"Не проволока": как перерезание канатов Южного моста обрушит логистику ВСУ — эксперт - 09.10.2026 Украина.ру
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"Не проволока": как перерезание канатов Южного моста обрушит логистику ВСУ — эксперт
"Не проволока": как перерезание канатов Южного моста обрушит логистику ВСУ — эксперт - 09.10.2026 Украина.ру
"Не проволока": как перерезание канатов Южного моста обрушит логистику ВСУ — эксперт
Россия может добиться перерезания всех вант у Южного моста в Киеве. У Московского моста конструкция другая, но принцип тот же — даже если мост не развалится, пропускная способность будет крайне низкая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-10-09T18:40
2026-10-09T18:40
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Говоря о перспективах ударов по мостам, собеседник Украина.ру объяснил, к каким последствиям приведёт перерезание вант.Анпилогов заявил, что Россия действительно может добиться перерезания всех вант у Южного моста. "У Московского (укр. название Северный — Ред.) моста немного другая конструкция, но принцип работы тот же. И тогда, даже если сам мост не развалится, пропускная способность будет крайне низкая", — пояснил эксперт.По словам Анпилогова, перетянуть все ванты будет очень трудно: это не проволока, а высокопрочные канаты, которые дедали специально под этот мост. И если Киев не решит эту задачу, у ВСУ будет потеряна логистика между берегами.Эксперт подчеркнул, что удар по вантам — это не просто повреждение моста, а удар по всей логистической системе ВСУ. "Через этот мост действительно переваливают 90% всех грузов с правого берега на левый", — напомнил он.Анпилогов добавил, что удар по вантам — это более эффективное решение, чем попытка полностью обрушить мост. Если полностью обрушить пролет моста, но его можно будет восстановить. А вот перетянуть все ванты будет очень трудно, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ" в дзен-канале Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Самойлов: Если Россия продолжит удары по мостам в Киеве, к лету ВСУ придется оставить Левобережье" в дзен-канале Украина.ру.
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"Не проволока": как перерезание канатов Южного моста обрушит логистику ВСУ — эксперт

18:40 09.10.2026
 
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
- РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© Фото : Изображение сгенерировано с помощью ИИ
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Россия может добиться перерезания всех вант у Южного моста в Киеве. У Московского моста конструкция другая, но принцип тот же — даже если мост не развалится, пропускная способность будет крайне низкая. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Говоря о перспективах ударов по мостам, собеседник Украина.ру объяснил, к каким последствиям приведёт перерезание вант.
Анпилогов заявил, что Россия действительно может добиться перерезания всех вант у Южного моста. "У Московского (укр. название Северный — Ред.) моста немного другая конструкция, но принцип работы тот же. И тогда, даже если сам мост не развалится, пропускная способность будет крайне низкая", — пояснил эксперт.
По словам Анпилогова, перетянуть все ванты будет очень трудно: это не проволока, а высокопрочные канаты, которые дедали специально под этот мост. И если Киев не решит эту задачу, у ВСУ будет потеряна логистика между берегами.
Эксперт подчеркнул, что удар по вантам — это не просто повреждение моста, а удар по всей логистической системе ВСУ. "Через этот мост действительно переваливают 90% всех грузов с правого берега на левый", — напомнил он.
Анпилогов добавил, что удар по вантам — это более эффективное решение, чем попытка полностью обрушить мост. Если полностью обрушить пролет моста, но его можно будет восстановить. А вот перетянуть все ванты будет очень трудно, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: У России появилось универсальное оружие от БПЛА и боеприпасы, которые сломают тыл ВСУ" в дзен-канале Украина.ру.
Про другие важные аспекты СВО — в материале "Алексей Самойлов: Если Россия продолжит удары по мостам в Киеве, к лету ВСУ придется оставить Левобережье" в дзен-канале Украина.ру.
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