины».

Кроме прочего, на Украине Саакашвили стал фигурантом нескольких коррупционных скандалов. Во время обысков по одному из них в 2017 году, экс-губернатор Одесской области забрался на крышу 8-этажного дома, в котором он проживал в Киеве, и оттуда вел переговоры с правоохранителями. Политик пригрозил, что спрыгнет, если к нему прикоснутся.

В это время между Саакашвили и пятым президентом Украины Петром Порошенко уже пробежала черная кошка — вскоре он решил политика украинского гражданства. Но тот, с присущим ему эксцентризмом, вернулся в страну, прорвав кордон на границе с Польшей вместе со своими сторонниками.

Не тот, кем кажется

Наблюдая за выходками Саакашвили, можно ошибочно предположить, что он всего лишь «шут от политики», что, конечно, совсем не так, и на Украине это хорошо понимали.

С Украиной Саакашвили связывает немало: в 1984 году, окончив школу, он поступил на факультет международных отношений Киевского университета, где учился и будущий президент страны Петр Порошенко.

Еще будучи президентом Грузии Саакашвили поддержал «оранжевую революцию» и даже лично посещал протестные акции на Майдане. Во время второго Майдана он выразил поддержку Порошенко.

Изображая жертву. Саакашвили вернулся в Грузию, чтобы наверняка попасть в тюрьму © REUTERS, via REUTERS Виктора Ющенко в Киеве и начал давать будущему президенту советы о том, как сделать революцию. Ющенко, мол, отнесся к его словам скептически, заявив, что «Украина — не Грузия».

Но Порошенко, который, по словам политика, тоже присутствовал на совещании, советами Саакашвили заинтересовался и даже их законспектировал.

Саакашвили улетел из Грузии, не дожидаясь окончания президентского срока — он знал, что там его уже не ждет ничего хорошего. На родине он является фигурантом ряда уголовных дел, в том числе по обвинению в коррупции, убийстве и организации вооруженного нападения. В 2018 году суд заочно приговорил его к трем и шести годам лишения свободы.

Несмотря на поддержку Порошенко и активное участие в Евромайдане, новая украинская власть не сразу подпустила к себе Саакашвили. Порошенко назначил его своим внештатным советником и главой Совещательного международного совета реформ только через год после госпереворота.

В мае 2015 года указом президента Порошенко Саакашвили получил гражданство Украины, а на следующий день назначен главой Одесской областной государственной администрации. После переезда в Одессу новоиспеченный губернатор начал активно критиковать премьер-министра Арсения Яценюка и конфликтовать с его соратниками по партии «Народный фронт».

Вскоре критика Яценюка вышла за рамки совещаний, когда политик отправился в украинское турне «Движение за очищение». На вопрос о том, хотел бы он стать преемником Яценюка, Саакашвили поначалу отвечал «нет», но затем признался, что мог бы занять пост премьера, если так будет нужно.

Позже он признался, что якобы Порошенко сам предлагал ему должность премьер-министра, и не единожды, но тот отказался. Уже после ссоры с президентом он заявил, что не хотел быть «свадебным генералом на свадьбе у барыг».

Саакашвили напомнил о себе. Грузинский «реформатор» оказался бесполезен для Украины © Facebook, Mikheil Saakashvili

Режим Порошенко пытался всеми силами избавиться от довольно опытного в вопросах свержения власти политика. Его лишили гражданства, но Саакашвили сумел прорваться обратно в страну и призвал украинцев снова выходить на Майдан — теперь уже против Порошенко.

Саакашвили обвинили в получении денег от окружения Януковича на свержение действующей власти. Но политик сумел повернуть все в свою сторону: каждое судебное заседание по делу превращалось в массовую акцию протеста, участники которой требовали импичмента Порошенко. В итоге власти депортировали его в Польшу, где он пробыл до самой победы Владимира Зеленского.

При Зеленском Саакашвили уже не так везло: со своей довольно мелкой партией он попытался показать лояльность находившейся на пике «Слуге народа», что не принесло ей абсолютно никаких политических очков. Фигура Саакашвили для новой власти оказалась слишком одиозной, поэтому Зеленский лишь вернул ему украинское гражданство и назначил главой Исполкома Национального совета по реформам. Решать политик ничего не мог — лишь давать советы по реформам и критиковать тех, кто им противостоит.

Похоже, почувствовав, что нынешняя Украина не уделяет ему должного внимания, Саакашвили отправился за новыми скандалами в Грузию.

Почетный председатель

В начале сентября Саакашвили заявил, что планирует вернуться в Грузию по случаю местных выборов, чтобы «принять участие в спасении страны» и «защитить волеизъявление» граждан. Власти Грузии предупредили, что сразу по приезду его арестуют, но политика это, похоже, не сильно пугало.

В итоге 1 октября он сообщил на своей странице в Facebook о том, что все-таки прибыл в Грузию. В этот же день его задержали и поместили под стражу. Позже выяснилось, что границы и Украины, и Грузии он пересек незаконно — прячась в грузовике с зеленью, который везли на пароме из Одессы в Поти.

В тюрьме Саакашвили объявил голодовку, а у ее стен уже собрались сторонники, требующие освобождения экс-президента. Он явно не настроен тихо отбывать свой срок.

Партия «Единое национальное движение», созданная Саакашвили в 2001 году, по-прежнему поддерживает экс-президента. После его перехода в украинскую политику, она ушла в оппозицию к власти, а затем пережила раскол. Несмотря на это, для Саакашвили по-прежнему важно оставаться фронтменом и главным вдохновителем для той части политсилы, которая осталась ему верна. В партии его также ценят — до марта 2019 года там держали место председателя свободным, а после возвращения политика на Украину, наделили его статусом «основателя и почетного председателя».

«Групповое насилие». На что надеется Саакашвили в тюрьме © AFP, Sergei SUPINSKY

«Назначение второго тура — уже победа Саакашвили. Его приезд подстегнул рейтинги, без этого результат был бы гораздо хуже, при такой кампании движение ждало бы полное фиаско», — отметил эксперт тбилисского Центра стратегического анализа Гала Весадзе.

При этом эксперт отмечает, что цель Саакашвили состояла не в выборах, а в физическом возвращении в грузинскую политику. Ход экс-президента оказался продуманным со всех сторон: держать его в тюрьме власти не выгодно — это поднимет рейтинг ЕНД, отпустить на свободу — тоже.

После ареста Саакашвили у тюрьмы, в которой он находится, собрались его сторонники. Акция не стала многолюдной — собралось всего 5-6 тысяч человек, что, по мнению экспертов, никак не повлияет на решение властей о его освобождении. Но известно, что сторонники экс-президента способны на большее.

Так, пока Саакашвили устраивал свою политическую карьеру на Украине, в Грузии произошли массовые протесты, поводом для которых послужило заседание Межпарламентской ассамблеи православия под председательством российского депутата Сергея Гаврилова. Он занял кресло спикера, что не понравилось грузинской оппозиции.

В результате у гостиницы, где проживала московская делегация, начался митинг, который перерос в масштабную демонстрацию несогласных с политическим курсом действующей власти. Многотысячная толпа штурмовала парламент и требовала отставки главы МВД Георгия Гахарии.

По словам президента Саломе Зурабашвили, один из виновников протестов — Михаил Саакашвили, так как костяк протеста составляли члены «Единого национального движения».

Политсовет ЕНД уже готовит акции протеста с требованием освободить Саакашвили, дата акций будет известна в ближайшие дни. Кроме того, участники протестов будут требовать проведения досрочных парламентских выборов.

При этом политологи отмечают, что Саакашвили, вероятно, рассчитывал на большую активность своих сторонников, а его приезд радикально не изменил политический климат в Грузии. Хотя у них есть сомнения, что бывший президент досидит свой срок до конца.