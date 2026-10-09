https://ukraina.ru/20261009/voyna-s-tsifroy-chem-grozyat-ataki-vsu-po-rossiyskim-data-tsentram-1083719326.html

Война с "цифрой": чем грозят атаки ВСУ по российским дата-центрам

Война с "цифрой": чем грозят атаки ВСУ по российским дата-центрам - 09.10.2026 Украина.ру

Война с "цифрой": чем грозят атаки ВСУ по российским дата-центрам

8 октября под удар ВСУ попал объект "Яндекса" в Рязанской области, а 9 октября ВСУ повредили дата-центр корпорации в Калуге.

2026-10-09T19:02

2026-10-09T19:02

2026-10-09T19:02

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москва

рязанская область

яндекс

вооруженные силы украины

it-компания

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В конце сентября темой номер один для обсуждений стали удары Вооруженных сил России по украинским дата-центрам. К концу первой декады октября серьёзно повреждены или уничтожены около половина из них. А теперь уже ВСУ расширили список целей в России и стали наносить удары по российским дата-центрам. Самое время разобраться, чем это грозит компании "Яндекс" (били по ее дата-центрам), так и России в целом. У "Яндекса" в России — пять дата-центров, которые группируются вокруг Москвы и обслуживают как собственные сервисы компании, так и клиентов, использующих платформу Yandex Cloud. Четыре своих объекта "Яндекс" построил в период с 2011 по 2022 годы. Ещё один возвёл уже после начала СВО, а дата-центр в Финляндии достался Аркадию Воложу и созданной им компании Nebius уже после разделения корпорации.Концентрация дата-центров вокруг Москвы имеет свой экономический и технологический смысл. В столице находится не только штаб-квартира корпорации, но и наибольшее количество частных и корпоративных клиентов, поэтому цифровую инфраструктуру размещают как можно ближе к ним, чтобы минимизировать задержку и сэкономить на обслуживании оборудования. Но в самой Москве уже не первый год продолжаtтся дефицит электроэнергетических мощностей и запрет на строительство новых ЦОДов, не говоря уже о крайней дороговизне земли и пригодных для таких объектов инфраструктуре. Поэтому крупным корпорациям дешевле протянуть отдельную линию связи к своим объектам, чем пытаться втиснуться в границы столицы. Именно так и поступал "Яндекс".Дата-центры являются "живыми" объектами: они расширяются, обновляются, проходят модернизацию и так далее. Поэтому никаких единых и открытых данных о площадях и энергопотреблении, мощности, числе стойко-мест и степени их загрузки нет. Не говоря уже о том, каких конкретных клиентов обслуживал каждый дата-центр. Проще говоря, без информации от самой корпорации мы не можем объективно оценить ущерб от атак (та же история и была у украинских IT-компаний), поэтому рассуждать о том, что и в какой степени повреждено, смысла нет.Среди объектов, по которым есть данные СМИ о повреждении, стоит отметить дата-центр в Рязани и Калуге. Калужский центр был самым новым — его начали строить после начала СВО, — он активно расширялся. Объект в Рязанской области был особенно значим для искусственного интеллекта. В 2021 году "Яндекс" представил суперкомпьютеры "Червоненкис" и "Ляпунов" с ускорителями NVIDIA A100, размещённые в Сасово. Первый занимал 19-е место в мировом рейтинге Top500 с производительностью 21,53 петафлопса. Но пострадали ли суперкомпьютеры, мы не знаем — компания такой чувствительной информацией не делится.В целом, в свои дата-центры "Яндекс" вложил десятки миллиардов рублей, поэтому их повреждение является чувствительной потерей для компании. Компании придётся восстанавливать объекты, менять оборудование, возвращать из резервных копий данные, тратя на это деньги и человеко-часы труда специалистов. Одновременно "Яндекс" должен будет на время взять в аренду мощности в дата-центрах других компаний, что будет стоить денег. "Яндекс" уже договорился с Selectel, К2Cloud и VK Cloud об ускоренном размещении данных и сервисов своих клиентов.По сторонним оценкам, восстановление займёт до года и потребует 12-15 миллиардов рублей — без стоимости самих серверов, которые безобразно подорожали за последние годы из-за ИИ-бума.Кроме того, после ударов "посыпались" сервисы, которые работали на мощностях "Яндекса", в том числе в рамках его платформы Yandex Cloud: виртуальные серверы, облачные хранилища, управляемые базы данных, различные сети, инструменты по аналитике и обработке данных, а также вычислениям, машинному обучению и прочему.Удары по рязанскому дата-центру затронули сервисы "Яндекса" (в частности, почту), РЖД, деловых СМИ, банков, операторов связи, агрегаторов объявлений и пользователей Yandex Cloud в зоне обслуживания дата-центра. В то же время большинство пострадавших сервисов уже восстановили работу.В целом, происходит зеркальное отражение тех же проблем, что были созданы украинской стороне в хоте российских атак на её дата-центры:1. Причиняется материальный ущерб, который у российской стороны может быть большим в силу больших масштабов экономики и уничтоженных объектов;2. Сбоят сервисы, не загружаются сайты, но этот эффект является временным.При этом компании будут реагировать на атаки по-разному.Большинство украинских компаний не восстановятся — у них нет для этого запаса прочности, а общая деградация украинской ПВО делает уничтожение любого объекта исключительно вопросом намерения российских военных."Яндекс", несмотря на причинённый ему ущерб, слишком велик, чтобы коллапсировать. У компании — стабильно растущая из года в год прибыль. По итогам 2025 года она выросла на 40% год к году, преодолев отметку в 141,4 млрд рублей. Поэтому компания позволила себе в этом году потратить 50 млрд рублей на двухлетнюю программу обратного выкупа акций для мотивации сотрудников. Не исключено, что теперь компании придётся затянуть пояса, однако сила этого затягивания будет зависеть от того, удастся ли защитить другие дата-центры от последующих атак.В схожей ситуации находятся и другие IT-компании: их инфраструктура также является целью для ВСУ, а масштаб потенциальных проблем зависит от соотношения между гипотетическим ущербом и прибылью.

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https://ukraina.ru/20261009/vladimir-orlov-poka-rassvet-ne-zarabotal-na-polnuyu-mosch-data-tsentry-neobkhodimo-perenesti-pod-zemlyu-1083718240.html

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эксклюзив, россия, москва, рязанская область, яндекс, вооруженные силы украины, it-компания