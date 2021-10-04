Украинские власти подняли шумную истерику из-за начала транзита российского природного газа в Венгрию по газопроводу «Балканский поток» («БП»). Вызвана истерика двумя факторами, спасения от которых у Украины нет и быть не может при правящей элите — трусливой и недальновидной

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

«СП-2» еще только будет запущен, а вот транзит через Украину в Венгрию уже показательно прекратили. Похоже, чтобы украинцы воочию убедились, что вообще без газа они могут остаться в любой момент. Если Россия, его продавец, этого захочет.

Речь о том, что 1 октября 2021 года российский «Газпром» прекратил транзит своего газа по Украине, а взамен начал поставлять его венграм по газопроводу «БП» согласно подписанному за несколько дней до этого 15-летнему венгерско-российскому контракту. Повторим: в обход Украины. А случилось это потому, что к этому времени были построены и запущены в работу целые две «трубы»: в январе 2020 года — «Турецкий поток» («ТП»), а 1 января 2021 года — упомянутый уже «Балканский поток», являющийся продолжением «ТП» сначала для Болгарии и Сербии, а дальше для Хорватии и Венгрии.

Вот эти две «трубы» — «ТП» и «БП» — украинские власти и прозевали в борьбе с «СП-2». И должны нести ответственность, хотя бы политическую, за то, что не смогли правильно и рационально распределить усилия по защите национальных интересов страны и предотвращению угроз им.

Юшков сказал, почему в росте цен на газ в Европе обвиняют только Россию © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

В вопросе «Северного потока-2» украинские чиновники, скорее всего, привычно хотели угодить США, предлагающим сжиженный природный газ (СПГ), хотели заручиться их поддержкой в своих авантюрах и начинаниях, и прозевали опасность, которая подстерегла Украину совсем с другой сторон с газом обычным, природным, трубным.

Громкие заявления официального Киева о неизбежной «газовой катастрофе» и «холодной зиме», обращения в Еврокомиссия по поводу транзита российского газа в Венгрию по «БП», нужны были украинским властям, чтобы во всех грехах обвинять Россию и поддерживать высокий градус русофобии в Европе, пугая тамошних обывателей «газовыми кознями России», «энергетической дубинкой Путина» и желанием уничтожить сначала Украину, а потом и всю Европу.

Таков заказ США, который украинские власти покорно и послушно выполняли и перевыполняли.

И это притом, что Украина, во-первых, даже сейчас, когда «Газпром» погнал газ в Венгрию в обход украинской территории, не так уж сильно теряет в деньгах за транзит. Как заметил у себя в «Фейсбуке» глава компании «Нефтегаз» Юрий Витренко, действующий украинско-российский газовый контракт предусматривает, что «Газпром» «имеет такое право… — не поставлять газ для транзита через зарезервированные мощности, а платить за них». Потому что, подчеркнул Витренко, действует принцип «качай или плати». То есть идет газ через Украину или не идет, а она должна платить за транзит недостающих объемов.

Во-вторых, печально знаменитый советник офиса президента (ОПУ) Алексей Арестович заверил всех, что в текущем году катастрофы для украинцев зимой не будет.

«Существует только политическая игра… На эту зиму до весны мы свое население и страну обезопасили от возможного перекрытия газового вентиля. У нас в хранилищах закачано 18 миллиардов кубометров газа, и можно не бояться за то, что мы замерзнем, если Россия перекроет кран», — сказал он.

И только ситуация зимой покажет, соврал ли он или сказал правду.

Эксперт пояснил, почему для Европы газ останется дорогим даже при запуске СП-2 © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Путина, многажды потом повторенное функционерами «Газпрома»: Россия и «Газпром» вовсе не возражают против сохранения транзита своего газа по украинской территории и готовы к переговорам о продлении контракта и даже о возобновлении прямых поставок газа в Украину, если Киевом будут предложены выгодные финансовые условия.

Более выгодные, чем, к примеру, сейчас, когда у «Газпрома» открылись новые возможности доставки сырья европотребителям.

Но Украина и ее власти ограничиваются громкими заявлениями и активно предлагают русофобию как ходовой товар, потому что им не газ нужен, а благосклонность внешних кураторов и их деньги на войну в Донбассе, которые можно так удобно и легко раздерибанить и прикарманить. Политиканства и спекуляций в этой истерике гораздо больше, чем экономики или рыночного прагматизма.

И, похоже, все это понимают. И в Москве, и в Киеве, и в Европе, где не торопятся гневно осуждать Венгрию за «сепаратный» контракт между «Газпромом» и венгерской компанией «MVM CEEnergy Ltd», согласно которому Будапешт в течение следующих 15 лет будет ежегодно получать 4,5 млрд. кубов газа через «ТП», «БП» прочие и газотранспортные системы Юго-Восточной Европы.

Представитель Еврокомиссии Тим Макфи уже заявил, что контракт коммерческий и оценку ему должны давать власти Венгрии, а сама ЕК будет его оценивать. Если увидит в нем угрозу Европе.

«На данном этапе преждевременно говорить, пойдем ли мы по этому пути», — резюмировал еврочиновник.

Чем не прямой намек Киеву, что Венгрия имеет право защищать свои национальные интересы и не позволяет никому вмешиваться в свои внутренние дела? И не ее вина, что Украина этого не понимает и сама этим не занимается.