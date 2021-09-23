Смена власти в Германии после выборов в Бундестаг, которые состоятся 26 сентября, это вопрос не только внутренней политики страны, но и мировой политики в целом. Германия — один из ключевых игроков на международной арене, в том числе в вопросах, связанных с Россией и Украиной

Чем ближе дата голосования, тем более непредсказуемым становится их исход — разрыв между Социал-Демократической партией Германии и ХДС/ХСС сократился до 2-3%. При этом доля избирателей, которые определяются с выбором в последний момент, достаточно велика и достигает 25%.

В этом году победа дорогого стоит — партия, которая займёт первое место, получит право не только сформировать правительство, но и назвать имя нового канцлера. Ангела Меркель, ставшая «мамочкой» для всех немцев (в народе её так и зовут, mutti), после 16 лет правления решила уйти из большой политики и насладиться спокойной жизнью. Странные выборы преемника Меркель: как смена власти в Германии повлияет на Россию и Украину © REUTERS, Fabian Bimmer

Ещё весной пальма первенства в избирательной кампании принадлежала «Союзу-90»/«Зелёных», но затем рейтинги пошли вниз после того, как СМИ обнаружили плагиат в книге сопредседателя партии Анналены Бэрбок, которую выдвинули кандидатом в канцлеры, а также неточности в представленной ею биографии и несвоевременное декларирование доходов за 2018-2020 годы.

Тогда в лидеры вышел председатель ХДС Армин Лашет, за которого лично агитирует Меркель, но и он угодил в скандал — в поездке по затопленным районам страны он смеялся на заднем фоне, когда президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер произносил слова поддержки и выражал соболезнования — эти кадры вызвали негодование среди немцев. На фоне промахов конкурентов укрепил позиции министр финансов Олаф Шольц, представляющий СДПГ.

Как уход Ангелы Меркель и приход одного из этих кандидатов к власти повлияет на отношения с Россией и Украиной, изданию Украина.ру рассказали российские и иностранные эксперты.

Эпоха Меркель завершается

Пока Меркель находится у власти, произошло много событий, имеющих историческое значение для международных отношений, в том числе связанных с Россией и Украиной: Майдан, переход Крыма в состав РФ, война в Донбассе, подписание Минских соглашений и создание «нормандского формата», введение антироссийских санкций, строительство газопровода «Северный поток-2».

По словам политолога Сергея Маркова, Меркель была достаточно критично настроена по отношению к России: во-первых, она не воспользовалась предложением президента РФ Владимира Путина о стратегическом союзе России и Европы, а во-вторых, поддержала «чудовищный, русофобский, антидемократический режим» на Украине.

В целом эксперт характеризует период её правления как время упущенных возможностей, поскольку отношения России и Европы, России и Германии в значительной степени деградировали, и это во многом вина нынешнего канцлера.

Как бы то ни было именно Меркель внесла огромный вклад в реализацию главного российско-немецкого проекта — «Северного потока-2». Предыдущий президент США Дональд Трамп пытался убедить её отказаться от газопровода и по-хорошему, и по-плохому, угрожая ввести для Германии дополнительные пошлины, но она была непреклонна и стояла на своём — «проект имеет исключительно коммерческую выгоду и нечего его политизировать». Американские санкции сделали своё дело — строительство «Северного потока-2» было приостановлено.

Однако Джо Байден, известный критик этого проекта, придя к власти, к удивлению многих, смягчил позицию и не стал вводить ограничения в отношении оператора газопровода, чтобы окончательно не рассориться с Берлином. В результате лидеры заключили сделку по «Северному потоку-2», его строительство полностью завершено, теперь осталось провести сертификацию.

Как пояснил член-корреспондент РАЕН, эксперт по Германии Александр Сосновский, это даже не совсем сделка — соглашение, которое на самом деле никого ни к чему не обязывает. Однако у этого документа есть аспект, заслуживающий отдельного внимания — создание некоего фонда в размере миллиарда, средства из которого в виде кредитов, долгосрочных ссуд пойдут немецким или европейским компаниям, работающим с Украиной или на Украине, но не Киеву.

«Так что Меркель оставила скорее не точку, а многоточие в своём политическом наследии, и сделала это достаточно чётко. Но, должен сказать, уже через неделю все это может быть забыто. Жизнь показывает, что в сегодняшнем мире заключённые сделки или договорённости не значат ровным счётом ничего. Вчера они существовали, завтра их могут разорвать», — добавил эксперт.

Потечёт ли «Северный поток-2»?

Лашет и Шольц поддерживают строительство «Северного потока-2», напоминая критикам, что в рамках стратегии по выходу на климатический нейтралитет к 2050 году Германия отказывается от угля и атомной энергетики, поэтому потребности в газе будут только расти, а российский трубопроводный гораздо дешевле американского сжиженного. Соответственно, и промышленные товары немецкого производства будут более конкурентоспособными.

В отличие от своих оппонентов, Бэрбок называет газопровод противоречащим геостратегическим интересам европейцев, направленным против Украины и несовместимым с санкциям ЕС против России, поэтому это абсолютно фатальный, по её словам, проект. Достроить газопровод мало: что может помешать запуску «Северного потока-2» © РИА Новости, Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанк

Хотя «Северный поток-2» достроен, остаётся несколько факторов, которые могут осложнить его ввод в эксплуатацию и отложить начало поставок топлива. Американская газета Potilico выделяет 3 таких препятствия: последние швы и технические работы; получение сертификата безопасности от независимой и признанной международным сообществом организации; подтверждение Федеральным сетевым агентством ФРГ — регулятором в области энергетики, — что структура собственности и управления «Северного потока — 2» соответствует всем стандартам и требованиям Евросоюза.

Александр Сосновский считает, что исход выборов в Бундестаг вряд ли как-то повлияет на процесс сертификации газопровода, потому что ситуация с энергоснабжением и с ресурсами в Германии и вообще в Европе не такая, чтобы пытаться на этом зарабатывать очки.

«Скорее всего, всё останется на уровне деклараций. «Северный поток — 2» будет сертифицирован — здесь практически нет никаких сомнений. Конечно, будут попытки дискредитировать проект, особенно если к власти в Германии в той или иной коалиции придет партия «Зелёных». Это резкие противники «СП — 2», и они настроены антироссийски. Так что лёгких путей не ожидается, но проблем не будет: «Северный поток» будет существовать и будет работать», — заявил он.

Сергей Марков также уверен, что «Северный поток — 2» получит сертификат, но напоминает, что европейцы добиваются приведения порядка пользования газопровода в соответствие с Третьим энергетическим пакетом, то есть чтобы топливо по нему поставлял не только «Газпром», который его производит, но и другие компании.

«При сертификации будет учитываться не ситуация с выборами, а ситуация с ценами на газ. В результате своей «очень умной» политики европейцы добились того, что газ стал стоить чуть ли не $1 000 за тысячу кубометров. Цены огромные на этот газ, и поэтому надо что-то делать. Надо как-то изменять эту политику, для этого хорошей предпосылкой послужит ускоренная сертификация российского газопровода», — отмечает политолог.

Украина не в фаворе

Международная повестка никогда не играла важную роль в избирательной кампании в Германии, не стала исключением и нынешняя, тем не менее, следующему канцлеру предстоит уделять ей большое внимание, в частности ситуации на Украине и урегулированию конфликта в Донбассе.

Политолог Владимир Сергиенко, живущий в Германии, отмечает, что украинская повестка не имеет приоритетного значения среди представителей политического класса ФРГ, не стоит на первом месте и «Северный поток-2».

«Медийное поле очень хорошо отфильтровано. Если человек специально не занимается вопросом Украины или не имеет там бизнеса, он плавает только в мейнстриме, а в мейнстримном информационном поле есть только одна точка зрения, которая имеет отношение не к Украине, а к тому, что озвучивают украинские власти при поддержке проамериканских СМИ», — сказал Сергиенко в интервью изданию Украина.ру.

По его словам, никто из немецких политиков не видит Украину в Евросоюзе, им хватает Румынии и Болгарии, когда приходится закрывать глаза на беспрецедентную коррупцию и нарушения на выборах.

«Если трезво посмотреть на ситуацию, то у Украины есть только заявления политиков. Но она не справилась с коррупцией и деолигархизацией, хотя время было. Что, Донбасс в этом виноват? Я бы не хотел использовать термин «недогосударство», но это слово присутствует всегда. Просто оно прикрыто тем или иным эвфемизмом», — заявил Сергиенко.

Факт, что Украина отошла на второй план, подтверждает и то, что на мероприятия, посвящённые событиям в Бабьем Яру, приедет не канцлер — реальный правитель Германии, а президент Франк-Вальтер Штайнмайер — номинальная фигура, которая не принимает и не исполняет решения, а только подписывает назначения министров и выполняет функцию представительства Германии внутри страны и за рубежом, — и для украинцев, по словам Сосновского, это плохой сигнал.

И не важно, что Штайнмайер раньше был видным игроком в переговорах по Донбассу, в бытность министром иностранных дел, его фамилией названа формула предоставления особого статуса ДНР и ЛНР.

«Я бы хотел, чтобы он привёз воспоминания о том дне, когда обещал, стоя на центральной площади в Киеве, что Германия поддержит мирное развитие Украины, Германия поддержит демократические выборы. Я бы хотел, чтобы он привёз это воспоминание, озвучил его и спросил у украинского руководства: «А что же вы сделали с нашими поручениями?» Эта «формула Штайнмайера» и его заверения поставили на президенте достаточно неприятное клеймо человека, который пообещал то, что затем никто не выполнял. В современном мире, в мире европейском, это не считается большим достоинством», — подчеркнул Сосновский.

Сможет ли новый канцлер Германии принудить власти Украины к выполнению Минских соглашений и той самой «формулы Штайнмайера»? Нет, уверен Марков, поскольку «Украина — оккупированная страна, Украина контролируется спецслужбами США, и никаких возможностей повлиять на политику этой страны у Германии нет».

Союз России и Германии сделает их нерушимыми

Москва и Берлин — давние партнёры: Владимир Путин плодотворно сотрудничал и с социал-демократом Герхардом Шрёдером, и христианской демократкой Ангелой Меркель. Политические связи между странами ослабли из-за событий на Украине, но это не мешает заключать всё новые и новые экономические сделки.

В интервью изданию Украина.ру профессор Университета Баня-Луки, редактор по международным вопросам американского консервативного издания Chronicles, политолог Срджа Трифкович сказал, что Германия относится к той группе стран ЕС, которые готовы к расширению сотрудничества с Россией, но если после выборов «Зелёные» окажутся в составе немецкой правящей коалиции, это будет плохо как для Германии и Европы в целом, так и для сотрудничества с Россией.

«Россия и Германия имеют естественную совместимость, они нужны друг другу и являются естественными союзниками. Нынешние проблемы в отношениях между Берлином и Москвой являются искусственными и созданы «атлантистами». Как только Германия и Россия осознают, до какой степени их интересы являются общими и взаимодополняемыми, — я имею в виду как экономические, так и геополитические, — вся «атлантическая» система рухнет, как карточный домик», — заявил Трифкович.

В свою очередь, международный обозреватель из Венесуэлы, бывший советник международного «Банка АЛБА» Андрес Пьерантони отмечает, что к фактическому альянсу страны подталкивает запуск «Северного потока-2» — который стал победой России и Германии над США в газовой войне, — хотя Берлин и действует крайне осторожно, чтобы не раздражать своих союзников по НАТО.

«Этот альянс, в случае успешной реализации, будет блокировать попытку создать блок стран внутри НАТО во главе с Польшей, которую США поддерживают в качестве альтернативы Германии в Европе. Эта попытка сочеталась и с событиями на Украине, и с попыткой дестабилизации Белоруссии, и с планами по «балканизации» РФ. В этом случае Польша могла бы стать новой геополитической «осью», собирающей вокруг себя страны Восточной Европы, другие страны Европы с более проамериканской позицией, чем Германия, и этот блок неизбежно приобретал бы и антигерманскую направленность», — продолжает эксперт.

Главный вопрос, которым задаются многие наблюдатели — так кто же лучше для России: Лашет или Шольц?

«Шольц личностно и политически лучше, чем лидер ХДС Лашет. В рядах Социал-демократической партии больше сторонников нормализации отношений с Россией. Если будет сформирована коалиция во главе с СДПГ, с большой вероятностью она тоже будет включать «Зелёных», но она включает в себя также левых, а германские левые очень позитивно относятся к России. Поэтому нам, без сомнения, это выгодно. Оба кандидата неплохи, но социал-демократический кандидат, без сомнения, лучше», — считает Марков.