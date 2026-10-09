"Чтобы не прилетало!": новое резкое высказывание украинской певицы Поляковой - 09.10.2026 Украина.ру
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"Чтобы не прилетало!": новое резкое высказывание украинской певицы Поляковой
"Чтобы не прилетало!": новое резкое высказывание украинской певицы Поляковой - 09.10.2026 Украина.ру
"Чтобы не прилетало!": новое резкое высказывание украинской певицы Поляковой
Украинская певица Ольга Полякова рассказала, как вместе с мужем Вадимом Буряковским готовит свой дом к зиме, и что для неё главное
2026-10-09T18:30
2026-10-09T18:30
новости
украина
киев
виталий кличко
мид
верховная рада
вооруженные силы украины
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Живущая за городом украинская певица Ольга Полякова рассказала, как вместе с мужем Вадимом Буряковским готовит свой дом к зиме и чем обеспечивает семью в случае перебоев с электроэнергией."У нас всё есть. Мы закупаем дрова, топим дровами. В этом году купили новый генератор", – отметила певица.По её словам, все технические моменты в семье на себя берёт её муж. "Я даже не знаю, какой генератор – дизельный или ещё какой-нибудь. Этим муж занимается. Главное, чтобы я приехала и там было тепло и уютно. И над головой ничего не летело", – заявила Полякова.Ранее Полякова попала в скандал с заявлениями о происходящем на Украине. Так, она раскритиковала практику царящих в украинском обществе доносов."Посмотрите на этих звезд, которые боятся рот открыть. Ты все время должен оглядываться. Ты должен всё время бояться. Мы что, в концлагере? Давайте ходить строем: партия сказала — нет, нельзя. Партия сказала — да", — говорила Полякова.По её словам, в этом случае люди превращаются в "запуганных мышей", которые бояться высказать собственную позицию. При этом раскритиковала Полякова и мобилизацию."Человека сейчас можно похитить на улице, и никто не заступится… У людей размылось понятие добра и зла… Здесь ты кричишь, что позор и ещё что-то. А когда видишь, что человека забивают ногами, ты отворачиваешься и просто *** (уходишь) себе, чтобы, не дай Бог, тебе тоже не прилетело. Вот так люди из людей превращаются в равнодушных тварей", — отмечала певица.Позднее она извинилась за сравнение Украины с концлагерем."О моём изречении. Да, это слово велико для таких сравнений. Не нужно было его использовать. Что оно значит, на самом деле знают те, кто был в плену. А я не знаю, это правда. Было резко и излишне. За это извиняюсь. Благодарю всех, кто понял меня и поддерживал, я это ценю. Я певица и мне своё делать", — указала она.Критиков извинения не успокоили. Позднее Полякова вместе с дочерью попали в аварию. Некоторые усмотрели в этом не просто совпадение. Так, кое-то провёл параллели с гибелью в 2015 году в автокатастрофе певца Андрея Кузьменко более известного под псевдонимом Кузьма Скрябин. Тот незадолго до гибели начал жёстко критиковать власти Украины и продолжающуюся войну в Донбассе.Кто-то обратил внимание на ряд совпадений: так, в 2013 году певец снял клип к песне "Руина", в котором навстречу его машине едет такой же молоковоз, как и участвовавший в аварии. Кроме того, ровно за девять дней до гибели представил песню "Конец фильма".Ранее агентство AFP сообщило о том, что мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы временно покинуть город."Кличко заявил, что жителям, у которых есть друзья или родственники за пределами Киева, стоит рассмотреть возможность временного переезда", – сообщили журналисты агентства, пообщавшиеся с киевским мэром.При этом Кличко подчеркнул, что речь идёт не об эвакуации столицы, а городская власть готовит топлива, воды, продовольствия и развивает резервные системы отопления.Ранее о том, что он подготовился к сложном осенне-зимнему сезону заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он сообщил, что у него дома постоянно находится двадцатилитровый запас питьевой воды, а также запасы гречневой и рисовой круп и макарон.Кулеба предусмотрел и дефицит дизельного топлива для генератора. По его словам, у его родителей есть дом с печкой. Туда Кулеба закупил уже две машины дров."Поэтому есть резервный вариант, если будет совсем плохо — поедем и будем печку топить", — поделился планами политик.Экс-министр также призвал сограждан не надеяться на государство, а брать ответственность за свою жизнь на себя. Украинцы должны сами решать вопросы выживания в тяжёлых условиях, отметил бывший глава украинского МИД. При этом Кулеба настоял на том, чтобы украинцы меньше времени проводили в соцсетях – так будет лучше для психики.До него заготавливать дрова советовал депутат Верховной Рады Украины Алексей Кучеренко. А ряд других комментаторов, например, майор ВСУ Юрий Федоренко, предлагали тем, у кого есть возможность, закупать генераторы. В том, что зимой Украину ждут масштабные отключения электроэнергии, согласны многие.
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новости, украина, киев, виталий кличко, мид, верховная рада, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Киев, Виталий Кличко, МИД, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины

"Чтобы не прилетало!": новое резкое высказывание украинской певицы Поляковой

18:30 09.10.2026
 
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / polyakovamusicОльга Полякова
Ольга Полякова - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© Instagram* (*деятельность Meta по реализации Instagram запрещена в России как экстремистская) / polyakovamusic
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Украинская певица Ольга Полякова рассказала, как вместе с мужем Вадимом Буряковским готовит свой дом к зиме, и что для неё главное
Живущая за городом украинская певица Ольга Полякова рассказала, как вместе с мужем Вадимом Буряковским готовит свой дом к зиме и чем обеспечивает семью в случае перебоев с электроэнергией.
"У нас всё есть. Мы закупаем дрова, топим дровами. В этом году купили новый генератор", – отметила певица.
По её словам, все технические моменты в семье на себя берёт её муж.
"Я даже не знаю, какой генератор – дизельный или ещё какой-нибудь. Этим муж занимается. Главное, чтобы я приехала и там было тепло и уютно. И над головой ничего не летело", – заявила Полякова.
Ранее Полякова попала в скандал с заявлениями о происходящем на Украине. Так, она раскритиковала практику царящих в украинском обществе доносов.
"Посмотрите на этих звезд, которые боятся рот открыть. Ты все время должен оглядываться. Ты должен всё время бояться. Мы что, в концлагере? Давайте ходить строем: партия сказала — нет, нельзя. Партия сказала — да", — говорила Полякова.
По её словам, в этом случае люди превращаются в "запуганных мышей", которые бояться высказать собственную позицию. При этом раскритиковала Полякова и мобилизацию.
"Человека сейчас можно похитить на улице, и никто не заступится… У людей размылось понятие добра и зла… Здесь ты кричишь, что позор и ещё что-то. А когда видишь, что человека забивают ногами, ты отворачиваешься и просто *** (уходишь) себе, чтобы, не дай Бог, тебе тоже не прилетело. Вот так люди из людей превращаются в равнодушных тварей", — отмечала певица.
Позднее она извинилась за сравнение Украины с концлагерем.
"О моём изречении. Да, это слово велико для таких сравнений. Не нужно было его использовать. Что оно значит, на самом деле знают те, кто был в плену. А я не знаю, это правда. Было резко и излишне. За это извиняюсь. Благодарю всех, кто понял меня и поддерживал, я это ценю. Я певица и мне своё делать", — указала она.
Критиков извинения не успокоили. Позднее Полякова вместе с дочерью попали в аварию. Некоторые усмотрели в этом не просто совпадение. Так, кое-то провёл параллели с гибелью в 2015 году в автокатастрофе певца Андрея Кузьменко более известного под псевдонимом Кузьма Скрябин. Тот незадолго до гибели начал жёстко критиковать власти Украины и продолжающуюся войну в Донбассе.
Кто-то обратил внимание на ряд совпадений: так, в 2013 году певец снял клип к песне "Руина", в котором навстречу его машине едет такой же молоковоз, как и участвовавший в аварии. Кроме того, ровно за девять дней до гибели представил песню "Конец фильма".
Ранее агентство AFP сообщило о том, что мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей украинской столицы временно покинуть город.
"Кличко заявил, что жителям, у которых есть друзья или родственники за пределами Киева, стоит рассмотреть возможность временного переезда", – сообщили журналисты агентства, пообщавшиеся с киевским мэром.
При этом Кличко подчеркнул, что речь идёт не об эвакуации столицы, а городская власть готовит топлива, воды, продовольствия и развивает резервные системы отопления.
Ранее о том, что он подготовился к сложном осенне-зимнему сезону заявил бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Он сообщил, что у него дома постоянно находится двадцатилитровый запас питьевой воды, а также запасы гречневой и рисовой круп и макарон.
Кулеба предусмотрел и дефицит дизельного топлива для генератора. По его словам, у его родителей есть дом с печкой. Туда Кулеба закупил уже две машины дров.
"Поэтому есть резервный вариант, если будет совсем плохо — поедем и будем печку топить", — поделился планами политик.
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро КулебаДмитрий Кулеба с собакой
Дмитрий Кулеба с собакой - РИА Новости, 1920, 09.10.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Кулеба
Дмитрий Кулеба с собакой
Экс-министр также призвал сограждан не надеяться на государство, а брать ответственность за свою жизнь на себя. Украинцы должны сами решать вопросы выживания в тяжёлых условиях, отметил бывший глава украинского МИД. При этом Кулеба настоял на том, чтобы украинцы меньше времени проводили в соцсетях – так будет лучше для психики.
До него заготавливать дрова советовал депутат Верховной Рады Украины Алексей Кучеренко. А ряд других комментаторов, например, майор ВСУ Юрий Федоренко, предлагали тем, у кого есть возможность, закупать генераторы. В том, что зимой Украину ждут масштабные отключения электроэнергии, согласны многие.
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